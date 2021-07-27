В четверг, 29 июля, исполняется год со дня задержания в Белоруссии россиян, которых позже пресса окрестила «вагнеровцами». Ряд украинских политиков и журналистов заявили о произошедшем как о сорванной спецоперации спецслужб Украины. Спустя год в СМИ появилась информация о скором выходе журналистского расследования Bellingcat по «вагнеровцам»

В понедельник, 26 июля, об этом со ссылкой на журналиста Bellingcat Христо Грозева сообщил ряд СМИ.

При этом сам Грозев у себя в соцсетях не анонсировал выход расследования. Примечательно, что некоторые СМИ при этом ссылались и на украинского журналиста Дмитрия Гордона, а точнее — на его интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«О "вагнеровцах" по причинам, от меня не зависящим, выход фильма, этого расследования, чуть затянулся. Там есть объективные причины: во-первых, Грозев несколько раз приезжал сюда и доснимал еще героев фильма. Во-вторых, у него поболели сотрудники ковидом. Одно могу сказать точно: расследование выйдет в полном объеме», — заявлял Гордон. Появилось объяснение, почему Зеленского не вызовут на комиссию по «ЧВК Вагнера» © REUTERS, Gleb Garanich

При этом СМИ не упоминали следующие слова Гордона. А он отмечал: точная дата выхода расследования известна только Грозеву и Bellingcat.

«Выйдет все, в полном объеме, и сенсацию гарантирую. Но дальше уже непосредственно Христо или группа Bellingcat заявит сроки, когда это выйдет. А может, не заявят сроки, а сразу выпустят, чтобы было вернее», — утверждал Гордон, отмечая, что сначала выйдет текстовая версия расследования, а потом уже и фильм.

Как бы то ни было, но события в Белоруссии действительно стали знаковыми для украинской политики. Задержание людей, которых украинские СМИ назвали «вагнеровцами», а потом их передача России были расценены многими украинскими политиками и журналистами как свидетельство нахождения в руководстве страны «крота», работающего на Россию.

Грозев действительно приезжал на Украину для расследования этого дела и общался в том числе и с теми, кто разделяет мнение о «сливе» информации из Офиса президента.

Впрочем, уже после визита в страну Грозев попросил не спекулировать на деле «вагнеровцев».

«Я вижу много спекуляций в украинских СМИ о нашем продолжающемся расследовании. Прошу обратить внимание, что большинство сообщений ложные или базируются на ложной или желаемой информации. Да, мы работаем над многими расследованиями одновременно, но мы не знаем результата, пока не завершим», — заявил он 11 марта 2021 года. Порошенко позвал Зеленского на заседание ВСК по «вагнеровцам» © eurosolidarity.org

Тем не менее исключать появления журналистских расследований (не обязательно Bellingcat) к годовщине событий в Белоруссии нельзя. И наверняка некоторые из них появятся в СМИ, связанных с Западом.

В любом случае, власти такие расследования не понравятся.

Оправдания Зеленского

Начало «вагнергейта» принято отчитывать с 18 августа 2020 года. Именно в этот день украинский журналист Юрий Бутусов разместил в Facebook запись, в которой утверждал: президент Украины уволил главу Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу за требование тщательно расследовать провал украинской спецоперации.

«Предательство на самом верху: президент Зеленский уволил начальника ГУР МО Бурбу за требование расследовать провал операции по захвату "вагнеровцев", отложенной главой ОП Ермаком», — начал тогда свою заметку Бутусов.

По его словам, Бурба требовал проверить на полиграфе главу Офиса президента Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, которые якобы и были участниками совещания, на котором обсуждалась спецоперация на предмет утечки информации.

За это Зеленский, утверждал Бутусов, якобы уволил 5 августа Бурбу. Вместо него украинскую военную разведку возглавил Кирилл Буданов.

Версию Бутусова поддержали и некоторые украинские политики.

«Слишком много совпадений. 29 июля захватывают этих преступников в Беларуси, потом их выдают России. И в эти дни, когда стало понятно, что операция сорвана, буквально в начале августа Бурбу увольняют… Разница в несколько дней. По моему мнению, это не может быть простым совпадением», — заявил бывший и.о. президента Украины и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов. Зеленский заявил, что он предупредил Лукашенко о «вагнеровцах» © пресс-служба президента Украины

Украинские власти всё отрицали. Несмотря на бурную общественно-политическую жизнь Украины, о «вагнергейте» не забывали.

«Мы с вами видели, что произошло в Беларуси, как посадили самолет, чем все это закончилось, чем заканчиваются такие случаи, такие спецоперации той или иной страны, к какой изоляции такие операции приводят. Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции — это была идея, скажем так, других стран, точно не Украины. И то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, — это правда», — заявил Зеленский в интервью каналу «1+1».

Что интересно, интервью вышло почти год спустя после тех событий — 24 июня, когда ЕС ввёл санкции против Белоруссии из-за случая с самолётом Ryanair.

Впрочем, сторонников версии о «сливе» данных о спецоперации это не убедило. И они с нетерпением ждут 29 июля, чтобы вновь напомнить о событиях годовой давности. При этом нельзя исключать и то, что на этот раз к атаке на Зеленского присоединятся и прозападные СМИ.

Месть за всё

Одна из причин, по которой США могут быть заинтересованы в выходе неприятного для украинских властей расследования по «вагнеровцам», может заключаться в попытке Киева интриговать против Вашингтона.

«Наш источник сообщает, что в Офисе президента негласно дали указание "рыть" по кейсу Бурисмы и коррупции сына Президента Байдена. Информации в архивах достаточно, но она всегда стояла на паузе, западное лобби Байдена даже негласно требовало уничтожить все материалы по делам, где фигурирует сын президента США, но скорее всего это было сделано чисто формально, чтобы успокоить "партнеров"», — сообщил 23 июля популярный на Украине Telegram-канал «Легитимный».

Причина такого вероятного самоубийственного поведения Украины может крыться в желании поторговаться с США. Фракция Зеленского «подвинула» Порошенко с его проектом по «ЧВК Вагнера» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Этот кейс негласно хотят использовать в кулуарных торгах, но ещё не понимают, как сделать этот "слив" безопасно для себя», — отмечалось в публикации канала.

В то же время, как утверждает «Легитимный», обнародовать новые детали расследования по сыну Байдена в СМИ в Офисе президента боятся.

«В ОП боятся расконсервировать этот кейс в медийном секторе, так как это озлобит "байденовское лобби", а наши функционеры получат чёрную метку. Глядишь — и до майдана в Украине может дойти», — указывалось в публикации.

Примечательно, что три дня спустя о готовящейся Киевом медиаатаке на руководство США сообщил и другой популярный Telegram-канал — «Резидент». И опять — со ссылкой на источники в Офисе президента.

«Жёсткий формат будут реализовывать лоббисты и клиентела Офиса президента. Их задача — поднять волну недовольства в США, включив/поддержав республиканцев к атаке на администрацию Байдена. Технологи Банковой получили бюджет на платные публикации в центральных СМИ США и лоббизм в Конгрессе среди демократов/республиканцев», — утверждается в публикации канала.

Если эти утверждения каналов верны, а не верить им нет пока никаких оснований, то в ближайшее время украинцев может ожидать целый вал расследований и со стороны лояльных руководству страны СМИ с критикой администрации США, и ответных публикаций со стороны западных и прозападных массмедиа с критикой украинской власти. Скучно точно не будет.