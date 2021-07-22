Хотите убедиться, выделите час на готовку и купите ингредиенты:
— картофель — 800 граммов;
— луковицы — 2 штуки;
— шампиньоны — 220 граммов;
— три зубчика чеснока;
— сметана — 200 граммов;
— мука — 3 столовые ложки;
— одно яйцо;
— твердый сыр — 100-200 граммов;
— сливочное масло — 2 столовые ложки;
— растительное масло для жарки;
— 150 мл воды;
— черный молотый перец, соль.
Прежде всего нужно очистить и мелко натереть картофель, одну луковицу и чеснок. Не принципиально, используете ли вы терку или блендер — все эти ингредиенты должны превратиться в кашу. Необходимо слить лишнюю жидкость, если натертый картофель получился слишком водянистым.
После нужно вмешать в смесь яйцо, 1 столовую ложку сметаны, соль, перец и две столовые ложки муки. Добавляя каждый новый ингредиент, всё тщательно перемешиваем.
Основа бандуряников уже готова. Разогреваем сковороду, добавляем немного растительного масла. Затем выкладываем ложкой массу для бандуряников и обжариваем на среднем огне с двух сторон до красивой золотистой корочки.
Чтобы приготовить соус к бандуряникам, пассеруем около 2 минут на сливочном масле измельченный лук. Затем отправляем в сковороду нарезанные грибы, солим, перчим на свой вкус и тушим в течение 5 минут. Быстро вмешиваем в грибы полную столовую ложку муки. Затем вливаем холодную воду и снова быстренько перемешиваем. Дайте соусу покипеть минуту, но не переставайте помешивать. Затем добавьте жидкую сметану или сливки, хорошенько перемешайте, убавьте огонь до минимума и варите соус 3-4 минуты.
Лучше всего готовить бандуряники с грибами в духовке порционно, в глиняных формочках максимум 6 см высотой, но можно приготовить и в одной большой форме.
Нанесите немного соуса на дно посуды, затем укройте бандуряником, потом снова смажьте соусом — и так до самого верха миски. Верхний блинчик также смажьте соусом и присыпьте тертым сыром.
Отправляем всё в разогретую до 200°C духовку на 15 минут. Аккуратно выниманием бандуряники из духовки и наслаждаемся.
Приятного аппетита!