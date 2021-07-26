В Испании недавно вспыхнул очередной скандал вокруг украинского футболиста Романа Зозули. Футбольные болельщики резко выступили против его перехода в клуб «Алькоркон»

«Не патриот, а фашист»: фанаты испанского футбольного клуба выступили против перехода в него Зозули © commons.wikimedia.org, Станислав Ведмидь

Обвинения испанцев строятся на поддержке Зозулей украинского полка Нацгвардии «Азов», фотографиях с символикой «Правого сектора»*, фотографиях Степана Бандеры, а также фото с нацистским кодовым символом «14/88». Сам Зозуля утверждает, что просто, дескать, не знал, что обозначают эти цифры.

Тем не менее испанские болельщики прекрасно знают, с кем имеют дело. В 2019 году они сорвали матч между испанскими командами «Райо Вальекано» и «Альбасете». Громкими криками, оскорблениями "Zozulia puto nazi" они вынудили арбитра остановить матч, после чего команды отказались выходить на поле.

«Впервые игру приостановили в Испании, чтобы сказать правду. Зозуля, ты — нацист», — так тогда оправдали свои действия фанаты клуба «Буканерос».

Третирующих его испанских болельщиков Зозуля называет «пророссийскими», хотя вряд ли эти молодые испанцы имеют к России хоть какое-то отношение. Однако так уж заведено у украинских националистов — всех своих противников они называют «пророссийскими» или «антиукраинцами», даже если речь о бразильцах, не согласных с ними в вопросах экологии.

Испанцы преследуют Зозулю прежде всего потому, что в этой стране с ее трагической историей Гражданской войны публичная демонстрация любви к фашизму и коллаборационистам считается оскорблением памяти тысяч испанцев. Испанский депутат Европарламента Пабло Иглесиас резюмировал позицию противников Зозули следующим образом: «Когда мы говорим о Зозуле, мы не говорим о футболисте с определенными идеологическими взглядами, на которые, безусловно, каждый имеет право, мы говорим о неонацизме и о расизме, которые наносят футболу огромный вред. Вот почему я думаю, что фанаты "Райо Вальекано" подали пример приверженности демократии», — заявил евродепутат, комментируя скандал вокруг украинского футболиста.

«Всегда говорю, что я украинец»: футболист-бандеровец получил орден от Зеленского © colonelcassad.livejournal.com / colonelcassad.livejournal.com / Перейти в фотобанк

От неистовых испанцев досталось даже президенту клуба «Райо Вальекано» Раулю Мартину Пресу, который вздумал поддержать Зозулю. Болельщики не только сорвали очередной матч, требуя уволить президента клуба, но и напали на его автомобиль. Как следствие — Зозуля вынужден был покинуть этот клуб. Однако и в других испанских клубах его не оставляли в покое, напоминая о поддержке Майдана и украинских ультраправых как о проявлениях фашизма, а стало быть — об ответственности за все жертвы фашистского террора, как считают испанские болельщики. В комментариях под постами клубов испанских болельщиков многие апеллируют именно к испанской истории: «Такие, как Зозуля, расстреливали наших в Барселоне».

Как писал автор издания Украина.ру Руслан Мармазов, из-за портрета с Бандерой Зозулю воспринимают как одного из последователей Гитлера. «А почему, собственно говоря, для испанцев Зозуля нацист? Очень просто: он без стеснений, напоказ преклоняется перед Бандерой. Последний же, пусть деяния его и далеки были от пиренейских реалий, персонаж из колоды Гитлера. Пусть и из шестерок. А какая разница?

Зозуля систематически вносит посильную долю в финансирование карательных батальонов в Донбассе. В том числе тех подразделений, у которых на шевронах, по какой-то удивительной причуде истории, символика Третьего рейха. Вообразите, есть края, где людям не безразлично, что на их благословенной земле некая фашиствующая мразь, прибывшая на заработки, получает деньги, которые идут на убийства детей и женщин», — пишет Мармазов.

Зеленский наградил орденом известного фашистскими взглядами футболиста © Facebook, Роман Зозуля / Facebook, Роман Зозуля / Перейти в фотобанк

Власти Украины всецело поддержали Зозулю. Экс-президент Петр Порошенко заявил, что травля была результатом российской гибридной войны.

«Ситуация с Романом Зозулей является результатом тщательно спланированной пропагандистской кампании в духе гибридной войны России против Украины», — заявил Порошенко.

Затем Зозулю наградил командующий ООС генерал-лейтенант Владимир Кравченко медалью «Операция объединенных сил. За доблесть и верность». В июне текущего года президент Украины Владимир Зеленский наградил Зозулю орденом «За заслуги» (третьей степени), что как бы тоже свидетельствует: новый президент копирует политику предыдущего, флиртуя с откровенными нацистами.

Серия скандалов с украинским фашиствующим футболистом в очередной раз доказывает, что в своем стремлении в Европу Украина и украинские националисты застряли в дремучих 1930-х годах и воспринимаются там как некий чудовищный элемент из прошлого, о котором хотелось бы забыть. Тем не менее этот «элемент истории» настойчиво пытается попасться на глаза, чтобы рассказать о «российской агрессии», чем и вызывает довольно жесткую и агрессивную реакцию.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.