Для начала — краткая хронология недавних событий с цифрами, без которых невозможно понять масштаб проблемы.
Хроники миграционного кризиса
О том, что ситуация с проникновением в Литву нелегальных мигрантов выходит из-под контроля, стало ясно вечером 2 июля, когда по просьбе Службы охраны государственной границы (Valstybės sienos apsaugos tarnyba, VSAT) правительство страны объявило на государственном уровне экстремальную ситуацию.
«Если в прошлом году у нас было около 70 нелегальных мигрантов, то на сегодняшний день их уже 800, в 11 раз больше», — обрисовал масштаб угрозы накануне заседания на пресс-конференции заместитель главы VSAT Видас Мачайтис. Цифры он называл не совсем точные — по данным с сайта VSAT, за весь 2020 год на границе с Белоруссией литовскими пограничниками был задержан 81 нелегальный мигрант, а с начала 2021-го по 1 июля 2021-го — 822.
Причем, 1 июля было задержано 150 нелегалов. До этого цифры задержанных были меньше: по 36 задержанных 30 и 29 июня, 13 — 28 июня и т.д.
По словам Мачайтиса, среди задержанных «в основном граждане Ирака, Ирана, Сирии, есть и граждане Беларуси». Вот точная цифра с сайта VSAT с учетом задержаний 1 июля — из 822 задержанных 481 были гражданами Ирака, 51 из Сирии, 46 из Белоруссии и т.д.
Дальше высокие показатели задержанных мигрантов продолжали сохраняться: 2 июля было задержано 116 нелегалов, 3 июля — 160, 4 июля — 134 и т.д. Для небольшой европейской страны с населением около 2,8 млн. человек это весьма ощутимые показатели (в месяц такими темпами наберется порядка 4 тыс. нелегалов), особенно с учетом тех мигрантов, которых пограничники не поймали.
9 июля министр внутренних дел Агне Билотайте, возглавившая 2 июля оперативный штаб по разрешению экстремальной ситуации, сообщила журналистам, что «с сегодняшнего дня начато возведение колючего барьера, намечено установить 550 километров, также принято решение начать строительство ограды на границе с Беларусью».
«Все будет выглядеть так: устанавливаем колючий барьер и параллельно строим ограду. При строительстве ограды мы будем использовать колючий барьер, это будет двойная защита», — объяснила глава МВД Литвы. Выглядит как настоящая крепость. И обойдется стране недешево: «Стоимость такого ограждения составит около 41 млн евро».
Более того, к патрулированию границы подключили и армию, точнее, входящие в ее состав Добровольческие Силы национальной обороны Литвы и Союза литовских стрелков, добровольческих формирований, представляющих местный аналог территориальных войск.
«Сегодня утром около ста военных пришло на помощь пограничникам», — сообщил 10 июля журналистам представитель литовской армии капитан Эугениюс Стейблис. На эту дату количество задержанных на белорусско-литовской границе нелегалов составило уже 1577 человек.
Кроме того, Литва официально обратилась за помощью к Евросоюзу.
«В субботу в режиме видеоконференции президент Литовской Республики Гитанас Науседа обсудил с главой Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex Фабрисом Леджери ситуацию с нелегальной миграцией на государственной границе Литвы с Беларусью, которая также является внешней границей Европейского союза, — сообщалось 10 июля на сайте главы литовского государства. — Гитанас Науседа и Фабрис Леджери обсудили реальные действия Frontex по усилению охраны государственной границы Литвы с Беларусью. Глава государства отметил, какая помощь необходима Литве — должностные лица пограничной службы, бригады переводчиков, специалисты по проведению опросов, патрульные машины, вертолеты и мобильные тепловизоры».
В том же сообщении упомянуто, что «президент Литвы поблагодарил Фабриса Леджери за планы Frontex оказать помощь Литве в преодолении кризиса и пресечении наплыва нелегальных мигрантов, вызванного гибридной атакой белорусского режима». 13 июля Сейм (парламент) Литвы по инициативе крупнейших фракций принял резолюцию, признав наплыв мигрантов из Белоруссии «гибридной агрессией» и обратившись за помощью к странам-членам Евросоюза.
Среди нелегальных мигрантов, число которых быстро росло, по-прежнему доминировали граждане Ирака либо представившиеся таковыми, устойчиво составлявшие около половины задержанных. Так, по данным VSAT на утро 16 июля из 1902 задержанных с начала года иракцы составили 937, за которыми с огромными отрывом следовали граждане Конго (179), Камеруна (121), Гвинеи (78) и Ирана (74).
Интересно посмотреть даже по конкретным дням. Среди задержанных 15 июля 107 нелегалов иракцев был 81 человек (причем в крупнейшей из задержанных групп из 43 иностранцев 42 оказалось из Ирака), 16 июля из 121 нелегала иракцев было 107 и т.д.
Нельзя не обратить внимание, что при этом в Польшу из Белоруссии проникает почему-то на порядок меньшее количество нелегалов, нежели в Литву, хотя протяженность польско-белорусской границы лишь в 1,7 раз меньше, чем литовско-белорусской (соответственно, 398,6 и 678,9 км). «С начала этого года на польско-белорусском участке границы, охраняемом Подляской пограничной службой, были задержаны 238 нелегальных мигрантов, которые пересекли зеленую границу (то есть не через пограничные переходы) вопреки закону, — сообщила 12 июля Пограничная служба Польши в ответ на запрос ТАСС. — В прошлом году мы задержали 122 нелегальных мигранта на этом участке границы (в течение всего 2020 года)». Совсем другой порядок цифр, чем в Литве, где на 16 июля было уже 2023 задержанных.
Интенсивность проникновения мигрантов здесь заметно ниже, и преобладают среди задержанных выходцы из совсем других стран. 6 июля польские пограничники сообщили о задержании группы из 40 нелегалов, все из которых были гражданами Афганистана, 8 июля — группы из 49 человек, среди которых были «42 гражданина Афганистана и 7 граждан России чеченской национальности», 15 июля — группы из 46 нелегалов, также все граждане Афганистана. Это, в общем-то, и все за июль.
Неизбежно возникает вопрос, почему среди пытающихся нелегально проникнуть в Литву иностранцев преобладают выходцы из далекого Ирака, который с Белоруссией или ее непосредственными соседями даже близко не граничит? Словно действует какое-то «туристическое бюро» по организованному завозу иракцев чартерными рейсами.
«Турбюро» для иракских нелегалов
В Европе утверждают: такое «турбюро» реально существует.
«Мы определили часть организаторов (нелегального трафика мигрантов. — Авт.), а также исполнителей, а также компании, учреждения, организации, которые в этом участвуют, — сообщил 13 июля в эфире LRT Radio министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. — Эти люди, я бы сказал, каким-то образом пользуются благосклонностью государственных чиновников для проведения этой кампании, я не мог игнорировать тот факт, что границы открываются с очень подробными инструкциями для этих людей заранее. Они сами свидетельствуют о том, что люди в камуфляжной одежде дают им инструкции, говорят им, как уничтожать документы, как вести себя на допросе, какие ответы давать, потому что все ложные ответы (задержанных нелегалов. — Авт.) стандартны».
Аналогичное, но уже более категоричное заявление озвучил в интервью, опубликованном 14 июля Польским агентством печати, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау: «Это чистейший бизнес, организованный белорусским государством, выступающим в роли туристического агентства, которое организует все — от посадки в самолет в различных местах по всему миру до транспортировки до белорусско-литовской границы с подсказкой, где и когда эту границу можно успешно пересечь. Это комплексные, циничные действия… Это организованное нападение на общие границы ЕС».
Днем 14 июня на сайте литовской телерадиокомпании LRT было опубликовано большое расследование «Из Курдистана в Европу за 15 тысяч долларов. Как устроен поток беженцев через Беларусь в Литву». Журналисты побывали на Ближнем Востоке, где провели под запись серию интервью с контрабандистами.
«От 6.000 до 15.000 долларов — это цена поездки до литовской границы, которую указывают проводники мигрантов, опрошенные сотрудниками LRT в Ираке… Залог для одного гражданина Ирака, желающего лететь в Беларусь, стоит 3000 долларов и остается в кармане режима, если человек не вернется в Ирак», — пишут авторы расследования.
И рассказывают о нем вкратце: «В Минском аэропорту ожидают черные микроавтобусы «Mercedes», которые доставляют приехавших из Ирака в самые популярные трех- или четырехзвездочные отели — «Минск», «Планета», «Спутник». От одного до четырех дней — в столице Беларуси, а потом — стук в дверь гостиничного номера и указание собираться: «выезжаем сегодня ночью». Затем — 5 — 6-часовая поездка на автомобиле до границы с Литвой. Указание пешком идти через лес, до забора, который, как утверждают, нетрудно преодолеть. И здесь, в Литве, как говорят, будет ожидать автомобиль, который поможет уехать дальше — в Западную Европу. Такую картину поездки рисуют более десяти застрявших в Литве мигрантов, с которыми беседовали журналисты LRT».
Доставляли мигрантов «боингами» частной авиакомпании Fly Baghdad, первый рейс которой приземлился в Минске 10 мая этого года. Затем последовали другие (по два рейса каждую неделю), которыми в Белоруссию сотнями полетели «иракские туристы» с билетом в один конец.
Как сообщил LRT член комитета по иностранным делам парламента Ирака Мутана Амеен: «В последнее время много молодых людей из Ирака уезжали в Беларусь, и продолжают уезжать. Часть из них пользуется этим туристическим маршрутом, чтобы нелегально из Беларуси уехать в другие страны Европейского Союза. Некоторые контрабандисты людей пользуются тем, что Беларусь хочет повышать свою экономику при помощи туризма».
В расследовании приведен ряд интервью как с организаторами таких туров в Ираке, так и с их участниками, задержанными литовскими пограничниками.
Ради чего все это?
Возникает логичный вопрос: если литовские журналисты и политики правы, в чём может быть цель Белоруссии?
Во-первых, это попытка давления на Евросоюз, копирующая действия Реджепа Тайипа Эрдогана, который в ходе конфликта с европейскими правительствами в 2015 году открыл границу для миграции на Запад миллионов скопившихся в Турции мигрантов из Сирии и Афганистана. Турция тогда добивалась членства в Евросоюзе, Лукашенко хотел бы добиться снятия санкций и возвращения финансирования из Евросоюза, который вплоть до 2020 года щедро выделял миллионы евро на разные программы в Белоруссии.
Собственно, угрозу этого Лукашенко прямо высказал 22 июня в выступлении в Брестской крепости: «В Литву, Латвию и Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Они (европейцы. — Авт.) требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков».
Во-вторых, вполне возможно, мог иметь место расчет на ужесточение въездного режима из Белоруссии, что создаст препятствия белорусским оппозиционерам, бегущим из страны.
«Вы посмотрите, наши соседи взвыли (прежде всего Литва и другие там): ах, белорусы, ах, чуть ли не Лукашенко на плечах носит мигрантов на территорию Литвы. А вчера или позавчера заявили о том, что сократят регистрацию тех, кто прибывает из Беларуси», — констатировал Лукашенко 6 июля на заседании правительства.
И действительно, еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила 12 июля на внеочередном совместном заседании комитетов Европейского парламента по иностранным делам и гражданским свободам, юстиции и внутренним делам: «Я также отвечаю за визовую политику и могу сказать, что готова принять меры по приостановке визового режима для белорусов в этой ситуации».
Однако, как пояснила затем Йоханссон в Twitter: «Как я сказала сегодня, ЕС готов рассмотреть меры против режима в Беларуси, в том числе в рамках визового режима. Это не повлияет на жителей Беларуси, которые и дальше будут получать выгоду от соглашения, включая низкие визовые сборы».
As I mentioned today, the EU stands ready to consider actions against the regime in #Belarus including under the visa facilities. This will not affect the people of Belarus, who will continue to benefit from the agreement, including low visa fees.— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) July 12, 2021
🎥 https://t.co/E9Db3YciXk pic.twitter.com/oDmi8zHf6U
В-третьих, причиной может быть вполне понятное желание «наказать» Литву — хоть прекращением транзита нефти через ее территорию, хоть нелегалами — за то, что именно эта страна особенно активна в поддержке белорусской оппозиции. Именно Литва наряду с Польшей приняла большинство бежавших из Белоруссии оппозиционеров.
Кроме того, именно в Вильнюсе с августа живет Светлана Тихановская. 5 июля в официальном Telegram-канале Тихановской появилось сообщение о том, что «сегодня министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на брифинге со Светланой Тихановской заявил о признании ее Офиса официальным представительством беларусской демократии». В свою очередь, Ландсбергис уточнил журналистам, что «белорусское демократическое представительство в Литве официально аккредитовано» и «сможет находиться и работать в Литве до тех пор, пока воля народа Белоруссии не будет справедливо и окончательно реализована в его государстве».
В то же время, если информация литовских журналистов правдива, весь этот конвейер по переброске мигрантов может банально служить источником денег для заинтересованных лиц. В расследовании LTR называется цифра в 15 тыс. долл., которые организаторы «туров» берут с каждого мигранта, с тысяч человек это будут десятки миллионов долларов.
Однако создание миграционного кризиса на границе с ЕС может аукнуться Белоруссии новыми санкциями, что наверняка отразится на бюджете республики.