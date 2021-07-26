Испанцы называют футболиста фашистом и нацистом, которому не место в их стране. Сам Зозуля обвинения отрицает, утверждая, что он просто патриот Украины. «Они обвиняют меня в том, что я фашист, за поддержку украинской армии против пророссийских террористов. Но я не фашист», — написал украинский футболист. В годы Великой Отечественной войны советских партизан тоже именовали «пророссийскими террористами» или «большевистскими террористами», о чем Зозуле не преминули напомнить в комментариях испанские болельщики.
Обвинения испанцев строятся на поддержке Зозулей украинского полка Нацгвардии «Азов», фотографиях с символикой «Правого сектора»*, фотографиях Степана Бандеры, а также фото с нацистским кодовым символом «14/88». Сам Зозуля утверждает, что просто, дескать, не знал, что обозначают эти цифры.
Тем не менее испанские болельщики прекрасно знают, с кем имеют дело. В 2019 году они сорвали матч между испанскими командами «Райо Вальекано» и «Альбасете». Громкими криками, оскорблениями "Zozulia puto nazi" они вынудили арбитра остановить матч, после чего команды отказались выходить на поле.
«Впервые игру приостановили в Испании, чтобы сказать правду. Зозуля, ты — нацист», — так тогда оправдали свои действия фанаты клуба «Буканерос».
Третирующих его испанских болельщиков Зозуля называет «пророссийскими», хотя вряд ли эти молодые испанцы имеют к России хоть какое-то отношение. Однако так уж заведено у украинских националистов — всех своих противников они называют «пророссийскими» или «антиукраинцами», даже если речь о бразильцах, не согласных с ними в вопросах экологии.
Испанцы преследуют Зозулю прежде всего потому, что в этой стране с ее трагической историей Гражданской войны публичная демонстрация любви к фашизму и коллаборационистам считается оскорблением памяти тысяч испанцев. Испанский депутат Европарламента Пабло Иглесиас резюмировал позицию противников Зозули следующим образом: «Когда мы говорим о Зозуле, мы не говорим о футболисте с определенными идеологическими взглядами, на которые, безусловно, каждый имеет право, мы говорим о неонацизме и о расизме, которые наносят футболу огромный вред. Вот почему я думаю, что фанаты "Райо Вальекано" подали пример приверженности демократии», — заявил евродепутат, комментируя скандал вокруг украинского футболиста.
Преследовать Зозулю испанцы начали еще в 2016 году, как только по соцсетям определили его взгляды. Следует отметить, что тысячи испанских болельщиков не обманула достаточно лицемерная позиция официальных властей Испании и Евросоюза относительно конфликта в Донбассе. Болельщики отметили, что Зозуля фотографировался с плакатом «Киевская хунта» и портретом Степана Бандеры, а также собирал средства для украинской армии и националистических батальонов.
От неистовых испанцев досталось даже президенту клуба «Райо Вальекано» Раулю Мартину Пресу, который вздумал поддержать Зозулю. Болельщики не только сорвали очередной матч, требуя уволить президента клуба, но и напали на его автомобиль. Как следствие — Зозуля вынужден был покинуть этот клуб. Однако и в других испанских клубах его не оставляли в покое, напоминая о поддержке Майдана и украинских ультраправых как о проявлениях фашизма, а стало быть — об ответственности за все жертвы фашистского террора, как считают испанские болельщики. В комментариях под постами клубов испанских болельщиков многие апеллируют именно к испанской истории: «Такие, как Зозуля, расстреливали наших в Барселоне».
Как писал автор издания Украина.ру Руслан Мармазов, из-за портрета с Бандерой Зозулю воспринимают как одного из последователей Гитлера. «А почему, собственно говоря, для испанцев Зозуля нацист? Очень просто: он без стеснений, напоказ преклоняется перед Бандерой. Последний же, пусть деяния его и далеки были от пиренейских реалий, персонаж из колоды Гитлера. Пусть и из шестерок. А какая разница?
Зозуля систематически вносит посильную долю в финансирование карательных батальонов в Донбассе. В том числе тех подразделений, у которых на шевронах, по какой-то удивительной причуде истории, символика Третьего рейха. Вообразите, есть края, где людям не безразлично, что на их благословенной земле некая фашиствующая мразь, прибывшая на заработки, получает деньги, которые идут на убийства детей и женщин», — пишет Мармазов.
В прошлом году испанские болельщики вновь сорвали матч, пытаясь также напасть на Зозулю перед игрой. Когда же его защитила полиция, болельщики вывесили баннер «Зозуля был и остается нацистом». После очередной публичной обструкции и серии нецензурных оскорблений Зозуля даже публично расплакался, но не перестал после этого поддерживать украинскую армию и войну в Донбассе.
Власти Украины всецело поддержали Зозулю. Экс-президент Петр Порошенко заявил, что травля была результатом российской гибридной войны.
«Ситуация с Романом Зозулей является результатом тщательно спланированной пропагандистской кампании в духе гибридной войны России против Украины», — заявил Порошенко.
Затем Зозулю наградил командующий ООС генерал-лейтенант Владимир Кравченко медалью «Операция объединенных сил. За доблесть и верность». В июне текущего года президент Украины Владимир Зеленский наградил Зозулю орденом «За заслуги» (третьей степени), что как бы тоже свидетельствует: новый президент копирует политику предыдущего, флиртуя с откровенными нацистами.
Серия скандалов с украинским фашиствующим футболистом в очередной раз доказывает, что в своем стремлении в Европу Украина и украинские националисты застряли в дремучих 1930-х годах и воспринимаются там как некий чудовищный элемент из прошлого, о котором хотелось бы забыть. Тем не менее этот «элемент истории» настойчиво пытается попасться на глаза, чтобы рассказать о «российской агрессии», чем и вызывает довольно жесткую и агрессивную реакцию.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ.