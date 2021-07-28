В истории вокруг завершившегося на днях демонтажа Монумента Славы во Львове было много эпизодов. И поражает в конечном итоге не то, что неонацисты в Западной Украине победили, а то, что городская власть Львова, всенародно избранная, проиграла меньшинству из числа своих избирателей

Основная волна сноса советских памятников прошла по Украине гораздо раньше — сначала в стихийном формате «снизу» (2014—2015), а затем силами местных коммунальных служб после принятия в апреле 2015 года закона о декоммунизации. Например, крупнейший на Украине памятник Ленину демонтировали в Запорожье 17 марта 2016 года. А вот во Львове процесс демонтажа начался только в 2018 году, шел долго и мучительно — и лишь под давлением на мэрию со стороны националистов и прошедших в Львовскую городскую раду единомышленников последних. Блицопрос: Руслан Мармазов о сносе Мемориала Славы во Львове © Олег Измайлов

Предыстория до 2014-го

При этом Монумент Славы пытались демонтировать еще до Евромайдана. Так, 18 января 2012 года Галицкий районный суд Львова отклонил иск, поданный членом Украинской республиканской партии (УРП) Григорием Ангелом, сочтя требование истца «безосновательным» в том числе потому, что на сооружение памятника сдавали деньги местные коммунисты, то есть, по мнению суда, памятник являлся возведенным за счет городской общины.

«Этот символ Победы над нацизмом станет отныне и символом победы над неонацизмом и украинским национализмом», — заявил после оглашения решения суда глава львовского отделения Антифашистского комитета Украины Александр Калынюк, представлявший на длившемся много месяцев процессе сторону защиты.

Борьба между городскими властями и неонацистами и националистами во Львове протекала хотя и в скрытой, но во вполне очевидной форме. В других регионах, и прежде всего на Юго-Востоке, праворадикалы тогда действовали против советских памятников куда жестче.

Так, в Киеве памятник Ленину близ Бессарабского рынка в ночь с 29 на 30 июня 2009 года был поврежден кувалдами, позже за это были задержаны пять националистов, включая главу отделения «Свободы»* в Дубровицком районе (Ровенская область) Александра Задорожного, будущего командира «батальона ОУН» Николая Кохановского и будущего вождя «Правого сектора»* Андрея Тарасенко.

22 марта 2010 года активисты Социал-национальной ассамблеи (будущий «Азов») снесли и разбили памятник Ленину в поселке Калиновка (Киевская область).

31 декабря 2010 года в Запорожье активисты «Тризуба имени Степана Бандеры»* взорвали бюст Иосифа Сталина, установленный на территории местного обкома Компартии Украины. И это не говоря о других случаях подрывов, поджогов или сносов памятников вождю мирового пролетариата, имевших место от Рени (Одесская область) до Рубежного (Луганская область) в 2009—2010 годах.

При этом, что очевидно, центральная власть (сначала окружение Виктора Ющенко, а потом Виктора Януковича) делала вид, что ничего чрезвычайного в процессе сноса памятников не происходит. Вандалов редко искали и еще реже наказывали. Латвийский депутат поддержал разрушивших советский мемориал вандалов © Facebook, Jānis Iesalnieks

Как «Ленинопад» обошел Львов стороной

Новая волна вандализма, выросшего на индифферентности власти, захлестнула Украину в 2013 году накануне и в ходе подготовки к государственному перевороту.

Так, днем 15 февраля 2013-го группа из 10 «свободовцев» во главе с депутатом Верховной Рады Игорем Мирошниченко снесла памятник Ленину в Ахтырке (Сумская область).

«Ленинопад», устроенный 21—22 февраля 2014 года активистами Евромайдана в городах Центра и Юго-Востока Украины, вызвал резонанс и во Львове. Причем Садовой постарался сразу же купировать подобные настроения, курсировавшие в «низах».

«В последние дни мы получали неоднократные сигналы о желании некоторых активистов организовать его свержение, — написал львовский мэр 26 февраля 2014 года на своей странице в Facebook. — Я лично считаю, что сегодня вообще не ко времени актуализировать этот вопрос. Во-первых, я против того, чтобы во Львове что-то разрушали по ночам и без законных решений. У нас в городе есть легитимная власть, законно выполняющая волю общины. Об инициативе по переносу — вынесем ее на общественное обсуждение. Во-вторых, я лично считаю, что сегодня вообще не ко времени актуализировать этот вопрос. Этим мы не поможем ни нашим поклонникам на Востоке и Юге, которые сегодня на передовой и подвергаются реальной опасности, ни семьям погибших и раненых».

В тот же день во Львовской городской раде сообщили журналистам, что 28 февраля 2014 года исполнительный комитет соберется для обсуждения вопроса о демонтаже памятника и переносе его в музей «Территория террора». Однако эта инициатива ничем тогда не закончилось, в раде данный вопрос «отложили в долгий ящик».

Еще несколько лет ситуация во Львове оставалась спокойной, хотя на Юго-Востоке националисты вели активную войну с советскими памятниками. Так, 15 августа 2014 года «азовцы» снесли главный памятник Ленину в центре Мариуполя, повторив это затем 28 сентября 2014 года на центральной площади Харькова. 10 октября 2014 года луганское отделение «Свободы» отчиталось о сносе памятника Ленину в поселке Белокуракино, 17 апреля 2015 года во время марша националистов был снесен памятник Ленину в центре Краматорска (Донецкая область), 3 июня 2015 года «Правый сектор» демонтировал монумент вождю мирового пролетариата в Славянске (Луганская область) и т.д. По ходу дела к сносу памятников начали подключаться и местные коммунальные службы. МИД РФ осудил снос Монумента Боевой славы во Львове © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Однако постепенно ситуация стала осложняться и на Львовщине. Во-первых, на местных выборах 25 октября 2015 года сразу четырех депутатов провела во Львовскую городскую раду Украинская галицкая партия (УГП), позже сыгравшая заметную роль в борьбе с Монументом Славы. Во-вторых, со второй половины 2015-го домой начали возвращаться участники АТО, которые принесли в регион образцы поведения, усвоенные в ходе боевых действий на Востоке. В-третьих, к началу 2016-го окончательно растеряли популярность партии, входившие в правящую коалицию в Верховной Раде, включая и «Самопомощь», которая придерживалась в борьбе с историческим наследием нейтралитета, что ударило и по позициям Садового как в Киеве, так и во Львове. Нанес мощный удар по репутации популярного мэра и «мусорный скандал», который начал разгораться с весны 2016-го, а спустя год был взят на вооружение и Петром Порошенко.

21 апреля 2016 года глава фракции УГП Тарас Чолий зачитал на заседании Львовской городской рады заявление от лица всех входящих во фракцию депутатов: «В нашем городе до сих пор не демонтирована коммунистическая символика. Львовский Монумент Славы, который бесспорно символизирует установление во Львове советской оккупационной власти, флаги союзных республик на стадионе СКА, советская символика на территории Академии Сухопутных войск — как себе были, так и есть до сих пор. Депутаты Украинской галицкой партии требуют демонтировать эти символы тоталитарной эпохи, которые являются надругательством над памятью тысяч погибших в коммунистические времена украинцев». Спустя четыре дня на сайте партии появилась публикация «Почему необходимо декоммунизировать… Львов?», где в упрек городским властям прямо ставился тот факт, что «до сих пор во Львове о декоммунизации ничего и не слышали».

Но неонацисты и националисты действовали не только в правовом поле Львова. Так, в те же дни произошел первый громкий акт вандализма — 29 апреля 2016-го Монумент Славы разрисовали синей и желтой краской. После этого львовская «Муниципальная варта» взяла мемориал под видеонаблюдение.

Повторно к своей идее Чолий вернулся на пленарном заседании Львовской городской рады годом позже, 27 апреля 2017-го, пообещав в случае отказа мэрии снести монумент обратиться в суд. В итоге дело реально дошло до суда. Блицопрос: Владимир Корнилов о сносе Монумента Славы во Львове © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Сегодня состоялось второе заседание суда, на котором представитель мэра Кристина Ковальчук заявила, что памятник не находится на балансе города, а судебный иск, по ее мнению, чисто политический ход депутата», — информировала 13 июня 2017 года пресс-служба УГП.

К следующему заседанию суда представитель Чолия в суде юрист Виталий Белоус пообещал подключить атошников: «Юрист Ратуши, которая представляет интересы городского головы в суде, убеждена, что так называемый Монумент Славы увековечивает память советских воинов, боровшихся против немецкого нашествия во Вторую мировую. Хотя историки и общественные деятели твердо убеждены, что на самом деле он символизирует усмирение Советами Западной Украины. Мы настроены и в дальнейшем отстаивать историческую правду и даже не думаем о мировом соглашении. С нами постоянно общаются неравнодушные городские активисты, ветераны АТО. 26 сентября на судебное заседание они хотят прийти вместе с нами».

А это звучало уже как угроза. Ведь именно в это время по Украине прокатилась волна насилия, угроз в адрес судей, принимавших решения и выносивших приговоры в соответствии с законом, которые не устраивали националистов.

А во Львове к этому моменту ветераны АТО уже начали давить на Садового. В частности, в мае 2017-го депутат фракции «Народный контроль» во Львовской областной раде Василий Масный обратился во львовские областную и городскую государственные администрации, требуя «обеспечить демонтаж Монумента Славы, который героизирует Советскую армию, а на этом месте установить мемориал почета украинским воинам, которые борются с российским агрессором». Областная рада вопрос передала в городскую, а там ответили, что «Монумент Славы не подпадает под декоммунизацию». Аналогичное официальное заключение дал и глава Украинского национального института памяти Владимир Вятрович, включенный в состав рабочей комиссии Львовской мэрии.

Новое поколение выбирает не пепси, а вандализм

На фоне этих событий произошел очередной эпизод вандализма — 2 июня 2017-го неизвестные облили Монумент Славы красной краской.

15 февраля 2018 года активисты Добровольческого движения ОУН (создано Кохановским после демобилизации его сторонников из «батальона ОУН»), «Правого сектора» и «Сокола» (молодежной организации «Свободы») разбили топорами и молотками надпись «Победителям фашизма» на постаменте мемориала и нанесли на это место краской надпись «Памятник оккупантам».

«Это наша информативная акция, мы надеемся, что власти прислушаются к нам. Считаем, что памятник подпадает под декоммунизацию и его должны снести. Если власть не будет к нам прислушиваться, посмотрим, как будут разворачиваться события», — заявил журналистам глава львовского отделения «Правого сектора» Тарас Бобанич. Глумление. Как нацисты во Львове снесли Мемориал Славы. Фото © commons.wikimedia.org,

В итоге под давлением неонацистов и националистов мэрия начала сдавать свои позиции, и 23 февраля 2018 года исполнительный комитет Львовской городской рады принял странное решение, придавшее сил вандалам: демонтировать часть монумента, а именно спешно признанную в ходе обследования аварийной 30-метровую стелу и часть цоколя, а также начать разработку нового архитектурного комплекса. Стелу демонтировали, а новый комплекс разрабатывать не стали.

Тем временем территорию Монумента огородили высоким забором, выделив на это несколько сотен тысяч гривен. Это не промешало националистам продолжать свои акции уже вне территории памятника.

Между тем 17 декабря 2018 года администрация Галицкого района заключила договор с подрядчиком «БК Альтера» на выполнение демонтажных работ. Причем подрядчик через месяц договор разорвал в одностороннем порядке. 21 января 2019 года новый договор был подписан с индивидуальным предпринимателем Романом Хомой. 24 января 2019 года начался демонтаж стелы, затянувшийся до 3 марта 2019 года.

Далее 18 декабря 2020 года Львовская городская рада приняла решение о полном демонтаже Монумента Славы. И вновь под давлением, но уже не Чолия (перешедшего осенью 2020-го во Львовскую областную раду), а прошедшего 25 октября 2020 года во Львовскую городскую раду от «Голоса» (с которым сотрудничает с 2019 года Украинская галицкая партия) 24-летнего Игоря Шолтиса.

Несмотря на свою молодость (1996 года рождения), Шолтис успел повоевать в АТО в рядах «батальона ОУН», получить ранение и демобилизоваться. Очевидно, что он представитель того поколения, которому в результате искаженного в Украине представления об истории удачно промыли мозги вятровичи, кохановские и прочие националисты и неонацисты.

Уже на гражданке Шолтис создал в Сиховском районе Львова (от которого был позже избран в городскую раду) интернет-издание «Сихов Медиа» и гражданскую организацию «Традиция». Известно о его связях с «Обществом будущего» (бывшая неонацистская группировка С14), причем координатор львовского отделения организации Антон Петровский также отметился в апреле этого, 2021 года в борьбе с Монументом Славы, комментируя журналистам Zaxid.net в начале полного демонтажа памятника: «Участники боевых действий и общественные организации заявляли, что на месте этого монумента должен быть мемориал почета украинским воинам. Поскольку эта локация является у Академии Сухопутных войск, важно, чтобы будущие защитники Украины видели этот мемориал».

И вот в июле 2021 года коммунальщики Львова наконец полностью снесли мемориал. А Львовская мэрия, как теперь стало понятно, оказалась беззубой и не смогла защитить великое историческое наследие города.

Из всей этой истории можно сделать еще один однозначный вывод. Все эти действия неонацистов и националистов на протяжении 10-12 последних лет (при четырех президентах — Ющенко, Януковиче, Порошенко и Зеленском) не только не пресекались центральной властью страны, но и негласно поощрялись, что и привело к исторической трагедии.

* Организации запрещены Верховным судом РФ.