На прошлой неделе был обнародован проект новой Конституции Белоруссии, предложенный конституционной комиссией. Ожидается, что после того, как представленный документ рассмотрят и, возможно, доработают компетентные государственные органы во главе с президентом Александром Лукашенко, его и вынесут на республиканский референдум в начале следующего года.
Если вкратце описать, что принципиально новое есть в проекте новой Конституции, то внимание на себя обращают два момента. Во-первых, с президента предлагают снять ряд важных полномочий в пользу парламента и правительства, в том числе лишить главу государства возможности издавать декреты, имеющие силу закона. Также данную должность можно будет занимать не более двух сроков (сейчас время президентства для одного человека неограниченно).
Во-вторых, документ наделяет Всебелорусское народное собрание (ВНС) статусом высшего представительного органа народовластия. Хотя до этого оно имело, скорее, символический статус и не было закреплено в Основном законе. Теперь его предлагают наделить рядом важных полномочий, среди которых можно выделить право на импичмент президента, признание итогов президентских выборов действительными или недействительными, а также выбор стратегии развития страны.
Решения данного органа предлагается сделать обязательными для исполнения всеми государственными органами республики и гражданами.
«Восточноевропейский Китай»?
С 1990-х годов до настоящего времени Всебелорусское народное собрание проводится раз в пять лет. Как правило, после выборов президента. В нем принимают участие несколько тысяч человек — от членов правительства и руководителей крупных предприятий до сельских депутатов и прогосударственных активистов производства. Официальной целью мероприятия выступает определение приоритетов развития страны на ближайшую пятилетку, а по факту его можно назвать также «сверкой часов» всего государственного каркаса, на который в своей работе опирается власть.
По духу данное собрание очень напоминает съезды КПСС — тысячи делегатов, как правило, единогласно голосуют по любым предложениям. Участники собраний в своих выступлениях избегают критики государственного курса, поэтому мероприятия напоминают, скорее, площадку для обсуждения насущных вопросов внутри системы, а не широкий общественный диалог.
Таким образом, проект новой Конституции не только реформирует суперпрезидентскую модель, лишая главу государства важных полномочий, но и ставит над ним новый орган власти, который, судя по всему, и будет являться главным в системе управления.
В современном мире что-то похожее осуществляется в Китае. Там высшим органом государственной власти выступает Всекитайское собрание народных представителей, состоящее тоже из нескольких тысяч делегатов и наделенное статусом высшего представительного органа страны. Все самые важные вопросы Пекин принимает именно во время заседания данного органа — и голосования там тоже, как правило, единогласные.
Вполне возможно, что новый для белорусской Конституции орган будет использован властью для транзита власти в республике. Например, ВНС может возглавить Александр Лукашенко, в то время как президентом с щедро урезанными полномочиями станет кто-то другой, какой-нибудь во многом подконтрольный Всебелорусскому собранию политик.
В Минске могут считать, что подобные изменения будут способствовать укреплению власти, расширению её опоры. Преобразования сделают руководство республики менее завязанным на одного руководителя и переведут его на более коллективную основу. А заодно удовлетворят запрос недовольной части населения на сменяемость власти.
Много вопросов
Пока предложенные преобразования вызывают больше вопросов, чем ответов. Во-первых, зачем в небольшой республике такая сложная конфигурация власти, когда помимо ВНС и президента останутся двухпалатный парламент и правительство? К слову, те функции, которыми может быть наделено Собрание, мог бы выполнять парламент — он также является высшим представительным органом власти.
Кроме того, деятельность лидера Всебелорусского собрания будет осуществляться параллельно деятельности президента, которого предлагается по-прежнему избирать на прямых выборах. В перспективе это может привести к их противоречиям. У формального главы государства будет мандат всенародного избрания, в то время как у главы Всебелорусского народного собрания — лишь мандат избрания делегатов этого органа.
И — главное — неясно, как подобные преобразования воспримет население Белоруссии. Если в Китае политическая модель опирается на правящую партию и азиатский менталитет, допускающий коллективное подчинение сильной и авторитарной власти, то в Белоруссии (особенно среди молодежи) есть запрос, наоборот, на демократизацию системы. И движение именно в этом направлении способно решить политический кризис в республике и помочь найти общий язык между гражданами разных политических взглядов.
Вероятно, если проект Конституции и будет принят в таком — довольно экзотичном для наших широт — виде, то ненадолго. На переходный период. А потом будут смотреть по ситуации — в наше время внешние и внутренние условия меняются довольно быстро.