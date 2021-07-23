В четверг, 22 июля, Министерство иностранных дел Германии призвало Украину и Россию выполнить решения парижского саммита «нормандской четверки» 2019 года. В ведомстве также отметили активизацию боевых действий в Донбассе и рост числа жертв, в том числе среди гражданского населения, и призвали восстановить перемирие

Украина продлит закон об особом статусе Донбасса без «формулы Штайнмайера» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Германия призывает Россию «конструктивнее, чем ранее, участвовать в разрешении конфликта» (отметим, что Россия не является участником конфликта в Донбассе и наравне с Германией и Францией выступает наблюдателем, что отражено в Минских соглашениях. — Ред.).

«Украина также должна выполнить свои обязательства, например в части имплементации так называемой "формулы Штайнмайера" в свое законодательство», — заявили в немецком МИД.

В связи с этим стоит напомнить, что в конце 2016 года бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (нынешний президент ФРГ) предложил алгоритм имплементации Минских соглашений, предусматривающий поэтапное выполнение ряда пунктов Минских договоренностей. СМИ назвали этот план «формулой Штайнмайера».

Этот план определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Особый статус предполагает культурно-языковую автономию, амнистию и расширенные полномочия для представителей местного самоуправления.

Украина должна закрепить в законодательстве «формулу Штайнмайера» - МИД ФРГ © wikipedia

Украинские власти обещали имплементировать «формулу Штайнмайера» ещё в 2019 году. Тогдашний министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявлял, что ее положения были полностью согласованы украинской властью, вопрос лишь в конкретной имплементации в законодательство.

Тем не менее этого до сих пор не сделано. По всей видимости, перспектива предоставления фактической автономии неподконтрольным территориям Донбасса нынешнюю украинскую власть не устраивает. Кроме того, в Киеве заявляют, что контроль над границей должен быть установлен до проведения выборов. С такой постановкой вопроса не могут согласиться в ЛДНР.

Дипломатический советник главы непризнанной ЛНР, член минской Контактной группы Родион Мирошник ранее пояснял в рамках проекта «Украинское досье», что «"формула (Штайнмайера". — Ред.) содержит обязательства Украины, никаких обязательств республик там нет».

В партии Зеленского раскритиковали «формулу Штайнмайера» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times говорил о намерении скорректировать или изменить формат переговоров об урегулировании конфликта в Донбассе. По его словам, «минский процесс должен быть более гибким в сложившейся ситуации».

А секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов заявлял, что в существующем виде выполнить Минские соглашения невозможно и что «фундаментальной вещью» для пересмотра «Минска-2» является, в частности, факт получения жителями неподконтрольных территорий Донбасса российских паспортов.

Что касается «формулы Штайнмайера», то депутат Верховной Рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Олег Дунда 16 июля в эфире телеканала «Наш» заявил, что реализация этого документа не представляется возможной даже в том случае, если к власти на Украине придет пророссийский президент.