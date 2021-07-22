Жуткий Киев: пять самых зловещих мест украинской столицы

В Киеве есть множество мест, овеянных мистическими историями. Издание Украина.ру выбрало самые жуткие для своей новой леденящей кровь подборки

Киевская телебашня

Сложно найти в украинской столице место с более тяжелой историей. Здесь было разрушенное старинное еврейское кладбище, на месте которого до строительства башни происходили печальные события Бабьего Яра.

Вокруг телевышки всегда сыро и прохладно. Многие жители этих мест рассказывают о женщине в черном, которая ходит вокруг строения, разыскивая сына.

В коридорах здания телецентра, возведенного по соседству, часто теряются даже опытные сотрудники. Некоторые видят странные молчаливые силуэты.

Дом «плачущей вдовы»

Речь идет о памятнике архитектуры местного значения на улице Лютеранской, 23 — особняке Аршавского.

Согласно легенде, купец Товий Апштейн и его супруга Груня, которые жили в нем, души друг в друге не чаяли, но муж слег от болезни и умер. Женщина долго горевала, а после начала подолгу стоять у окна и разговаривать с темнотой. Сперва слуги подумали, что безутешная вдова не в себе, но ее преданность ритуалу заставила даже заядлых скептиков поверить, что женщина действительно общается с призраком умершего мужа. Перед своей смертью Груня Апштейн завещала прикрепить ее лик к фасаду дома.

«Вдруг Товий не узнает, что я умерла, будет ждать меня у дома и решит, будто я о нем забыла?» — говорила она.

Скульптор создал лицо вдовы из камня на фасаде здания. Благодаря его искусной работе в непогоду дождь стекает по лицу вдовы, как настоящие слезы. Поговаривают, что ночами под крышей можно различить едва слышный шепот влюбленной пары.

Заброшенная лаборатория

Жуткое место возле Протасова Яра: лаборатория, из которой будто в один миг сбежали все ученые. Разбросанные склянки, оставленные химикаты, скелеты зверей в клетках, толстые железные двери. Судя по документам, также брошенным в спешке, здесь изучали смертельные инфекционные заболевания. Очевидно, что-то пошло не так….

Московский мост

Самый опасный происшествиями киевский мост опытные водители стараются объезжать и открыто называют «Чертовым». Когда в 60-е годы Левый берег активно застраивался и возникла необходимость в новом мосте, пришлось сровнять с землей кладбище на территории нынешнего парка Дружбы Народов.

После ДТП водители чаще всего рассказывают две истории: о неожиданно накатившей усталости и микросне — на одну-две секунды, но достаточном для въезда в бетонный отбойник — и об огромной белой собаке, которая перебегает дорогу прямо перед машиной, после чего бесследно исчезает.

Пешеходный мост

Единственный мост, до середины которого несложно добраться пешком, стал последним пристанищем для многих самоубийц. Причем и здесь не обошлось без мистики: под самой высокой точкой моста находится суводь — речной водоворот, из которого сложно выбраться, даже если нырнул удачно.