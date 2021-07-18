Стынет кровь: мрачные и опасные места Харькова

Харьковские катакомбы
«Подземный мир» Харькова не обозначен на картах и закрыт для любителей экстрима и «черных кладоискателей». Причина проста: большая часть катакомб находится в аварийном состоянии и может обвалиться в любой момент. Но попасть туда все же можно, правда, только с опытным экскурсоводом.
Некоторым харьковским подземельям, по утверждению экспертов, от 300 до 500 лет. Другие, более молодые, создавались в советское время и имели стратегическое оборонное значение.
Катакомбы под Сабуровской дачей (Харьковской психиатрической больницей), например, служили для обогрева здания теплым воздухом. Подземелья представляли собой галереи, имеющие много камер и узких лазов.
Некоторые подземелья использовались для хранения вина и продуктов, быстрой транспортировки, а также в качестве бомбоубежищ. За состоянием большей части из них уже давно перестали следить — они или затоплены и завалены, или вскоре будут из-за протекающих труб и гниющих стен.
Это, к сожалению, еще больше привлекает местных экстремалов-любителей, но их безопасность, к сожалению, не может обеспечить никто.
«Крыша мира»
Здание в переулке Театральном, построенное в 1910 году по проекту архитектора Льва Тервена, должно было стать гостиницей, но планам помешала Первая мировая война, а затем и революция.
В советское время сюда заселили метеорологов, но после крупного пожара в 70-х годах жители съехали с общежития и больше не возвращались. Попытки восстановить здание не увенчались ничем.
Некогда изящное здание начало ветшать и стало местом сбора бездомных и криминальных элементов. Территорию оградили, но через забор можно было с легкостью перемахнуть.
«Крышей мира» его назвали потому, что с полуразрушенной дырявой крыши здания открывается отличный вид на Харьков. Звучит привлекательно, но рисковать не стоит: из-за аварийного состояния пола и стен закат над городом может стоить здоровья, а может быть, и жизни.
Померки
Район Померки сложно назвать особенно опасным, но гулять по нему от этого больше не хочется. Здесь находится Харьковский областной центр онкологии, к которому прижилось название самого района.
В народе бытует мнение, что название Померки происходит от «помереть», что очень точно описывает витающую в этом месте атмосферу.
Но если обратиться к толковому словарю, то можно узнать, что «померки» означает «отсутствие прямого света», то есть «сумерки».
Раньше район Померки окружали густые реликтовые леса, за которыми находился храм. В былые времена часы были только в храме, но местным было настолько хлопотно к нему бегать, что они стали ориентироваться по солнцу: как только лучи касаются крон деревьев, они сворачивали работу. Так название и прижилось.
Харьковчане говорят, что в этих местах витает странная мрачная атмосфера. Впрочем, в прогулках вокруг мрачного на вид онкологического центра вряд ли можно назвать приятными.
Мавзолей
Осматривать руины этого заброшенного торгового центра в центре Салтовки не решаются даже смелые подростки.
Мавзолеем это место прозвали местные жители за странное архитектурное решение, напоминающее по форме мавзолеи Ленина и Мао Цзэдуна. Сейчас же разобрать какие-то архитектурные формы сложнее: стены и ступеньки разваливаются, плитка облупилась.
Когда-то это было современное здание, вмещающее в себя несколько магазинов, теперь это руина, с которой местные власти никак не могут разобраться.
Под Мавзолеем есть подвал-тоннель, который сейчас щедро усыпан мусором, — туда мало кто решается спуститься.