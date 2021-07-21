«Укрпочта» в среду, 11 июля, презентовала почтовую марку «Крымско-татарские чебуреки», которая вошла в серию «Национальные блюда». В очередной попытке закрыть глаза на то, что Крым уже 7 лет как территория России, Киев поставил чебуреки в один ряд с украинской колбасой и котлетой по-киевски

Но в споре о принадлежности чебуреков на самом деле больше переменных: этот древний фастфуд считают своим национальным блюдом еще и турки, узбеки и литовцы. Но кто же был первым?

Родина чебурека

Сложно найти корни идеи заворачивать начинку в тесто: такое впечатление, что она одновременно пришла в умы практически всех жителей планеты. Свои национальные пирожки и пироги есть во многих странах — это те же чебуреки, беляши, эчпочмаки, хачапури, эмпанады и многое другое.

Так же непросто найти и родину чебуреков: несмотря на то что название имеет крымско-татарские корни, встретить похожее блюдо можно практически во всех кавказских и азиатских кухнях.

Украинская кухня: готовим сладкий львовский пляцок © Фото: Повар.ру

Узбеки говорят, что это они придумали чебуреки, правда, в их версии блюда начинка не мясная, а овощная. Изначально тесто для них было «резиновым» и готовилось из муки, воды и соли. Сейчас же как в Узбекистане, так и в других странах его часто замешивают на молоке или сметане.

Одеяло также тянут на себя татары — в Татарстане очень любят мясные чебуреки. Правда, их со временем затмили жареные беляши и эчпочмаки.

Существует также блюдо под названием чир-чир (или чири-чири) — аналог чебуреков, входящий в кухню мариупольских греков.

Чебуречная «Дружба»

Само слово «чебурек» (а на самом деле «чибурек») имеет крымско-татарское происхождение: в переводе это значит «сырой пирожок». Такое имя блюду дали вовсе не из-за того, что его едят сырым, — это всего лишь означало, что его не запекают, как обычно, а обжаривают в масле, притом еще и с сырой начинкой.

По другой версии, название чебуреки получили из-за звука «чыр», который можно услышать, бросив чебурек в горячее масло.

Такими популярными на территории постсоветских стран чебуреки стали именно благодаря крымским татарам, расселившимся по всей территории Союза во времена хрущевской «оттепели».

Одесская кухня: готовим цимес © kitchen.727go.com

Интересно, что из-за бешеной популярности чебуреки со временем изменили свою форму: изначально они были большими, а те, что можно попробовать сейчас в чебуречных, — это версия, адаптированная для перекуса на ходу.

Сейчас в Крыму есть даже памятник чебуреку — несколько лет назад его поставили в Белогорске, у традиционного крымско-татарского кафе.

Литовские чебуреки

Интересно, что своим национальным блюдом чебуреки также считают литовцы. Несмотря на то что в Литву это блюдо попало примерно каких-то полвека назад, местные путеводители гордо сообщают о том, в каких ресторанах можно его попробовать.

О роли СССР в распространении чебуреков здесь стараются не вспоминать: у литовцев возникла идея о том, что блюдо просочилось в национальную кухню благодаря потомкам-караимам, пришедшим из Крыма и поселившимся в Княжестве Литовском.

Правила приготовления и поедания

Любимое блюдо батьки Махно: рецепт приготовления греческих чебуреков чир-чири © Facebook,

В качестве мясной начинки в чебуреке используется исключительно баранье или говяжье мясо. Фарш также не должен быть перегружен специями — они допускаются, но лишь в виде черного перца или зелени.

Есть еще один секрет, известный далеко не всем кулинарам: мясная начинка для сочных чебуреков должна быть не крутой, а немного жидкой, с парой ложек воды — так в них появляется тот самый волшебный бульон, который так сложно «удержать» в тесте во время поедания. Есть такой чебурек с помощью ножа и вилки — настоящее кощунство, поэтому держать его лучше вертикально, «стаканчиком».

Тесто для чебуреков чаще готовят на муке, воде и соли, иногда добавляют молоко или сметану. Тут также существует свой секрет: чтобы чебуреки получились более хрустящими и поджаристыми, в тесто наливают немного водки.

«Герметизируют» чебуреки как руками, так и специальным приспособлением, которое одновременно как обрезает, так и заклеивает тесто.

Сейчас как в Крыму, так и на всей территории бывшего СССР можно встретить чебуреки с немясными начинками — с картофелем, баклажанами, капустой, помидорами и сыром. Картофельные чебуреки многие повара считают абсолютным «проигрышем» и «прошлым веком» — да, дешево и, может быть, сытно, но совсем не сочно и не очень-то вкусно.