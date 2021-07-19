Находящиеся на службе в резерве военные должны обеспечить возможность для разворачивания максимального количества обученных бойцов в случае внезапной войны. Но войны с кем?

На официальном интернет-ресурсе «Электронное правительство Республики Казахстан» размещена для обсуждения концепция проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам службы в резерве». Сроки обсуждения — с 12 по 27 июля.

Самым интересным моментом в концепции является то, что она прямо апеллирует к опыту боевых действий Вооруженных Сил Украины, очевидно в Донбассе: «События в Украине выявили ряд проблемных вопросов, связанных с мобилизацией Вооруженных Сил, подготовкой и наличием военно-обученного резерва… Таким образом, возникает необходимость пересмотра современных принципов обеспечения воинских частей Вооруженных Сил людскими ресурсами путем организации прохождения гражданами службы в резерве». Миссия выполнена. США сдают Афганистан талибам © REUTERS, Jalil Ahmad

И далее: «Опыт конфликта в Украине показал, что, несмотря на наличие военно-обученного резерва, существуют проблемы с их подготовкой к реальным боевым действиям. Так, со временем военнослужащие запаса теряют навыки, приобретенные в ходе службы или военной подготовки, приобретается новое вооружение и средства связи, которые требуют времени для их овладения, необходимо время для боевого слаживания подразделений, создаваемых из военнослужащих запаса. По этой причине в Украине до введения в зону боевых действий вновь формируемые подразделения проходили на полигонах дополнительную подготовку на протяжении нескольких месяцев. Тем не менее и этого времени не хватало, чтобы обеспечить боеспособность подразделений на должном уровне».

Из чтения концепции становится понятно, что руководство Казахстана обеспокоено перспективой некоего вооруженного конфликта, который может начаться внезапно и потребовать привлечения сил, превышающих возможности армии мирного времени: «В условиях быстро меняющейся обстановки каждая минута промедления может значительно повлиять на расклад сил в театре военных действий либо ухудшить состояние после чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. По этой причине необходимо мгновенное развертывание как частей постоянной боевой готовности, так и частей сокращенного состава и резерва, не дожидаясь введения военного или чрезвычайного положения природного или техногенного характера. Ускоренное приведение частей резерва и территориальных войск в высшие степени боевой готовности позволит своевременно сконцентрировать большую группировку войск на угрожаемом направлении и нанести потенциальному противнику максимальный урон с привлечением большего количества войск, либо по планам применения своевременно вводить резервы или восполнять потери на театре военных действий».

«По этим причинам, — говорится в концепции, — решением Совета безопасности Республики Казахстан от 19 мая 2021 года одобрено введение службы в резерве. В соответствии с Концепцией строительства и развития Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан предусмотрена реализация мероприятий по введению службы в резерве на 2021—2025 годы. Создание воинской службы в резерве позволит, не увеличивая Вооруженные Силы в мирное время, получить определенное количество военнообязанных, которые будут готовы в профессиональном плане к выполнению задач на начальном этапе военного времени или военного положения либо чрезвычайного положения природного и техногенного характера до проведения полной или частичной мобилизации».

Можно заглянуть на сайт Первого президента — Елбасы — Нурсултана Назарбаева, где 19 мая рассказано о заседании Совета безопасности под его председательством. «Сильная армия является важнейшим гарантом безопасности страны», — заявил на заседании Елбасы, упомянув далее про «готовность к отражению асимметричных и гибридных угроз». И дал указания подчиненным: «Наши Вооружённые Силы должны быть способны защитить суверенитет и территориальную целостность… Необходимо обеспечить надёжную охрану границы от всех видов угроз. Строительство Пограничной службы и Вооруженных Сил должно быть синхронизировано и проводиться по единым стандартам… Мы должны рассматривать вопрос пограничной безопасности комплексно, системно». «Дело в другом». Китаевед объяснил, почему в Казахстане и Средней Азии не любят Китай © РИА Новости, Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

Далее в концепции закона расписаны детали, в частности о том, что «в дальнейшем возможно увеличение количества резервистов до нескольких бригад резерва и комплектование ими территориальных войск». Территориальные войска создавались в Казахстане синхронно с Украиной. 30 марта 2014 года и.о. президента Александр Турчинов одобрил формирование батальонов территориальной обороны, в 2018 году развернутых в бригады. Внесенный 25 мая сего года президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект «О национальном сопротивлении», принятый 16 июля Верховной Радой, оформил создание отдельных Войск территориальной обороны в составе ВСУ. В Казахстане Территориальные войска, также входящие в состав Вооруженных Сил, были созданы 25 декабря 2015 года указом президента, которым на тот момент являлся тот же Нурсултан Назарбаев.

Опять же, и прописанная в казахстанском законопроекте «возможность допустить военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве, к военной технике и закрепить ее за ними» предусмотрена инициативой Зеленского.

Интересно, что свежие украинский и казахстанский законопроекты моментами совпадают даже текстуально. «Существующая модель территориальной обороны Украины до сих пор основывается на подходах и принципах бывшего СССР, предусматривает ее развертывание после длительной мобилизации соответствующего комплекта сил и средств», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, внесенному 25 мая Зеленским.

А вот цитата из концепции нового закона Казахстана: «При этом в Республике Казахстан на военное время остается лишь один способ обеспечения вооруженных сил людскими ресурсами, это проведение массовой мобилизации населения, что является наследием советской школы проведения мобилизации». Впрочем, это частности. «Пиар никакой». Казахстанский эксперт рассказал, что в его стране реально думают об Украине

Более интересен вопрос, против кого же предназначены находящиеся в постоянной готовности к войне резервисты. Ведь, по словам Назарбаева на том же заседании Совета безопасности 19 мая 2021 года, «мы установили крепкие дружеские отношения со всеми соседями и прочное партнерство с ведущими державами».

Наиболее вероятная версия, что это резкое повышение готовности к внезапному масштабному конфликту было вызвано видеообращением к нации, зачитанным 13 апреля президентом Джозефом Байденом: «Я пришел к выводу о том, что пора завершить самую долгую войну в нашей истории и настало время американским войскам вернуться домой… Мы выйдем из Афганистана до 11 сентября». «Талибан»* немедленно развернул мощное наступление, которое афганская армия, прежде всего подготовленные американцами части коммандос, частично смогла сорвать, нанеся противнику большой урон. Но уже тогда стало ясно, что триумфальное продвижение талибов не за горами, и оно началось с новыми силами в июне, когда исламисты смогли взять под свой контроль уже большую часть страны.

С другой стороны, нельзя не обратить внимание на настойчивый акцент на военный опыт Украины в Донбассе. Да, талибы уже обзавелись большим количеством американских бронеавтомобилей HMMWV и советских танков, брошенных афганской армией, но у них нет ни ствольной и реактивной артиллерии, ни зенитных противоракетных комплексов типа «Бук», как нет и специалистов по обращению с этой военной техникой. Между тем в Донбассе украинские военные подвергались массированным ударам артиллерии (вспомним то же Зеленополье) и опасались зениток ополченцев уже с лета 2014 года.

Опять же, выражение про «гибридные угрозы» уж очень напоминает риторику официального Киева. Тем более что официальные лица Казахстана озвучивали их задолго до недавнего наступления талибов. «Военные конфликты последних лет в Афганистане, Ираке, Украине и Сирии наглядно показали особенности и характер, способы ведения современных боевых действий. К этим особенностям необходимо адаптироваться. Все большее распространение получают элементы так называемой гибридной войны, включающей в себя усовершенствованную военную тактику и методы, кибервойны, информационные скрытые операции и другие нестандартные методы, а также поддержку протестных групп населения», — заявил 24 апреля 2017 года во время правительственного часа в Мажилисе (парламенте) председатель Комитета палаты по международным делам, обороне и безопасности Маулен Ашимбаев.

Можно вспомнить и то, что в начале этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев счел необходимым публично выступить по поводу неких «угроз со стороны России», под которыми подразумевалось выступление председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы Вячеслава Никонова, заявившего 12 декабря 2020 года в эфире Первого канала, что до СССР «Казахстана просто не существовало», а «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России и Советского Союза».

«Важно адекватно реагировать на все провокационные действия, ставящие под сомнение нашу территориальную целостность… Хочу еще раз подчеркнуть: мы должны быть готовы защищать национальные интересы не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций», — заявил Токаев в большой статье «Независимость превыше всего», опубликованной 5 января 2021 года в газете Egemen Qazaqstan.

Таким образом, до конца непонятно, против кого же Казахстан развертывает «резервистов быстрого реагирования» на случай внезапной масштабной войны.

* Организация запрещена Верховным судом РФ.