В начале недели президент Украины Владимир Зеленский начал чистку в руководстве СБУ, ведомстве, которое возглавляет его друг детства лейтенант Иван Баканов. Таким образом, два года спустя, после того как ведомство полностью перешло под контроль главы государства, было решено его «почистить»

Со своей должности был уволен Руслан Баранецкий, первый заместитель главы СБУ и руководитель Антитеррористического центра. На его место назначен Сергей Андрущенко, ранее освобожденный с должности замглавы СБУ. Уволены также: Василий Малюк, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью; Алексей Корнейчук, начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ; Виталий Монастырецкий, начальник управления СБУ в Черновицкой области. Уволили также начальника службы внутренней безопасности Андрея Наумова. Своего поста лишился и начальник экономической контрразведки СБУ Андрей Трепилка.



По официальной версии, причина таких перестановок — обеспечение готовности СБУ к системной трансформации (реформа СБУ, проводимая депутатом Марьяной Безуглой), а также слабые темпы борьбы с контрабандой. Стало известно, зачем Зеленский устроил массовую «чистку» офицеров СБУ © Офіс Президента України

«Никакой альтернативы реформе Службы нет и не будет. Как только парламент проголосует за реформу, мы должны начать трансформацию в первый же день, не теряя времени на адаптацию к принятому решению… Темп работы против контрабанды, который мы видим сейчас, не может никого устраивать. Конкретный результат должен быть ощутим», — резюмировал Зеленский.

По экспертным оценкам, на которые ссылается президент, в результате деятельности контрабандистов государство ежегодно теряет до 300 млрд гривен. Однако в 2019 году немецкое издание Süddeutsche Zeitung провело своё расследование на украинской таможне и пришло к выводу, что Украина могла бы и не просить кредиты у МВФ, если бы действительно смогла справиться с контрабандой. По словам немецких журналистов, только из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет почти 5 миллиардов долларов, что соответствует примерно 10% всех бюджетных поступлений и превышает средства, которые Украина рассчитывала получить от МВФ, Евросоюза и Всемирного банка. Казалось бы, вот и возможность отказаться от обременительных кредитов МВФ. Но в этих схемах задействованы власть имущие.

«Больше всех получают таможня и СБУ — как правило, в конце месяца идет оплата за каждый контейнер с подложными документами. Создаются подставные фирмы, для которых искусственно снижаются таможенные пошлины и которые связаны с руководством местных отделений таможенной службы — офицерами Погранслужбы, СБУ или ГПУ. У них у всех есть собственные фирмы и свои люди на таможне», — сообщало издание.

Зеленский обещал западным кураторам справиться с контрабандой, когда назначал в 2019 году Максима Нефёдова главой таможни. В начале этого года СНБО вводил без суда санкции против «королей контрабанды». Однако пока контрабанда побеждает, а «дыра» на таможне растет.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что перестановки все же помогут справиться с контрабандой и лучше подготовиться к реформе Службы. «Для президента принципиально значительно активизировать работу СБУ для того, чтобы наконец поставить точку во всех контрабандных схемах. К сожалению, не видели достаточной работы Службы на этом направлении в последнее время. Также среди ключевых причин — необходимость подготовить СБУ к реформе, которая начнется после принятия соответствующего закона», — говорит Подоляк.

Есть и неофициальная версия перестановок — недовольство президента работой Службы, в особенности после недавнего нападения сотрудников СБУ на украинских же пограничников. Однако, как утверждает Telegram-канал «Картель», глава СБУ пытается спасти своих подопечных от гнева президента. «Причина простая: коррупция, контрабанда, рейдерство, которое крышуют старые высокопоставленные кадры СБУ. Чистки у силовиков продолжаться. По слухам, Иван Баканов спасает некоторых от увольнения, кто попал под критику президента. Иван Геннадьевич берет их под личный контроль», — пишет «Картель». «Ток по гениталиям»: политзаключенный Бузила рассказал о пытках СБУ © Facebook Артема Бузилы

Украинский журналист и националист Юрий Бутусов утверждает, что увольнения были результатом «грозной» встречи президента с руководством СБУ 22 июля по поводу контрабанды сигарет в ЕС. По его словам, президент очень жестко критиковал СБУ на этой встрече, что стало неожиданностью для присутствующих. И почти весь гнев главы страны якобы был обрушен именно на Наумова, которому, по данным источников, предъявили претензии за «крышевание» контрабанды сигарет из РФ и Молдовы через Украину в ЕС. Иными словами, перестановки стали стремлением угодить Западу.

Вместе с топ-эсбэушниками был уволен еще заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов. Как и уволенного Баранецкого, его называли одним из причастных к провалу операции с «вагнеровцами», прошлогодней неудачной попыткой выманить через Беларусь бывших ополченцев республик Донбасса. Таким образом, увольнения могут быть связаны и с попытками похищения людей, которые сотрудники СБУ уже предпринимали на территории РФ, Белоруссии и особенно — в республиках Донбасса. Сама по себе реформа СБУ, на которую ссылается Зеленский, разработана американцами и британцами. Она должна, по идее, повысить эффективность службы именно в плане борьбы с РФ и «пророссийскими» украинцами. СБУ еще не всех оппозиционных деятелей на Украине пересажала, не на всех из них еще натравили подконтрольных СБУ неонацистов. И это вызывает беспокойство у западных кураторов, педалирующих реформу ведомства. Семенченко обвинил главу СБУ в давлении на суд © РИА Новости, Андрей Старостин / Перейти в фотобанк

До сих пор СБУ предпочитала заниматься экономическими преступлениями, которые уберут из-под опеки ведомства после реформы. «Борьба» сводилась преимущественно к вымогательствам денег у бизнесменов, а подчас — к разбою, что тоже не нравилось западным кураторам. Одно из любимых занятий сотрудников СБУ — «кошмарить» айтишников, которые обычно неплохо зарабатывают. Чуть ли не еженедельно СБУ отчитывается в ликвидации «пророссийских ботоферм, распространяющих фейковую информацию по заданию заказчиков из России». Непонятно только, зачем россиянам нужно было бы делать это на Украине, если с тем же успехом можно это делать из любой точки России, где есть интернет.

Реформа СБУ в том виде, в каком она была прописана в законопроекте Марьяны Безуглой из президентской партии, должна положить конец имитации борьбы с Россией и контрабандой, чтобы ведомство Баканова могло эффективнее похищать людей, зачищать оппозиционных блогеров и не позволять украинским контрабандистам посягать на святое — объем прибыли западных компаний.