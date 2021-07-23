Слово «сало» произошло от праславянского sadlo — слова, однокоренного русскому слову «садиться». То есть сало — это то, что буквально «садится на мясо».
Несмотря на то что сейчас оно считается символом украинской кухни, первые упоминания об употреблении сала были зафиксированы в Италии — им питались работники каменоломен. Сало итальянцы если вместе с хлебом, помидорами и оливками, а готовили в специальных корытах, где натирали его солью, чесноком и пряностями.
Считается, что на Украине сало получило популярность в XVI веке, когда на славянские территории участились набеги турок. Чтобы сберечь скот, украинцы стали разводить поросят, которые совсем не интересовали нападавших мусульман. Так украинцы полюбили как свинину, так и сало, которое со временем стало практически «объектом поклонения».
На Украине существует целая «саломания»: в 2008 году энтузиасты попытались организовать «Партию любителей сала», а в 2011 году во Львове появился музей «Сало», в котором из него изготовлены картины, свечи и скульптуры. В разных городах страны есть памятники салу, проводятся специализированные фестивали, а одной из самых известных композиций «поющего ректора», народного артиста Украины Михаила Поплавского остается песня «Сало».
Для приготовления украинского сала вам понадобится:
- сало — 1 кг;
- соль — 450 грамм;
- лавровый лист — 2-4 штуки;
- перец-горошек — 1 чайная ложка;
- чеснок — 1 головка.
Примерно половину соли выложите в форму или контейнер. Добавьте часть нарезанного чеснока и горсть перца. Сало вымойте и хорошо обсушите.
Выложите сало на соль. Добавьте оставшиеся специи, лавровый лист, чеснок. Засыпьте оставшейся солью. Оставьте сало в холодильнике на 3-4 дня.
Подавайте сало к столу, нарезав тонкими ломтиками. К нему также можно подать черный хлеб, а также хрен или горчицу.
Приятного аппетита!