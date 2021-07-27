27 июля 2002 года в ходе авиашоу в честь 60-летия 14-го авиационного корпуса (бывшей 14-й воздушной армии СССР) на Скныловском аэродороме во Львове во время выполнения фигуры высшего пилотажа истребитель Су-27 рухнул на зрителей. Погибли 77 человек, из них 28 детей. Это стало самой большой катастрофой на авиашоу в истории

Посмотреть на праздничное шоу в честь 60-летия 14-го авиационного корпуса в ту субботу пришло около 10 тысяч человек. В те годы, когда военная авиация, как и все остальные Вооружённые силы, испытывала хронический недостаток в финансировании, подобное шоу было чем-то из ряда вон выходящим.

«У меня в эскадрилье летают четыре лётчика из 15 человек. Нет ни топлива, ни бензина, ни дизтоплива, чтобы машины — спецтехнику, которая обеспечивает полёты, заправлять. Ресурс самолётов, двигателей уже истёк. Только с одного самолёта на другой перекидывают, чтобы в воздух поднять раз в год самолёт и поддержать самолётный парк на уровне минимальной боеготовности», — жаловался в 1998 году — за четыре года до трагедии в Скнылове — командир одной из эскадрилий, военный лётчик 1-го класса Александр Довгаль.

Неудивительно, что на праздник в 2002 году собралось много людей.

Накануне трагедии

Изначально для выполнения полётов подготовили МиГ-29УБ (№20) из состава 114-й бригады тактической авиации. Но из-за погодных условий машина не смогла вылететь из Ивано-Франковска до Львова. Вместо неё из состава 9-го истребительного полка подняли Су-27УБ. Бумажные самолётики. Почему из украинской военной авиации уходят лётчики © commons.wikimedia.org, Ministry of Defense of Ukraine

Пилотировал самолёт экипаж из состава пилотов 1-го класса группы — полковников Владимира Топонаря и Юрия Егорова.

Топонарь был членом пилотажной группы «Украинские соколы». Эта группа была создана в 1995 году в Крыму — на базе лётно-испытательного комплекса Государственного авиационного научно-испытательного центра Вооруженных сил Украины, который тогда был расположен под Феодосией.

«Украинские соколы» стали шестой группой в мире, которая выступала на боевых самолётах. До этого таких групп было пять: три — «Русские витязи», «Стрижи» и «Небесные гусары» — в России и две — «Буревестники» и «Голубые ангелы» — в США.

В распоряжении группы были шесть самолётов МиГ-29. Уже в июле 1997 года «Украинские соколы» выступили на одном из крупнейших военных авиашоу в мире — Royal International Air Tatto на базе Фейфорд в Великобритании. Спустя два года, в 1999 году, «Соколы» получили приз за лучший групповой пилотаж в чешском Градец-Кралове.

Лётчики из «Украинских соколов» стали гордостью Украины.

«Держусь не только на лётном деле. Есть увлечения, есть какие-то интересы помимо того — это и парапланеризм, футбол, волейбол, большой теннис, баян, музыка. Дети, естественно. Природа, скалолазание, в конце концов, горные лыжи», — говорил Топонарь в одном из интервью.

Вряд ли он тогда представлял, что всего через несколько лет станет одним из участников самой крупной авиакатастрофы в мире.

Катастрофа и что было после

В субботу, 27 июля 2002 года, в 12:52 по местному времени Су-27УБ во время завершения «полупетли», выполненной на малой высоте, при попытке перейти в горизонтальный полёт и избежать столкновения с землёй зацепил стабилизатором дерево, потом зацепил крылом бетонное покрытие рулёжной дорожки, а после — врезался в Су-17М4Р 48-го отдельного гвардейского разведывательного авиационного полка, зацепил Ил-76ТД и, обернувшись три раза вокруг оси центроплана, упал в толпу людей, которые вышли на аэродром, чтобы лучше увидеть шоу.

Пилоты после контакта с землёй катапультировались.

В результате трагедии погибли 77 человек, из них 28 детей. 543 человека получили ранения.

«Данные, полученные на первых этапах расследования причин катастрофы самолёта Су-27, свидетельствуют, что причинами трагедии стали серьёзные просчёты в организации подготовки и осуществления полётов в Военно-воздушных силах и, в частности, при организации демонстрационных мероприятий во Львове», — заявила на следующий день пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

В сентябре 2002 года опубликовали результаты расследования комиссии Минобороны Украины, согласно которым основной причиной трагедии назвали отклонение экипажа от полётного задания и ошибка в пилотировании Су-27. Названа главная причина катастрофы десантного самолета под Харьковом © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Командира судна Владимира Топонаря приговорили к 14 годам лишения свободы и штрафу в размере 7,2 млн грн (около $1,3 млн по курсу того времени). Верховный суд Украины уменьшил сумму штрафа до $27 тыс. Второго пилота Юрия Егорова приговорили к восьми годам лишения свободы и выплате штрафа в размере $450 тыс. Замкомандующего 14-м авиакорпусом Анатолия Третьякова приговорили к шести годам лишения свободы и выплате около $130 тыс., замруководителя полётами Юрий Яцюк получил аналогичный приговор.

Начальник службы безопасности полётов Анатолий Лукиных был приговорён к четырём годам лишения свободы условно и выплате около $35 тыс. Ответственный за подготовку экипажа Олег Дзюбецкий был оправдан судом. Никто из обвиняемых своей вины в произошедшем не признал.

Причины трагедии

Результаты следствия не удовлетворили простых украинцев. Спустя годы украинские журналисты пытаются выяснить, что же на самом деле стало причиной того, что произошло на Скныловском аэродроме.

«Я не чувствую себя виновным. Вы должны меня понять: когда человек не чувствует себя виновным и сделал всё, чтобы этого не произошло. Самое удивительное, что самолёт стал неуправляемым: этому никто не поверил и до сих пор не верит. И доказать это некому: экспертов не было ни на суде, на котором я бы мог как-то доказать. Рыба гниёт с головы. И если верхи ничего не хотят, то до низов не доходит. Правда никому не была нужна», — рассказал сам Топонарь в студии канала СТБ в 2013 году.

На той же передаче Топонарь ответил на претензию второго пилота — Егорова и замруководителя полёта Яцюка, утверждавших, что сам Топонарь допустил ошибки в пилотировании. Он отметил, что самолёт во время полёта повёл себя крайне странно и нетипично.

Впрочем, сам Яцюк позже признал, что последующие действия первого пилота были профессиональными.

«Будем говорить объективно: после вывода самолёта в этом положении, в котором они оказались, Топонарь действовал крайне профессионально. Когда самолёт сыпется к земле, кратковременно отдать ручку от себя, чтобы двигатели хватанули воздух, чтобы потом опять её взять на себя», — описывал он действия пилота.

При этом он недоумевал, отчего Егоров не вмешался в действие Топонаря. За деньги на чужбине или бесплатно на родине: тяжкий выбор украинских авиаторов © Twitter, lostarmour

А до этого Яцюк указал, что могло стать причиной трагедии. Он рассказал о том, что сама подготовка к военно-спортивному празднику происходила с нарушениями. В том числе — в том, что касалось организации шоу — размещения зрителей. При этом местная власть самоустранилась от проблемы. Также Яцюк рассказал, что подготовительного полёта в Скнылове не было. При этом Топонарь отказаться от полёта, по словам Яцюка, не мог.

Кроме того, Яцюк рассказал о том, что самолёт был перегружен топливом.

Во время той же передачи зачитали ответ журналистам бывшего второго секретаря СНБО Евгения Марчука, который занимался расследованием обстоятельств трагедии.

«Комиссии уже было известно, что из-за постоянной нехватки топлива лётчики в основном тренировались на 2 и меньше тоннах топлива. А когда Топонарь летел на Скнылов, ему слили из баков других самолётов, кажется, 4 тонны. То есть самолёт был немного тяжелее обычного, привычного для Топонаря. И когда он решил выполнить ту роковую фигуру высшего пилотажа на малой высоте и при "критическом угле атаки", не исключалось, что указанное обстоятельство могло "помочь" трагедии, когда даже форсаж не спас», — отмечал Марчук.

А первая жена Топонаря Ирина, защищавшая мужа в суде, рассказала, что он тренировался лишь один раз перед шоу — в Озёрном — и на другом самолёте. Она также указала, что официальная версия — ошибка пилота — появились ещё до расшифровки «чёрного ящика».

При этом в суде попытались совершить служебный подлог, выдав за карту полётов Топонаря другую судебную карту. Её слова подтвердил и Яцюк. Скорбный страшный список. Авиакатастрофы в новейшей истории Украины © РИА Новости, Сергей Одинцов / Перейти в фотобанк

В общем, к трагедии привёл целый каскад ошибок. При этом руководство украинских ВВС ответственности за трагедию не понесло.

Сегодня Воздушные силы ВСУ тоже переживают нелёгкие времена. Лётчики жалуются на изношенность машин и крайне малое количество лётных часов. В сложившейся ситуации обнадёживает лишь то, что после Скныловской трагедии на Украине крайне настороженно стали относится к полётам боевой техники на авиашоу.