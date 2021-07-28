Человек-волк, кладбищенский вампир и призрак артистки: мистические истории Одессы

В Одессе столько «темных мест» с дурной или мистической славой, что все они в одну подборку не вошли. Издание Украина.ру продолжает знакомить любителей загадочного с тайнами портового города

Усадьба человека-волка

От овеянной легендами усадьбы человека-волка в селе Васильевка Беляевского района Одесской области (дворец-усадьба Дубецких-Панкеевых) остались одни руины. Есть предположение, что усадьбу проектировал и строил знаменитый итальянский архитектор Франц Боффо. Купил ее разбогатевший каховский купец Константин Матвеевич Панкеев, у которого было двое детей: дочь Анна и сын Сергей. Именно пятилетний мальчик Сережа и прославил и себя, и усадьбу в Васильевке на весь мир.

Панкеева-младшего много лет преследовали в одном и том же сне семь белых волков. Он и себя считал волком. Он был пациентом австрийского психолога Зигмунда Фрейда, который даже описал необычный случай в «Истории одного детского невроза». Судьба родных Панкеева сложилась печально, многие заканчивали жизнь самоубийством. Сам же Панкеев прожил до 92 лет и называл лечившего его Фрейда шарлатаном, утверждая, что «волки по-прежнему его семья».

Одесский вампир

Для людей, боявшихся быть похороненными заживо, на Первом христианском, а потом и на Втором христианском кладбищах существовала часовня для мнимо умерших. В этой часовне на несколько суток оставляли покойного, которого привязывали за пальцы рук ниточками. Потом проверяли: не порвалась ли нитка, то есть не зашевелился ли умерший, не оказался ли живым. Однажды одно тело пропало из часовни. Пропавшего посчитали вампиром: некоторые одесситы после истории с исчезновением утверждали, что он приходит к ним ночами и кусает за шею.

Дом-убийца

Один из самых известных мистических адресов Одессы — «дом с привидениями», который располагался рядом с Таировским кладбищем. Он принадлежал семье Дайберов — известных цветоводов. Особенно они славились выращиванием роз. В 1917 году семья не покинула Одессу, ее членов расстреляли большевики и закопали во дворе дома. С тех пор он стал именоваться домом с привидениями: души невинно убиенных появлялись там постоянно. Причем насильственной смертью умирали и те, кто поселялся в доме после страшных событий. Потом дом долго пустовал, его снесли. Примечательно, что на этом месте теперь находится центр садоводства.

Призрак ветреной артистки

В Оперном театре города давно живут призраки. Говорят, еще в ХIХ веке, когда здесь выступала итальянская труппа, во время спектакля (опера «Паяцы») один из артистов заколол свою супругу прямо на сцене — из ревности. С тех пор призрак убиенной бродит по театру, в тишине слышится часть арии из оперы «Паяцы».

Проклятие ведьмы

Украинский Дракула, призрак грешницы, затерянные сокровища: легенды таинственного Чернигова © focus.ua

По другой версии, здесь когда-то жила ведьма, которую местные жители закопали после смерти не на кладбище, а рядом с домом. С тех пор в нем сами собой лопаются стекла, хлопают двери, происходят другие жутковатые вещи.

Демоническая живопись

На Софиевской, 18 установлена мемориальная доска в честь русского художника Михаила Врубеля. Он учился в Одессе и в этом доме сделал первые наброски будущей картины «Демон». Работа над образом «нечистого» повлияла на художника, в этом доме у него начались серьезные проблемы с психикой. Он писал, что сам себя чувствует демоном, позже попал в психиатрическую больницу.

Музейная дама

В здании Литературного музея живет свой призрак. Причем видели его там задолго до появления самого музея. Это некая дама в розовом платье, которое сильно шуршит. В позапрошлом веке была даже создана специальная комиссия, которая должна была определить, существует ли призрак на самом деле или нет.