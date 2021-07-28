Международные организации не имеют права игнорировать ситуацию на востоке Украины

Конфликт на востоке Украины продолжается восьмой год и давно не вызывает интереса у международной общественности. Война стала обыденностью, рутиной, к ней привыкли и откликаются на гибель людей разве что дежурными казенными фразами.

Эти новости постоянно мелькают в новостных лентах, но читатели на Западе относятся к ним отстраненно и равнодушно — как и к другим бесконечным войнам в странах третьего мира, от Колумбии до Ирака. А тяжкие преступления, которые регулярно совершались в Донбассе в постмайдановскую эпоху, предаются забвению — хотя их жертвы по-прежнему требуют справедливости.

Однако ничего не забыто. Об этом свидетельствуют результаты международной конференции «Актуальные вопросы нарушения прав человека в Донбассе», которая была организована «Обществом друзей Юманите в России» — с участием правозащитников из Европы, Российской Федерации, Украины и неподконтрольных территорий Донбасса. Выступавшие в онлайн-режиме эксперты обратились к международным правозащитным организациям, призывая их не молчать о ситуации в зоне украинского конфликта. Они потребовали тщательно расследовать преступления, совершенные в ходе вооруженного противостояния в Украине, и не игнорировать неудобные в политическом смысле факты. Без права на право. Главное из доклада ООН о нарушениях прав человека на Украине в 2014-2020 годах © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Прежде всего это касается Европейского суда по правам человека, где не очень хотят рассматривать заявления о военных преступлениях украинских ультраправых — чтобы не подрывать политические позиции официального Киева. Хотя западная пресса регулярно публикует шокирующие репортажи, рассказывая об идеологии и практике националистических добробатов.

«В ЕСПЧ подано на сегодняшний день 10 650 заявлений по вопросам нарушения прав граждан в ходе гражданского вооруженного противостояния в Украине. Восемь тысяч — это Крым и Донбасс. Из этих восьми тысяч 7 000 поданы из Донбасса. И из них 6 000 — жалобы исключительно против Украины. При этом уже семь лет ни одна жалоба по делам, связанным с конфликтом в Донбассе, рассмотрена не была», — констатировал модератор конференции, руководитель межрегиональной общественной организации «За демократию и права человека» Максим Вилков.

Международные правозащитные организации сами проводили расследования преступлений, которые совершали украинские националисты. Еще осенью 2014 года Amnesty International представила тогдашнему премьер-министру Яценюку специальный доклад о деятельности батальона «Айдар», где были описаны факты вымогательства, похищения и жестоких пыток, которым подвергались украинские граждане, захваченные вооруженными ультраправыми «активистами».

Больше того, «айдаровцы» открыто угрожали иностранным правозащитникам, стараясь помешать проведению их расследования. Однако основные фигуранты доклада Amnesty International не понесли за свои действия реального наказания — несмотря на то, что изложенные в нем материалы базировались на конкретных уголовных делах, которые возбудили против националистов украинские правоохранители. Большинство этих дел со временем спустили на тормозах, что стало обычной практикой для постмайдановского украинского правосудия — потому что оно всегда становится на сторону ультраправых ветеранов.

«Существующая ситуация с нерасследованием преступлений, совершенных украинскими военнослужащими и членами добровольных вооруженных формирований в Донбассе, является серьезным вызовом для всей европейской системы защиты прав граждан.

Преступления, совершенные украинскими Вооруженными силами, подразделениями МВД, а также добровольческими батальонами, до сих пор крайне мало и неэффективно расследуются правоохранительными органами Украины. За исключением нескольких громких дел в отношении бывших участников и руководителей добровольческих батальонов, возбужденных и доведенных до суда под влиянием международной общественности, тысячи преступлений, среди которых похищения, убийства, пытки и обстрелы гражданских объектов, не расследуются», — рассказали об этом в ходе сетевых выступлений.

Многие жители Донбасса, которые проживают на неподконтрольных Киеву территориях, вообще не имеют возможности пожаловаться на совершенные против них преступления. Как сообщили участники конференции «Актуальные вопросы нарушения прав человека в Донбассе», украинские власти не принимают у таких людей заявления против украинских националистов и солдат ВСУ — уговаривая пострадавших «не подыгрывать государству-агрессору».

Более того, попытка пожаловаться на действия ультраправых может обернуться для рядового гражданина угрозами и арестом. Поэтому жители региона предпочитают выходить со своими жалобами напрямую на представителей международных организаций, зачастую делая это скрытно. Однако местные старики-пенсионеры не пользуются интернетом и не знают, как связаться с иностранными правозащитниками — не имея для этого ни технических возможностей, ни самых минимальных финансовых средств.

Конечно, такая ситуация является позорной и ненормальной. Попытки замолчать массовые нарушения прав человека в Донбассе противоречат фундаментальным европейским ценностям, которые неустанно декларируют в постмайдановской Украине. Националисты надеются, что об их грехах когда-нибудь позабудут — однако они четко задокументированы в архивах правозащитных организаций. Участники конференции указывали на то, что преступления против человечности не имеют срока давности и действия украинских ультраправых все равно должны быть расследованы украинскими и международными органами — даже если для этого придется оказать необходимое давление на украинские власти. Amnesty International сообщила об уголовном преследовании лиц, несогласных с позицией Киева по Донбассу © Андрей Лубенский

«Мы призываем политическое руководство Украины обеспечить полное и беспристрастное расследование преступлений, совершенных в Донбассе. Создать систему гарантий личной безопасности для заявителей, быстро и решительно реагировать на угрозы в их адрес со стороны лиц, незаинтересованных в расследовании преступлений. Возбудить уголовные дела в отношении сотрудников судебной и правоохранительной систем Украины, препятствующих скорому и беспристрастному расследованию преступлений.

Мы призываем европейские международные правозащитные органы обеспечить расследование преступлений, совершенных в Донбассе, в полном соответствии с уставом ЕСПЧ и Международного уголовного суда, оказать давление на политическое руководство Украины с целью выполнения его обязательств в области защиты прав граждан» — констатируется в итоговом заявлении конференции.

Вопросы о военных преступлениях в Донбассе остаются открытыми, сохраняя свою высокую актуальность. А действия националистов однажды получат оценку в непредвзятых судах — для того, чтобы восстановить элементарную справедливость.