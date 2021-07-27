Глумление. Как нацисты во Львове снесли Мемориал Славы. Фото

На львовском Холме Славы окончательно демонтировали монумент в честь воинов Красной Армии, освободивших Украину от гитлеровцев. Уничтожением мемориального комплекса совместно занимались местные власти, либеральная общественность и нацисты

Однако памятник был большим, строился капитально. И его разрушали долго, расчленяли по частям, постепенно снимая статуи, отбивая бронзовые буквы и выламывая монументальные барельефы.

Каждый раз это становилось поводом для глумления и пиара. Ультраправые активисты селфились на фоне поверженных гигантов — солдат, матросов и партизан, женщин и мужчин. Дольше всего продержалась статуя Родины-матери с протянутыми вперед руками. Но этот просительный жест не помог. Львовскую Родину-мать снесли с помощью автокрана, накинув ей на шею веревку.

Между тем, на Холме Славы, рядом с прахом легендарного разведчика Кузнецова, захоронено множество украинцев, которые героически боролись с нацизмом в рядах РККА. Среди них много Героев Советского Союза — танкист Анатолий Ковалевский, погибший при освобождении узников концлагеря Аушвиц, артиллерист Степан Крамарь, кавалерист Даниил Шингирий, летчики-истребители Константин Вишневецкий, Василий Шаренко и Михаил Лиховид. А также гвардии майор пехоты крымский татарин Тейфук Абдуль, про которого иногда вспоминают современные украинские власти. Именно эти борцы с фашизмом стали прототипами для статуй и барельефов, которые повалили на землю зигующие эпигоны.

Мы хотим, что в нашем фоторепортаже вы увидели не только действия вандалов, но и то, каким этот мемориал был до того, как их нечистые руки облапали исторические камни и барельефы героев.