Красноречиво об этом говорит один из трагических эпизодов Крымской войны — Альминское сражение 1854 года, описанное в эпопее Сергеева-Ценского «Севастопольская страда». Романист рассказывает, как в бой против Якутского пехотного полка были брошены элитные части французской армии — зуавы, набиравшиеся из арабов Алжира и одетые соответственно:
«…зуавы были в фесках, зеленых и красных, в восточных широких шароварах и с окладистыми черными, совсем мусульманскими бородами. Якутцы, со стороны которых они появились, приняли их за своих старых знакомых по Дунайской кампании — турок.
— Турки, братцы! Турки заходят во фланг! — кричали они, но совсем не озабоченно, скорее радостно даже: турки были привычным врагом, в турках не было ничего страшного».
Вражда двух империй — Османской и Российской — кончилась с гибелью оных. Уже в 1921-1922 годах Ленин и Ататюрк отлично поладили. Большевики поставили турецкой армии, изнемогавшей в войне с греками, сотни тысяч винтовок и послали военных специалистов. И по сей день на барельефе памятника «Республика» на площади Таксим в Стамбуле можно увидеть Климента Ворошилова и Семена Аралова (обычно его принимают за Фрунзе) среди отцов Турецкой Республики.
Последние двадцать лет сделали Турцию в российском (постсоветском) сознании объектом положительных эмоций. Миллионы людей при слове «Турция» представляют себе ласковое море, пляж, отель, аниматоров и холодильник с напитками. На второй линии сознания, впрочем, осталась часть старых представлений, образов и штампов. Насколько они живы и справедливы? Давайте разбираться.
Штамп первый: Турция — жутко исламская страна
Это и так, и не так одновременно. Да, когда-то османский султан считался наимусульманнейшим государем, а его держава — твердыней ислама. Но с двадцатых годов прошлого столетия Турция усилиями Кемаля Ататюрка стремительно становится напротив — самым светским из мусульманских государств. Да, 99 процентов жителей Турции — мусульмане, во всяком случае, называют себя таковыми. Да, большинство по-прежнему считает своей обязанностью ходить в мечеть или хотя бы соблюдать все требования религии и установлений шариата. Но на практике часто и густо все сводится к празднованию главных исламских праздников и соблюдению традиционных религиозных ритуалов.
В этом смысле Турция не исключение из европейской вероисповедальной практики, когда традиционализм заступает место живой религии предков. Как в России, усилиями Ленина и его соратников, в Турции в свое время усилиями Ататюрка и его единомышленников церковь была отделена от государства. В крупных городах, особенно в Стамбуле и, скажем, в Измире, можно запросто увидеть такую сценку: с минарета ближайшей мечети доносится призыв к правоверным идти на молитву, а последние преспокойно смотрят в это время в локанте (кафе) футбол по телевизору или в механе (кафе со спиртным) веселятся с друзьями под пиво или ракию с сигаретой в руке.
Да, в том же Стамбуле в религиозном квартале полным-полно людей старшего возраста в одеждах османского века, подчеркивающих приверженность ее носителей к религии предков, а в деревнях — и того больше, да и женщины все поголовно соблюдают религиозный «дресс-код». Но в то же время религиозных турок на Принцевых островах в Мраморном море (окрестности Стамбула) можно видеть как на религиозном, так и на соседнем светском пляже.
В то же время русскому, попадающему в Турцию, следует помнить, что последние двадцать лет страна сделала значительный крен в сторону исламизации внутренней жизни.
Президент Турции Эрдоган — весьма и весьма верующий человек, не устающий это подчеркивать. И он, и его партия исповедуют возврат к духовным ценностям предков, к возврату мусульманской религии ее прежнего авторитета. При этом, конечно, турки настолько европеизировались и обмирщились, что трудно сказать сегодня, до какой степени дойдёт процесс культурно-религиозного возрождения, тем более что поддержка исламских движений является одним из традиционных для Турции рычагов влияния на соседние страны.
Штамп второй: турки ленивы, как и все восточные люди
Образом ленивого, вечно кейфующего в дыму кальяна восточного человека мы обязаны великой русской литературе. Это она вводила нас в обман устами Михаила Лермонтова:
Посмотри: в тени чинары
Пену сладких вин
На узорные шальвары
Сонный льет грузин
Не знаем, как насчет грузин, но сказать о турке, что он ленив, — значит не только значительно погрешить против истины, но и незаслуженно обидеть одну из великих наций, сумевших не только завоевать полмира в эпоху становления Османской империи, но и восстать из руин Первой мировой, когда империя рухнула.
Для того чтобы понять, насколько «ленивы» турки, стоит сходить на любой турецкий рынок. И увидеть там не только торговцев, занимающихся своим делом до глубокой ночи, но и трудяг-грузчиков, перемещающих с невероятной скоростью такие грузы, что русским коллегам остается только крякнуть с досады.
Не забудем, что турки построили и отремонтировали пол-Европы и половину бывшего советского пространства. Турецкий строитель — скорый и спорый — стал приметой нашего времени. В моем родном Донецке они, например, всего за три года построили огромную и суперсовременную «Донбасс Арену» — лучший футбольный стадион Восточной Европы.
Но то на заработках. А у себя дома турки понастроили не только современные стадионы, но и сотни тысяч километров прекраснейших дорог, по которым колесят комфортные автобусы-лайнеры, десятки тысяч гостиниц на курортах, ставших для многих моих соотечественников лучшим местом отдыха. К курортам приложены аэропорты. Для справки: один аэропорт популярной Антальи принимает и отправляет в год пассажиров больше, чем все аэропорты Украины, вместе взятые.
Тот, кто прилетал в Турцию не через главный стамбульский аэропорт «Ататюрк», а через расположенный в азиатской части города «Сабиха Гёкчен», наверняка видел на подлете многие и многие километры гигантских парников, благодаря которым и труду местных крестьян Турецкая Республика завалила своими дешевыми фруктами бывший СССР. Так что о восточной лени турок говорить едва ли приходится. Лопается и эта подушка предвзятости и обобщений, как говорил классик.
Штамп третий: Турецкая кухня заканчивается на донёр-кебабе, чашечке кофе и «олл инклюзив» в курортном отеле
Это, мягко говоря, далеко от действительности. За столетия кочевой и оседлой жизни на огромном пространстве от предгорий Алтая до Малой Азии и Балкан турки в традиционную тюркскую кухню, приметы которой есть и в узбекской, и в уйгурской, и в азербайджанской кухне, привнесли элементы кухонь народов, которые они покорили, с которыми воевали.
Арабская, персидская, средиземноморская, индийская кухни взаимно обогащали турецкую, которая, в свою очередь, очень и очень много дала армянской, греческой, болгарской, югославской. Разнообразие турецкой кухни невообразимо. Особенно в приготовлении мясных блюд и сладостей. А главным напитком турка вопреки расхожему представлению является вовсе не кофе, а чай. Это поистине народный турецкий напиток. В любви к нему турки, пожалуй, превзойдут такие чайные народы, как русские и англичане, и уступят разве что китайцам. Правда, последние пьют зеленый чай, а турки признают только черный, выращенный тут же, в своих субтропиках.
Но более всего в турецком отношении к еде и кухне поражает организация общественного питания. Любая локанта (кафе) для рабочих разнообразием, свежестью продуктов и чистотой на сто процентов превзойдет большинство российских и украинских ресторанов. И, наверное, только в Турции можно так смело и безоглядно покупать уличную еду. Во-первых, турки, в отличие от нас, не морозят продукты, а хранят их на льду, во-вторых, за санитарным состоянием продаваемой провизии там следят одновременно государственные органы и «смотрящие» от местных «деловых». Контроль — очень действенный. Да и народные традиции чистоплотности сильны. В общем, Турция — идеальная страна для гастрономического тура. Причем не одного, потому что это вам не Германия или Польша, например, турецкую кухню надо узнавать долго и со вкусом.
Штамп четвертый: Турки — страшные русофобы
Да, надо признать, история русско-турецких войн имеет солидную идеологическую и экономическую подкладку. Долгие века базой для вражды были непримиримые друг к другу религии — христианство и ислам. Но в этом противостоянии, как мы упоминали уже в начале этих заметок, была некая домашность, что сглаживало наиболее острые углы и убивало настоящую ненависть.
В конце концов, турки, некогда охотно покупавшие славянских рабов, покорили русских и других европейцев своим гостеприимством и умением устраивать отдых и туризм. Последний является для Турции «священной коровой» экономики. Понимание этого есть у каждого турка. Поэтому русский турист, как и турист вообще, почти во всех случаях неприкосновенен. Чтобы не разувериться в этом, советуем просто не заходить в некоторые сомнительные районы Стамбула вечером. Особенно на севере и востоке исторического Константинополя. Там есть кварталы, куда в свое время власти мегаполиса свезли из исторического Бейоглу всех наркоманов и проституток.
Давным-давно выветрилась взаимная неприязнь, порожденная десятками войн, которые наши империи вели друг с другом в XVII-XX веках. Турки охотно женятся на славянках, зазывают на свои курорты, русский язык популярен для изучения. Зная только его, во многих туристических центрах страны можно чувствовать себя уверенно. Но десяток турецких фраз выучить все-таки не помешает. Особенно если вы желаете путешествовать по внутренней, сельской Турции — последние годы этот вид активного досуга у русских стал модным. Кстати, для любителей шопинга турки устроили в Стамбуле специальный русский кластер — магазины, рестораны, центры развлечений пестрят в кварталах Аксарай и Лалели, например, исключительно русскими вывесками и объявлениями.
Штамп пятый: пантюркизм жив
При этом не стоит слишком уж благодушествовать. Не стоит забывать, что Турция — член НАТО и американские базы, нацеленные на южное подбрюшье России, никуда с Анатолийского полуострова не делись. Самостоятельная политика Эрдогана, дерзко разговаривающего с Западом и Штатами, покупающего ракетные комплексы и атомные электростанции в РФ, никого не должны вводить в заблуждение. Отношения Турции с Североатлантическим альянсом и Европой по духу напоминают отношения России с Белоруссией — можно наговорить друг другу резкостей, но никуда не деться из кольца объятий «старшего брата».
Кроме того, Турция как государство хоть и светское, но исламское, поддерживает и при президенте Эрдогане будет всегда поддерживать все исламские движения на расстоянии ближайших пары-тройки тысяч километров. Огромно влияние Турции на крымских татар. Не будем забывать, что на полуострове их всего две с половиной сотни тысяч, а в Турции, куда их предки массово эмигрировали после присоединения Крыма к России в 1783 году, сегодня их живет не менее шести миллионов. Почти десять процентов населения страны. А еще в Турцию после развала СССР приехало огромное количество тюркоязычных казахов, киргизов, узбеков, туркмен, гагаузов и татар. Азербайджанцы вообще чувствуют себя здесь дома — они говорят с турками практически на одном языке. Как и крымские татары, впрочем, и гагаузы. И даже греко-татары из донбасского Приазовья.
Да, Турция — родина идеи пантюркизма, который намеревался объединить в огромный агломерат все тюркские государства Евразии от Босфора до Китая. Если бы идеологам пантюркизма удалось воплотить свои идеи, на карте планеты появилась бы еще одна мировая держава. Впрочем, в наше время пантюркизм не то чтобы не моден вовсе, но принял иные черты — потаенные. Но о нем надо постоянно помнить.
И арабам с иранцами, и среднеазиатским государствам с родственным тюркам населением, и России с Украиной, где живет немалое число тюркских этносов. В отличие от панисламизма, заточенного на религиозную общность мусульман всего мира, пантюркизм делает ставку и на кровь, и на веру, и на язык. А это варево, которое будет иметь вкус в зависимости от того, кто его сварит.