В середине лета между бывшим президентом Грузии, украинским политиком Михаилом Саакашвили и министром культуры страны Александром Ткаченко разгорелся конфликт. Политики начали поливать друг друга грязью, поскольку каждый стремится контролировать разрешительную систему на строительство

Издание Украина.ру разбиралось в деталях скандальных разборок между членами команды Зеленского.

Обмен взаимными обвинениями

Саакашвили обозвал министра культуры Украины барыгой © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Саакашвили обвинил министра в попытке провернуть коррупционную схему через создание Госслужбы охраны и Госинспекции культурного наследия, ведь они будут ответственны за выдачу разрешений застройщикам.

«За интеллигентным видом министра культуры скрывается обыкновенный лавочник, который торгует своей должностью вместо товаров. Я уже давно не употребляю слово "барыга", но его оно характеризует как нельзя лучше!» — не стеснялся в выражениях бывший губернатор Одесской области.

Экс-президент Грузии утверждал, что министр вымогал взятки со столичных бизнесменов и даже с иностранных дипломатов. По его словам, чиновник оштрафовал резиденцию посла Кореи «за то, что ему вовремя не занесли».

Кроме того, Саакашвили обвинил Ткаченко в намерении уничтожить Одесскую киностудию на Французском бульваре — объект культурного наследия всей Украины, построив на ее месте громадные жилищные комплексы. Свой пост глава совета реформ при Зеленском закончил необходимостью скорейшего увольнения министра, чтобы сохранить наследие страны.

Ткаченко, отвечая на выпады оппонента, ответил, что тому «лучше жевать, чем говорить». Конкретизируя свои аргументы, он настаивал на нежелании Минкульта создавать новые ведомства. Разработанный недавно закон устанавливает, что все реестры культурного наследия должны быть переведены в электронный формат, а обосновывается это европейской практикой охраны культурного наследия. Соответственно, главной своей целью Ткаченко назвал желание ограничить застройку в исторических ареалах.

Например, запретить строить возле Софии Киевской здания выше 18 метров.

«Ни у министерства, ни у службы, ни у кого бы то ни было не будет шансов сказать, что, может быть, в виде исключения 20 метров. Потому что система автоматически не будет пропускать заявку на застройку выше 18 метров. После того как все будет приведено в электронную форму, никто уже никуда не сможет прийти и попросить в виде исключения какое-то одолжение», — комментировал ситуацию чиновник.

Ткаченко планирует распродать земли Одесской киностудии

Телеведущие «1+1 Media» обвинили главу Минкульта Украины в расизме © Facebook, Александр Ткаченко

Еще в 2019 году государство утратило контрольный пакет акций киностудии, и фактически главным ее бенефициаром стал именно Александр Ткаченко. Когда он становился главным акционером предприятия, большинство его сотрудников выступили против такой постановки вопроса, но их мнение не учитывалось, а на стороне соратника Зеленского выступал Фонд госимущества.

Перед процедурой акционирования Ткаченко заявлял, что государство ни в коем случае не должно спонсировать кинематограф, он должен быть частным. Причем на тот момент чиновник являлся еще народным депутатом от «Слуги народа»

В конце прошлого года коллектив киностудии выходил на протесты под Одесскую облгосадминистрацию. Истинной целью Ткаченко называли не ее развитие, а разрушение с целью реализации огромных участков земли на Французском бульваре, числящихся за предприятием, под застройку в будущем. Ведь земля в том районе города стоит очень дорого.

Поговаривали, что выкупить киностудию собирался киевский девелопер Андрей Ваврыш, чтобы получить прибыль с помощью строительства жилых комплексов для коммерческой продажи. Компания Saga Development Ваврыша реализует еще один скандальный проект в Одессе — застройку пляжа в районе санатория «Чкаловский». Исходя из опыта, построенные на территории «Одесской киностудии» жилые объекты не будут использоваться для нужд кинопроизводства, а будут проданы как обычные квартиры.

Общественная организация «Гильдия кинематографистов Одессы» даже обращалась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой расследовать действия Ткаченко, которые она трактует как рейдерский захват предприятия. Однако данные просьбы успеха не имели, и скорее всего место, где снимали «Три мушкетера», «Приключения Электроника», «В поисках капитана Гранта» и другие шедевры, будет в скором времени утрачено окончательно.

Саакашвили и его ставленники намереваются получать коррупционную ренту от выдачи разрешений на строительство

Впрочем, что касается Саакашвили, то его мотивы выступления против нынешнего руководителя Минкульта вряд ли можно назвать бескорыстными. Настоящей их причиной является желание монополизировать все разрешительные функции на строительство в руках Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ), созданной недавно взамен аналогичной ГАСИ, имевшей длинный коррупционный шлейф.

Возглавил новое ведомство протеже «грузинского клана» Семен Кривонос, который уже был причастен ранее к различным незаконным схемам в строительной отрасли Украины. За Кривоносом стоит Георгий Цхакая, возглавлявший при губернаторстве Саакашвили в Одессе местную таможню.

Назначение чиновника стало возможным в результате союза экс-президента Грузии, министра развития общин и территорий Алексея Чернышова и главы Конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе. Но законопроект, продвигаемый Ткаченко, мешает им сконцентрировать в своих руках огромную прибыль от взяток за выдачу соответствующих документов, ибо придется делить сферы влияния с Министерством культуры.

Энергоэксперт Дмитрий Марунич о шизофрении, Витренко, «зеленом» водороде и вездесущем Саакашвили © РИА Новости, Нина Зотина Леонид Климов, которому грузин оказывает посреднические услуги при решении вопросов с Зе-командой.

К слову, агентство возглавляет львовянка Марьяна Олеськив, состоящая в дружеских отношениях с женой премьер-министра Украины Екатериной Шмыгаль. Но Шмыгаля в своих выступлениях на каналах Рината Ахметова и в соцсетях Саакашвили старается не критиковать.

Вообще, не сумев получить какую-либо значимую должность при Зеленском и оставшись ненужным у себя на родине, грузин пытается встроиться в различные схемы, используя свои связи в украинском политикуме. Такое поведение ничего общего с борьбой за будущее страны и какое-либо ее развитие не имеет, какими бы «благородными» предлогами действия Саакашвили ни обосновывались.

Таким образом, кто бы ни победил в противостоянии Саакашвили и Ткаченко, существенно лучше от того ситуация в Украине не станет. Хорошим оказался бы вариант, при котором оба деятеля помешали друг другу реализовать преступные схемы по ограблению страны. А Одесскую киностудию при этом оставили бы в покое.