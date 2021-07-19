От представителей белорусских властей периодически звучат положительные оценки в адрес модели государственного управления в Китае. А в последнее время стало ясно, что в Минске даже готовы перенять кое-какой опыт Поднебесной

На прошлой неделе был обнародован проект новой Конституции Белоруссии, предложенный конституционной комиссией. Ожидается, что после того, как представленный документ рассмотрят и, возможно, доработают компетентные государственные органы во главе с президентом Александром Лукашенко, его и вынесут на республиканский референдум в начале следующего года. Мигранты, стена и немножко концлагеря. Политические тучи над границей Белоруссии и ЕС © REUTERS, Janis Laizans

Если вкратце описать, что принципиально новое есть в проекте новой Конституции, то внимание на себя обращают два момента. Во-первых, с президента предлагают снять ряд важных полномочий в пользу парламента и правительства, в том числе лишить главу государства возможности издавать декреты, имеющие силу закона. Также данную должность можно будет занимать не более двух сроков (сейчас время президентства для одного человека неограниченно).

Во-вторых, документ наделяет Всебелорусское народное собрание (ВНС) статусом высшего представительного органа народовластия. Хотя до этого оно имело, скорее, символический статус и не было закреплено в Основном законе. Теперь его предлагают наделить рядом важных полномочий, среди которых можно выделить право на импичмент президента, признание итогов президентских выборов действительными или недействительными, а также выбор стратегии развития страны.

Решения данного органа предлагается сделать обязательными для исполнения всеми государственными органами республики и гражданами.

«Восточноевропейский Китай»?

С 1990-х годов до настоящего времени Всебелорусское народное собрание проводится раз в пять лет. Как правило, после выборов президента. В нем принимают участие несколько тысяч человек — от членов правительства и руководителей крупных предприятий до сельских депутатов и прогосударственных активистов производства. Официальной целью мероприятия выступает определение приоритетов развития страны на ближайшую пятилетку, а по факту его можно назвать также «сверкой часов» всего государственного каркаса, на который в своей работе опирается власть.

По духу данное собрание очень напоминает съезды КПСС — тысячи делегатов, как правило, единогласно голосуют по любым предложениям. Участники собраний в своих выступлениях избегают критики государственного курса, поэтому мероприятия напоминают, скорее, площадку для обсуждения насущных вопросов внутри системы, а не широкий общественный диалог.

Таким образом, проект новой Конституции не только реформирует суперпрезидентскую модель, лишая главу государства важных полномочий, но и ставит над ним новый орган власти, который, судя по всему, и будет являться главным в системе управления. Как Зе-команда полюбила китайских коммунистов © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В современном мире что-то похожее осуществляется в Китае. Там высшим органом государственной власти выступает Всекитайское собрание народных представителей, состоящее тоже из нескольких тысяч делегатов и наделенное статусом высшего представительного органа страны. Все самые важные вопросы Пекин принимает именно во время заседания данного органа — и голосования там тоже, как правило, единогласные.

Вполне возможно, что новый для белорусской Конституции орган будет использован властью для транзита власти в республике. Например, ВНС может возглавить Александр Лукашенко, в то время как президентом с щедро урезанными полномочиями станет кто-то другой, какой-нибудь во многом подконтрольный Всебелорусскому собранию политик.

В Минске могут считать, что подобные изменения будут способствовать укреплению власти, расширению её опоры. Преобразования сделают руководство республики менее завязанным на одного руководителя и переведут его на более коллективную основу. А заодно удовлетворят запрос недовольной части населения на сменяемость власти.

Много вопросов

Пока предложенные преобразования вызывают больше вопросов, чем ответов. Во-первых, зачем в небольшой республике такая сложная конфигурация власти, когда помимо ВНС и президента останутся двухпалатный парламент и правительство? К слову, те функции, которыми может быть наделено Собрание, мог бы выполнять парламент — он также является высшим представительным органом власти. Объединение не планируется. Что известно о будущем Союзного государства на данный момент? © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

Кроме того, деятельность лидера Всебелорусского собрания будет осуществляться параллельно деятельности президента, которого предлагается по-прежнему избирать на прямых выборах. В перспективе это может привести к их противоречиям. У формального главы государства будет мандат всенародного избрания, в то время как у главы Всебелорусского народного собрания — лишь мандат избрания делегатов этого органа.

И — главное — неясно, как подобные преобразования воспримет население Белоруссии. Если в Китае политическая модель опирается на правящую партию и азиатский менталитет, допускающий коллективное подчинение сильной и авторитарной власти, то в Белоруссии (особенно среди молодежи) есть запрос, наоборот, на демократизацию системы. И движение именно в этом направлении способно решить политический кризис в республике и помочь найти общий язык между гражданами разных политических взглядов.

Вероятно, если проект Конституции и будет принят в таком — довольно экзотичном для наших широт — виде, то ненадолго. На переходный период. А потом будут смотреть по ситуации — в наше время внешние и внутренние условия меняются довольно быстро.