«С принятием законопроекта о национальном сопротивлении в целом постепенно это все будет воплощаться. Базовые изменения — это вопрос нескольких лет. Может, в следующем году какие-то вещи мы успеем сделать. До конца каденции должны успеть в целом», — заявил Корниенко в интервью «Украинским новостям».
По его словам, отмена обязательного военного призыва возможна с 2023 года. Так команда президента планирует реформировать военкоматы.
«Эти все реформы ожидаются, так как они связаны с планом членства в НАТО. Военная реформа будет происходить в дальнейшем постоянно», — отметил Корниенко.
Нынешняя власть не первая в новейшей истории Украины, кто отменяет призыв. Так, в 2013 году призыв в ВСУ отменил четвёртый президент Украины Виктор Янукович. Отмена действовала год. С бегством Януковича и началом войны в Донбассе призыв вернули.
Теперь призыв собираются отменить в надежде на получение плана действий по членству в НАТО.
Больше, но меньше
В последнюю неделю работы перед летними каникулами — 16 июля — Верховная Рада во втором чтении в целом приняла два закона — об основах национального сопротивления и об увеличении численности армии.
Первый документ регулирует вопросы развития территориальной обороны, организации сопротивления и подготовки украинцев к такому сопротивлению. А вот второй документ устанавливает численность ВСУ в количестве, не превышающем 261 тыс. человек, в том числе 215 тыс. военнослужащих. С учётом того что сегодня в стране насчитывается 204 тыс. военнослужащих, их количество должно увеличиться на 11 тыс.
За создание системы национальной обороны ратовала не только украинская власть, но и её противники и критики. Так, в июне бывший замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявлял, что силы территориальной обороны (а их создание и предусмотрено документами) крайне необходимы стране.
«Сейчас ВСУ и так истощены длительным противостоянием с Россией, и просто нет возможности "забирать" из них какое-то количество людей», — объяснил Кривонос.
Как заявил Кривонос, Нацгвардия не может защитить инфраструктуру страны. Для этих целей необходимы силы территориальной обороны, которые нужно сформировать не из регулярных сил.
«Есть белорусско-украинская граница — 1086 километров, о которой мы четко понимаем, что это граница с союзниками России в борьбе против нас. Через эту границу из Белоруссии на территорию Украины могут быть выведены до 200 групп спецназовцев. Кто им будет противостоять, пока армия на войне?» — отмечал он.
Теперь Кривонос может быть спокоен. Ведь не только увеличивается численность ВСУ, но и создаются силы территориальной обороны.
При этом эти силы финансироваться будут из местных бюджетов.
«Само название "добровольческие формирования территориальных общин" тоже хитрость Зеленского, маскирующая суть дела. Ведь они не подчинены выборным властям этих общин, зачастую не принадлежащим к партии президента. По закону органы местного самоуправления должны лишь "содействовать созданию" этих формирований, но у них нет выбора, создавать или не создавать добробаты и в каком количестве.
Здесь у них лишь совещательный голос, ибо "общее количество и места расположения" этих формирований будут определяться командованием Сил теробороны при участии соответствующих местных советов, которым при этом обещают учитывать "ресурсные и человеческие возможности". Такой учет необходим, так как финансироваться добровольцы, очевидно, будут из местных бюджетов», — отмечал в детальном обзоре оборонных новшеств на сайте Украина.ру обозреватель издания Пётр Сафонов.
В то же время напрямую в законах о финансировании теробороны не говорилось.
В любом случае, увеличение ВСУ, а также создание сил теробороны прямо противоречат заявлению Корниенко об отмене призыва.
С другой стороны, в 2023 году должны состояться очередные выборы в парламент. И их итоги могут быть самыми непредсказуемыми. А значит, Корниенко действует так, как в своё время Ходжа Насреддин, обещавший научить ишака богословию за 20 лет. За это он просил 5 тысяч таньга золотом.
«Получить пять тысяч таньга золотом и хорошего ишака в хозяйство — это человеку не каждый день удается. А голову мою не оплакивай, потому что за двадцать лет кто-нибудь из нас уж обязательно умрет — или я, или эмир, или этот ишак. А тогда поди разбирайся, кто из нас троих лучше знал богословие!» — пояснял Насреддин свой мотив в повести Леонида Соловьёва «Возмутитель спокойствия».
Эти действия украинской власти контрастно выглядят по сравнению с действиями четвёртого президента Украины Виктора Януковича, которого на официальном уровне сегодня в стране, мягко говоря, не жалуют.
Президент и и.о.
В октябре 2013 года президент Украины Виктор Янукович обрадовал молодое население страны. На Покров — 14 октября — (а украинские националисты в этот день празднуют и годовщину создания запрещённой в РФ организации УПА) он издал указ, согласно которому отменялся призыв в ВСУ.
«Не производить в 2014 году призыв в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования, кроме внутренних войск Министерства внутренних дел», — было сказано в указе.
Призыв во внутренние войска МВД Янукович постановил в апреле-мае и октябре-ноябре 2014 года.
Помимо этого, данный указ говорил о том, что призванные на срочную военную службу в 2013 году военнослужащие, имеющие высшее образование по образовательно-квалификационному уровню подготовки специалиста или магистра и отслужившие установленные сроки срочной военной службы, должны быть уволены запас в январе-феврале и июле-августе 2014 года.
Но радовались молодые жители Украины не так уж и долго.
Уже в следующем месяце грянул Майдан. А ещё спустя несколько месяцев Янукович бежал из страны. А после — началась война в Донбассе.
В конечном итоге и.о. президента Александр Турчинов отменил указ Януковича. В своём указе от 1 мая Турчинов обосновывал необходимость возвращения срочной службы «адекватным ответом реальным и потенциальным угрозам Украине».
Такой угрозой Турчинов назвал «дальнейшее обострение общественно-политической ситуации на востоке и юге Украины, факты неприкрытой агрессии, активизации действий незаконно созданных вооруженных формирований пророссийского направления».
Кроме того, причиной возвращения призыва Турчинов назвал «вмешательство России во внутренние дела Украины», а также захват административных зданий в Донецкой и Луганской областях.
Призыв касался украинских мужчин от 18 до 25 лет. А вот остальным грозила мобилизация.
Теперь очередная украинская власть снова задумалась об отмене призыва. Правда, при этом создаются силы самообороны и увеличивается количество военнослужащих. А это значит, что украинским юношам рано расслабляться.