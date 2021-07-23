«Газпром» готов транспортировать газ через Украину после 2024 года, Украина вновь столкнулась с нехваткой угля на электростанциях, Национальный банк ухудшил прогноз инфляции в 2021 году до 9,6%. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Запасы угля на ТЭС за месяц уменьшились почти на четверть

В МИД РФ пояснили, от чего зависит сохранение транзита газа через Украину © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Запасы угля на складах ТЭС уменьшились до 1,047 млн тонн. В соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах находится на 12,5% меньше угля, чем должно быть на 19 июля. Объем антрацитового угля на складах ТЭС с 24 июня вырос на 6% — до 248 тыс. тонн, а газового — уменьшился на 30,4%, до 799 тыс. тонн, пояснили в компании.

В «Укрэнерго» отметили, что 12-18 июля уровень электропотребления значительно увеличился. По оперативным данным, среднесуточное потребление в будни против предшествующей недели выросло на 5,9% — до 398,6 млн кВт·ч, а в выходные — на 5,3% — до 387,6 млн кВт·ч. В целом потребление за 12-18 июля составило 2,77 млрд кВт·ч, что на 5,7% больше показателя предыдущей недели.

С 15 июля на фоне рекордно теплой погоды в стране украинские ТЭС и ТЭЦ начали массово отключать энергоблоки из-за нехватки угля. В ежедневном простое — треть тепловых энергоблоков в стране общей мощностью выше 8 ГВт, способных покрыть около 50% потребления электроэнергии в течение дня.

Например, на вечер 19 июля из-за отсутствия топлива находились в простое 14 тепловых энергоблоков: девять — на ТЭС и пять — на ТЭЦ. Еще восемь блоков стояли на аварийном ремонте. Похожая ситуация была прошлой зимой, когда ТЭС уходили на аварийный ремонт, чтобы не топить дорогим газом, из-за нехватки угля.

О возможном срыве подготовки к зиме (в том числе ремонтных кампаний), если не стабилизировать ситуацию, уже заявили три энергетические компании: «Донбассэнерго», государственная «Центрэнерго» и группа ДТЭК Энерго.

Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в 2021 году до 9,6%

Повышения зарплат не будет: глава украинского Минфина опозорился в прямом эфире © commons.wikimedia.org, Міністерство фінансів України

«Учитывая стремительный рост мировых цен и последующее восстановление спроса, Национальный банк ухудшил прогноз инфляции в 2021 году с 8 до 9,6%. После достижения пика осенью этого года инфляция начнет замедляться благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители», — сообщили в НБУ.

Отмечается, что в июне 2021 года потребительская инфляция в годовом измерении осталась на уровне предыдущего месяца (9,5%), но была выше апрельского прогноза Национального банка (9,2%). С одной стороны, такая динамика в значительной мере обусловлена временными факторами — ростом мировых цен на продовольствие и энергоресурсы. С другой — существеннее усилилось фундаментальное инфляционное давление, прежде всего из-за сохранения высокого потребительского спроса и роста производственных затрат предприятий, в том числе на оплату труда.

«Инфляция уже в ближайшее время незначительно превысит 10%, но замедлится в конце 2021 года и вернется к цели 5% во втором полугодии 2022 года», — подчеркнули в Нацбанке.

Отмечается, что после достижения пика осенью этого года инфляция начнет замедляться благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители.

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых с 23 июля 2021 года.

«Газпром» готов транспортировать газ через Украину после 2024 года

Официально: На Украине безработных вдвое больше, чем трудящихся © ukrinform.ru Алексей Миллер.

«Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств "Газпром" готов даже увеличить объемы транзита через Украину», — сказал глава концерна.

Миллер также подчеркнул, что участие немецких партнеров в переговорном процессе полностью обоснованно, учитывая обозначенные планы ЕС по декарбонизации экономики.

Кроме того, глава «Газпрома» отметил, что новый газопровод обеспечит потребителям Европы более дешевый и экологически чистый газ.

«Углеродный след поставок газа по "Северному потоку — 2" будет в 5,6 раза ниже, чем у маршрута через Украину», — сказал Миллер.

Напомним, Соединенные Штаты Америки достигли соглашения с Германией по «Северному потоку — 2», одним из пунктов которого оговаривается обязательство Германии использовать все доступные рычаги для обеспечения продления на 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.

В телефонном разговоре немецкий канцлер Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин затронули возможность продления соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года.