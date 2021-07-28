Владимир Зеленский ещё 13 июля пообещал ответить на статью Путина. Мы, в общем, не ожидали, что это будет фундаментальный исторический труд, но Зеленский сумел удивить, вписав ответ в поздравление в связи с 1033 годовщиной Крещения Руси. Получилось, правда, как в рассказе «украинского писателя» Чехова, название которого мы вынесли в заголовок

Само содержание поздравления, как это водится, несколько путаное. В традиционной для него манере перечисляются какие-то факты, которые, видимо, должны вести к каким-то выводам. Выводы действительно делаются, но из фактов они никак не следуют.

Впрочем, посмотрим, как оно на этот раз.

Ключевая мысль Зеленского следующая: история православия на Украине говорит «об историческом единстве всех украинцев. (…) Все украинцы, из любого уголка Украины — это один большой народ. Украинский народ. (…) Киевская Русь — это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым — её родные дети. И они по праву — её наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на её наследство».

Под этот вывод заложена мощная методологическая база: «нам не надо доказывать это (единство украинского народа — Авт.) историческими трактатами, работами, статьями».

Не надо, так не надо. Но в результате получается «письмо учёному соседу». Судите сами.

— «Между Киевской Русью и Украиной — тысяча лет и один знак. В тексте соответствующего указа Президента Украины между ними стоит тире».

Действительно, видите, как просто, — поставили тире в указе и дело в шляпе. Доказали непосредственную преемственность Киевской Руси (искусственный термин, изобретённый российскими историками XIX века) и современной Украины. Можно было бы и дальше пойти. Например, следуя стопами Русланы Лыжичко провести происхождение Украины от первой из известных цивилизаций — шумерской. Методология доказательств даёт такую возможность.

Мы бы отметили, что можно было бы и предшественников отметить. Потому что впервые тире поставил не безвестный автор указа, а всё же советский академик, «первый президент Украины» (президентом Украины он не был, был президентом, в смысле — председательствующим на заседаниях, Центральной Рады) Михаил Сергеевич Грушевский — именно он ввёл термин «Украина-Русь», правда, обосновав его «историческими трактатами, работами, статьями».

— «Великий князь Киевский Владимир крестил Киевскую Русь».

Русь действительно крестил Киевский князь Св. Владимир. Только перед тем, как стать киевским князем, он был князем новгородским. Во время династического конфликта он убил киевского князя Ярополка Святославича и сам сел на киевский престол. С точки зрения концепции вековечного противостояния Украины и России это была вторая (после легендарного захвата Киева также понаехавшим из Новгорода Вещим Олегом, убившим киевских князей Аскольда и Дира) «оккупация» Украины Россией.

— «Праправнук Владимира Юрий Долгорукий. Великий князь Киевский. Основатель Москвы».

Как совершенно верно отмечает в своём телеграм-канале историк Владимир Корнилов: «Москву основал Ростово-Суздальский князь Юрий Долгорукий, а уже после этого он захватил Киев».

— «Владимирский собор в украинском Крыму, в украинском Херсонесе…».

Тот же Корнилов вежливо интересуется: «простите, а Херсонесом его тоже украинцы назвали? При каком из князей Херсонес, простите, стал украинским?». Владимир взял византийский Херсонес, но тут уже вернул его назад Византии. Существовавшее в X веке Тмутараканское княжество занимало часть территории Крыма (в том числе — Керчь и Судак), но Херсонес к нему не относился. Следующий раз к наследникам Киевской Руси Крым вернулся уже в XVIII веке, но только в Российскую империю.

Если Россия — двоюродный племянник, то Крым находится по отношению к Украине в ещё более запутанном родстве.

— «Владимир Креститель канонизирован и православной, и католической церковью как равноапостольный святой».

По той простой причине, что крещение Руси состоялось в 988 году, а раскол христианства на православную и католическую церкви — в 1054 году.

Общепринятой является точка зрения, согласно которой киевлян крестили именно по православному обряду константинопольские иерархи. В XVII веке это доказал киевский митрополит Пётр Могила, который провёл раскопки фундамента Десятинной церкви (первой каменной христианской церкви на Руси) и установил, что она была выстроена по византийским канонам.

Собственно, история крещения Руси как раз говорит о том, что Украина является частью евразийской, а не европейской цивилизации. И в этом отношении ближе к России, как преемнице Византии как православного царства, чем к, например, Польше.

— Дальше следует период совершенно фантастический:

«Нигде в мире фактически нет аналогов украинского Совета церквей, в который входят все православные, греко-католические, римо-католические, протестантские, евангельские церкви, иудейское и мусульманское религиозные объединения.

И все они неоднократно проводят совместные молитвы за Украину именно в том месте, где я сейчас нахожусь. Это Софийский собор. Величественный хранитель истории украинской государственности — истории Киевской Руси.

Именно она была историческим фундаментом для строительства казацко-гетманского государства».

Начнём с фактической ошибки — в совместных молитвах с раскольниками Украинская Православная церковь не участвует. Впрочем, может это и не ошибка вовсе — в поздравлении Зеленский не упоминает УПЦ, ПЦУ и УПЦ-КП. Видимо, чтобы не затрагивать «токсичную» тему. Но намёк, видимо, состоит в том, что УПЦ к числу «украинских» церквей не относится. В отличие от католиков и иудеев.

Вообще нам непонятен переход от ВСЦ к казацко-гетманскому государству. Слово «она» видимо всё же относится не к ВСЦ (по-украински совет — Рада, женского пола), а к Софийскому собору и это просто опечатка (видимо в первоначальном варианте была «Святая София»). Но казаки, как раз, очень нехорошо относились, что к мусульманам (походы на Крым и Турцию), что к иудеям (еврейские погромы, сопровождавшие все освободительные движения на Украине), что к католикам (изгнание которых — цель самих по себе освободительных движений). Упоминать казачество в контексте религиозной толерантности современной Украины — за пределами добра и зла.

— «Украинская Центральная Рада объявила о создании Украинской Народной Республики, выбрала её гербом Владимиров символ — трезубец, а валюту назвала гривной — в память о первой денежной единице Киевской Руси».

Тут тот же самый случай назначения преемственности постановлением законодательного органа. Но, повторим, позиция ЦР была, по крайней мере, подтверждена исследованиями Грушевского — спорными в смысле выводов, но всё же научными.

Гривны действительно были введены 1 марта 1918 года и находились в обращении до 1924 года, но было их немного. Основной денежной единицей был всё же карбованец — 0,5 гривны. Карбованцами называлась и воспетая Булгаковым валюта гетманата Скоропадского, а в СССР карбованец был синонимом рубля, что и было на них отражено (на бумажных рублях были названия денежной единицы на языках всех союзных республик).

То же самое касается трезуба — было решено сделать гербом УНР княжеский знак Св. Владимира и сделали. Хотя это несколько странно для республики.

***

Выводы из всего этого следуют печальные.

Во-первых, Владимир Александрович так и не смог прочитать статью Путина и, более того, он даже не смог прочитать ответ Путину специалистов Института истории НАНУ.

Получились «весёлые картинки»: «наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах».

Будем изучать историю по названиям на карте, которые мы же сами многократно поменяли в рамках разнообразных кампаний. Интересно, какие исторические выводы должен сделать Зеленский из смыслового ряда Екатеринослав — Новороссийск — Екатеринослав — Днепропетровск — Днепр? Где тут свидетельства «исторического единства украинцев»?

Во-вторых, на столь хлипкой базе очень трудно обосновать «историческое единство украинского народа». А уж обещание «вернуть» то, что «захвачено» и вовсе выглядит непонятно.

Кстати, выступая в тот же день, 28 июля, на форуме «Украина 30. Децентрализация», Зеленский, среди прочего, сказал, что «граница Европы в 17-м веке проходила по окраине последнего восточного города, который имел Магдебургское право. И дальше, на восток от Украины, оно не распространялось».

Анатолий Вассерман раскрыл главный смысл статьи Путина об украинцах © видео Украина.ру

Между тем, самые восточные города, имевшие Магдебургское право (не считая российских, вроде Смоленска): Новгород-Северский, Глухов, Миргород, Чигирин. Самый южный, наверное, Шаргород в Винницкой области. Тут не возвращать, тут отдавать впору…

В-третьих, Зеленский не постеснялся плюнуть в сторону своих же избирателей.

По данным исследования группы «Рейтинг» 41% граждан Украины согласны с мнением Путина относительно того, что украинцы и русские — не двоюродные племянники, а один народ. Причём в регионах, за счёт которых Зеленский стал президентом таких 65% (Восток) и 56% (Юг). Более того, даже среди актуальных избирателей «Слуги народа» так считает более трети!

В общем, провозглашая тезис о единстве, Зеленский, следуя заветам Порошенко и Ющенко, продолжает раскалывать украинский народ. И в этом он действительно представляет собой альтернативу Путину, который говорит о единстве украинского и русского народов, что возможно только при единстве народа украинского.