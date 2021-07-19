В Одессе недавно открыли взлетно-посадочную полосу, что для Украины оказалось эпохальным событием. Ведь за последние годы это оказался первый объект такого уровня, введенный в эксплуатацию в стране. В целом Одесский аэропорт имеет очень запутанную историю, связанную с различными коррупционными схемами

С небес на землю: ГБР и НАБУ приземлили мэра Одессы Труханова по "делу аэропортов" © commons.wikimedia.org, Ciuffolotto Сергей Гриневецкий и председатель облсовета Юрий Диденко прибыли, чтобы встречать высоких гостей из Киева. Вместо них с трапа самолета, прилетевшего из Киева, вышел… мэр Одессы Геннадий Труханов. Изначально последнего должны были отсечь от мероприятия. Ожидалось, что перережут красную ленточку министр инфраструктуры Александр Кубраков, представители Офиса президента и прочие уважаемые люди. Однако Труханов поехал в Киев и вернулся в Одессу тем же самолетом, которым должны были лететь представители столичной делегации. В итоге гости от поездки в Южную Пальмиру в последний момент отказались, и получилось, что Диденко и Гриневецкий встречают мэра, вытянувшись в струнку.

Проблемная взлетная полоса

Ситуация вокруг «взлетки» вышла достаточно скандальной: строительство фактически затянулось на целые 8 лет. Отсутствие современной взлетно-посадочной полосы называлось одной из причин, почему Одессу игнорируют европейские компании-лоукостеры WizzAir и Ryanair. Различные проекты реконструкции полосы вынашивались городскими властями в последние годы каденции Эдуарда Гурвица и в начале мэрского срока Алексея Костусева, но до их предметной реализации не доходило.

В 2013 г. инициативу взяло на себя государство. Вице-премьер-министр Александр Вилкул представил новый проект, предусматривающий не реконструкцию старого, а постройку нового объекта стоимостью 1,7 млрд грн. Тогда же при Министерстве инфраструктуры создали госпредприятие «Дирекция по строительству аэропорта "Одесса"», которое должно было стать генеральным подрядчиком строительства. В качестве исполнителя привлекли частную фирму «Спецрембуд», связанную с владельцами аэропорта — местными олигархами Борисом Кауфманом и Александром Грановским. То есть очевидно, что здесь имелся серьезный коррупционный интерес. Однако, в связи с Майданом и последующими событиями, воплощение проекта в жизнь пришлось отодвинуть в долгий ящик.

О проблеме Одесского аэропорта вспомнили в 2015 г., во времена губернаторства Михаила Саакашвили. Он обещал найти 2,2 млрд грн ($80 млн по тогдашнему курсу) для реконструкции полосы, но опять же, в реальности дело не сдвинулось с мертвой точки. В 2017 г. премьер-министр Владимир Гройсман объявил, что правительство нашло деньги для Одессы, и даже лично поучаствовал в торжественной церемонии. Речь шла о строительстве новой полосы длиной 2800 метров и стоимостью 1,7 млрд грн. Фактически майданная власть реанимировала проект Вилкула, на что указывало и совпадение сумм. Хотя эти миллиарды в 2013 и 2017 годах — совершенно разные деньги. Но неизменным остался и тот факт, что работы осуществляли фирмы Кауфмана — Грановского. Изначально их собирались завершить в 2019 г., но средств, естественно, не хватило. Уже в начале правления Владимира Зеленского им подбросили еще миллиард гривен, повысив общие затраты до 2,7 млрд грн. Но и это не предел — итоговые затраты составили 4 млрд грн.

Впрочем, в начале 2020 г. довести до ума проект не успели, а затем помехой стала начавшаяся пандемия коронавируса — карантинные мероприятия затормозили процесс. Тем временем состояние старой полосы оставляло желать лучшего, что провоцировало перебои в работе воздушных судов: в Одессе в течение нескольких дней не могли сесть самолеты из Варшавы. Тогда в аэропорту застряли сотни пассажиров, которые вынуждены были улетать по другим направлениям, в том числе при помощи турецких лайнеров. Причиной тому стал прием самолетов только с одной стороны взлетной полосы.

Как аэропорт увели у города в пользу Кауфмана и Грановского

Коллапс Одесского аэропорта. Что губит самолеты на посадке и взлете © avianews.com Александру Януковичу — сыну четвертого президента Украины. Считается, что с его подачи тогдашний мэр Алексей Костусев и руководитель депутатской фракции «Партии регионов» в горсовете Геннадий Труханов инициировали решение, которое лишало город контроля над предприятием.

Одесский горсовет проголосовал за создание совместно с офшорной компанией «Одесса эйрпорт девелопмент» «ООО Международный аэропорт "Одесса"». Располагалась компания на Кипре, а владение акциями распределялось между городом и бизнесменами в пропорции 25 на 75%. Сделка оформлялась без конкурса, а ее условием являлась реконструкция аэропорта, в которую инвестор должен был вложить $180 млн. Несмотря на то что средства были получены от «Укрэксимбанка», значительную часть их «отмыли» через различные схемы, поэтому реконструкция не была завершена.

После Майдана поначалу дела у Кауфмана и Грановского не задались. Тендерный договор на реконструкцию был отменен, а в 2015 г. Одесский горсовет выиграл суд о возвращении аэропорта в коммунальную собственность. Впрочем, здесь ему на помощь пришел мэр Геннадий Труханов. Между городом и инвестором было заключено мировое соглашение. Согласно ему, инвесторы должны вернуть горсовету только то, чем не успели распорядиться. Но учитывая, что значительную часть имущества отдали «Укрэксимбанку» под залог кредита, городу вернулась лишь малая доля собственности — около 10 объектов.

С 2016 г. приватизация аэропорта и «мировое соглашение» стали объектом расследования НАБУ. Уголовное дело было открыто в отношении мэра Труханова по статье 364 УК Украины — «злоупотребление служебным положением». Следователи считали, что «мирное соглашение» нанесло Одессе ущерб в размере $100-120 млн, поскольку фирма Кауфмана фактически освобождалась от инвестиционных обязательств.

В марте 2018 г. НАБУ наложило арест на все имущество аэропорта, принадлежащее структурам Кауфмана и Грановского, а позже передало его в управление Нацагентству по вопросам управления активами (АРМА). Разумеется, все это время частные владельцы ⅔ аэропорта через суды пытались вернуть себе свое. И это им удалось — в ноябре 2018-го Соломенский суд Киева отменил передачу контрольного пакета аэропорта АРМА, вернув все на круги своя.

К апрелю 2019 г. были готовы подозрения, но их не согласовала САП, а позже дело передали в Нацполицию, где оно до сих пор висит «мертвым грузом». Считается, что в 2014 г. Кауфман сумел найти подход к Администрации президента Порошенко, став одним из важных для него людей. Еще при Януковиче он помогал «Семье» обналичивать деньги, полученные в результате незаконных схем. Порошенко «ценным кадром» разбрасываться не стал, взяв помощника в таком деликатном деле к себе.

Зе-команда не изменит статус-кво

Дорога Николаев — Кропивницкий: по следам ада украинской коррупции © novosti-n.org / novosti-n.org / Перейти в фотобанк

Уже в декабре 2020 г. Госавиаслужба выдала сертификат эксплуатанта аэропорта частному ООО «Международный аэропорт "Одесса"», а не коммунальному предприятию, как раньше. Наряду с передачей его, Кауфман и Грановский обогатились 42 га земли вокруг аэропорта, получив подарок от Труханова за поддержку на местных выборах. Передать этот сертификат, обязательный для каждого аэропорта, было нельзя без одновременной передачи земли. Но этот вопрос был отложен до выборов, поскольку Труханов имел теоретические шансы проиграть мэрскую гонку. А разбазаривание такого огромного количества городской земли могло стать одним из козырей оппозиционных кандидатов против действующего градоначальника. В ближайшее время доля города может сократиться до ничтожных 12,5%.

По сути, одно из стратегических предприятий Одессы усилиями беспринципных политиков местного и общегосударственного масштаба перешло в частные руки. Вместо того чтобы пополнять городской бюджет, аэропорт приносит прибыль ушлым бизнесменам, успешно находящим общий язык с любой властью и решающим вопросы через коррупционные схемы.