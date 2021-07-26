Эта проблема заключается в том, что в Киеве больше хотят выглядеть кем-то приличным (грозным, сильным, состоятельным, умным — нужное подчеркнуть), а не быть таковым, создавать видимость, а не жить в реальности.
Но беды-то Украины в том, что, во-первых, на самом деле, в реальности, а не на исправленных картах полуостров остался там, где и находится де-факто, — в составе России, куда он вошел в 2014 году, подписав соответствующий межгосударственный договор в Москве. И это медленно, но уверенно признается даже картографами из мировых признанных ресурсов. Если, к примеру, на картах Mail.Ru и сайте Евразийской экономической комиссии Крым изображен российским, а Bing Maps показывает, что Крым является частью Украины, то другие ресурсы действуют хитрее и стараются быть выше политических страстей. Национальное географическое общество США исходит из принципа наилучшего изображения реальности и показывает полуостров областью с особым статусом, окрашенной серым цветом и снабженной спецсноской о наличии территориального конфликта.
OpenStreetMap отображает Крым как спорную территорию, относящуюся и к России, и к Украине. А HERE, Google и «Яндекс.Карты» показывают карты в зависимости от того, из какой страны пользователь сайта: для России Крым российский, для Украины — украинский. «Мы работаем для своих пользователей из разных стран и отражаем для них ту действительность, которая их окружает», — объяснили в «Яндексе». А украинцы высматривают карты, находят «зраду» и трубят на весь мир о «несправедливости».
Во-вторых, составной частью России Крым признали уже семь государств: Никарагуа, Венесуэла, Куба, КНДР, Судан, Сирия, Афганистан. На очереди полупризнанная Палестина. Еще почти 80 государств мира признают Крым российским условно: не голосуя или воздерживаясь при утверждении тех же резолюций ООН о подтверждении территориальной целостности Украины или принятии санкций против России в отместку за Крым. Среди них — гиганты Китай, Индия, Бразилия, которые одновременно не хотят и признавать Крым российским, и злить Россию. Потому что ими двигают политический и экономический прагматизм, здравый смысл и выгода — им с Россией еще работать. Все это — самое главное, чему должна была бы совершенно прагматично и себе на пользу следовать Украина. Но не следует, наоборот — «борется с российской агрессией», пытаясь продать или обменять официальную русофобию на международной арене таким же русофобам. Получается все хуже и реже.
Потому что, в-третьих, мир постепенно «устает» от Украины по мере потери ею суверенитета и своей субъектности и вечного попрошайничества на внешнем контуре при ничегонеделанье внутри страны. А также — от постоянного политизированного использования Киевом конфликтов вокруг Крыма и в Донбассе для получения денег и помощи от западных государств.
Именно поэтому и рискует закончиться позорным крахом задуманная режимом Зеленского так называемая «Крымская платформа» — новая международная переговорная площадка, призванная не только объединить проблематику Крыма и Донбасса воедино, но и дать Киеву денег и подтвердить его излюбленную «мантру для пипла» — «Весь мир с нами». С миром что-то пока не очень получается — мало кто из политических первачей согласился приехать. А может же быть еще хуже, когда со слов зампомощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента стало точно известно, что 23 августа сего года на «платформу» не приедут президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. Значит, «солидарно отметятся» разве что, может быть, главы Польши и стран гордой Прибалтики. Да и то — не факт, когда «Большой белый брат», как сейчас говорят, «бодягу игнорит».
Зато есть альтернатива: видимо, чтобы по-братски не портить украинцам и Зеленскому ни «платформу», ни День независимости, Институт стран СНГ и его севастопольский филиал решили 27 июля организовать в Севастополе свою научно-практическую конференцию — «Крымская реальность России против "крымской мифологии" Украины». Чтобы, значит, «развенчать домыслы, инсинуации и откровенную ложь». В отношении прошлого, настоящего и будущего Крыма.
Вот куда бы за умом и прагматизмом поехать киевским мудрецам и правителям. Но не поедут. Потому что погоня за миражами и видимостью продолжается. Отправляя украинских спортсменов в Токио, президент Украины Владимир Зеленский призывал их не завоевывать олимпийские медали в честной и справедливой борьбе, а утверждать Украину на японской земле: «Дайте нам то, что дороже золота, серебра и бронзы, — это эмоции от победы, гордость за то, что мы украинцы! Выше, быстрее, сильнее! И никаких травм! Слава Украине!» И передал олимпийцам флаг государства, подписанный украинскими военными, участвовавшими в гражданской войне в Донбассе. То есть воевавшими с другими украинцами, у которых просто другой взгляд на развитие страны.
Дурее своего верховно-патриотического шефа отметился разве что «шпрехенфюрер» (уполномоченный по защите государственного украинского языка) Тарас Кремень, который призвал олимпийцев из сборной Украины во время официальных выступлений на Играх говорить только на украинском языке. Везде. Но особенно в разговоре с журналистами, тем более — российскими. «Украина участвует в Олимпиаде как страна, в которой идет война, поэтому утверждение украинского языка в спортивной дипломатии такого уровня — это укрепление нашей государственности в мире… Украинские спортсмены — посланцы Украины в мире, настоящие выразители ее идентичности, защитники государственного языка», — написал он в «Фейсбуке».
А это и есть проявление политико-государственного рукоблудия, щедро сдобренного патриотической словесной шелухой и бесплодной географической настойчивостью. Пыль в глаза. Видимость вместо реальности. Слова вместо дел. Игра вместо действительности. Сомнительное самоутешение вместо получения настоящего удовольствия и настоящих поводов реально утешиться. И наконец-то начать работать себе во благо, а не ради каких-то химер и бесплодных мифов.
Но получается пока по-другому: как и заметил как-то хитромудрый и речистый мэр Киева Виталий Кличко, «лучше рука в небе, чем синица в журавле»…