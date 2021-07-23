Вынесенный в заголовок принцип «дипломатии» Порошенко—Зеленского на прошедшей неделе звучал как насмешка – именно сейчас об Украине говорят без Украины. Тем не менее считать проходящие процессы однозначно проигрышными для Украины было бы неправильно. Если, конечно, оставаться в рамках объективной реальности, а не фантазий украинской власти

Внутри страны команда Зеленского продолжала, что называется, творить историю — впервые провела заседание Верховной Рады без кворума. Зачем? Трудно сказать. На Украине говорят «щоб було» (чтобы было).

Американо-германская декларация

Формально соглашение было заключено после встречи Меркель с Зеленским, и даже более того — в конечной его версии интересы Украины были учтены в большей мере, чем можно было подумать по итогам украино-германских переговоров. Там Меркель была более суровой.

Впрочем, Украина всё равно недовольна декларацией (вполне возможно, что срочное подписание президентом Зеленским закона о коренных народах было реакцией на неё), и у для этого есть причины.

Во-первых, «Северный поток — 2» заработает. Байден ещё раз, специально для спикера Разумкова, который потребовал не допустить запуска газопровода, объяснил, что он уже сделать ничего не может: во всём виноват Трамп, а новый президент умывает руки.

Во-вторых, Меркель пообещала добиться от Путина сохранения транзита на протяжении 10 лет. Собственно, до 2024 года транзит через территорию Украины сохраняется гарантированно, а вот дальше… Дальше Россия не настроена на то, чтобы фиксировать цену и объёмы газа. Причём если относительно цены договориться, вероятно, можно, то вот с объёмами будет сложнее.

В-третьих, Запад даёт гарантии против использования СП-2 в качестве политического оружия против Украины, но совершенно непонятно, что будет считаться использованием газопровода как оружия и какие меры Германия готова предпринять в этом случае (неужели отказаться от российского газа?).

В-четвёртых, создаётся фонд для развития на Украине «зелёной» энергетики, который будет наполняться из ресурсов США и Германии. Насколько можно понять, этот фонд будет выгоден, прежде всего, самим США, которые будут развивать энергетику и получать от Украины средства за счёт «зелёного тарифа».

В-пятых, сам документ — декларация, никого ни к чему не обязывающая. Скорее всего, США и Германия могут взять на себя некоторые обязательства, но только в обмен на уступки со стороны Украины. Меркель уже потребовала от Украины имплементации «формулы Штайнмайера» (а для Зеленского это «красная линия»), и, вполне вероятно, последуют экономические требования (вроде ограничений на сотрудничество с Китаем).

Сами обязательства всё равно будут необязательными. Германия может гарантировать, например, что проведёт с Россией переговоры относительно объёмов украинского транзита, но она не может (да и не хочет, пожалуй) гарантировать, что Россия согласится на эти объёмы.

Российский иск в ЕСПЧ

Россия подала иск в ЕСПЧ относительно массового нарушения прав человека на Украине.

Украину обвиняют в нарушении нескольких статей Европейской конвенции по правам человека: «Право на жизнь», «Запрещение пыток», «Право на свободу и личную неприкосновенность», «Право на уважение частной и семейной жизни» и др.

Речь идёт о событиях, произошедших после Евромайдана: пожар в одесском Доме профсоюзов, антитеррористическая операция в Донбассе, катастрофа рейса MH17 (конкретно вина Украины состоит в том, что она не перекрыла воздушное пространство над зоной боевых действий), поощрение действий националистов, ущемление прав русскоговорящего населения, преследование журналистов, похищение людей, нападение на российские диппредставительства, дискриминация российского бизнеса и блокировка поступления воды в Крым, лишение жителей Юго-Востока Украины возможности участвовать в выборах.

Россия обязывает Киев прекратить водную блокаду Крыма, ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке, а также отменить запрет на вещание русскоязычных каналов.

Вероятность того, что ЕСПЧ удовлетворит требования России, ничтожна — дело тут не только в политических симпатиях суда, но и в том, что он может счесть требования России политически обусловленными, а в случае с Крымом — однозначно встать на сторону Украины.

Впрочем, Россия в любом случае ничего не теряет. Если суд удовлетворит иск России (хотя бы частично) — уже хорошо. Если нет — всегда можно сказать, что он ангажирован (что, кстати, будет чистой правдой).

А вообще процесс будет продолжаться долго и, соответственно, останется постоянной темой для давления на Украину.

Работа Верховной Рады

16 июля Верховная Рада приняла три важных решения.

Во-первых, назначила на пост министра внутренних дел Дениса Монастырского. «За» голосовал 271 депутат. ОПЗЖ не голосует по кадровым вопросам (Николай Скорик поинтересовался расследованием «Одесской хатыни»), «Европейская солидарность» (Ирина Геращенко потребовала отчёта Авакова вообще и по делу Шеремета — в особенности; при чём тут Монастырский, науке неизвестно) и «Голос» (Александра Устинова заявила, что фракцию не интересуют зарплаты полицейских, а только «реформы») — воздержались.

Во-вторых, приняла во втором чтении закон о национальном сопротивлении и численности ВСУ.

В-третьих, приняла постановление о Всеукраинском дне ответственности человека (на основании какого-то забавного документа, подготовленного в своё время Богданом Гаврилишиным).

После чего сессия была закрыта, но 20 июля было проведено внеочередное заседание. Несмотря на то что в зале зарегистрировалось всего 99 депутатов, а в голосованиях принимало участие чуть больше ста, заседание было проведено. Кажется, это первый случай такого рода — заседания, в которых не было кворума, проводились и раньше, но соблюдался некоторый политес — система «Рада» показывала в зале кворум. Странно, что никаких решений в результате принято не было.