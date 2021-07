В июле исполняется 34 года с момента премьеры на Московском международном кинофестивале совместной советско-шведско-норвежской картины «Мио, мой Мио». Для некоторых снявшихся в ней актёров она стала ступенькой ко всемирной славе

Англоязычная версия фильма по сказочной повести Астрид Линдгрен «Мио, мой Мио» называлась «Мио в Дальней стране» (Mio in a land of Faraway). А вот в русской и шведской версиях название повести сохранилось.

Правда, на родине самой Линдгрен фильм восприняли прохладно. Среди того, за что ругали фильм, были даже «англицизм», отход от шведского медиевализма, эклектичность образов. В некоторых рецензиях даже говорили о «бессвязном наборе пейзажей». Лучший период жизни. Как человек с лицом мафиози помог прославить молодость в степях Новороссии © Одесская киностудия 1983 год

Впрочем, критики — критиками, а вот многим детям фильм запомнился. Так, одна из самых популярных рецензий на картину на imdb гласит:

«Я очень люблю этот фильм. Я видел его, когда был подростком, а теперь нашёл его снова. Раньше я соотносил себя с ним и представлял, что Дух когда-нибудь прилетит и за мной… Каким же я был впечатлительным ребенком!!! Сейчас у меня двое детей, и я уверен, что им тоже понравится смотреть этот фильм».

Но даже те, кто родился много позже премьеры фильма «Мио, мой Мио», и те, кто не увидел его в детстве, сегодня смотрят, а то и пересматривают эту картину. И причина — актёры, сыгравшие в советско-шведско-норвежском фильме. Притом не все из них играли главные роли.

Психопат, Бэтмен и человек с тысячью обличий

Сегодня это — признанный актёр, обладатель премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и многих других. Всему миру известен его перфекционизм и способность сыграть любую роль. Для того чтобы как можно лучше воплотить в жизнь образы персонажей фильмов, он то сбрасывал 28 килограммов, то набирал 20 килограммов.

Для любителей комиксов (а особенно — для фанатов вселенной DC Comics) он известен как трижды воплотивший роль Бэтмена.

А ещё он — «лицо» популярных в интернете мемов. Некоторые из них даже «вышли в офлайн» — их наносят на стены в российских городах.

Кристиан Бейл в фильме Американский психопат г. Нижний Новгород,

пересечение Невзоровых и Полтавской https://t.co/xm3GkKP5W6 pic.twitter.com/DaVzFwbfjD — Илья (@ipbatman69) January 30, 2021

​Речь о Кристиане Бейле.

Но если ознакомиться с его творческой биографией поподробнее, можно заметить, что его первой ролью в большом кино стало именно роль в фильме «Мио, мой Мио», где Бейл сыграл Юм-Юма — друга главного героя.

Тем, кто смотрел фильм, запомнилась мелодия, которую Юм-Юм наигрывал на флейте. Именно благодаря ей два друга — он и Мио (его роль исполнил британский актёр Ник Пиккард) смогли найти друг друга.

Снимался Бейл не только в Швеции, где начинается действие фильма, и в Великобритании, но и в СССР — в Крыму. Именно там решили снимать Страну Желанную, куда Дух отнёс Мио из Стокгольма. В фильме можно увидеть «Ласточкино гнездо», Воронцовский и Ливадийский дворцы, окрестности Ореанды, Симеиза и Ялты, Нижнемогабинское водохранилище.

О съёмках в СССР у Бейла остались смешанные чувства. Так, одним из ярких впечатлений стала проверка еды при помощи счётчика Гейгера. Всё дело в том, что во время съёмок случилась авария на Чернобыльской АЭС. Рок-остров под Бердянском. Как Райкин, Белогурова и другие зажигали на Азовском море © кадр из к/ф "Остров погибших кораблей"

А вот другой его партнёр по съёмочной площадке оказался не в восторге не от того, как проверяли еду, а от самой еды. И это несмотря на то, что в своё время его тренировали стойко выносить различные тяготы и лишения.

Как звучит покойник

Семнадцать с лишним лет тому назад — в декабре 2003 года — состоялась премьера фильма «Властелин колец. Возвращение короля» — третьей части кинотрилогии по роману-эпопее Рональда Руэла Толкина. Одной из первых сцен, с которой начинается этот фильм, была сцена убийства мага Сарумана, которого играл Кристофер Ли, его подручным Гримой Гнилоустом, роль которого исполнил Брэд Дуриф.

Изначально сцена должна выглядеть немного по-другому.

«Конечно же, это была моя работа как режиссёра — поговорить с Кристофером Ли и объяснить ему, чего я хотел. Итак, я начал долгое объяснение, какие звуки ему нужно издавать, когда его будут закалывать», — вспоминал позже Питер Джексон.

Но тут актёр его перебил.

«А вы хотя бы представляете, какой шум издаёт тот, кого закололи в спину? Потому что я — представляю», — заявил актёр и начал объяснять, подчас с бурной жестикуляцией, что за звуки издаёт убиваемый и почему человек с пробитым лёгким не может кричать.

И хоть старая толкинистская мудрость и гласит: «Саурону, Саруману можно верить только с пьяну», никто Ли перечить не решился.

Дело в том, что молодость у актёра была бурной: он прошёл Вторую мировую войну. Впрочем, военная карьера Ли началась не на фронтах Второй мировой, а в Финляндии, где он присоединился к британским добровольцам, направившимся на помощь финнам в советско-финской войне. Правда, службу он нёс далеко от фронта.

В 1940 году после подготовки в Великобритании Ли отправили в Африку. Там, пережив ряд приключений (Ли учился летать, подергался бомбардировке и даже был надзирателем тюрьмы Солсбери — непродолжительный период времени), Ли стал офицером разведки Королевских ВВС. Его прикомандировали к Управлению специальных операций и Группе дальней разведки пустыни — на основе этих, а также других формирований возник прославленный британский спецназ — Особая воздушная служба. Многоликая «Ночь перед Рождеством»: как казаки и не только Гоголя экранизировали © РИА Новости, Юрий Кавер / Перейти в фотобанк

Будущий актёр принял участие в высадке в Италию, где среди прочего поучаствовал в битве при Монте-Кассино.

В последние несколько месяцев службы Ли помогал разыскивать нацистских военных преступников.

Несмотря на такое бурное прошлое, сам актёр весьма неохотно говорил о своём боевом опыте. Но, как показывает история, на съёмках «Властелина колец» подчас он не мог сдержаться. Особенно, когда речь шла о вопросах профессиональных.

В «Мио, мой Мио» Ли доверили роль главного антагониста — рыцаря Като, которого в конце концов и убивает главный герой.

Как Тимошенко над Стокгольмом летала

При съёмках фильма спарринг-партнёром Ли в боях на мечах стал не его соотечественник Пиккард. С диверсантом Его Величества и по совместительству — злым рыцарем на мечах сражалась ялтинская девочка Елена Ступакова, которая занималась в секции скалолазания.

«Я, конечно, и с Ником, и с Кристианом общалась — насколько мой школьный английский мне позволял. И их совсем не задевало, что я делаю вместо них трюки. Они оба были такие безбашенные, балованные — особенно Ник. Меня еще поразило, что за ним везде нянька-гувернантка ходила, а он ей только приказы раздавал: "Принеси то, подай это". Я ещё думала: ну что это за пацаны, которые даже прыгнуть нигде не могут?!» — вспоминала она в интервью украинской газете «Сегодня» в 2012 году.

На момент интервью у неё уже было двое детей, а сама она сменила фамилию на Тимошенко. Она рассказывала, как много позже смотрела фильм со своими детьми и те узнавали маму. «Позор англосаксонским поджигателям войны!» Французы и канадцы ударили по истории Великобритании © commons.wikimedia.org, Odejea

Самым ярким впечатлением Елены стала поездка в Швецию. Там снимали полёт главного героя над Стокгольмом. В фильме Мио уносит из столицы Швеции в Страну Желанную на своей бороде Странствующий Дух.

Бороду Духа сделали из швартового канала на Ялтинской киностудии. Бороду крепили к концу гидравлической стрелы автокрана. И поднимали её над землёй. На 16-й минуте фильма можно увидеть, как советская школьница поднимается в небо.

«Борода была закреплена на конце гидравлической стрелы автокрана, и вместе с ней Лена, которая болталась на моих страховках, двигала руками и ногами, поднималась вверх, чтобы у зрителей не было сомнений, что это живой герой, а не манекен. Все еще подсветили снизу прожекторами — и смотрелось это эффектно», — рассказывал в 2012 году в интервью «Сегодня» киноконструктор Валерий Павлотос, придумавший технологию трюка.

Его коллега — художник-оружейник Сергей Микульский — изготовил железный коготь для Като. Кстати, у Микульского остались от общения с Ли самые хорошие впечатления.

«Он вместе с женой был у меня в мастерской. Обалденный и добрый мужик оказался — никаких звездных закидонов!» — вспоминал он.

В общем, ялтинцы постарались на славу. Но работа кипела и в Стокгольме.

Двое из АBBA

К моменту съёмок фильма «Мио, мой Мио» всемирно известный шведский квартет АВВА вот уже как три года не давал совместных концертов. Сейчас период с 1982 по 2008 год называют периодом распада АВВА, хотя сами артисты это и отрицали.

Агнета Фельтског и Анни-Фрид Лингстад выпустили свои сольные альбомы, а вот мужская половина группы — Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон — занялась новым проектом — группой Gemini. Участниками этого дуэта были брат и сестра Карин и Андерс Гленмарки. А вот композиторами — Андерссон и Ульвеус.

Дебютом Gemini стала композиция Just like that, которую Андерссон и Ульвеус написали ещё в 1982 году для АВВА. Но тогда песня не была издана. А вот дуэту Gemini она принесла известность и популярность. Последовавший за ней первый альбом — Gemini — попал в шведский топ-20.

Второй альбом — Geminism — получил гораздо большую популярность не только в Швеции, но и в Европе.

Главным его хитом стала композиция «Мио, мой Мио», написанная Андерссоном и Ульвеусом как раз для фильма.

Она продержалась в Topplistan — шведском национальном топ-листе — шесть недель. Из них пять недель она находилась в десятке самых популярных композиций. На пике популярности «Мио, мой Мио» занимала третью позицию.

Примечательно, что Карин Гленмарк спела песню не только на шведском и английском, но и на русском языке.

В общем, «Мио, мой Мио» стал самым успешным синглом Gemini (ту же Just like that АВВА всё же исполнила позже).

Тем, кто сегодня хочет попасть в Страну Желанную, достаточно прилететь в Крым. А вот тем, кто хочет посидеть на лавочке, где сидел горевавший перед полётом в Страну Желанную Мио, нужно посетить парк Тегнерлунден в Стокгольме.