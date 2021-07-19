О том, с чего начинается снос неугодной американцам власти в той или иной стране, в свойственной ему парадоксальной форме рассуждает политический философ и политэксперт Дмитрий Выдрин

Говорят, что анекдот невозможно придумать. По этому поводу даже существует версия внеземного происхождения анекдотов. Мол, их запускают в массовый обиход космические пришельцы, чтобы проверить уровень и глубину нашего чувства юмора. Жаль, если это так. Я-то ведь считаю, что только анекдот, тост и проповедь способны по своей форме донести положенную информацию адресно и почти без потерь.

Поэтому пытаюсь иногда и сам выступать в этих жанрах. Помнится, бросил вызов инопланетянам и сочинил такую анекдотичную загадку: «Что общего между покушением на кандидата в президенты Януковича, кексом и сексом? Ответ: везде замешаны яйца!» За границей желудка. Вечный поиск и смутные мечты России

Кто еще не забыл, первое покушение на Виктора Федоровича было осуществлено именно яйцом. Кинул в него истеричный ивано-франковский студент Митя. (Сейчас он вроде за былые заслуги стал солидным «кексом» — вице-губернатором.) А кремезный глава правительства тогда и сомлел — упал в коматозный обморок. Кстати говоря, из коматоза он так потом и не вышел окончательно, проиграв компанию своему тогдашнему оппоненту, вяло-инфантильному Ющенко.

Выглядело все это весьма курьезно. Хотя, по сути, инцидент нес самую серьезную и даже пугающую информацию: страна опять вошла в фазу десакрализации власти.

Поясню. Не буду слишком углубляться в историю. Не историк по образованию. Хотя каких-нибудь полтора прошедших века полностью раскрывают суть мировой интриги. Итак. Среди перипетий классовой, идеологической, геополитической, экономической и прочей очевидной борьбы не так заметно вечное сражение между служителями культа хаоса и проповедниками стабильности.

Когда это началось? Не знаю. Может, с масонов или бумажных денег, с идейных анархистов или «великих» утопистов. А может, с «упоротых» милитаристов. Ведь война — высшее проявление хаоса. В этом плане круче мировой войны может быть разве что мировая революция. Короче, почти всегда были влиятельные силы, которые считали, что любой порядок замедляет и ограничивает прогресс. И были их оппоненты, мечтавшие, как Столыпин, обрести хотя бы несколько годков размеренной, упорядоченной, предсказуемой жизни. Педро Голобородько — вождь инков

Причем идейные различия здесь зачастую нивелировались. Бывало, что за тотальный бардак исступлённо боролись в одной упряжке и крайне правые, и сильно левые.

Так вот. Чаще всего объектами и предметами данного бескомпромиссного спора становятся три базовых уровня нашей цивилизации: семья, производственный коллектив, государство. (Почти по подзабытому Энгельсу.)

Как-нибудь отдельно можно поговорить о том, кто и как модерирует уничтожение семьи: от троцкистов-маоистов до элгэбэтэшников. И как трансгендерный постмодерн разрушает классику семейных отношений.

Или же можно вспомнить пророческие детальные предостережения Михаила Туган-Барановского. О том, что, убив традиционные формы коллективной организации труда, даже в виде архаичной артели, можно серьезно ранить душу народа. Не говоря уже о постковидной атаке химерных «онлайн»-форм и швабовских куртуазных моделей нового капитализма на реальные производственные сообщества.

Но сейчас пока о государстве. Легче всего нанести урон его роли, значимости, имиджу через лидеров, руководителей, правителей. Последние ведь не только высшие менеджеры, но и знаковые госсимволы. А это имеет значение. Еще какое! Если у воинской части уничтожить знамя, подразделение ликвидируют. Из-за, казалось бы, копеечного куска материи. Ибо — символ! Если брутально убрать главу государства — зачастую запускается процесс самоликвидации такового. Из-за часто неприятного, недалекого, самовлюбленного субъекта… Узбекистан. Звезда Востока?

Я подозреваю, что упомянутый Янукович, имевший богатую блатную школу жизни, потерял сознание не от страха перед яйцом. Скорее, от борзой дерзости покушавшегося. Ведь яйцо, по его представлениям, кинули не столько в его толстокожую грудь, сколько в ранимую душу «незалежной» державы.

Да, из яйца пули не сделаешь. Но именно оно часто становится пробным шаром перед сносом главных государственных устоев, включая руководство. Смешно, но тупые куры вынашивают точнейший тестер, который сигнализирует, когда именно можно уже начинать процесс демонтажа всех форм и институтов государственного порядка.

Когда-то в Бостоне, естественно за чаепитием, мне удалось спросить у автора теории «оранжевых революций» Джина Шарпа о главном. С чего обычно начинается снос неугодного американскому истеблишменту руководства других стран? Тот ответил лаконично: «С десакрализации власти». «А в чем суть механизма десакрализации?» «В чем, в чем… Конечно же, в наделении властителя порицаемыми в общественном мнении чертами или же в очевидном глумлении над ним».

Вот творцы политического хаоса и социальной энтропии, низвергатели власти и разрушители государств и наделяли, и глумились по полной. Бомбы, ножи, пистолеты, снайперские винтовки и базуки появлялись уже потом — в самом конце. А в начале были замешаны «яйца» — слухи, фейки, домыслы и физические зашквары, типа обливания зеленкой, дерьмом (в прямом смысле), самими тухлыми яйцами…

Даже не углубляясь в историю, можно вспомнить хотя бы то, что Александра ll — миротворца (не путать с украинским «Миротворцем»), прежде чем физически убить с седьмой попытки, обвиняли в деспотизме и тирании. Высмеивали же, напротив, за милосердие и набожность. Притом что более либерального, просвещенного, миролюбивого монарха трудно было представить.

А дело в том, что его масштабные реформы укрепляли и расширяли империю. Сторонники же тотального и глобального беспредела перенести это никак не могли. Поэтому и военные, и революционеры, и, как всегда, поляки хватались за пистолет при одном упоминании имени прогрессивного российского монарха. Но сначала строчили пасквили в газеты и тренировались в яйцеметании…

М-да, дела минувших лет. Только похоже, что мир, развиваясь по спирали, опять входит в очередную фазу обострения отношений «глобальников» и «державников», постмодерна и модерна. Или, говоря по-другому, «беспредельщиков» и «законников» — сторонников тотального беспорядка и хоть какого-то порядка.

После убийства чилийского президента Альенде возникла мировая пауза. Глобальные деньги любят глобальную тишину, а тогда серьезно нашумели. Хотя Латинской Америке не привыкать. Десятки, если не сотни покушений на легендарного Фиделя. Пять убитых президентов в одном Гаити. А ликвидации глав государств, закамуфлированные под болезни? А покушения на пассионарного Чавеса? Просто о сложном. Почему Украина деградирует?

Кстати, с близкими соратниками неистового Уго мне довелось поработать в Каракасе. Они рассказывали, как недруги «выводили» команданте на покушение. Сначала пытались десакрализировать народного любимца — приписать ему убойные пороки, а уже потом ликвидировать. По-тихому. Это отдельная большая история. А пока интересен тот аспект, что даже там старались не шуметь и «играть в приличия». Потом все же прорвало…

Я думаю, что просто у служителей хаоса, беспредела, «оранжевых революций» и прочей «мутной воды» кончилось терпение. А может, возникло ощущение, что кончается их время. Торопятся. Не готовят тщательно почву, как раньше.

Да, во времена уже былинные все было иначе. Помню еще, как терпеливо готовили покушение на того же Януковича. (Уж очень удобно расположена геополитически Украина, через дестабилизацию которой можно хаотизировать чуть ли не всю Евразию.)

Долго, например, искали причину попостыдней его первой ходки. Изнасилование, как предлагала одна дама с косой, не прокатывало. Такие статьи потом не «гасили». Придумал «кражу шапок». Хотя сел будущий президент по малолетке за драку. Но это не смешно. А ликвидировать потом (вспомните Шарпа) легче осмеянного главу державы.

Еще придумали такой брутальный, с точки зрения Запада, грех, как «прорусскость». Хотя из всех украинских президентов именно Федорович был самым «прозападным». Только хотел за этот вектор получать деньги. А Запад, в отличие от русских, которые деньги за любовь не берут, денег за любовь не дает.

Потом, конечно же, коррупция и сопутствующие ей золотые унитазы и позолоченные батоны, роскошная дача… Эх, бывал я на той даче. Унылая деревянная халабуда на фоне затейливых мраморных дворцов последующих украинских президентов. Не говоря уже про архитектурные причуды местного олигархата. Но сейчас, повторяю, не об этом.

Еще каких-то семь-восемь лет назад главу страны, избранную хроническими хаотиками триггером глобальных беспорядков, готовили на заклание годами. А сейчас чуть ли не мгновенный «чик-чик — и уноси готовенького».

Когда в Перу избрали президентом, по сути, антиглобалиста и жесткого традиционалиста Педро Кастильо, я ожидал, что весь континент будут готовить к большому хаосу. Ну, чтоб потом в общем бедламе и заварухе зачистить все излишне самостоятельные и тяготеющие к порядку страны, типа Кубы или Венесуэлы, а теперь еще и родины инков. Но не думал, что все пойдет так резко и быстро.

Президента Гаити Моиза колумбийские нарколибералы расстреляли вместе с женой почти так же показательно, как некогда Николае Чаушеску с супругой. Не стали даже заморачиваться с беспилотником, как перед этим с венесуэльским президентом Мадуро. Еще и торопливо пытали перед смертью. Видимо, исполнители хотели от него еще и получить подсказку — за что же они его ликвидируют. То ли за беспредел его партии «бритоголовых», то ли за утаивание от северных хозяев прибылей наркотрафика, то ли за заигрывание с зарубежными гастрономическими ЧВК, то ли за вакцинацию населения, то ли за его беспросветную нищету. Не выдал тайну мужественный глава страны. Он и сам ее не знал. Новая жизнь: в мире началась эпоха спецназа

А тайна на поверхности — хаос пошел в бой. Может быть, в последний и решительный. Его адепты даже перестали спорить, должен ли быть он управляемым или спонтанным. Просто — новый мировой беспорядок! И гаитянским манго здесь не отделаешься. Уже очевидно, что весь мир будет трясти: от Кубы до Белоруссии, от ЮАР до Афганистана, от Ирака до Ливии, от Армении до Украины, от Грузии до Молдовы… К сожалению, будут погибать и главы стран, выбранных на заклание, — сегодня это становится главной фишкой дестабилизаторов. Везде, где сторонники Большого Хаоса приложили свои нетерпеливые ручки. Остается пристегнуть ремни. И, конечно, верить, что будущее придет, порядок наведет.