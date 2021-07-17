Как пожаловаться на ненастную погоду по-украински? Мы расскажем о словах, без которых в этом случае не обойтись

Одна из примет затяжной хмурой погоды — «мряка», мелкий дождь с туманом. Также так могут называть туман и изморось по отдельности. Отсюда «мрячити» — моросить. Также в старых источниках встречается вариант «мрака».

Очевидно, слово родственно русским словам «мрак», «сумерки», «морочить», «смеркаться», «мерцать», «меркнуть». В церковнославянском языке исконно русская основа «морок» сменилась на «мрак».

Тайны украинского языка: «краватка», у которой ничего общего с «кроваткой» © shik-fason.ru

Изморось по-украински — это еще и «мжичка», уменьшительное от «мжа»/«мга», которое встречается и в областных диалектах русского языка. Согласно словарю Даля, «мжать» или «мжить» (отсюда «смежить веки») — дремать, грезить, щуриться. От этого корня и пошло название мокрого снега с дождем, от которого невольно щуришься. «Мзга» в диалектах — сырость, гниль, отсюда слово «промозглый».

Еще одно слово, которое подойдет, чтобы обсудить мрачную погоду, — «iмла». Это мгла, дымка, туман или смог. Вероятно, имеет общее происхождение со словом «мгла», восходящим к общеславянской лексике.

Слово «хмара» в славянских языках значит «туча», «облако», в более широком смысле — ненастье. «Хмара» родственна слову «пасмурный», образованному от «смурый» — «ненастный, хмурый». Этимологи считают, что оно могло произойти от смешения слов «хмура» и «пар» либо «марь» (туман). Возможно, в украинском языке оно закрепилось, придя из польского.

Отрицательная окраска корня отразилась в словах «смурной», «хмыра» со значением «мрачный человек». Отсюда и «хмырь» — нелюдимый, невзрачный, подозрительный человек.

В словаре Даля «хморь», «хмора» упоминается в значении «сырая погода, туман с дождем». Слово «хмара» встречается и в произведениях русских писателей, например у Федора Достоевского и Леонида Андреева. «Хмара» использовалось в языке как имя, прозвище и, в конце концов, фамилия.

Тайны украинского языка: цацки, цяцянки и цацки-пецки © CC0, Pixabay/nightowl

Откуда точно происходит слово «хурделиця», выяснить не удалось. Однако похоже, что все три украинских слова с корнем хурт-/хурд-, означающие метель, родственны и отличаются только суффиксами, и у «хурделицы» они такие же, как у «метелицы». Слово это не новое, оно встречается в произведениях украинских писателей середины ХХ века.

Представим, что метели и дожди прошли. На улице жара, в современном украинском языке — «спека». Появляются бабочки — по-украински «метелики». И, как можно заметить, это слово, родственное «мотыльку» в русском, неспроста похоже на «метель». Мотылек и метелик — от слова «мотать, мотаться» (в значении «порхать, сновать»), восходящего к корню со значением «бросаться, метаться». От этого корня происходит и слово «метель».

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В произведениях украинских писателей конца XIX — начала XX века, как правило, одинаково встречаются и близкие к русскому, и более «народные» варианты. Но постепенно именно писатели-украинофилы стали стараться употреблять в основном слова, отличающиеся от тех, которые используются в литературном русском языке. Так они и закрепились в лексике современного украинского языка.