Джо Байден и Facebook обменялись обвинениями

Президент США Джо Байден в конце минувшей недели резко раскритиковал социальную сеть Facebook за то, что она, по его мнению, недостаточно борется с дезинформацией о вакцинах против коронавируса. 

Журналисты спросили американского лидера, что он думает о роли таких компаний, как Facebook, в распространении ложных сведений о вакцинации и пандемии COVID-19. 

«Они убивают людей, - ответил на это Байден. - Пандемия сейчас идёт только среди тех, кто не вакцинировался»

Временный поверенный США на Украине рассказал, когда Байден встретится с Зеленским
Временный поверенный США на Украине рассказал, когда Байден встретится с Зеленским
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В Facebook отвергли обвинения и заявили, что не виноваты в том, что установленный Байденом уровень вакцинации не достигнут.

Как сообщил 22 июля американский университет Джонса Хопкинса, США остаются мировым лидером как по числу заразившихся коронавирусом, так и по числу умерших от последствий этого. В стране за время пандемии суммарно выявлено 34,226,806 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 609 862. 

Первую дозу одной из вакцин против коронавируса получили около 67,9% взрослого населения США, а 59,2% — прошли полную вакцинацию. Но многие люди не делают прививки, поскольку настроены против вакцинации. 

Координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Джефф Зиентс заявил, что рост заболеваемости и смертности связан с тем, что люди отказываются прививаться. 

«На американцев, не прошедших вакцинацию, приходятся практически все последние госпитализации и смерти, связанные с COVID-19», — сказал чиновник. 

А глава американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски заключила: «Сейчас можно совершенно определенно сказать, что эта пандемия становится пандемией невакцинированных».

Противники вакцинации отказываются делать прививки, получая информацию в социальных сетях. Кроме того, некоторые политики из Республиканской партии утверждают, что при помощи вакцинации власти пытаются контролировать жителей США. 

Жительницы Норвегии пожаловались на рост груди после вакцинации Pfizer
Жительницы Норвегии пожаловались на рост груди после вакцинации Pfizer
© РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

По данным исследования, опубликованного в марте этого года неправительственной организацией Center for Countering Digital Hate, противники вакцинации опубликовали в социальных сетях Facebook, YouTube, Instagram и Twitter посты, которые прочли более 59 миллионов человек. 

«Таким образом, они стали самыми большими и важными платформами для антиваксеров», — сказано в докладе.

При этом официальный представитель Facebook Кевин Макалистер заявил, что компанию «не беспокоят обвинения, не подкрепленные фактами». 

«Мы удалили более 18 миллионов постов с дезинформацией о коронавирусе и заблокировали аккаунты, которые постоянно нарушали правила», - сказано в заявлении, распространённом социальной сетью.

«Данные показывают, что 85% пользователей Facebook в США были вакцинированы или хотят пройти вакцинацию от COVID-19, — говорится в блоге Facebook. - Цель президента Байдена заключалась в том, чтобы к 4 июля было вакцинировано 70% американцев. Facebook не является причиной, по которой эта цель не была достигнута»

«Мы использовали аналогичную тактику в Великобритании и Канаде, где показатели использования Facebook такие же, как в США, и в этих странах успешно вакцинировано более 70% подходящих групп населения», — написал Гай Розен, вице-президент компании.

Вакцины есть, вакцинации нет: глава Минздрава заявил, что на Украине не работают 40% прививочных пунктов
Вакцины есть, вакцинации нет: глава Минздрава заявил, что на Украине не работают 40% прививочных пунктов
© CC0, Pixabay
Facebook — далеко не единственная социальная сеть, в адрес которой звучит подобная критика. Недовольство не раз высказывали в адрес практики модерации в YouTube. Но жесткие слова Байдена в отношении Facebook — это ещё и свидетельство личного недовольства политика этой компанией. 

В январе 2020 года он сказал в интервью New York Times: «Я никогда не был большим поклонником Цукерберга. Я думаю, что он представляет собой серьезную проблему». 

Ныне Байден президент США, и его слова в отношении Facebook становятся все жёстче, отмечают в медиа.

Идут исследования новых вакцин от COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) приступило к клиническим исследованиям профилактического препарата от коронавирусной инфекции, сообщили 19 июля в пресс-службе ведомства. 

Отмечается, что речь идет о I и II фазах проверки субъединичной рекомбинантной вакцины от COVID-19. Разработчиком вакцины стал Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток. Её создали на новой технологической платформе. 

Препарат нацелен, прежде всего, на развитие клеточного иммунитета, и действует против консервативных белков коронавируса, наименее подверженных мутациям. В июне 2021 года успешно завершились доклинические исследования вакцинного препарата, в результате которых были доказаны его безопасность, иммуногенность и протективность, пояснили в пресс-службе ФМБА. 

Участие в новых этапах проверки примут 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

На Украину доставили вакцину Moderna из США
На Украину доставили вакцину Moderna из США
© REUTERS, Pavlo Palamarchuk

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) 20 июля начало процедуру постепенной экспертизы (rolling review) в отношении вакцины против коронавируса Vidprevtyn французской компании Sanofi Pasteur, говорится в заявлении регулятора. 

«Решение о начале экспертизы основано на предварительных результатах лабораторных исследований и ранних клинических исследований у взрослых… ЕМА будет оценивать данные по мере их поступления. Оценка будет продолжаться до тех пор, пока не будет собрано достаточно доказательств для подачи официальной заявки на получение регистрационного удостоверения», — указывается в документе. 

Сейчас европейский регулятор также проводит процедуру постепенной экспертизы в отношении четырех других вакцин: китайских Sinovac и CureVac, американской Novavax и российской «Спутник V».

Как отмечает EMA, Vidprevtyn «содержит выращенную в лаборатории версию шиповидного белка, обнаруженного на поверхности SARS-CoV-2», а также адъювант — «вещество, помогающее усилить иммунный ответ на вакцину». 

Эта технология отличается от уже применяющихся в Европе м-РНК вакцин (Pfizer/BioNTech и Modernа) и векторных препаратов (AstraZeneca и Johnson&Johnson). В разработке своей вакцины французская Sanofi сотрудничает с британской компанией GSK. 

В начале июля президент французского отделения Sanofi Оливье Богийо объявил о начале третьей фазы клинических испытаний вакцины. По его словам, к декабрю 2021 года препарат его компании может быть «доступен».

США помогли Украине с вакциной от коронавируса
США помогли Украине с вакциной от коронавируса
© РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Хроники вакцинации в России и в мире

Президент России Владимир Путин 21 июля на дистанционном совещании с членами правительства призвал ускорить темпы вакцинации от коронавируса в стране. По его мнению, россиян нужно убеждать в необходимости привиться от COVID-19, но не навязывать её. 

Путин также отметил, что информированность людей о прививках от коронавируса пока недостаточна. 

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил 20 июля, что первым компонентом вакцины от коронавируса привиты свыше 4 миллионов москвичей, вторым — более 2,2 миллиона. А на следующий день вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что первым компонентом вакцины от COVID-19 в России привито 33,6 миллиона человек, обоими — 22,6 миллиона. 

Как известно, население России составляет около 146 миллионов человек.

Целью Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с коронавирусом является привить к сентябрю 2022 года 70% населения в каждой стране, заявил 21 июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Токио. 

«Нет вакцины против ВИЧ, болезни Альцгеймера, и этот перечень очень и очень длинный. С COVID всё иначе, пандемия может быть под нашим контролем. У нас есть все, чтобы спасать человеческие жизни. 

Наша цель — вакцинировать 70% населения каждой страны к сентябрю следующего года. Чтобы её достичь, нам потребуется 11 миллиардов вакцин. Это потребует срочных мер. Но сейчас происходит беспрецедентный кризис, и он требует беспрецедентных мер», — сказал Гебрейесус.

Врач раскрыл особенности повторной вакцинации от коронавируса
Врач раскрыл особенности повторной вакцинации от коронавируса
© РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк
В ЕС против коронавируса на сегодня вакцинированы 200 миллионов человек, или почти 55% взрослого населения, сообщила 22 июля на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант

«На сегодняшний день в Евросоюзе полностью вакцинированы 200 миллионов человек, или 54,7% взрослого населения. По меньшей мере, одну дозу вакцины получили 68,4% взрослого населения союза, — сказала она. - Это хорошие показатели, но очень важно для борьбы с распространением вируса, чтобы вакцинация проводилась равномерно по всей территории ЕС»

ЕС поставил цель к концу июля 2021 года полностью привить против коронавируса 70% взрослого населения.

Немецкие аптеки временно приостановили выдачу цифровых сертификатов о вакцинации, после того как хакерам удалось получить доступ к сайту Ассоциации аптекарей Германии и подделать два сертификата с помощью подложных аккаунтов. 

В Ассоциации узнали о взломе от журналистов газеты Handelsblatt, и 22 июля сделали заявление, что прекращают выпуск сертификатов дна время проведения расследования. Когда выпуск сертификатов возобновится, в ассоциации не сообщили. 

Индийские ученые признали «Спутник V» эффективным против штамма «дельта»
Индийские ученые признали «Спутник V» эффективным против штамма «дельта»
© Sputnik / Перейти в фотобанк
В Германии полностью вакцинировано 47% населения, одну дозу вакцины получили 60% граждан. Канцлер Ангела Меркель в четверг призвала немцев вакцинироваться как можно скорее. 

«Чем больше из нас вакцинируется, тем свободнее мы будем!» — заявила она.

Исследования индийского совета медицинских исследований подтвердили (ICMR) эффективность против «дельта»-штамма коронавируса всех применяемых в стране вакцин от коронавируса, в том числе и российского препарата «Спутник V», сообщило 19 июля агентство ANI со ссылкой на руководителя оперативной исследовательской группы по вопросам COVID-19 Н. К. Арору. 

На данный момент в Индии разрешено применение трёх вакцин от коронавируса: индийского варианта «оксфордской» вакцины под названием CoviShield, местной Covaxin и российской «Спутник V».

Вакцина «Спутник V» была одобрена в Индии 12 апреля 2021 года в рамках процедуры ускоренной регистрации. Индия является ведущим производственным хабом для российского препарата. Российский Фонд прямых инвестиций уже заключил соглашения c рядом фармацевтических производителей в этой стране (Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech и Morepen) для производства российской вакцины от COVID-19.