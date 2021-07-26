Украина входит в топ-5 стран, получающих самую большую финансовую помощь США, однако Белый дом не готов участвовать в проектах Банковой, которые могут спровоцировать Россию, а, наоборот, хотят снизить напряжение между Киевом и Москвой, чтобы снять с себя необходимость сдерживать украинских политиков

Перемены в посольстве США: самую влиятельную женщину Украины сменит куратор НАБУ © iarex.ru Кристина Квин отдыхает в отпуске, руководство американской дипмиссии в Киеве на себя взял заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент.

О том, какое значение Украина имеет для Вашингтона, он рассказал в интервью «Радио Свободы» (СМИ, признанного в РФ иноагентом).

Украина дорого обходится Вашингтону

Дипломат подчеркнул, что США оказывают поддержку Украине вне зависимости от того, представители какой партии находятся у власти — демократы или республиканцы, а также от чиновников, работающих с Украиной.

«Ежегодно наш Конгресс выделяет средства на поддержку Украины в различных отраслях — до $750 млн в год. Видимо, есть 4, максимум 5 других стран, которые получают такую поддержку от нас ежегодно», — отметил Кент.

Как рассказывала в 2014 году Виктория Нуланд, бывшая тогда помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии, с 1991 года США потратили на финансирование политических процессов на Украине $5 млрд. Она заверяла, что американские власти «не тратили деньги на поддержку Майдана, это было стихийное движение», однако 44-й президент США Барак Обама прямым текстом говорил, что Соединённые Штаты выступали посредником при смене власти на Украине в 2014-м. После госпереворота только в рамках военной помощи Киев получил в 2017 и 2018 годах по $350 млн, в 2019-м — 250 млн, в 2020-м — 300 млн, а в марте нынешнего года Пентагон объявил о выделении $125 млн. По словам представителей американского оборонного ведомства, с 2014 года США выделили на усиление безопасности Украины $2,5 млрд и останавливаться на этом не собираются — Вашингтон намерен и дальше оказывать помощь, например, путём передачи летальных средств обороны. На протяжении почти 30 лет Украина радуется, что США вмешиваются в её выборы © РИА Новости, Николай Лазаренко / Перейти в фотобанк

Отношение к инициативам Киева

Американские чиновники регулярно напоминают украинским политикам о необходимости проведения реформ, зачастую это требование становится условием для предоставления финансовой помощи.

Сейчас президент Украины Владимир Зеленский занялся реализацией масштабного проекта — деолигархизацией страны.

«Я соглашаюсь с целью-деолигархизация. Как это делается — другой вопрос. Есть разные детали, и это очень важно. У нас есть наши мысли, мы всегда общаемся с украинскими партнёрами и делимся нашими советами, но в конце концов это вопрос украинского законодательства и решений администрации и правительства. Я думаю, что очень важно разрешить эту ситуацию (влияния олигархов на Украине — ред.), потому что, если Украина хочет быть успешной, должна быть возможность на рынке, чтобы пришли другие, новые фирмы. Монополия никогда не помогает стране в этом вопросе. Когда есть концентрация в одних руках — это не только влияние, но и доступ к капиталу и ресурсу, это не способствует нормальному развитию экономики», — заявил Кент.

Иными словами, американцы, раз уж дают советы официальному Киеву по зачистке олигархов, в той или иной роли тоже участвуют в этом процессе, но ради чего? Чтобы открыть доступ на рынок для других компаний — для других украинских? Сомнительно. Украина давно стала для США и источником необходимых ресурсов, и ареной для проведения различных экспериментов, в частности медицинских, буквально на днях, 12 июля, американская корпорация обратилась к Украине с предложением провести в стране клинические испытания препарата для профилактики и лечения COVID-19.

Из всего количества украинских олигархов есть несколько человек, к которым приковано особое внимание Вашингтона, один из них — бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский. Кент объяснил, почему власти США весной запретили ему въезд в страну, но не ввели никаких финансовых ограничений. День в истории. 20 февраля: в США задержан Павел Лазаренко © РИА Новости, Александр Макаров / Перейти в фотобанк

«Этот первый шаг, который мы сделали в этом году, это была компетенция Госдепа. Есть другие возможности, я о Министерстве финансов. То есть это не конец этой истории. Вопрос также есть у Федерального бюро расследований и нашего Министерства юстиции — в прошлом году тало известно, что есть дело против Коломойского — и увидим, чем это закончится. Но мы знаем, что это проблематично. Если было не всё по закону у нас — это наше дело, а если он это же сделал здесь, на Украине — это ваше дело», — заявил дипломат.

Он напомнил, что бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко отсидел в американской тюрьме 10 лет, а также о попытках Вашингтона на протяжении 7 лет добиться от Австрии экстрадиции в Чикаго олигарха Дмитрия Фирташа.

Однако на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию источников «Радио Свобода»* о том, что Украина обращалась к США с призывом применить в отношении бывшего председателя КСУ Александра Тупицкого такие же санкции, как в отношении Коломойского, Кент лаконично ответил: «Посмотрим».

То, что Вашингтон с одобрение отнёсся к проекту по деолигархизации, вовсе не означает, что он поддерживает все начинания Банковой. Во время визита на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена на совместной с ним пресс-конференции Зеленский объявил, что пригласил президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис на саммит «Крымской платформы», призванной координировать усилия на международном уровне для возвращения полуострова, вошедшего в состав РФ по итогам референдума, под юрисдикцию Киева, выразив уверенность, что в символичный для Украины год 30-летия независимости США «обязательно будут с нами и будут у нас в гостях с официальными и неофициальными визитами». Однако Кент спустил Зеленского с небес на землю, сообщив, что ни Байден, ни Харрис на мероприятие не приедут, а американскую сторону будет представлять некий член правительства. То есть ввязываться в авантюру Киева вернуть Крым Вашингтон даже и не думает.

Как отмечает украинский политолог Дмитрий Чаплыга, информационном пространстве самой Украины всё чаще стали звучать призывы решать судьбы страны самостоятельно, причём говорят об этом в том числе люди, лоббирующие интересы США на Украине. «Крымская платформа» и генерал Вейротер

«Сейчас пошёл новый тезис, который запускают и так называемые «соросята», и уже действующая власть через своих лидеров общественного мнения. Запускают тезис о том, что наконец-то мы должны осознать, что никому, кроме себя, мы в этой жизни не нужны. Они говорят о том, что нам по сути надо в интересах Украины возвращаться на те рынки, откуда мы сами ушли ради Запада, где нас не приняли», — пояснил эксперт.

Он уверен, что таким образом Запад, и в первую очередь США, активно подталкивают Украину к восстановлению отношений с Россией, чтобы снять с себя необходимость содержать Киев, а заодно Штаты и ЕС перестанут жёстко конфликтовать с Москвой, к чему они в последнее время активно стремятся.

В пользу этого говорит тот факт, что Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель урегулировали многолетние разногласия по «Северному-потоку-2», тем самым дав России зелёный свет на завершение строительства этого газопровода, пролегающего в обход территории Украины.

В Донбассе разберитесь как-нибудь без нас

Украинские политики и лично Зеленский всё чаще выступают с инициативой подключить США к урегулированию ситуации в Донбассе либо за счёт присоединения к «нормандской четвёрке», либо в параллельном с ней переговорном формате, но сам Вашингтон такого желания явно не имеет, судя по тому, что американские чиновники уходят от комментариев по этому поводу. Кент исключением не стал. На вопрос, предполагающий ответ «да» или «нет» он ответил: «Мы всегда ищем возможность, как лучше поддержать безопасность Украины и как улучшить ситуацию на Донбассе. Для меня важнее не механизм, а результат. К сожалению, есть разные механизмы, не только по Донбасса, также по Приднестровью, Абхазии, Южной Осетии», — продолжив рассказом о конфликте в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии. Эксперт сказал, что будет с США, если Россия разгромит Украину в случае атаки на Донбасс © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Тем не менее, фактический отказ от принятия каких-либо обязательств на себя по деэскалации конфликта на юго-востоке Украины не означает, что Вашингтон не следит за происходящим в регионе. В интервью Кент заявил, что не считает «формула Штайнмайера» формулой для решения всех вопросов, по его словам, для выборов должны быть условия, чтобы была возможность их нормально провести. Таким образом он поддержал позицию украинских властей, которые не хотят проводить местные выборы в Донбассе и предоставлять ему особый статус, несмотря на то, что обязались имплементировать эту норму в законодательство страны. Реализовать эту формулу от Киева настоятельно требуют и Германия, и Россия, в противном случае ситуация «ни мира, ни войны» сохранится на долгие годы.

Как решить проблемы с Донбассом Зеленский хочет на переговорах с Байденом, которых так долго добивался. Офис президента Украины анонсировал визит главы государства в Вашингтон на конец июля, однако Белый дом накануне объявил, что встреча на высшем уровне состоится лишь 30 августа. Как объяснил Кент, Байден сразу во время телефонного разговора, когда приглашал Зеленского, говорил о встрече в июле или позже летом, однако в заявлениях украинской стороны о «позже летом» не было ни слова. И здесь варианта два: либо Киев недоговаривал, либо Вашингтон изменил позицию.

Из интервью Кента становится очевидно, что США не собираются отказываться от поддержки Украины, но будут делать это более избирательно, причём стараясь лишний раз не обострять отношения с Россией.

* — СМИ, выполняющее функции иностранного агента