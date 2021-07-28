Несмотря на преклонный возраст (через две недели ему исполнится 91 год) и феноменальные успехи в бизнесе в прошлом, Джордж Сорос занимает очень важное место во внешней политике США в Европе и по всему миру. Особенно активен он в странах бывшего так называемого соцлагеря. Впрочем, есть подозрение, что это уже не Сорос действует, а целый институт

Венгрия стала первой страной коммунистического блока, где Джордж Сорос открыл свой фонд, и первой страной Европейского союза, в которой деятельность структур миллиардера запрещена законом.

Джордж Сорос (англ. George Soros, венгр. Soros György — Дьёрдь Шорош) родился 12 августа 1930 года в Будапеште, в семье адвоката Тивадара Шварца, одного из ключевых лиц еврейской общины столицы Венгрии.

Тивадар очень любил подвергать себя опасности и чувствовать удовлетворение от умения избежать печальных последствий. Джордж Сорос говорит, что именно от отца он перенял умение справляться с опасностью и наслаждаться риском, которое ему очень помогло при игре на бирже.

В 1914-м, в Первую мировую войну, Тивадар даже пошел добровольцем на фронт — не из патриотических чувств, а просто из-за того, что он «не хотел упускать такую уникальную возможность». Воюя на стороне Австро-Венгрии, он попал в российский плен и был отправлен в лагерь для заключенных в Сибири, но сумел сбежать и проделать тяжелый и опасный путь до Будапешта. Джордж Сорос. Биографическая справка © © РИА Новости. Сергей Гунеев / © РИА Новости. Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В 1936 году семья Шварц в ответ на усиление фашистских настроений в Европе сменила свою еврейскую фамилию на венгерскую Шорош. Отцу семейства очень нравилась новая фамилия, которая по-венгерски означает «последователь», а на эсперанто является формой будущего времени глагола «парИть».

Когда в 1944 году Венгрию оккупировали гитлеровские войска, Тивадар решил, что предложение новой немецкой администрации зарегистрироваться, представленное всем еврейским семьям Будапешта, не сулит им ничего хорошего.

Он сумел сделать для членов своей семьи поддельные документы, с которыми они стали жить отдельно друг от друга, чтобы привлекать к себе меньше внимания и затеряться среди исповедующих христианство венгров. Таким образом семье удалось избежать репрессий, в ходе которых было уничтожено до 440 000 венгерских евреев.

Более того, Тивадар, используя свои широкие связи на черном рынке, помог огромному числу евреев Будапешта оформить поддельные документы. При этом он пользовался прогрессивной ставкой оплаты своих услуг: бедные получали документы по себестоимости, а богатым приходилось платить в двадцатикратном размере.

Пашинян выгоден. Эксперт о том, правда ли в Армении окончательно установился «соросовский режим» © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

В период послевоенной гиперинфляции в Венгрии в 1945-47 годах Джордж Сорос попробовал свои силы в торговле валютами.

В 1947 году Джордж Сорос уехал в Лондон, где поселился у дальних родственников, которым в свое время Тивадар Сорос помог получить поддельные документы и уехать из оккупированной Венгрии. В 1949 году Джордж поступил в Лондонскую школу экономики, которую успешно окончил через три года. С 1953 года Сорос начал работу на фондовом рынке, на котором и заработал свои миллиарды.

Среди самых известных операций Сороса — обрушение курса фунта стерлингов с $2 до $1,5 в 1992 году (на котором он за один день заработал более $1,1 млрд) и валютная игра против иены в 2013-м (заработок тоже превысил $1 млрд). «Хотел задушить мерзавца»: Жириновский рассказал, как чуть не прикончил Сороса © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

«Открытое общество» как механизм экспансии Запада

В конце 1970-х Джордж Сорос решает конвертировать свои деньги во власть и начинает активно заниматься «благотворительностью».

В 1979 году в Нью-Йорке он основал свой первый фонд «Открытое общество» (отсылка к названию книги «Открытое общество и его враги» австрийского философа Карла Поппера, который был преподавателем Сороса в Лондоне).

Как отметил известный западный журналист и аналитик Фил Батлер, «бизнес» по покупке будущего некогда суверенных государств, который ведет Джордж Сорос, одновременно бесчеловечен и дьявольски эффективен. Схема его проста: создание политической элиты, которая была бы не только продажной, но и зомбированной настолько, чтобы быть полностью лояльной своим создателям.

Для этого Джордж Сорос вкладывает деньги в многочисленные программы обучения и поддержки молодых учёных и активистов, являясь «гарантом» для многочисленных западных НКО, которые приходят в ту или иную страну вслед за ним. После этого еще не сформировавшийся с морально-этической точки зрения «цвет нации» подвергается массивному зомбированию в духе проповедей об «открытом обществе». Титулованная любительница Сороса: соцсети о кадровых назначениях в «Нафтогазе» © Facebook, Світлана Заліщук

Когда же представители этой «соросовской» элиты приходят к власти, спасти ту или иную страну от цепких лап МВФ, Всемирного банка и западных транснациональных корпораций не может уже ничто.

Всего с 1984 года Джордж Сорос пожертвовал на различные программы $32 миллиарда личного состояния, заработанного на финансовых рынках, из них почти $15 миллиардов были потрачены на деятельность глобальной сети фондов «Открытое общество».

В частности, только «на цели демократического развития» в странах Восточной Европы и на территории бывшего Советского Союза за последние 33 года им было направлено $1,6 миллиарда. В октябре 2017 года Сорос внес $18 миллиардов в свой фонд, который, таким образом, стал вторым по величине фондом в США — после фонда Билла и Мелинды Гейтс (притом что капитал Сороса составляет $8,3 млрд против $96,2 млрд у Гейтса).

В 2021 году бюджет сети фондов «Открытое общество», которая работает в почти 140 странах мира, составляет более 1,2 миллиарда долларов.

Первый восточноевропейский фонд Сороса был основан в Венгрии в 1984 году, позже были открыты аналогичные структуры в других странах советского блока и в бывших республиках Советского Союза. Расколотый «Голос». Почему в Раде развалилась фракция «соросят» © Facebook, Голос

Сороса считают одним из главных организаторов краха коммунистических режимов в Европе и развала СССР. В конце 1993 года американский журналист Майкл Льюис спросил Джорджа Сороса о результатах его деятельности в Восточной Европе. Тот ответил: «Просто напишите, что бывшую Советскую империю называют теперь Соросовской империей».

Однако за 25 лет ситуация для Сороса изменилась, причём как на постсоветском пространстве, так и в странах ЕС, в первую очередь — в его родной Венгрии.

Венгрия и Сорос: от "Welcome!" до "STOP"

В 1984 году Джордж Сорос впервые с 1947 года посетил Венгрию. Там он сумел заручиться поддержкой двух членов Политбюро Венгерской социалистической рабочей партии: Ференца Барта, ответственного за международные связи, и Дьёрдя Ачела. С их помощью Сорос открыл фонд, который формально должен был оказывать помощь венгерской науке.

Правда, вскоре венгерские партработники стали испытывать разочарование. Джордж Сорос вложил в фонд значительно меньше средств, чем обещал, и тратил их не на закупку научного оборудования на Западе, как хотело руководство Венгрии, а на обучение там способной венгерской молодежи. Оттуда молодые венгры возвращались убежденными сторонниками рыночной экономики и демократии.

Кроме того, фонд Сороса занимался переманиванием на работу в США талантливых венгерских ученых. Также до 1989 года Сорос потратил более миллиона долларов на поддержку венгерских «демократических организаций». Сорос будет платить украинским блогерам и СМИ © РИА Новости, Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк

После «бархатной революции» в Венгрии в октябре 1989 года возможности фонда Сороса в этой стране возросли. В 1991 году в Будапеште был открыт Центрально-Европейский университет (ЦЕУ), на который Сорос выделил более $250 миллионов. Через ЦЕУ до 2018 года прошли почти 14 тысяч студентов и аспирантов из 133 стран мира.

В 1993 году был создан Институт «Открытое общество — Будапешт», который в 2007 году стал штаб-квартирой структур Сороса во всей Европе. Хотя формально в 2012 году миллиардер принял решение прекратить институциональную поддержку своих структур, работающих в большинстве стран ЕС, на самом деле это было лишь переформатирование их деятельности — создавались новые «независимые» НПО и т. п.

Нынешний премьер-министр страны Виктор Орбан был одним из тысяч венгерских стипендиатов фонда Сороса: в 1989 году он обучался в Оксфорде на его деньги. Во время первого премьерства Орбана в 1998-2002 годах он с Соросом не конфликтовал, однако, вновь вернувшись к власти в 2010-м, начал резко выступать против миллиардера и его деятельности в Венгрии и в мире.

Ситуация обострилась в 2015 году из-за позиции Сороса в поддержку массовой иммиграции в Европу, ярым противником чего является Орбан.

Весной 2017 года Виктор Орбан открыто назвал Джорджа Сороса «американским финансовым спекулянтом, атакующим Венгрию». Он пошел дальше, заявив, что Сорос — «открытый враг евро», который «разрушил жизни миллионов европейцев своими финансовыми спекуляциями». Кнырик сказал, как сделать так, чтобы Украина не душила аналоги российских «фондов Сороса»

Венгерский премьер подчеркнул, что американец хочет наводнить Европу и Венгрию иммигрантами — что, кстати, вполне соответствует целям организаций, финансируемых Соросом. Кроме того, против Сороса в Венгрии развернули пропагандистскую кампанию, которую сам миллиардер назвал антисемитской.

Правительство Венгрии обвинило миллиардера во вмешательстве во внутренние дела страны, в том числе и через образовательные учреждения Венгрии. Против этих организаций были приняты поправки в законодательство, ограничивающие их возможность тем или иным способом влиять на политику.

В частности, в связи с принятыми в 2017 году изменениями к законодательству об образовании находится под угрозой закрытия Центрально-Европейский университет — ведь он числится представительством американского вуза, но не имеет в США ни преподавателей, ни студентов.

Весной минувшего года в Будапеште прошли массовые демонстрации против возможного закрытия ЦЕУ, однако до цветной революции они явно не дотягивали.

20 июня 2018 года парламент Венгрии одобрил пакет законов под условным названием «Стоп Сорос». Помимо прочего, он предусматривает ограничения в отношении неправительственных организаций, усиливает требования к учебным заведениям и криминализирует помощь нелегальным мигрантам.

Структуры Сороса не стали дожидаться принятия новых законов, и ещё 15 мая 2018 года его институт «Открытое общество» объявил о прекращении своей деятельности на родине бизнесмена из-за «репрессивной» политики венгерского правительства и переносе своей европейской штаб-квартиры в Берлин.

А с января 2019 года прекратил набор студентов на территории Венгрии Центрально-Европейский университет, который осенью того же года полностью перебрался из Будапешта в Вену. Правда, ЦЕУ сохранил в столице Венгрии исследовательские центры и архивы центров «Открытого общества», а его бывший кампус в Будапеште остался местом проведения публичных лекций и дебатов.

«Я ваш настоящий президент»: СБУ вступилась за Сороса © © РИА Новости. Сергей Гунеев / © РИА Новости. Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В феврале 2021-го Еврокомиссия в очередной раз потребовала от властей Венгрии изменить законы о финансировании неправительственных организаций, пригрозив штрафами и санкциями, но требование было проигнорировано. Таким образом, 37-летняя история влияния Джорджа Сороса на Венгрию если не завершилась, то поставлена на длительную паузу.

Потому неудивительно, что в ноябре 2020 года в американском издании Project Syndicate миллиардер выступил с программной статьёй, в которой призвал ЕС противостоять Венгрии и Польше, которые «нарушают европейские принципы».

Так что на этом история экспансии Сороса в Европу не только не заканчивается, а наоборот — продолжается. И об этом — в следующей публикации цикла статей о Соросе.