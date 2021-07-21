На востоке Европы разворачивается в миниатюре версия того грандиозного миграционного кризиса, который сотряс в 2015 году Европу. Только на этот раз перевалочным пунктом для орд нелегальных мигрантов стала не Турция, а Белоруссия

Для начала — краткая хронология недавних событий с цифрами, без которых невозможно понять масштаб проблемы.

Хроники миграционного кризиса

О том, что ситуация с проникновением в Литву нелегальных мигрантов выходит из-под контроля, стало ясно вечером 2 июля, когда по просьбе Службы охраны государственной границы (Valstybės sienos apsaugos tarnyba, VSAT) правительство страны объявило на государственном уровне экстремальную ситуацию. Белоруссия обвинила Литву в насильном выдворении мигрантов © Santa Fe Relocation Services / flickr

«Если в прошлом году у нас было около 70 нелегальных мигрантов, то на сегодняшний день их уже 800, в 11 раз больше», — обрисовал масштаб угрозы накануне заседания на пресс-конференции заместитель главы VSAT Видас Мачайтис. Цифры он называл не совсем точные — по данным с сайта VSAT, за весь 2020 год на границе с Белоруссией литовскими пограничниками был задержан 81 нелегальный мигрант, а с начала 2021-го по 1 июля 2021-го — 822.

Причем, 1 июля было задержано 150 нелегалов. До этого цифры задержанных были меньше: по 36 задержанных 30 и 29 июня, 13 — 28 июня и т.д.

По словам Мачайтиса, среди задержанных «в основном граждане Ирака, Ирана, Сирии, есть и граждане Беларуси». Вот точная цифра с сайта VSAT с учетом задержаний 1 июля — из 822 задержанных 481 были гражданами Ирака, 51 из Сирии, 46 из Белоруссии и т.д.

Дальше высокие показатели задержанных мигрантов продолжали сохраняться: 2 июля было задержано 116 нелегалов, 3 июля — 160, 4 июля — 134 и т.д. Для небольшой европейской страны с населением около 2,8 млн. человек это весьма ощутимые показатели (в месяц такими темпами наберется порядка 4 тыс. нелегалов), особенно с учетом тех мигрантов, которых пограничники не поймали.

9 июля министр внутренних дел Агне Билотайте, возглавившая 2 июля оперативный штаб по разрешению экстремальной ситуации, сообщила журналистам, что «с сегодняшнего дня начато возведение колючего барьера, намечено установить 550 километров, также принято решение начать строительство ограды на границе с Беларусью».

«Все будет выглядеть так: устанавливаем колючий барьер и параллельно строим ограду. При строительстве ограды мы будем использовать колючий барьер, это будет двойная защита», — объяснила глава МВД Литвы. Выглядит как настоящая крепость. И обойдется стране недешево: «Стоимость такого ограждения составит около 41 млн евро».

Более того, к патрулированию границы подключили и армию, точнее, входящие в ее состав Добровольческие Силы национальной обороны Литвы и Союза литовских стрелков, добровольческих формирований, представляющих местный аналог территориальных войск.

«Сегодня утром около ста военных пришло на помощь пограничникам», — сообщил 10 июля журналистам представитель литовской армии капитан Эугениюс Стейблис. На эту дату количество задержанных на белорусско-литовской границе нелегалов составило уже 1577 человек.

Кроме того, Литва официально обратилась за помощью к Евросоюзу.

«В субботу в режиме видеоконференции президент Литовской Республики Гитанас Науседа обсудил с главой Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex Фабрисом Леджери ситуацию с нелегальной миграцией на государственной границе Литвы с Беларусью, которая также является внешней границей Европейского союза, — сообщалось 10 июля на сайте главы литовского государства. — Гитанас Науседа и Фабрис Леджери обсудили реальные действия Frontex по усилению охраны государственной границы Литвы с Беларусью. Глава государства отметил, какая помощь необходима Литве — должностные лица пограничной службы, бригады переводчиков, специалисты по проведению опросов, патрульные машины, вертолеты и мобильные тепловизоры». Китайский опыт? О проекте новой Конституции Белоруссии © president.gov.by

В том же сообщении упомянуто, что «президент Литвы поблагодарил Фабриса Леджери за планы Frontex оказать помощь Литве в преодолении кризиса и пресечении наплыва нелегальных мигрантов, вызванного гибридной атакой белорусского режима». 13 июля Сейм (парламент) Литвы по инициативе крупнейших фракций принял резолюцию, признав наплыв мигрантов из Белоруссии «гибридной агрессией» и обратившись за помощью к странам-членам Евросоюза.

Среди нелегальных мигрантов, число которых быстро росло, по-прежнему доминировали граждане Ирака либо представившиеся таковыми, устойчиво составлявшие около половины задержанных. Так, по данным VSAT на утро 16 июля из 1902 задержанных с начала года иракцы составили 937, за которыми с огромными отрывом следовали граждане Конго (179), Камеруна (121), Гвинеи (78) и Ирана (74).

Интересно посмотреть даже по конкретным дням. Среди задержанных 15 июля 107 нелегалов иракцев был 81 человек (причем в крупнейшей из задержанных групп из 43 иностранцев 42 оказалось из Ирака), 16 июля из 121 нелегала иракцев было 107 и т.д.

Нельзя не обратить внимание, что при этом в Польшу из Белоруссии проникает почему-то на порядок меньшее количество нелегалов, нежели в Литву, хотя протяженность польско-белорусской границы лишь в 1,7 раз меньше, чем литовско-белорусской (соответственно, 398,6 и 678,9 км). «С начала этого года на польско-белорусском участке границы, охраняемом Подляской пограничной службой, были задержаны 238 нелегальных мигрантов, которые пересекли зеленую границу (то есть не через пограничные переходы) вопреки закону, — сообщила 12 июля Пограничная служба Польши в ответ на запрос ТАСС. — В прошлом году мы задержали 122 нелегальных мигранта на этом участке границы (в течение всего 2020 года)». Совсем другой порядок цифр, чем в Литве, где на 16 июля было уже 2023 задержанных. Пять стран присоединились к санкциям ЕС против Белоруссии © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Интенсивность проникновения мигрантов здесь заметно ниже, и преобладают среди задержанных выходцы из совсем других стран. 6 июля польские пограничники сообщили о задержании группы из 40 нелегалов, все из которых были гражданами Афганистана, 8 июля — группы из 49 человек, среди которых были «42 гражданина Афганистана и 7 граждан России чеченской национальности», 15 июля — группы из 46 нелегалов, также все граждане Афганистана. Это, в общем-то, и все за июль.

Неизбежно возникает вопрос, почему среди пытающихся нелегально проникнуть в Литву иностранцев преобладают выходцы из далекого Ирака, который с Белоруссией или ее непосредственными соседями даже близко не граничит? Словно действует какое-то «туристическое бюро» по организованному завозу иракцев чартерными рейсами.

«Турбюро» для иракских нелегалов

В Европе утверждают: такое «турбюро» реально существует.

«Мы определили часть организаторов (нелегального трафика мигрантов. — Авт.), а также исполнителей, а также компании, учреждения, организации, которые в этом участвуют, — сообщил 13 июля в эфире LRT Radio министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. — Эти люди, я бы сказал, каким-то образом пользуются благосклонностью государственных чиновников для проведения этой кампании, я не мог игнорировать тот факт, что границы открываются с очень подробными инструкциями для этих людей заранее. Они сами свидетельствуют о том, что люди в камуфляжной одежде дают им инструкции, говорят им, как уничтожать документы, как вести себя на допросе, какие ответы давать, потому что все ложные ответы (задержанных нелегалов. — Авт.) стандартны».

Аналогичное, но уже более категоричное заявление озвучил в интервью, опубликованном 14 июля Польским агентством печати, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау: «Это чистейший бизнес, организованный белорусским государством, выступающим в роли туристического агентства, которое организует все — от посадки в самолет в различных местах по всему миру до транспортировки до белорусско-литовской границы с подсказкой, где и когда эту границу можно успешно пересечь. Это комплексные, циничные действия… Это организованное нападение на общие границы ЕС». Мигранты, стена и немножко концлагеря. Политические тучи над границей Белоруссии и ЕС © REUTERS, Janis Laizans

Днем 14 июня на сайте литовской телерадиокомпании LRT было опубликовано большое расследование «Из Курдистана в Европу за 15 тысяч долларов. Как устроен поток беженцев через Беларусь в Литву». Журналисты побывали на Ближнем Востоке, где провели под запись серию интервью с контрабандистами.

«От 6.000 до 15.000 долларов — это цена поездки до литовской границы, которую указывают проводники мигрантов, опрошенные сотрудниками LRT в Ираке… Залог для одного гражданина Ирака, желающего лететь в Беларусь, стоит 3000 долларов и остается в кармане режима, если человек не вернется в Ирак», — пишут авторы расследования.

И рассказывают о нем вкратце: «В Минском аэропорту ожидают черные микроавтобусы «Mercedes», которые доставляют приехавших из Ирака в самые популярные трех- или четырехзвездочные отели — «Минск», «Планета», «Спутник». От одного до четырех дней — в столице Беларуси, а потом — стук в дверь гостиничного номера и указание собираться: «выезжаем сегодня ночью». Затем — 5 — 6-часовая поездка на автомобиле до границы с Литвой. Указание пешком идти через лес, до забора, который, как утверждают, нетрудно преодолеть. И здесь, в Литве, как говорят, будет ожидать автомобиль, который поможет уехать дальше — в Западную Европу. Такую картину поездки рисуют более десяти застрявших в Литве мигрантов, с которыми беседовали журналисты LRT».

Доставляли мигрантов «боингами» частной авиакомпании Fly Baghdad, первый рейс которой приземлился в Минске 10 мая этого года. Затем последовали другие (по два рейса каждую неделю), которыми в Белоруссию сотнями полетели «иракские туристы» с билетом в один конец.

Как сообщил LRT член комитета по иностранным делам парламента Ирака Мутана Амеен: «В последнее время много молодых людей из Ирака уезжали в Беларусь, и продолжают уезжать. Часть из них пользуется этим туристическим маршрутом, чтобы нелегально из Беларуси уехать в другие страны Европейского Союза. Некоторые контрабандисты людей пользуются тем, что Беларусь хочет повышать свою экономику при помощи туризма».

В расследовании приведен ряд интервью как с организаторами таких туров в Ираке, так и с их участниками, задержанными литовскими пограничниками.

Ради чего все это?

Возникает логичный вопрос: если литовские журналисты и политики правы, в чём может быть цель Белоруссии? В ответ на санкции. Почему Белоруссия пропускает нелегалов в Литву? © REUTERS, Janis Laizans

Во-первых, это попытка давления на Евросоюз, копирующая действия Реджепа Тайипа Эрдогана, который в ходе конфликта с европейскими правительствами в 2015 году открыл границу для миграции на Запад миллионов скопившихся в Турции мигрантов из Сирии и Афганистана. Турция тогда добивалась членства в Евросоюзе, Лукашенко хотел бы добиться снятия санкций и возвращения финансирования из Евросоюза, который вплоть до 2020 года щедро выделял миллионы евро на разные программы в Белоруссии.

Собственно, угрозу этого Лукашенко прямо высказал 22 июня в выступлении в Брестской крепости: «В Литву, Латвию и Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Они (европейцы. — Авт.) требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков».

Во-вторых, вполне возможно, мог иметь место расчет на ужесточение въездного режима из Белоруссии, что создаст препятствия белорусским оппозиционерам, бегущим из страны.

«Вы посмотрите, наши соседи взвыли (прежде всего Литва и другие там): ах, белорусы, ах, чуть ли не Лукашенко на плечах носит мигрантов на территорию Литвы. А вчера или позавчера заявили о том, что сократят регистрацию тех, кто прибывает из Беларуси», — констатировал Лукашенко 6 июля на заседании правительства.

И действительно, еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила 12 июля на внеочередном совместном заседании комитетов Европейского парламента по иностранным делам и гражданским свободам, юстиции и внутренним делам: «Я также отвечаю за визовую политику и могу сказать, что готова принять меры по приостановке визового режима для белорусов в этой ситуации».

Однако, как пояснила затем Йоханссон в Twitter: «Как я сказала сегодня, ЕС готов рассмотреть меры против режима в Беларуси, в том числе в рамках визового режима. Это не повлияет на жителей Беларуси, которые и дальше будут получать выгоду от соглашения, включая низкие визовые сборы».

As I mentioned today, the EU stands ready to consider actions against the regime in #Belarus including under the visa facilities. This will not affect the people of Belarus, who will continue to benefit from the agreement, including low visa fees.

🎥 https://t.co/E9Db3YciXk pic.twitter.com/oDmi8zHf6U — Ylva Johansson (@YlvaJohansson) July 12, 2021

​В-третьих, причиной может быть вполне понятное желание «наказать» Литву — хоть прекращением транзита нефти через ее территорию, хоть нелегалами — за то, что именно эта страна особенно активна в поддержке белорусской оппозиции. Именно Литва наряду с Польшей приняла большинство бежавших из Белоруссии оппозиционеров.

Кроме того, именно в Вильнюсе с августа живет Светлана Тихановская. 5 июля в официальном Telegram-канале Тихановской появилось сообщение о том, что «сегодня министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на брифинге со Светланой Тихановской заявил о признании ее Офиса официальным представительством беларусской демократии». В свою очередь, Ландсбергис уточнил журналистам, что «белорусское демократическое представительство в Литве официально аккредитовано» и «сможет находиться и работать в Литве до тех пор, пока воля народа Белоруссии не будет справедливо и окончательно реализована в его государстве».

В то же время, если информация литовских журналистов правдива, весь этот конвейер по переброске мигрантов может банально служить источником денег для заинтересованных лиц. В расследовании LTR называется цифра в 15 тыс. долл., которые организаторы «туров» берут с каждого мигранта, с тысяч человек это будут десятки миллионов долларов.

Однако создание миграционного кризиса на границе с ЕС может аукнуться Белоруссии новыми санкциями, что наверняка отразится на бюджете республики.