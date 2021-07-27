Россия впервые в истории подала межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека — против Украины на основании статьи 33 Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, предусматривающей возможность обжалования на межгосударственном уровне нарушений конвенции

В документе речь идёт об ответственности украинской стороны за гибель людей в ходе госпереворота 2013-2014 годов, а также за события, последовавшие после него.

«Обращение призвано привлечь внимание Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний, заставить власти Украины прекратить их совершение, провести надлежащее расследование и немедленно привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории Украины», — сказано в заявлении Генеральной прокуратуры РФ, которая с недавнего времени представляет интересы страны в ЕСПЧ. Иск ЕСПЧ, или Кому определять будущее Украины © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Жалоба России, как отмечается, содержит подробное описание процесса неконституционной смены власти на Украине и продвижения в государственные органы страны представителей националистических сил, что стало основной причиной дальнейших массовых нарушений конвенции и протоколов к ней.

Как объяснил постоянный представитель РФ в Совете Европы Иван Солтановский, Москва пошла на такой шаг в связи с «очевидной неспособностью украинского государства положить конец продолжающимся нарушениям прав человека, собственной Конституции и обязательств по международному праву».

В межгосударственной жалобе выделено 10 основных групп нарушений со стороны Киева:

1. Водная блокада Крыма

Генпрокуратура РФ напоминает, что Днепр как трансграничная река принадлежит не только Украине — она также протекает по территории России, где берёт начало, и Белоруссии.

Решение Киева перекрыть главный источник подачи пресной воды в Крым в апреле 2014 года имело крайне негативные последствия: ухудшились условия существования всего населения полуострова, особенно таких уязвимых категорий населения, как инвалиды, пожилые люди, дети, беременные женщины, — а сумма ущерба региональному бюджету, по оценке рабочей группы Госсовета Крыма, составляет 819,52 млрд рублей.

По мнению Москвы, водная блокада была местью за выбор жителей полуострова присоединиться к России.

2. Санкции в отношении России

«В результате осуществления политических преследований, введения санкций украинскими властями ряду крупных российских компаний энергетического, банковского и телекоммуникационного секторов и (или) их дочерним компаниям (например, ПАО "Лукойл", ПАО "Сбербанк", VS Bank, Проминвестбанку, банку ВТБ, БМ-банку, социальной сети "ВКонтакте", входящей в холдинг Mail.ru Group, российскому информационному холдингу "Яндекс" и многим другим организациям) пришлось прекратить работу на украинском рынке, в связи с чем им причинён существенный материальный ущерб», — говорится в обращении Генеральной прокуратуры РФ. Перспективы российской жалобы в ЕСПЧ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

3. Катастрофа малайзийского Boeing

Россия просит признать Украину ответственной за гибель пассажиров рейса MH17, потерпевшего крушение в районе села Грабово Донецкой области, поскольку власти страны не закрыли воздушное пространство над зоной военных действий, кроме того, они не провели независимого и эффективного расследования обстоятельств катастрофы, а теперь представляют сфабрикованные доказательства, чтобы переложить свою вину за катастрофу на Москву.

4. Обстрелы Донбасса

Украинская сторона постоянно нарушает режим прекращения огня, обстрелы гражданских лиц и объектов критически важной гражданской инфраструктуры не прекращаются и сегодня, об умышленном характере действий бойцов ВСУ говорят, в частности, случаи преднамеренного выведения из строя на регулярной основе Донецкой фильтровальной станции, обеспечивающей питьевой водой около 350 тысяч населения.

«Гражданская война создала невыносимые условия для жизни людей в Донецкой и Луганской областях Украины и спровоцировала волну беженцев», — отмечает Генеральная прокуратура РФ в поданной жалобе, более 2,5 млн беженцев с территории Украины, преимущественно с Донбасса, приняла Россия.

5. Гибель россиян на приграничной с Донбассом территории

Москва обвиняет Киев в гибели россиян на приграничной с Донбассом территории: Новошахтинска, города Донецка, Куйбышева и других населённых пунктов Ростовской области — в результате обстрелов украинских военнослужащих.

«С июня 2014 года по настоящее время погибло значительное количество российских граждан — местных жителей и сотрудников КПП (сотрудников таможни и пограничников), а также уничтожено и повреждено имущество на территории России», — уточняется в документе. Иск РФ в ЕСПЧ: Захарова ответила главе Минюста Украины © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

6. Нераскрытые убийства в Одессе и на Майдане

С момента жестоких убийств на киевском Майдане и в одесском Доме профсоюзов прошло уже 7 лет, но к уголовной ответственности до сих пор не привлечены ни организаторы, ни непосредственные исполнители преступлений.

Российская сторона подчёркивает, что власти Украины не только не пресекали действия националистов, но и, наоборот, поощряли и покрывали их на протяжении этих лет, не проводя независимое и эффективное расследование.

7. Похищения и пытки

Генпрокуратура РФ обратила внимание на большое количество случаев похищения россиян военнослужащими различных воинских подразделений Украины, включая ВСУ. В качестве примера приводится история похищения гражданина РФ, который передвигался по территории Украины в составе российского гражданского гуманитарного конвоя, обстрелянного бойцами украинского военизированного батальона «Айдар», входящего в состав «Национальной гвардии Украины». Его местонахождение до сих пор не установлено.

8. Нападения на журналистов

Оппозиционные журналисты на Украине регулярно подвергаются нападениям и сталкиваются с препятствованием осуществлению своих профессиональных обязанностей. Несколько российских журналистов погибли на территории Украины: Анатолий Клян, Игорь Корнелюк, Антон Волошин, Андрей Стенин.

Кроме того, в стране ограничен или полностью запрещён доступ к местным русскоязычным и российским СМИ, интернет-ресурсам и соцсетям. Речь о телеканалах «112», NewsOne, ZiK, Первом канале, ВГТРК, «Звезде», ТНТ, Рен-ТВ, ТВ-Центре, НТВ+, RТ, МИА «Россия сегодня», РБК, Яндекс, «ВКонтакте», «Одноклассники».

9. Деятельность сайта «Миротворец»

Генеральная прокуратура РФ отмечает, что этот экстремистский сайт был создан в августе 2014 года при поддержке властей Украины «для большего эффекта при проведении "зачисток" от оппозиционных политических деятелей и журналистов». К 14 марта 2021 года на нём были опубликованы личные данные более чем 240 тысяч лиц — граждан Украины и РФ, а также корреспондентов таких иностранных СМИ, как AFP, Al Jazeera, Le Monde, BBC, Reuters, Forbes, — и 3,5 млн фотографий, собранных незаконными способами и средствами разведки, размещённых без согласия. Экс-подполковник СБУ захотел выступить в ЕСПЧ по иску России © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

10. Запрет русского языка на Украине

Россия просит ЕСПЧ признать дискриминацией запрет русского языка на Украине — в многонациональном государстве, где около 1/3 населения считают русский язык родным. Очередной общественный конфликт по этому поводу спровоцировало вступление в силу в 2021 году отдельных положений закона о государственном языке.

«С 2014 года украинские власти увольняли и продолжают увольнять из образовательных учреждений преподавателей гуманитарного цикла (русского языка, литературы, философии и т.д.), в том числе за использование ими русского языка или высказывание критики в адрес украинских властей, оставляя их без работы и средств к существованию, вынуждая эмигрировать в Россию», — напоминает Генеральная прокуратура РФ.

ЕСПЧ зарегистрировал жалобу России к Украине (№36958/21).

«Россия исчерпала все другие средства воздействия на власти Украины, где происходят систематические нарушения прав человека. Различные институты Европейского союза реагируют на отдельные случаи, в том числе указанные в поданной Генпрокуратурой РФ жалобе, но комплексно ситуация на Украине до сих пор не рассматривалась.

Теперь же у России появилась возможность представить доказательства по всем пунктам обращения. Это очень серьёзно. Ведь когда расследовали дело о крушении самолёта "Малайзийских авиалиний" на востоке Украины, никто не рассматривал доводы российской стороны», — сказал член Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам Аслан Абашидзе в комментарии «Российской газете».

Богдан Безпалько: Иск РФ в ЕСПЧ к Украине — огромный шаг вперед © РИА Новости, Нина Зотина

«Отказ ЕСПЧ в применении обеспечительных мер по жалобе России на действия Украины нельзя воспринять иначе, кроме как проявление махровых двойных стандартов. К сожалению! Хотел бы особо обратить внимание поспешивших праздновать победу русофобов всех мастей: ни о каком отказе рассматривать поданную Генпрокуратурой жалобу речи не идёт и идти не может.

Это было решение по запросу на незамедлительное принятие обеспечительных мер. Сам же иск зарегистрирован и будет рассмотрен Европейским судом. Разговор на юридическом поле о преступлениях киевского режима только начинается», — написал председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале.

Рассказать всю правду о преступлениях украинских властей в качестве свидетелей по российскому иску готов бывший подполковник СБУ Василий Прозоров при условии гарантий безопасности.

«Я вполне могу выступить свидетелем по вопросам противодействия деятельности СМИ в районе АТО, по вопросам похищений, пыток, незаконного лишения свободы и внесудебных расправ со стороны украинских силовиков. Я могу рассказать о незакрытии Украиной воздушного пространства над районом АТО», — уточнил он.

По мнению Прозорова, среди неоспоримых будут факты, которые подпадают под определение «применение чрезмерной силы», в первую очередь против объектов гражданской инфраструктуры: авиаудары по зданию Луганской областной администрации, жилым домам в городах Снежное и Шахтёрск, а также уничтоженные украинской артиллерией жилые строения в Горловке, Семеновке и Луганске. Алексей Пушков: Иск России к Украине в ЕСПЧ не останется без последствий © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Следующий пункт, по которому у Украины нет шансов оправдаться, — это похищения и пытки своих же граждан. Здесь также существует масса фактов, которые опровергнуть невозможно. Более того, ряд эпизодов задокументирован самой украинской стороной», — добавил он.

В марте 2019 года украинский подполковник на пресс-конференции в Москве представил фотографии, доказывающие существование тайной тюрьмы в аэропорту Мариуполя, которую контролировали бойцы батальона «Азов» при негласном покровительстве СБУ. Он также напомнил, что украинская сторона не отрицает, а даже гордится похищением жителя Снежного Владимира Цемаха, который мог иметь информацию о катастрофе MH-17, тем самым «Киев, сам того не понимая, задокументировал собственный акт незаконного лишения свободы гражданина, причём в условиях отсутствия войны или военного положения».

«Я считаю, что, если подходить с точки зрения юриспруденции, Россия имеет все шансы добиться положительного решения своего иска, а именно — признания Европейским судом по правам человека действий государственных структур Украины преступными», — заявил Прозоров.

«Думаю, это заявление сделано с целью активизировать процесс, потому что, по опыту других стран, эти межгосударственные процессы — многолетние. Обращение Прозорова имеет цель подтолкнуть ЕСПЧ к каким-то действиям. Поэтому будем ждать реакцию. Заявление на самом деле очень важное: человек имеет на руках факты. Это очень важный свидетель», — подчеркнул в эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров.