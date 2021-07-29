Немецкие СМИ разошлись во мнении, кто больше выиграл от сделки Вашингтона и Берлина в отношении СП-2 - Меркель или Путин. Однако рядовые немцы не хотят за счёт своих налогов оплачивать содержание Украины

Осталось достроить 1% газопровода «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» (СП-2) уложен на 99%, сообщил 28 июля оператор проекта, компания Nord Stream 2 AG. «Трубоукладочное судно «Академик Черский» полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода «Северный поток — 2». Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99%. Трубоукладочная баржа «Фортуна» продолжает работу на заключительном участке проекта», — уточнила швейцарская компания, которая на 100% принадлежит «Газпрому». Александр Пасечник: Украина потерпела стратегическое поражение в «газовой войне» с «Газпромом» © scoopnest.com

«Академик Черский» начал укладку второй нитки балтийского газопровода в экономической зоне Германии в Балтийском море в минувшую пятницу, 23 июля. За первые сутки судно прошло около 600 метров. А уже 27 июля российский трубоукладчик достроил отрезок второй нитки СП-2 в районе Адлегрунд в экономической зоне Германии в Балтийском море, где глубина моря не превышает 21,5 метра. На укладку 2,6 километра газопровода у судна ушло пять дней.

«Академика Черского» обслуживали семь судов. Три контролировали охранную зону, ещё столько же обеспечивают работу трубоукладчика, а судно «Мурман» вело подводный мониторинг укладки газопровода. В прошлом году «Академик Черский» прошел модернизацию и должен был, судя по тендерной документации, укладывать до двух километров труб в сутки. Однако этого не случилось по неизвестным причинам, и скорость его работы составляла в среднем 600 метров в сутки. Поэтому после достройки первой нитки СП-2 в июне 2021-го баржа «Фортуна» заменила трубоукладчик на строительстве второй.

Сама же трубоукладочная баржа «Фортуна» продолжает работы в датской экономической зоне Балтийского моря, скорость её работы в последние дни достигает 1100 метров в сутки. До экономической зоны Германии ей осталось уложить менее 12 километров труб, а протяжённость недостроенного участка СП-2 в немецких водах составляет 13,9 километра.

Ранее исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг говорил немецким СМИ, что проект планируют достроить до конца августа 2021 года. А 28 июля глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле выразил надежду, что пуск первого газа по «Северному потоку — 2» состоится уже в этом году. При этом первая нитка газопровода в данное время уже проходит пусконаладку. Энергоэксперт Дмитрий Марунич о шизофрении, Витренко, «зеленом» водороде и вездесущем Саакашвили © РИА Новости, Нина Зотина

«Газпром» выполнит заявки европейских газотрейдеров после запуска СП-2

«Оператор ГТС Украины» 27 июля провёл безрезультатный аукцион по продаже мощностей транзита на следующий месяц. На венгерской платформе RBP компания выставила на торги 63,7 миллиона кубометров в сутки в течение августа. Мощности предлагались на пункте «Суджа» на границе России и Украины, но желающих забронировать не нашлось. Это уже не первый раз, когда «Газпром» отказывается значительно наращивать транзит газа через Украину. У компании есть законтрактованные 110 миллионов кубометров в сутки на 2021 год, и дополнительно она докупает не более 15 млн кубометров в сутки.

Украинская сторона обвиняет «Газпром» в том, что тот умышленно не наращивает поставки в Европу. В то же время российская компания сообщила о росте экспорта газа почти на четверть: за 6,5 месяцев 2021 года «Газпром» поставил в страны дальнего зарубежья 107,5 миллиардов кубометров газа. Зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова заявила, что все контрактные обязательства выполняются, а дополнительные заявки удовлетворят после запуска «Северного потока — 2», который может состояться осенью.

В Киеве рассчитывали, что «Газпром» будет вынужден закупить дополнительные транзитные мощности через Украину в середине июля, когда для профилактических работ на 10 дней был остановлен «Северный поток — 1» (СП-1). Однако временные недопоставки «Газпром» частично компенсировал с помощью своих запасов в европейских хранилищах. Так, по данным ENTSOG (единой платформы операторов ГТС стран ЕС), за две недели июля из немецкого подземного хранилища газа (ПХГ) «Реден» было отобрано почти 190 миллионов кубометров газа, а из австрийского «Хайдах» — около 150 млн. Ими российская компания смогла покрыть больше 16% выпавших объемов, а с 23 июля СП-1 возобновил работу. Энергоэксперт Игорь Юшков: Для России главное — не поддаться на провокации «Нафтогаза» © РИА Новости, Нина Зотина

При этом сами запасы «Газпрома» в Австрии и Германии, по данным GIE, снизились до рекордных значений за всю историю мониторинга. Оператор Astora сообщает, что уровень заполнения немецких ПХГ «Йемгум» и «Реден» составляет всего лишь около 9% (434 млн кубометров), в то время как год назад он был почти в десять раз больше. В Австрии у «Газпрома» осталось еще меньше газа. По данным оператора GSA, в ПХГ «Хайдах» находятся сейчас менее 100 млн кубометров газа — около 5% заполнения. Годом ранее в этом хранилище было в 16 раз больше топлива.

В последние годы перед каждым отопительным сезоном «Газпром» создает собственные запасы в европейских хранилищах объемом не менее 9 миллиардов кубометров газа. Их потом используют в пиковые моменты потребления. В этом году компания активно использовала европейские запасы ещё и для того, чтобы не наращивать дополнительный транзит через Украину — самый дорогой маршрут поставок российского газа в Европу. Дополнительный ежемесячный транзит обходится «Газпрому» в $ 38 за тысячу кубометров, что вдвое дороже «Северного потока — 1», и втрое — польского транзита.

В Европе тем временем продолжают расти цены на газ. Так, на британской бирже NBP они выросли до рекордных за последние 15 лет значений — 460 долларов за тысячу кубометров, а на нидерландской TTF — до 430 долларов. Однако отказ «Газпрома» выбрасывать на рынок ЕС дополнительные объемы газа является лишь одной из множества причин того, почему в европейских хранилищах низкие запасы, а на биржах — высокие цены. Дело в том, что поставщики сжиженного природного газа значительно снизили его экспорт в Европу, перенаправляя энергоноситель на премиальные рынки Азии и Южной Америки. Кроме того, выросли цены на уголь, который является конкурентом газа в генерации, и квоты на выбросы СО₂, которые обязаны покупать угольные электростанции в Европе. А на этой неделе напряжения рынку добавил сбой добычи на крупном норвежском газовом месторождении «Тролль», на котором добывают 50 млн кубометров газа в сутки.

Назойливость Украины всё больше раздражает Германию

Офис президента Украины (ОПУ) в победном стиле сообщил 28 июля, что Германия готова провести консультации по строительству газопровода «Северный поток — 2», которые на минувшей неделе инициировала Украина. Договорённость о проведении консультаций была достигнута на встрече заместителя главы ОПУ Игоря Жовквы с уполномоченным по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Министерства иностранных дел Германии Маттиасом Люттенбергом. Александр Рар: США и Европа опасаются возвращения России-империи и потому ведут борьбу за Донбасс © РИА Новости, Михаил Климентьев

В ОПУ уточнили, что в ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, при этом украинская сторона настаивала на недопустимости любых инициатив по возобновлению диалога ЕС-Россия на высоком уровне до «полной деоккупации всех украинских территорий». В ответ Маттиас Люттенберг дежурно высказался о неизменности позиции ФРГ «по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины». Ни о дате консультаций, ни об их повестке не сообщается.

Всё дело в том, что после достигнутой на минувшей неделе сделки с Вашингтоном официальный Берлин считает тему СП-2 закрытой, причём с экономической выгодой для Германии, и с политической — для главы её правительства. «Для канцлера Ангелы Меркель, которой удалось сдержать ожесточенное сопротивление проекту, новое соглашение является триумфом», — написало 23 июля влиятельное немецкое издание Der Spiegel. — Данная сделка показывает, насколько Германия как близкий партнёр важна для администрации Байдена».

Der Spiegel напомнил об обязательствах правительства ФРГ внести в фонд «зелёной» трансформации энергетического сектора Украины 150 миллионов евро с постепенным увеличением объёма инвестиций до 1 миллиарда. Однако тот факт, что сделка не предполагает установления чёткого механизма оказания финансовой помощи, а большая часть инвестиций должна поступить из частного сектора, позволило изданию назвать двустороннее соглашение «победой Меркель, одержанной на последних метрах её канцлерской дистанции».

А вот немецкое издание Die Welt главным выгодоприобретателем от сделки между Вашингтоном и Берлином назвало президента России Владимира Путина. По мнению Die Welt, Ангела Меркель сделала «прощальный подарок» российскому лидеру перед своим уходом с поста канцлера ФРГ, и «сделала его очень искусно»: она воспользовалась той проблематичной ситуацией, в которой оказался американский президент, нуждающийся в партнёрах для противостояния с Китаем.

Издание считает, что достигнутое между США и Германией соглашение нельзя называть «компромиссом»: американская сторона попросту подчинилась федеральному правительству, не получив от него ни обещаний по линии НАТО, ни ясности по вопросу дальнейших отношений Берлина с Пекином. Заканчивая свой канцлерский срок, Меркель, по мнению Die Welt, решила «вставить палки в колёса» Байдену, пытающемуся «восстановить мировой порядок».

При этом комплекс экономических обязательств перед Киевом, выполнение которого гарантировал официальный Берлин, не вызывает одобрения у рядовых граждан Германии. Так, читатели издания Die Welt в комментариях обвинили Ангелу Меркель в слишком вольном распоряжении налогами граждан. «Украина должна получить конкретную финансовую помощь! Фрау Меркель в очередной раз выбирает то, что она ранее всегда выбирала, когда у неё возникали внешнеполитические проблемы: она щедро раздаёт налоговые средства», — отмечает один из читателей. «Что, простите? Мы должны дать деньги Украине за ничегонеделание?» — возмущается другой немец. «Я много лет ездил на Mercedes, но теперь я хочу приобрести себе BMW. Означает ли это, что я буду должен выплатить Mercedes компенсацию?» — иронично подмечает ещё один читатель Die Welt.

Так что если немецкие издания и расходятся во мнении, кто более остальных выиграл от сделки США и ФРГ в отношении СП-2 — Германия или Россия, то главной пострадавшей стороной, по всей видимости, будут рядовые немецкие налогоплательщики.