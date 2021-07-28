В ночь на 27 июля украинские неонацисты напали на творческую мастерскую оппозиционных журналистов в центре Киева. О нападении сообщили Руслан Коцаба и Денис Жарких, которые там работают. Сама мастерская расположена на Владимирской улице в центре города, в 100 метрах от Главного управления СБУ и возле офисов прочих силовых ведомств

Мастерскую, где периодически работают журналисты, обклеили стикерами «Бей паскуд Кремля», «Тут работают за деньги Кремля». В небольшом офисе украинские журналисты записывают видео с критикой в адрес руководства страны, что само по себе считается признаком «работы на Кремль».

Руслан Коцаба говорит, что и главе СБУ Ивану Баканову, который курирует неонацистов, и новому министру МВД Денису Монастырскому не составило бы особого труда идентифицировать и задержать нападавших. Далеко даже ходить не надо, поскольку центр Киева буквально напичкан видеокамерами, которые должны были записать момент нападения. Единственное, что препятствует задержанию виновных, — отсутствие политической воли. Руслан Коцаба: кто он © Facebook, Руслан Коцаба

Руслан Коцаба стал известен в 2015 году, когда записал видеообращение, заявив об отказе от мобилизации по идейным соображениям. Он заявил, что готов к тюрьме, но не будет стрелять в своих соотечественников, которые живут в Донбассе, даже если те думают по-другому и не желают подчиняться новым украинским властям. Подобные взгляды власти Украины и неонацисты трактуют как «содействие терроризму». Руслан Коцаба был арестован и 524 дня провел в одиночной камере, после чего был оправдан и выпущен на свободу. Однако дело не закрыто, и Руслан вынужден ездить на судебные заседания, попутно подвергаясь нападениям.

В июне неонацисты избили его прямо на перроне вокзала Ивано-Франковска, когда тот ехал на судебное заседание из Киева. Коцабе тогда серьезно повредили глаз. Сразу после этого забанили его аккаунт в Фейсбуке, чтобы пострадавший не рассказывал общественности о нападении. Нападавшие даже не скрываются — это неонацистская организация «Тризуб» и «Правый сектор*». Члены этих группировок даже хвалятся преступлением, так как знают: на Украине им сейчас бояться нечего. Во всяком случае, точно не наказания за нападения на оппозиционного журналиста. Сам журналист, несмотря на серьезную травму, заявил, что неонацистам не удастся его запугать.

«Меня они не сломали и не запугали, меня 524 дня в одиночной камере в тюрьме не сломали, тем более эти сосунки неонацистские», — рассказал Коцаба. Тем не менее, как признает журналист, запугать пытаются не столько его, сколько других. С этой целью видео нападений на него открыто и широко распространяют по соцсетям. «Их цель — запугать других. Они ведут себя как штурмовики Эрнста Рэма, пользуясь тем, что их стараются не замечать ни украинское журналистское сообщество, ни тем более международное. Я могу в ответ сказать одно: Venceremos», — говорит Коцаба.

Мигрировавший из Украины из-за преследований неонацистов художник Анатолий Ульянов отметил также на днях, что украинские журналисты молчат о нападениях на своего коллегу. «Об узнике совести Руслане Коцаба, которого вчера в очередной раз избили, залив зелёнкой глаза, вы не узнаете, читая демократические украинские медиа, так как наши т.н. журналисты заняты более важными делами — получением грантов от USAID, посадкой деревьев на аллее свободы слова и проведением конференций по журналисткой этике, о которой на месте наших холопов пера я бы помалкивал», — написал Ульянов. Блицопрос: Руслан Коцаба о сносе Монумента Славы во Львове © Facebook, Руслан Коцаба

Уголовные обвинения журналистов в терроризме — массовое явление на Украине с 2014 года. Руслан Коцаба, Дмитрий Василец, Василий Муравицкий, Кирилл Вышинский, Павел Волков и многие другие провели долгое время в тюрьмах. Почти все дела до сих пор не закрыты. Убийства журналистов Олеся Бузины, Павла Шеремета, Андрея Миронова, Андреа Роккелли, Анатолия Кляна, Андрея Стенина не расследуются, равно как и нападения праворадикалов на журналиста Руслана Мороза.

Из-за нападения на Коцабу к украинским посольствам в Афинах и в Берлине в начале июля выходили местные пацифисты. В Греции против политического преследования и атак неонацистов на Коцабу выступили Международная амнистия и Европейское бюро идейного отказа от военной службы, в Германии — DFG-VK и Connection e.V.

На Украине представители Движения пацифистов приходили к экс-министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием покарать неонацистов, совершивших нападения на Коцабу, тем не менее, как мы видим по их новому нападению на мастерскую в Киеве, к ответственности их никто не привлекает.

Суд на Коцабой в Коломые тянется с 2015 года. Тогда же Международная амнистия признала его узником совести. Несмотря на то что он был полностью оправдан в апелляционной инстанции, кассация отправила дело на новое рассмотрение. Адвокат журналиста Татьяна Монтян закономерно считает, что это все делается только с одной целью: затянуть рассмотрение жалобы в Европейском суде. По ее мнению, то же объяснение у того факта, что прокуратура предложила суду допросить 52 свидетеля. В течение судебного заседания был допрошен всего один человек, то есть такой суд может длиться десятилетиями. И всё это время Коцаба, как и иные оппозиционные журналисты, не имея возможности легально покинуть страну, будет подвергаться нападениям неонацистов, которые ощущают полную безнаказанность. Коцаба попал в больницу после нападения © Facebook, Руслан Коцаба

Неонацистские группировки давно стали для власти рычагом давления на неугодных журналистов и общественных деятелей. Полиция не вмешивается обычно, даже когда присутствует на месте нападения. Что уж говорить тогда о ночных атаках и избиениях в ее отсутствие? Со сменой власти в 2019 году эта практика не претерпела изменений. Изменились только фамилии людей, использующих и покрывающих неонацистских насильников.

* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.