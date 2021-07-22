Бандуряниками называют старинное блюдо лемковской кухни. В переводе с диалекта лемков «бандура» - картошка. Это блюдо с длинной историей и отличным вкусом

Хотите убедиться, выделите час на готовку и купите ингредиенты:

— картофель — 800 граммов;

— луковицы — 2 штуки;

— шампиньоны — 220 граммов;

— три зубчика чеснока;

— сметана — 200 граммов;

— мука — 3 столовые ложки;

— одно яйцо;

— твердый сыр — 100-200 граммов;

— сливочное масло — 2 столовые ложки;

— растительное масло для жарки;

— 150 мл воды;

— черный молотый перец, соль.

Прежде всего нужно очистить и мелко натереть картофель, одну луковицу и чеснок. Не принципиально, используете ли вы терку или блендер — все эти ингредиенты должны превратиться в кашу. Необходимо слить лишнюю жидкость, если натертый картофель получился слишком водянистым.

После нужно вмешать в смесь яйцо, 1 столовую ложку сметаны, соль, перец и две столовые ложки муки. Добавляя каждый новый ингредиент, всё тщательно перемешиваем.

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Чтобы приготовить соус к бандуряникам, пассеруем около 2 минут на сливочном масле измельченный лук. Затем отправляем в сковороду нарезанные грибы, солим, перчим на свой вкус и тушим в течение 5 минут. Быстро вмешиваем в грибы полную столовую ложку муки. Затем вливаем холодную воду и снова быстренько перемешиваем. Дайте соусу покипеть минуту, но не переставайте помешивать. Затем добавьте жидкую сметану или сливки, хорошенько перемешайте, убавьте огонь до минимума и варите соус 3-4 минуты.

Лучше всего готовить бандуряники с грибами в духовке порционно, в глиняных формочках максимум 6 см высотой, но можно приготовить и в одной большой форме.

Нанесите немного соуса на дно посуды, затем укройте бандуряником, потом снова смажьте соусом — и так до самого верха миски. Верхний блинчик также смажьте соусом и присыпьте тертым сыром.

Отправляем всё в разогретую до 200°C духовку на 15 минут. Аккуратно выниманием бандуряники из духовки и наслаждаемся.

Приятного аппетита!