Во вторник, 20 июля, Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ. Главу ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова подозревают в получении взяток на сумму более 19 миллионов рублей. Чиновнику грозит тюремный срок до 15 лет

По версии следствия, возглавляемая Сафоновым преступная группа несколько лет изготавливала за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов на Ставрополье, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства.

Таким образом, участники группы получили взятку в особо крупном размере на сумму более 19 миллионов рублей.

В СК отметили, что Сафонов и шесть участников ОПГ — экс-глава отдела УГИБДД Александр Аржанухин, инспектор УГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц — задержаны. Украинские чиновники заработали миллиарды на незаконной продаже земли © РИА Новости, Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк

Согласно части 6 статьи 290 УК РФ, Сафонову грозит лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки — более 1,3 миллиарда рублей.

Позднее стало известно, что начальника главного управления МВД по Ставропольскому краю Сергея Щеткина сняли с должности. Решение приняли по результатам прошедшей в регионе спецоперации.

А уже 21 июля в Москве задержали замначальника УГИБДД Ставропольского края Александра Ткаченко. Он также проходит по делу о взятках, сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В среду, 21 июля, суд должен избрать меру пресечения фигурантам этого дела.

Задержание Сафонова — один из эпизодов в борьбе с коррупцией чиновников в РФ.

В воскресенье, 21 марта, по подозрению в получении взятки в размере 31 млн рублей задержали губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Он стал шестым главой субъекта РФ, в отношении которого возбудили уголовное дело за минувшие десять лет.

Спустя два дня — 23 марта — президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белозерцева в связи с утратой доверия.

Ранее с этой же формулировкой отправляли в отставку и других обвиняемых в различных преступлениях губернаторов.

Предыдущим отправленным в отставку губернатором был глава Хабаровского края Сергей Фургал. Он был задержан 9 июля 2020 года в Хабаровске оперативниками Следственного комитета и сотрудниками ФСБ России. На следующий день Басманный суд Москвы арестовал чиновника. За американскую коррупцию на Украине заплатит Зеленский © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Как отмечал Следственный комитет, Фургал был причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Александра Смольского, которые были совершены преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. В итоге 20 июля Путин отстранил Фургала в связи с утратой доверия.

Сейчас следствие по делу завершено, Фургал находится под стражей, он и другие фигуранты приступили к ознакомлению с материалами дела.

За три года до задержания Фургала — 4 апреля 2017 года — задержали главу Удмуртской Республики Александра Соловьёва. Накануне Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России возбудило в отношении Соловьёва уголовные дела по двум эпизодам получения взятки. Как утверждало следствие, один из эпизодов касался получения Соловьёвым 139 млн рублей и доли в коммерческой организации номинальной стоимостью 2,7 млн рублей от компаний, получивших государственные контракты на строительство мостов через реки Кама и Буй. За это губернатор обеспечил компаниям внеочередную оплату выполняемых работ, а также выделение лицензий на пользование участком недр местного значения. Второй эпизод касался получения 5 млн рублей и взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера общей стоимостью 29 тыс. рублей.

Путин также отстранил Соловьёва в связи с утратой доверия.

Соловьёв вину признал и сотрудничал со следствием. В октябре 2020 года суд осудил его на десять лет колонии строгого режима и к штрафу в размере 275 млн рублей. В марте стало известно об удовлетворении судом ходатайства Соловьёва и об освобождении Соловьёва от тюремного наказания в связи с болезнью.

Лето 2016 года стало роковым ещё для одного главы субъекта федерации — губернатора Кировской области Никиты Белых. Его задержали 24 июня в момент получения им пакета со €150 тыс. наличными. В отношении него Следком возбудил дело по факту получения взятки в особо крупном размере. Киев не защищает украинских гастарбайтеров, а ЕС закрывает глаза на украинскую коррупцию — Гожый © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Как утверждало следствие, губернатор области и лично, и через посредника получил около €600 тыс., пообещав двум предприятиям области покровительство. Белых вину не признал. 28 июля Путин отправил губернатора в отставку в связи с утратой доверия. 1 февраля 2018 года суд приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима, а также штрафу в 48,2 млн руб. При этом бывший губернатор был оправдан по одному из эпизодов дела за недостаточностью доказательств.

За год до задержания Белых — 18 сентября 2015 года — было возбуждено дело в отношении главы Республики Коми Вячеслава Гайзера и ряда других чиновников. Их обвиняли в создании организованного преступного сообщества и в мошенничестве.

Через два дня — 20 сентября — фигуранты дела были арестованы, а спустя ещё пять дней в их отношении возбудили новое дело — по обвинению в легализации доходов, полученных в результате преступления. Размер причинённого главой республики и соратниками ущерба оценили в 4,5 млрд руб. 30 сентября Путин отстранил Гайзера от должности в связи с утратой доверия.

Гайзер вину не признал. 10 июня 2019 года суд признал Гайзера виновным в мошенничестве, легализации имущества и получении взятки и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей. В то же время суд оправдал Гайзера по обвинению в создании организованного преступного сообщества и по одному эпизоду получения взятки. Усиление ответственности как усиление коррупции: к чему привела реформа Нацполиции Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В июле 2020 года Гайзеру предъявили новое обвинение в организации превышения полномочий с ущербом на 8,8 млн рублей при выделении земельных участков под строительство в Сыктывкаре. Сейчас дело рассматривает суд.

В 2015 году был задержан не один Гайзер. 3 марта 2015 года по подозрению в получении взятки задержали губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и нескольких сотрудников областной администрации. 13 марта Хорошавину предъявили обвинение.

По версии следствия, в 2009 году сахалинский губернатор создал ОПГ, члены которой получали от предпринимателей деньги за право выполнения работ по государственным контрактам, получение субсидий и т.п. Общая сумма взяток превысила 522 млн руб. При этом следствие обвиняло Хорошавина в легализации 77 млн руб. доходов. Сам Хорошавин своей вины не признал.

25 марта 2015 года Путин отправил Хорошавина в отставку в связи с утратой доверия. 9 февраля 2018 года суд приговорил экс-губернатора к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб. А 20 июня 2018 года СК РФ предъявил Хорошавину и сообщникам обвинения в получении взяток на общую сумму более 100 млн руб. от граждан, планировавших принять участие в выборах депутатов городской думы Южно-Сахалинска в 2014 году. Размер взяток варьировался от 2 до 10 млн руб. Сейчас это дело рассматривается в суде.

Примечательно, что все вышеперечисленные — не самые высокопоставленные чиновники, осуждённые в России и находящиеся в тюрьме в настоящее время. Таким является экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев.

Его задержали вечером 14 ноября 2016 года на территории офиса компании «Роснефть» во время передачи ему $2 млн. Сумку с деньгами передавал ему глава нефтяной компании Игорь Сечин.

Как отмечало следствие, эти деньги должны были стать «вознаграждением» за положительную оценку Минэкономразвития, которая позволила «Роснефти» приобрести госпакет из 50% акций «Башнефти». 15 ноября Путин снял министра с должности в связи с утратой доверия. Кулеба заподозрил сотрудников посольства в коррупции © Facebook, Dmytro Kuleba

Сам Улюкаев заявил о провокации и оговоре свидетелей. В декабре 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130,4 млн руб., а также к лишению права занимать некоторые должности в течение восьми лет после освобождения. Позже приговор смягчили, убрав из него лишение права на занятие должностей.

Примечательно, что все эти задержания и аресты происходили в период, который в истории расположенной рядом Украины называется постмайданным.

И, несмотря на то что одними из основных лозунгов Майдана были борьба с коррупцией и взяточниками, на Украине ни одно из громких коррупционных дел так и не было доведено до конца. Обвиняемые в коррупции чиновники (достаточно вспомнить главного «налоговика» Романа Насирова, а также фигурантов дела «Укроборонпрома» Свинарчука и его подельников) находятся на свободе, а обещанные нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским «посадки» коррупционеров так и не состоялись.