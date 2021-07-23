В США, ЕС и ВОЗ считают необходимым привить от коронавируса 70% населения. Но в Европе и Северной Америке такой показатель может быть достигнут до сентября 2021-го, а в мире в целом – лишь через год

Джо Байден и Facebook обменялись обвинениями

Президент США Джо Байден в конце минувшей недели резко раскритиковал социальную сеть Facebook за то, что она, по его мнению, недостаточно борется с дезинформацией о вакцинах против коронавируса.

Журналисты спросили американского лидера, что он думает о роли таких компаний, как Facebook, в распространении ложных сведений о вакцинации и пандемии COVID-19.

«Они убивают людей, - ответил на это Байден. - Пандемия сейчас идёт только среди тех, кто не вакцинировался». Временный поверенный США на Украине рассказал, когда Байден встретится с Зеленским © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В Facebook отвергли обвинения и заявили, что не виноваты в том, что установленный Байденом уровень вакцинации не достигнут.

Как сообщил 22 июля американский университет Джонса Хопкинса, США остаются мировым лидером как по числу заразившихся коронавирусом, так и по числу умерших от последствий этого. В стране за время пандемии суммарно выявлено 34,226,806 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 609 862.

Первую дозу одной из вакцин против коронавируса получили около 67,9% взрослого населения США, а 59,2% — прошли полную вакцинацию. Но многие люди не делают прививки, поскольку настроены против вакцинации.

Координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Джефф Зиентс заявил, что рост заболеваемости и смертности связан с тем, что люди отказываются прививаться.

«На американцев, не прошедших вакцинацию, приходятся практически все последние госпитализации и смерти, связанные с COVID-19», — сказал чиновник.

А глава американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски заключила: «Сейчас можно совершенно определенно сказать, что эта пандемия становится пандемией невакцинированных».

Противники вакцинации отказываются делать прививки, получая информацию в социальных сетях. Кроме того, некоторые политики из Республиканской партии утверждают, что при помощи вакцинации власти пытаются контролировать жителей США. Жительницы Норвегии пожаловались на рост груди после вакцинации Pfizer © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

По данным исследования, опубликованного в марте этого года неправительственной организацией Center for Countering Digital Hate, противники вакцинации опубликовали в социальных сетях Facebook, YouTube, Instagram и Twitter посты, которые прочли более 59 миллионов человек.

«Таким образом, они стали самыми большими и важными платформами для антиваксеров», — сказано в докладе.

При этом официальный представитель Facebook Кевин Макалистер заявил, что компанию «не беспокоят обвинения, не подкрепленные фактами».

«Мы удалили более 18 миллионов постов с дезинформацией о коронавирусе и заблокировали аккаунты, которые постоянно нарушали правила», - сказано в заявлении, распространённом социальной сетью.

«Данные показывают, что 85% пользователей Facebook в США были вакцинированы или хотят пройти вакцинацию от COVID-19, — говорится в блоге Facebook. - Цель президента Байдена заключалась в том, чтобы к 4 июля было вакцинировано 70% американцев. Facebook не является причиной, по которой эта цель не была достигнута».

«Мы использовали аналогичную тактику в Великобритании и Канаде, где показатели использования Facebook такие же, как в США, и в этих странах успешно вакцинировано более 70% подходящих групп населения», — написал Гай Розен, вице-президент компании.

Вакцины есть, вакцинации нет: глава Минздрава заявил, что на Украине не работают 40% прививочных пунктов © CC0, Pixabay

В январе 2020 года он сказал в интервью New York Times: «Я никогда не был большим поклонником Цукерберга. Я думаю, что он представляет собой серьезную проблему».

Ныне Байден президент США, и его слова в отношении Facebook становятся все жёстче, отмечают в медиа.

Идут исследования новых вакцин от COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) приступило к клиническим исследованиям профилактического препарата от коронавирусной инфекции, сообщили 19 июля в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что речь идет о I и II фазах проверки субъединичной рекомбинантной вакцины от COVID-19. Разработчиком вакцины стал Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток. Её создали на новой технологической платформе.

Препарат нацелен, прежде всего, на развитие клеточного иммунитета, и действует против консервативных белков коронавируса, наименее подверженных мутациям. В июне 2021 года успешно завершились доклинические исследования вакцинного препарата, в результате которых были доказаны его безопасность, иммуногенность и протективность, пояснили в пресс-службе ФМБА.

Участие в новых этапах проверки примут 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет. На Украину доставили вакцину Moderna из США © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) 20 июля начало процедуру постепенной экспертизы (rolling review) в отношении вакцины против коронавируса Vidprevtyn французской компании Sanofi Pasteur, говорится в заявлении регулятора.

«Решение о начале экспертизы основано на предварительных результатах лабораторных исследований и ранних клинических исследований у взрослых… ЕМА будет оценивать данные по мере их поступления. Оценка будет продолжаться до тех пор, пока не будет собрано достаточно доказательств для подачи официальной заявки на получение регистрационного удостоверения», — указывается в документе.

Сейчас европейский регулятор также проводит процедуру постепенной экспертизы в отношении четырех других вакцин: китайских Sinovac и CureVac, американской Novavax и российской «Спутник V».

Как отмечает EMA, Vidprevtyn «содержит выращенную в лаборатории версию шиповидного белка, обнаруженного на поверхности SARS-CoV-2», а также адъювант — «вещество, помогающее усилить иммунный ответ на вакцину».

Эта технология отличается от уже применяющихся в Европе м-РНК вакцин (Pfizer/BioNTech и Modernа) и векторных препаратов (AstraZeneca и Johnson&Johnson). В разработке своей вакцины французская Sanofi сотрудничает с британской компанией GSK.

В начале июля президент французского отделения Sanofi Оливье Богийо объявил о начале третьей фазы клинических испытаний вакцины. По его словам, к декабрю 2021 года препарат его компании может быть «доступен». США помогли Украине с вакциной от коронавируса © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Хроники вакцинации в России и в мире

Президент России Владимир Путин 21 июля на дистанционном совещании с членами правительства призвал ускорить темпы вакцинации от коронавируса в стране. По его мнению, россиян нужно убеждать в необходимости привиться от COVID-19, но не навязывать её.

Путин также отметил, что информированность людей о прививках от коронавируса пока недостаточна.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил 20 июля, что первым компонентом вакцины от коронавируса привиты свыше 4 миллионов москвичей, вторым — более 2,2 миллиона. А на следующий день вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что первым компонентом вакцины от COVID-19 в России привито 33,6 миллиона человек, обоими — 22,6 миллиона.

Как известно, население России составляет около 146 миллионов человек.

Целью Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с коронавирусом является привить к сентябрю 2022 года 70% населения в каждой стране, заявил 21 июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Токио.

«Нет вакцины против ВИЧ, болезни Альцгеймера, и этот перечень очень и очень длинный. С COVID всё иначе, пандемия может быть под нашим контролем. У нас есть все, чтобы спасать человеческие жизни.

Наша цель — вакцинировать 70% населения каждой страны к сентябрю следующего года. Чтобы её достичь, нам потребуется 11 миллиардов вакцин. Это потребует срочных мер. Но сейчас происходит беспрецедентный кризис, и он требует беспрецедентных мер», — сказал Гебрейесус.

Врач раскрыл особенности повторной вакцинации от коронавируса © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк Дана Спинант.

«На сегодняшний день в Евросоюзе полностью вакцинированы 200 миллионов человек, или 54,7% взрослого населения. По меньшей мере, одну дозу вакцины получили 68,4% взрослого населения союза, — сказала она. - Это хорошие показатели, но очень важно для борьбы с распространением вируса, чтобы вакцинация проводилась равномерно по всей территории ЕС».

ЕС поставил цель к концу июля 2021 года полностью привить против коронавируса 70% взрослого населения.

Немецкие аптеки временно приостановили выдачу цифровых сертификатов о вакцинации, после того как хакерам удалось получить доступ к сайту Ассоциации аптекарей Германии и подделать два сертификата с помощью подложных аккаунтов.

В Ассоциации узнали о взломе от журналистов газеты Handelsblatt, и 22 июля сделали заявление, что прекращают выпуск сертификатов дна время проведения расследования. Когда выпуск сертификатов возобновится, в ассоциации не сообщили.

Индийские ученые признали «Спутник V» эффективным против штамма «дельта» © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк Ангела Меркель в четверг призвала немцев вакцинироваться как можно скорее.

«Чем больше из нас вакцинируется, тем свободнее мы будем!» — заявила она.

Исследования индийского совета медицинских исследований подтвердили (ICMR) эффективность против «дельта»-штамма коронавируса всех применяемых в стране вакцин от коронавируса, в том числе и российского препарата «Спутник V», сообщило 19 июля агентство ANI со ссылкой на руководителя оперативной исследовательской группы по вопросам COVID-19 Н. К. Арору.

На данный момент в Индии разрешено применение трёх вакцин от коронавируса: индийского варианта «оксфордской» вакцины под названием CoviShield, местной Covaxin и российской «Спутник V».

Вакцина «Спутник V» была одобрена в Индии 12 апреля 2021 года в рамках процедуры ускоренной регистрации. Индия является ведущим производственным хабом для российского препарата. Российский Фонд прямых инвестиций уже заключил соглашения c рядом фармацевтических производителей в этой стране (Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech и Morepen) для производства российской вакцины от COVID-19.