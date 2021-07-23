В пятницу, 23 июля, в Токио открывается летняя Олимпиада-2020, перенесенная с прошлого года из-за пандемии. Украинская сборная принимает в ней участие в минимальном составе за всю историю выступлений на летних Олимпийских играх

Украину представляют 157 спортсменов в 25 видах спорта. Почти треть делегации (48 участников) — легкоатлеты. Ранее минимальным составом считалась делегация на играх в Рио-де-Жанейро в 2006 году, где участвовали 206 украинских олимпийцев.

Причин сокращения состава команды несколько: кого-то дисквалифицировали, кто-то не смог сдать нормативы, кого-то подкосил коронавирус.

Олимпиада в Киеве: не мечта, а реальность © РИА Новости, Игорь Костин / Перейти в фотобанк Олега Верняева отстранили от участия в соревнованиях из-за допинга (позитивный тест на мельдоний). Пропустит Олимпиаду и дисквалифицированный тяжеловес Дмитрий Чумак (попытка подкупа допинговой комиссии).

Из-за приема запрещенных препаратов не поехали в Токио боксер Евгений Барабанов и легкоатлетка Наталья Прищепа.

Еще одного потенциального участника, борца-националиста Богдана Грицая, который недавно бросал вызов боксеру Александру Усику, забрали в армию. Накануне его выгнали с работы, выселили из общежития, ликвидировав Олимпийский колледж имени Ивана Поддубного, где он тренировался 12 лет.

Сам Грицай считает это происками «русского мира».

«Сначала меня выселили из общежития, а потом вдобавок незаконно уволили. Другого от рейдеров и сторонников русского мира ожидать и не стоило. Но борьба продолжается!» — написал Грицай.

Еще одного спортсмена из украинской сборной исключили за критику руководства Федерации легкой атлетики Украины. Игоря Главана, который должен был представлять Украину на соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 км, исключили за его высказывания о коррупции в украинской федерации и фальсификации допингового дела. Аннулировали также его результаты с 2017 года.

Среди тех, кто все же вылетел в Токио, наилучшие перспективы на завоевание медалей, по прогнозам экспертов, есть у теннисистки Элины Свитолины, обыгравшей на прошлой Олимпиаде знаменитую Серену Уильямс.

Зеленский подарил украинским олимпийцам националистический «талисман» © AP, Efrem Lukatsky Даяны Ястремской, фехтовальщицы Ольги Харлан и легкоатлетки Ярославы Магучих. Чемпионка по прыжкам в высоту Магучих в феврале преодолела планку в 2,06 м. Мировым рекордом среди женщин, который поставлен в далеком 1987 году, является высота 2,09 м. И ее спортсменка обещает взять на нынешней Олимпиаде.

Неплохие перспективы и у Жана Беленюка, известного борца в греко-римском стиле, темнокожего депутата из партии «Слуга народа». По его словам, к Олимпиаде он готовился последние три недели по 6 часов в день, чтобы привести себя в форму.

После Олимпиады в Токио спортсмен-депутат планирует завершить спортивную карьеру.

Высокие шансы на спортивный успех и у супружеской пары украинских олимпийцев Бех-Романчук. У Марины — в соревнованиях по прыжкам в длину, а у Михаила — по плаванию.

Самый молодой украинский спортсмен на Олимпиаде — прыгун в воду Алексей Середа, которому исполнилось всего 15 лет, а самый старший — фехтовальщик Богдан Никишин (41 год). Триатлонистка Юлия Елистратова едет на свою четвертую Олимпиаду, поэтому является одной из самых опытных в украинской олимпийской команде.

Во время торжественной церемонии открытия Олимпийских игр в Токио флаг Украины пронесут олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию, уже упоминавшийся Богдан Никишин.

Прогноз агентства The Associated Press сулит украинской команде 14 медалей.

На сайте Олимпиады разместили карту Украины без Крыма © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Антирекорд был установлен 5 лет назад в Рио-да-Жанейро, когда только каждый 16-й член сборной Украины стал призером Олимпийских игр (два золота, пять серебряных и четыре бронзовые).

На этих играх букмекеры прочат Украине от 16-го до 20-го места по общему количеству медалей среди сборных. Первые места отдают США, Китаю и России, выступающей под нейтральным флагом.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, провожая сборную в Токио, мотивировал спортсменов перспективами денежных призов за медали.

«Мы два года работаем для того, чтобы спортсмены имели возможность хорошо подготовиться к соревнованиям. Нам самое время вспоминать, что мы спортивная страна. Призовые за олимпийские медали остались неизменными — за первое место 120 000 долларов, за второе — 80 000, за третье — 55 000», — рассказал Вадим Гутцайт.

В этом году на обратной стороне золотых, бронзовых и серебряных медалей изображен логотип Олимпиады «Токио-2020», а на лицевой стороне — греческая богиня победы Ника перед стадионом Панатинаикос в Афинах.

Накануне открытия Игр украинские националисты заметили, что на сайте Олимпиады во всплывающем окне Крым отделен границей от Украины, что вызвало очередной поток негодования. Подобные «предательские» карты периодически появляются и в западных изданиях, а также на украинском телевидении, минимум раз в неделю порождая волну возмущений среди националистов.

Следует отметить, что, в отличие от футбольного чемпионата Евро-2021, для Олимпиады в Токио украинские власти не пытались политизировать форму спортсменов. Обошлось пока и без антироссийских заявлений со стороны Национального олимпийского комитета Украины или Министерства молодежи и спорта.

Остаётся надеяться, что и в ходе самой Олимпиады спорт будет вне политики, что изначально и было одним из основных принципов Игр.