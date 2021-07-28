Крупнейшая американская табачная корпорация Philip Morris International в рамках заявленной глобальной цели - полного запрета курения - собирается прекратить продажу сигарет в Великобритании в течение 10 лет. Одновременно с этим на Украине PMI успешно судится с государством ради сохранения сигаретной монополии

Табачные короли — за здоровый образ жизни

Разговоры менеджеров табачного гиганта о том, что традиционные сигареты устарели так же, как бензиновые автомобили, вряд ли начались в Великобритании из-за большой заботы о здоровье людей. Дело в том, что лондонское правительство обязалось к 2030 г. уменьшить количество курильщиков в стране на треть, до 5% населения, что в перспективе ставит под большой вопрос прибыльность PMI на данном рынке. Кроме того, Британия уже облагает сигареты безумными налогами — около 250 фунтов за каждую 1000 изделий (на Украине сейчас — 15 евро, а евроинтеграционные соглашения требуют повысить до 90 евро), плюс 16,5% от розничной цены, плюс 0,22 фунта с покупателя за каждую пачку. А переход в 2016 г. на одинаковые упаковки для всех сигарет уменьшил валовую прибыль производителей на 13%.

Впрочем, если верить прошлогодней статье Cancer Research UK, правительство не успеет решить вопрос с курением к назначенному сроку, и причиной этого являются именно табачные компании. Так что понятно, чего стоят слова поддержки. С другой стороны, в Британии можно и поиграть в защитников здорового образа жизни, когда в других странах продажи постоянно растут. В ту же Россию PMI увеличил отгрузки на 33 млрд единиц продукции. Украинцы больше тратят на алкоголь и табак, чем на здоровье — Госстат © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Ну а в Британии умные менеджеры поняли, что с такой государственной политикой пора завязывать отравление населения традиционными сигаретами и переходить на IQOS. Почти четверть из своих 76 млрд долларов дохода за 2020 г. PMI уже получило от т.н. бездымных сигарет и собирается довести их долю до 50%.

Впрочем, ВОЗ утверждает, что альтернативные способы курения почти такие же вредные, как традиционные, поэтому пусть и не в ближайшее десятилетие, но во вполне обозримом будущем развитые страны будут вводить запреты и на это. Поэтому, мудро заглядывая в свое антитабачное британское будущее, табачная корпорация купила не только фирму — производителя ингаляторов Vectura, но и производителя никотиновой жевательной резинки Fertin Pharma. Ничего личного, просто бизнес. Когда это было выгодно, PMI везде развешивала билборды с крутым ковбоем Marlboro, свободолюбивому духу которого (а что за бунтарство без сигареты в зубах?) обязательно надо подражать. Теперь та же компания будет объяснять ковбоям, как круто вместо курения жевать никотиновую жвачку.

Настоящие же ковбои, американские, из администрации Джо Байдена, заявили, что рассмотрят возможность обязать табачные компании снизить содержание никотина в продаваемых в США сигаретах, что тут же привело к падению акций PMI на 1,3%. Так это только возможность, что будет, если действительно обяжут?

Видимо, с ковбоями придется по-хорошему, не то что с индейцами.

Проблемы индейцев шерифа не волнуют

Лет 10 назад антитабачное законодательство решил ужесточить Уругвай. Причем ничего такого кардинального, как в Британии, — всего лишь запрет курения в общественных местах, ограничение рекламы и увеличение размеров уведомлений о вреде курения на пачках.

Казалось бы, в ответ на это PMI должна была бы заявить о своей поддержке уругвайского правительства и построить в джунглях хотя бы фабрику IQOS. Увы и ах, табачная корпорация подала иск против местных властей на 25 млн долларов — принятые законы, оказывается, нанесли вред развитию бизнеса. Однако номер не прошел, и в 2016 году Международный центр по урегулированию инвестиционных споров обязал PMI выполнять законы Уругвая (удивительно, что для этого нужен какой-то арбитраж) и заплатить властям 7 млн долларов плюс судебные издержки.

Понятно, что Украина с Британией находятся в разных галактиках. А вот то, что к ней относятся хуже, чем к Уругваю, — это точно.

Осенью 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компанию «Филип Моррис Украина» на 810 млн грн, «Филипп Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн» — на 370 млн грн, а их дистрибьютора «Тедис Украина» — аж на 3,4 млрд грн. Украинцам запретят пересылать алкоголь и табак за границу © РИА Новости, Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

На деньги попали и другие табачные короли: JTI, Imperial Tobacco и BAT. Всего государство затребовало с них 6,5 млрд грн. Причина — согласованные действия, т.е. картельный сговор, по сотрудничеству с единственным дистрибьютером, что создало искусственные барьеры для других компаний на рынке. Короче говоря, западные корпорации в 2011-2012 гг. договорились с «Тедис Украина», принадлежащей местному олигарху Борису Кауфману, а также двоим гражданам Австралии и Великобритании, о создании сигаретной монополии на Украине. И да, к 2013 г. «Тедис», как писали в Forbes, скупил оставшихся украинских оптовиков, вследствие чего западные табачные компании вместе с ним получили 99,43% украинского рынка. Если курильщики на Украине ежегодно потребляют в районе 3 млрд пачек, а средняя цена одной пачки медиум-класса — 50 грн, представьте, какие суммы крутятся в отрасли. И если без «Тедиса» PMI, JTI, BAT и Imperial Tobacco контролируют около 80% рынка (несчастные 12% достаются Львовской табачной фабрике и «Юнайтед Табако» в Желтых Водах, 8% — контрабанда и другая нелегальщина), то с «Тедисом» — почти 100%.

Если верить гендиректору «Тедиса» Тарасу Корнияченко, который утверждает, что 80% от розничной цены сигарет — стоимость производства вместе с налогами и логистикой, табачный дистрибьютор работает с маржой в 4%, то получается 4% от 150 млрд грн, или где-то 2,6 млрд грн в год. А вот Forbes говорит нам, что вошедшая в его рейтинг крупнейших компаний Украины за 2020 г. на 8-м месте дистрибьюция «Тедис Украина» заработала 49,7 млрд грн и 356 млн грн чистой прибыли. То есть все как в том анекдоте: «Покупаю за 2 рубля, продаю за 4 и на эти 2% живу».

Наш расчет, конечно, сделан навскидку, и его можно не особенно учитывать, но почему-то в 2017 г. «Тедис» был оштрафован на 300 млн грн в результате завершения уголовного дела по обвинению «в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве».

В то же время занимающая 22-е место в списке Forbes PMI якобы из 25,6 млрд грн дохода извлекла 346 млн грн чистой прибыли, т.е. всего лишь раза в 2 больше, чем дистрибьютер, который якобы берет себе только 4%. Дело — табак. Крупнейшие налогоплательщики грозятся свернуть производство на Украине © РИА Новости, Сергей Венявский / Перейти в фотобанк

«Спайс должен течь»

Мутность происходящего усугубляется еще и другим фактором. Украинское подразделение PMI было создано в 1993 году, быстро приватизировало 51% советской Харьковской табачной фабрики, а к 2006 г. построило новую фабрику в Харьковской области. Как мы уже выяснили, с 2013 г. «Тедис» (тогда он назывался «ТК "Мегаполис-Украина"» и был подразделением соответствующей российской компании бизнесмена Игоря Касаева) вместе в четырьмя иностранными табачными корпорациями монополизировал почти 100% украинского рынка.

Причем глубина этого «вместе» оказалась больше Марианской впадины. В том же году PMI и JTI купили за 1,5 млрд долларов по 20% материнской ТК «Мегаполис» в России, тем самым став собственниками дистрибьютера с почти 100% контролем украинского рынка. Не просто монополия, а целое монополище.

Но вот наступают майдан, Крым и Донбасс, «активисты» бегают с требованием выдворить российский бизнес из Украины, и в конце 2015 г. Касаев продает более 47% акций «Мегаполиса» одесситу Борису Кауфману, а PMI и JTI остаются при своем. По результатам года компания становится крупнейшим налогоплательщиком Украины, в 2016 г. ее переименовывают в «Тедис». 1,4 млрд грн налогов в 2020 г. и №26 в рейтинге Forbes Ukraine «50 лучших работодателей Украины» в 2021 г. — зачем государству портить такую идиллию, даже если эта принадлежащая местному олигарху (главное, что теперь не российскому) и двум крупнейшим иностранным табакопроизводителям супермонополия вредит здоровью граждан, уклоняется от налогов (если заплатили 1,4 млрд, то сколько же не заплатили?) и изымает из украинской экономики гигантские деньги (все держатели акций зарегистрированы на Кипре)?

В общем, антимонопольный иск обернулся тем, что в феврале этого года судом был отменен штраф «Тедис», а весной — штраф PMI. Суд решил, что почти 100% рынка в одних руках — никакая не монополия, все в порядке. Но чтобы точно не возникло проблем в будущем, КМУ еще в сентябре 2020 г. принял постановление о Порядке реализации экспериментального проекта «Национальный оператор на рынке табачных изделий», которое должно вступить в силу в конце этого года. Проект номинально о противодействии уклонению от уплаты налогов и контрабанде и устанавливает строгие критерии, которым должен соответствовать дистрибьютор. По факту же эксперты говорят, что указанным критериям соответствует только одна компания — «Тедис Украина». Пьяный священник с пограничником по воздуху переправляли табак из Украины © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

На Украине примерно 85 000 человек в год умирает от болезней, вызванных курением. По данным Госказначейства, за 2020 г. бюджет пополнился на 54,7 млрд грн от табачного акциза, это на 10,6 млрд больше, чем в 2019 г. Таким образом, можно посчитать, сколько на каждой смерти гражданина Украины зарабатывает государство и сколько — покрываемая этим самым государством офшорная монополия.

В Конституции Украины записано, что человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются наивысшей социальной ценностью. Правда, не уточнено, какой конкретно человек и в чем конкретно выражается его ценность. Возможно, в том, чтобы отдавать свои деньги альянсу государства с офшорным табачным монополистом и умирать в мучениях от связанных с курением болезней.

"The spice must flow", — говорили в экранизированной в этом году «Дюне». «Спайс должен течь». А отказ табачных монополистов от продажи сигарет ради общественного здоровья — это для государств, способных зарабатывать деньги за счет высоких технологий. Пускай не отказ, но существенные ограничения — для маленьких, но гордых латиноамериканских стран.

На Украине же государственная власть установлена исключительно для того, чтобы за небольшую маржу переправлять любого рода национальные богатства тем, кто эту власть в свое время устанавливал. Не народу Украины, естественно.