Пришёл, увидел, захватил. СБУ задержала первого украинского пирата

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила и задержала гражданина Украины, промышлявшего пиратством в Индийском океане. Об этом говорится в сообщении, размещённом на сайте ведомства. Впрочем, называть уже сейчас задержанного гражданина пиратом не совсем корректно, пока он — подозреваемый. Но особенный

«Это первый случай в истории Украины, когда лицу сообщено о подозрении в пиратстве», — говорится в сообщении СБУ.

По информации СБУ, промышлять пиратством решил житель Николаевской области. В спецслужбе изложили свою версию событий, которые вполне могли бы послужить основой для сюжета приключенческого романа.

Итак, житель Николаева устроился на работу в международную компанию, которая занимается… защитой торговых судов от пиратов.

«Однако вместо того, чтобы охранять лодку, мужчина сам захватил её. Угрожая капитану корабля оружием, злоумышленник сказал команде, что он требует изменения курса корабля и денежного вознаграждения в размере $500 тысяч», — говорится в сообщении СБУ. Сомалийские пираты получили шанс полакомиться украинскими яблоками © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Четыре дня длились переговоры с менеджерами судоходной компании-судовладельца, в итоге представителям компании удалось уговорить пирата сдать оружие и разблокировать лодку за $6000.

Однако на этом приключения не закончились. По данным СБУ, «когда злоумышленник вернулся на плавучую базу охранной компании, он захватил её арсенал и начал новые переговоры».

На этот раз пират потребовал $100 000, угрожая в противном случае выбросить всё находившееся на плавучей базе оружие за борт.

«Компания отказалась платить выкуп. Злоумышленнику удалось выбросить часть оружия, после чего его остановили силой. Поскольку события происходили в открытом море, то его невозможно было привлечь к ответственности (юрисдикция любого государства не распространяется на нейтральные воды)», — сообщили в СБУ.

Тут, правда, возникает вопрос, который пока остаётся не вполне прояснённым: ведь пират действовал не просто в нейтральных водах, но на судах, а любое судно ходит под чьим-то флагом — и, соответственно, о полном отсутствии юрисдикции любого государства речи быть не может. Но украинский пират каким-то образом оказался дома, где его впоследствии и «вычислила» СБУ. «Пираты». Светлана Фабрикант рассказала, какая проблема заставила спецслужбы России и Украины действовать сообща © Из личного архива Светланы Фабрикант

«Пирата удалось задержать уже в Украине. В ходе спецоперации СБУ злоумышленника разоблачили в Николаеве. С тех пор как он приехал домой, он несколько раз менял паспорта и место жительства», — говорится в сообщении спецслужбы.

Сообщается также, что в настоящее время задержанному «объявлено подозрение по части 1 ст. 446 УК Украины, то есть в пиратстве, а именно в применении насилия, ограбления или других враждебных действиях в отношении экипажа морского судна».

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование ведут следователи СБУ под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины. (Кстати, из сообщения Генпрокуратуры узнаём такие подробности: украинец прибыл на судно, которое впоследствии захватил, «с целью собственной выгоды», в июле прошлого года, само же судно курсировало в западной части Тихого океана под флагом Маршалловых Островов.)

В ГПУ указывают, что «такое преступление против мира, безопасности человечества и международного правопорядка в Украине раскрыто впервые».

Что тут можно добавить? Происхождение самого слова «пиратство» исследователи связывают с греческим глаголом "peiran", означающим «атаковать», «пробовать», «пытать счастья», «отчаянно пытаться». В силу известных причин миллионы украинцев вынуждены сегодня пытать счастья в других странах, пробуя себя в самых разных занятиях. И не только на суше, но и на морях.

И не приходится удивляться, что в истории мирового пиратства появится, возможно (не будем утверждать этого до решения суда), новый украинский след.