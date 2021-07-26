Поднятый Украиной скандал с изображением на сайте ХХХІІ Олимпийских игр Крыма частью России удалось оперативно замять. Но именно он вольно или невольно вскрыл, в очередной раз подтвердил главную проблему Украины и ее нынешней власти

Посольство РФ в Токио призвало МОК исправить карту с украинским Крымом © irina-foto.ru

Но беды-то Украины в том, что, во-первых, на самом деле, в реальности, а не на исправленных картах полуостров остался там, где и находится де-факто, — в составе России, куда он вошел в 2014 году, подписав соответствующий межгосударственный договор в Москве. И это медленно, но уверенно признается даже картографами из мировых признанных ресурсов. Если, к примеру, на картах Mail.Ru и сайте Евразийской экономической комиссии Крым изображен российским, а Bing Maps показывает, что Крым является частью Украины, то другие ресурсы действуют хитрее и стараются быть выше политических страстей. Национальное географическое общество США исходит из принципа наилучшего изображения реальности и показывает полуостров областью с особым статусом, окрашенной серым цветом и снабженной спецсноской о наличии территориального конфликта.

OpenStreetMap отображает Крым как спорную территорию, относящуюся и к России, и к Украине. А HERE, Google и «Яндекс.Карты» показывают карты в зависимости от того, из какой страны пользователь сайта: для России Крым российский, для Украины — украинский. «Мы работаем для своих пользователей из разных стран и отражаем для них ту действительность, которая их окружает», — объяснили в «Яндексе». А украинцы высматривают карты, находят «зраду» и трубят на весь мир о «несправедливости».

Организаторы Олимпиады в Токио «вернули» Украине Крым © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Потому что, в-третьих, мир постепенно «устает» от Украины по мере потери ею суверенитета и своей субъектности и вечного попрошайничества на внешнем контуре при ничегонеделанье внутри страны. А также — от постоянного политизированного использования Киевом конфликтов вокруг Крыма и в Донбассе для получения денег и помощи от западных государств.

Именно поэтому и рискует закончиться позорным крахом задуманная режимом Зеленского так называемая «Крымская платформа» — новая международная переговорная площадка, призванная не только объединить проблематику Крыма и Донбасса воедино, но и дать Киеву денег и подтвердить его излюбленную «мантру для пипла» — «Весь мир с нами». С миром что-то пока не очень получается — мало кто из политических первачей согласился приехать. А может же быть еще хуже, когда со слов зампомощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента стало точно известно, что 23 августа сего года на «платформу» не приедут президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. Значит, «солидарно отметятся» разве что, может быть, главы Польши и стран гордой Прибалтики. Да и то — не факт, когда «Большой белый брат», как сейчас говорят, «бодягу игнорит».

Зато есть альтернатива: видимо, чтобы по-братски не портить украинцам и Зеленскому ни «платформу», ни День независимости, Институт стран СНГ и его севастопольский филиал решили 27 июля организовать в Севастополе свою научно-практическую конференцию — «Крымская реальность России против "крымской мифологии" Украины». Чтобы, значит, «развенчать домыслы, инсинуации и откровенную ложь». В отношении прошлого, настоящего и будущего Крыма.

Вот куда бы за умом и прагматизмом поехать киевским мудрецам и правителям. Но не поедут. Потому что погоня за миражами и видимостью продолжается. Отправляя украинских спортсменов в Токио, президент Украины Владимир Зеленский призывал их не завоевывать олимпийские медали в честной и справедливой борьбе, а утверждать Украину на японской земле: «Дайте нам то, что дороже золота, серебра и бронзы, — это эмоции от победы, гордость за то, что мы украинцы! Выше, быстрее, сильнее! И никаких травм! Слава Украине!» И передал олимпийцам флаг государства, подписанный украинскими военными, участвовавшими в гражданской войне в Донбассе. То есть воевавшими с другими украинцами, у которых просто другой взгляд на развитие страны.

На сайте Олимпиады разместили карту Украины без Крыма © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Тарас Кремень, который призвал олимпийцев из сборной Украины во время официальных выступлений на Играх говорить только на украинском языке. Везде. Но особенно в разговоре с журналистами, тем более — российскими. «Украина участвует в Олимпиаде как страна, в которой идет война, поэтому утверждение украинского языка в спортивной дипломатии такого уровня — это укрепление нашей государственности в мире… Украинские спортсмены — посланцы Украины в мире, настоящие выразители ее идентичности, защитники государственного языка», — написал он в «Фейсбуке».

А это и есть проявление политико-государственного рукоблудия, щедро сдобренного патриотической словесной шелухой и бесплодной географической настойчивостью. Пыль в глаза. Видимость вместо реальности. Слова вместо дел. Игра вместо действительности. Сомнительное самоутешение вместо получения настоящего удовольствия и настоящих поводов реально утешиться. И наконец-то начать работать себе во благо, а не ради каких-то химер и бесплодных мифов.

Но получается пока по-другому: как и заметил как-то хитромудрый и речистый мэр Киева Виталий Кличко, «лучше рука в небе, чем синица в журавле»…