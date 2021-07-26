На Олимпийских играх в Токио выступит национальная команда, за которой в России и на Украине наверняка будут наблюдать с большим интересом. Это сборная Белоруссии. Какие у команды перспективы? Кто её будет представлять? И как на её участниках отразился политический кризис в республике?

Белоруссия, как и Украина, в этом году отправила на летнюю Олимпиаду самую малочисленную команду в своей спортивной истории. Под красно-зеленым флагом за медали будут сражаться всего 108 спортсменов. Они представлены в 20 видах спорта из 46. Такая картина обусловлена в целом объективными факторами — травмами и коронавирусом.

Во время прошлой летней Олимпиады, которая прошла в Бразилии в 2016 году, Белоруссию представляли 120 спортсменов, которые завоевали 9 медалей — одно золото, а также по четыре серебра и бронзы. Украина - это Чернобыль: южнокорейский канал оскандалился во время трансляции открытия Олимпиады

В этом году, судя по уменьшенной численности и составу команды, вряд ли стоит ожидать лучших результатов — в составе сборной оказалось довольно много молодых спортсменов и новичков, которым может не хватить опыта. Тем не менее с десяток спортсменов, способных завоевать медали, выделить можно.



На кого ставить?

Среди фаворитов можно выделить Анастасию Прокопенко (современное пятиборье), которая с трех последних чемпионатов мира привезла четыре золотые медали в своем виде, и олимпийского чемпиона 2016 года по прыжкам на батуте Владислава Гончарова, который за последние 5 лет не растерял форму. Кроме того, неплохие перспективы в своих дисциплинах могут быть у тяжелоатлета Евгения Тихонцова, который в 2019 году стал чемпионом Европы и мира, у легкоатлета Максима Недосекова, который в последние годы держится в мировом топе по своим результатам, у боксера Дмитрия Асонова, одержавшего победу на домашних для Белоруссии Европейских играх — 2019.

Также можно вспомнить о пловце Илье Шимановиче, теннисистке Арине Соболенко, Ирине Курочкиной (борьба), о весьма перспективных и амбициозных женских командах по художественной гимнастике и гребле на байдарках.

По разные стороны «баррикад»

Дополнительный интерес к белорусской сборной вызывает то, что команда будет представлять республику, в которой уже около года продолжается политический кризис. Многие из участников команды так или иначе в нем отметились, поставив подпись либо в поддержку власти, либо против неё.

Так, с самого начала политического кризиса в республике (август 2020 года) ряд известных белорусских спортсменов, среди которых были и олимпийские чемпионы, один за другим стали выражать свою поддержку оппозиции. Некоторые стали принимать участие в уличных протестах и даже создали свой фонд помощи пострадавшим от действий власти спортсменам — его возглавила известная пловчиха Александра Герасименя.

Сопротивление оппозиционно настроенных спортсменов подкреплялось открытым письмом, в котором они требовали провести новые выборы, прекратить насилие со стороны силовиков против протестующих и выпустить политзаключенных. Украинская дзюдоистка добыла первую для страны медаль на Олимпиаде © Национальный олимпийский комитет Украины

В ответ на данную инициативу было создано альтернативное открытое письмо — в защиту власти. «Открытые обращения участников некоторых незаконных псевдоспортивных структур, которые находятся за рубежом, на политические темы носят деструктивный характер и порочат спортивное и олимпийское движение. Подобные малочисленные группы лиц не имеют права представлять интересы, выражать мнения и выступать от лица всех белорусских спортсменов как на территории Республики Беларусь, так и за её пределами», — говорится в обращении.

Письмо в поддержку оппозиции подписали на данный момент более двух тысяч профессиональных белорусских спортсменов, а противостоящее ему (в защиту государственного строя) — почти 5,5 тысячи человек. Цифры для 9,5-миллионой республики довольно внушительные. Так что редкий профессиональный спортсмен в Белоруссии остался вне политики.

Политический вызов

В нынешней олимпийской сборной оказалось 42 спортсмена, подписи которых были поставлены в письме в поддержку, семеро встали на сторону оппозиции. В общей сложности это почти половина олимпийцев из состава национальной сборной. Уроженцы России и Украины несли флаг Израиля на открытии Олимпиады © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Подписанты обоих писем оказались и среди фаворитов команды, что придает еще больше политической «пикантности» выступлениям белорусских спортсменов на Олимпиаде. Так, среди указанных выше спортсменов за власть поставили подписи Анастасия Прокопенко, Владислав Гончаров, Максим Недосеков, Ирина Курочкина и ряд участниц команд по художественной гимнастике и гребле на байдарках.

Противоположную политическую сторону среди фаворитов занял боксер Дмитрий Асанов. Кроме него, в стан «оппозиционеров» белорусской сборной также попали Ольга Мазуренок (марафон), Дарья Борисевич (бег на 1500 метров), Эльвира Герман (бег на 100 метров с барьерами), Мария Жодик (прыжки в высоту), Евгений Цуркин (плавание) и Карина Козловская (стрельба из лука).

Таким образом, у белорусских спортсменов в этом году к необходимости бороться за олимпийские медали прибавляется еще один серьезный вызов. Несмотря на то что они оказались по разные стороны политического противостояния в своей стране, они должны остаться командой.

Получится ли с этим справиться — узнаем совсем скоро.