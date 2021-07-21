Через два года на Украине могут отменить военный призыв. Об этом сообщил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко

«С принятием законопроекта о национальном сопротивлении в целом постепенно это все будет воплощаться. Базовые изменения — это вопрос нескольких лет. Может, в следующем году какие-то вещи мы успеем сделать. До конца каденции должны успеть в целом», — заявил Корниенко в интервью «Украинским новостям».

По его словам, отмена обязательного военного призыва возможна с 2023 года. Так команда президента планирует реформировать военкоматы. Зачем Казахстан изучает опыт ВСУ в Донбассе © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

«Эти все реформы ожидаются, так как они связаны с планом членства в НАТО. Военная реформа будет происходить в дальнейшем постоянно», — отметил Корниенко.

Нынешняя власть не первая в новейшей истории Украины, кто отменяет призыв. Так, в 2013 году призыв в ВСУ отменил четвёртый президент Украины Виктор Янукович. Отмена действовала год. С бегством Януковича и началом войны в Донбассе призыв вернули.

Теперь призыв собираются отменить в надежде на получение плана действий по членству в НАТО.

Больше, но меньше

В последнюю неделю работы перед летними каникулами — 16 июля — Верховная Рада во втором чтении в целом приняла два закона — об основах национального сопротивления и об увеличении численности армии.

Первый документ регулирует вопросы развития территориальной обороны, организации сопротивления и подготовки украинцев к такому сопротивлению. А вот второй документ устанавливает численность ВСУ в количестве, не превышающем 261 тыс. человек, в том числе 215 тыс. военнослужащих. С учётом того что сегодня в стране насчитывается 204 тыс. военнослужащих, их количество должно увеличиться на 11 тыс.

За создание системы национальной обороны ратовала не только украинская власть, но и её противники и критики. Так, в июне бывший замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявлял, что силы территориальной обороны (а их создание и предусмотрено документами) крайне необходимы стране.

«Сейчас ВСУ и так истощены длительным противостоянием с Россией, и просто нет возможности "забирать" из них какое-то количество людей», — объяснил Кривонос.

Как заявил Кривонос, Нацгвардия не может защитить инфраструктуру страны. Для этих целей необходимы силы территориальной обороны, которые нужно сформировать не из регулярных сил.

«Есть белорусско-украинская граница — 1086 километров, о которой мы четко понимаем, что это граница с союзниками России в борьбе против нас. Через эту границу из Белоруссии на территорию Украины могут быть выведены до 200 групп спецназовцев. Кто им будет противостоять, пока армия на войне?» — отмечал он.

Теперь Кривонос может быть спокоен. Ведь не только увеличивается численность ВСУ, но и создаются силы территориальной обороны.

При этом эти силы финансироваться будут из местных бюджетов. Закон о тотальной милитаризации и диверсиях в Крыму

«Само название "добровольческие формирования территориальных общин" тоже хитрость Зеленского, маскирующая суть дела. Ведь они не подчинены выборным властям этих общин, зачастую не принадлежащим к партии президента. По закону органы местного самоуправления должны лишь "содействовать созданию" этих формирований, но у них нет выбора, создавать или не создавать добробаты и в каком количестве.

Здесь у них лишь совещательный голос, ибо "общее количество и места расположения" этих формирований будут определяться командованием Сил теробороны при участии соответствующих местных советов, которым при этом обещают учитывать "ресурсные и человеческие возможности". Такой учет необходим, так как финансироваться добровольцы, очевидно, будут из местных бюджетов», — отмечал в детальном обзоре оборонных новшеств на сайте Украина.ру обозреватель издания Пётр Сафонов.

В то же время напрямую в законах о финансировании теробороны не говорилось.

В любом случае, увеличение ВСУ, а также создание сил теробороны прямо противоречат заявлению Корниенко об отмене призыва.

С другой стороны, в 2023 году должны состояться очередные выборы в парламент. И их итоги могут быть самыми непредсказуемыми. А значит, Корниенко действует так, как в своё время Ходжа Насреддин, обещавший научить ишака богословию за 20 лет. За это он просил 5 тысяч таньга золотом.

«Получить пять тысяч таньга золотом и хорошего ишака в хозяйство — это человеку не каждый день удается. А голову мою не оплакивай, потому что за двадцать лет кто-нибудь из нас уж обязательно умрет — или я, или эмир, или этот ишак. А тогда поди разбирайся, кто из нас троих лучше знал богословие!» — пояснял Насреддин свой мотив в повести Леонида Соловьёва «Возмутитель спокойствия».

Эти действия украинской власти контрастно выглядят по сравнению с действиями четвёртого президента Украины Виктора Януковича, которого на официальном уровне сегодня в стране, мягко говоря, не жалуют.

Президент и и.о.

В октябре 2013 года президент Украины Виктор Янукович обрадовал молодое население страны. На Покров — 14 октября — (а украинские националисты в этот день празднуют и годовщину создания запрещённой в РФ организации УПА) он издал указ, согласно которому отменялся призыв в ВСУ.

«Не производить в 2014 году призыв в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования, кроме внутренних войск Министерства внутренних дел», — было сказано в указе.

Призыв во внутренние войска МВД Янукович постановил в апреле-мае и октябре-ноябре 2014 года.

Помимо этого, данный указ говорил о том, что призванные на срочную военную службу в 2013 году военнослужащие, имеющие высшее образование по образовательно-квалификационному уровню подготовки специалиста или магистра и отслужившие установленные сроки срочной военной службы, должны быть уволены запас в январе-феврале и июле-августе 2014 года.

Но радовались молодые жители Украины не так уж и долго. «Тут Дикий Запад», «мы готовы мстить». Донецкий политик о том, что будет в случае наступления ВСУ © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Уже в следующем месяце грянул Майдан. А ещё спустя несколько месяцев Янукович бежал из страны. А после — началась война в Донбассе.

В конечном итоге и.о. президента Александр Турчинов отменил указ Януковича. В своём указе от 1 мая Турчинов обосновывал необходимость возвращения срочной службы «адекватным ответом реальным и потенциальным угрозам Украине».

Такой угрозой Турчинов назвал «дальнейшее обострение общественно-политической ситуации на востоке и юге Украины, факты неприкрытой агрессии, активизации действий незаконно созданных вооруженных формирований пророссийского направления».

Кроме того, причиной возвращения призыва Турчинов назвал «вмешательство России во внутренние дела Украины», а также захват административных зданий в Донецкой и Луганской областях.

Призыв касался украинских мужчин от 18 до 25 лет. А вот остальным грозила мобилизация.

Теперь очередная украинская власть снова задумалась об отмене призыва. Правда, при этом создаются силы самообороны и увеличивается количество военнослужащих. А это значит, что украинским юношам рано расслабляться.