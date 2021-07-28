Со своей должности был уволен Руслан Баранецкий, первый заместитель главы СБУ и руководитель Антитеррористического центра. На его место назначен Сергей Андрущенко, ранее освобожденный с должности замглавы СБУ. Уволены также: Василий Малюк, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью; Алексей Корнейчук, начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ; Виталий Монастырецкий, начальник управления СБУ в Черновицкой области. Уволили также начальника службы внутренней безопасности Андрея Наумова. Своего поста лишился и начальник экономической контрразведки СБУ Андрей Трепилка.
По официальной версии, причина таких перестановок — обеспечение готовности СБУ к системной трансформации (реформа СБУ, проводимая депутатом Марьяной Безуглой), а также слабые темпы борьбы с контрабандой.
«Никакой альтернативы реформе Службы нет и не будет. Как только парламент проголосует за реформу, мы должны начать трансформацию в первый же день, не теряя времени на адаптацию к принятому решению… Темп работы против контрабанды, который мы видим сейчас, не может никого устраивать. Конкретный результат должен быть ощутим», — резюмировал Зеленский.
По экспертным оценкам, на которые ссылается президент, в результате деятельности контрабандистов государство ежегодно теряет до 300 млрд гривен. Однако в 2019 году немецкое издание Süddeutsche Zeitung провело своё расследование на украинской таможне и пришло к выводу, что Украина могла бы и не просить кредиты у МВФ, если бы действительно смогла справиться с контрабандой. По словам немецких журналистов, только из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет почти 5 миллиардов долларов, что соответствует примерно 10% всех бюджетных поступлений и превышает средства, которые Украина рассчитывала получить от МВФ, Евросоюза и Всемирного банка. Казалось бы, вот и возможность отказаться от обременительных кредитов МВФ. Но в этих схемах задействованы власть имущие.
«Больше всех получают таможня и СБУ — как правило, в конце месяца идет оплата за каждый контейнер с подложными документами. Создаются подставные фирмы, для которых искусственно снижаются таможенные пошлины и которые связаны с руководством местных отделений таможенной службы — офицерами Погранслужбы, СБУ или ГПУ. У них у всех есть собственные фирмы и свои люди на таможне», — сообщало издание.
Зеленский обещал западным кураторам справиться с контрабандой, когда назначал в 2019 году Максима Нефёдова главой таможни. В начале этого года СНБО вводил без суда санкции против «королей контрабанды». Однако пока контрабанда побеждает, а «дыра» на таможне растет.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что перестановки все же помогут справиться с контрабандой и лучше подготовиться к реформе Службы. «Для президента принципиально значительно активизировать работу СБУ для того, чтобы наконец поставить точку во всех контрабандных схемах. К сожалению, не видели достаточной работы Службы на этом направлении в последнее время. Также среди ключевых причин — необходимость подготовить СБУ к реформе, которая начнется после принятия соответствующего закона», — говорит Подоляк.
Есть и неофициальная версия перестановок — недовольство президента работой Службы, в особенности после недавнего нападения сотрудников СБУ на украинских же пограничников. Однако, как утверждает Telegram-канал «Картель», глава СБУ пытается спасти своих подопечных от гнева президента. «Причина простая: коррупция, контрабанда, рейдерство, которое крышуют старые высокопоставленные кадры СБУ. Чистки у силовиков продолжаться. По слухам, Иван Баканов спасает некоторых от увольнения, кто попал под критику президента. Иван Геннадьевич берет их под личный контроль», — пишет «Картель».
Украинский журналист и националист Юрий Бутусов утверждает, что увольнения были результатом «грозной» встречи президента с руководством СБУ 22 июля по поводу контрабанды сигарет в ЕС. По его словам, президент очень жестко критиковал СБУ на этой встрече, что стало неожиданностью для присутствующих. И почти весь гнев главы страны якобы был обрушен именно на Наумова, которому, по данным источников, предъявили претензии за «крышевание» контрабанды сигарет из РФ и Молдовы через Украину в ЕС. Иными словами, перестановки стали стремлением угодить Западу.
Вместе с топ-эсбэушниками был уволен еще заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов. Как и уволенного Баранецкого, его называли одним из причастных к провалу операции с «вагнеровцами», прошлогодней неудачной попыткой выманить через Беларусь бывших ополченцев республик Донбасса. Таким образом, увольнения могут быть связаны и с попытками похищения людей, которые сотрудники СБУ уже предпринимали на территории РФ, Белоруссии и особенно — в республиках Донбасса. Сама по себе реформа СБУ, на которую ссылается Зеленский, разработана американцами и британцами. Она должна, по идее, повысить эффективность службы именно в плане борьбы с РФ и «пророссийскими» украинцами. СБУ еще не всех оппозиционных деятелей на Украине пересажала, не на всех из них еще натравили подконтрольных СБУ неонацистов. И это вызывает беспокойство у западных кураторов, педалирующих реформу ведомства.
До сих пор СБУ предпочитала заниматься экономическими преступлениями, которые уберут из-под опеки ведомства после реформы. «Борьба» сводилась преимущественно к вымогательствам денег у бизнесменов, а подчас — к разбою, что тоже не нравилось западным кураторам. Одно из любимых занятий сотрудников СБУ — «кошмарить» айтишников, которые обычно неплохо зарабатывают. Чуть ли не еженедельно СБУ отчитывается в ликвидации «пророссийских ботоферм, распространяющих фейковую информацию по заданию заказчиков из России». Непонятно только, зачем россиянам нужно было бы делать это на Украине, если с тем же успехом можно это делать из любой точки России, где есть интернет.
Реформа СБУ в том виде, в каком она была прописана в законопроекте Марьяны Безуглой из президентской партии, должна положить конец имитации борьбы с Россией и контрабандой, чтобы ведомство Баканова могло эффективнее похищать людей, зачищать оппозиционных блогеров и не позволять украинским контрабандистам посягать на святое — объем прибыли западных компаний.