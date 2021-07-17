За два дня до своей отставки Арсен Аваков побывал на масштабных учениях различных подразделений МВД в Ровенской области, где подчинённые министра в марте 2014-го хладнокровно убили «Сашка Белого»

Губернатора Буковины обвинили в контрабанде «белых тапочек»

В среду, 14 июля, сначала на ряде анонимных Телеграм-каналов Черновицкой области, а позже и на одном из самых рейтинговых местных порталов БукИнфо появилась информация о том, что глава Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) Сергей Осачук крышует контрабанду. В публикации «Белые тапочки губернатора» было сказано, что работники СБУ и таможни 6 июля этого года задержали фуру с прицепом, которая под видом гуманитарной помощи (секонд-хенда) перевозила крупную партию абсолютно новых белых кроссовок марки Nike. Раскольники напали на храм УПЦ в Черновицкой области © РИА Новости, Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Товар следовал из внутренней таможни Одессы в Черновцы как гуманитарный груз из США, а получателем в Черновцах значилась общественная организация «Черновицкое общество людей с инвалидностью «Милосердие». БукИнфо со ссылкой на собственные источники сообщил, что как только факт контрабанды был обнаружен, на таможню якобы позвонил Сергей Осачук, попросил «не трогать» этот груз и проявить «государственническую командную позицию». Всё дело в том, что, по одной из версий, кроссовки ко Дню независимости должен был раздавать спортсменам области новый начальник управления молодёжи и спорта Черновицкой ОГА Иван Гешко, бывший чемпион Европы и мира по бегу на расстояние в 1,5 километра, участник Олимпийских игр.

Поскольку отправителем груза была американская компания CIS DEVELOPMENT FOUDATION INC, проверяется возможная причастности к этой сделке и бывшего председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна (кстати, подсудимого по делу о вымогании взятки), учитывая его родственные связи в США и частые поездки туда. Ныне же его сын, Артур Мунтян, занимает пост вице-губернатора Буковины и отвечает за вопросы агропромышленного комплекса, ЖКХ и экологии. При этом журналисты не исключают, что в рекламных целях планировалось раздать лишь небольшую часть кроссовок, а остальные — просто продать.

Сам Осачук все обвинения отвергает. «Я хочу прокомментировать это как полную чушь, ерунду и ложь. И хочу сказать, что это просто низкое дно нежурналистской работы и мусора, которым забивают головы нашим людям, — заявил губернатор. — Понимаете, это настолько мелочно и настолько смешно, что глава ОГА, который координирует работу всех органов власти, может спускаться до такого грубого и смешного уровня». «Я считаю, что это полная дезинформация и ложь. Это моя позиция и честный ответ», — сказал Осачук.

Однако журналисты БукИнфо сообщают, что это далеко не единственный случай контрабанды, к которому причастен губернатор. По их данным, 7 июля 2021 года должностными лицами Черновицкой таможни был составлен протокол о нарушении таможенных правил при импорте груза конфет. Речь шла о попытке занижения сумм таможенных платежей, то есть заявления в таможенной декларации неверного описания товара, необходимого для определения его кода и таможенной стоимости. Протокол, несмотря на будто бы настойчивые просьбы Осачука, был составлен по факту нарушения таможенных правил, предусмотренных ст.485 Таможенного кодекса Украины. А получателем груза значился черновицкий предприниматель Василий Клим, жена которого — родная сестра жены губернатора. Украинские контрабандисты пытались вывезти артефакты периода Киевской Руси © пресс-служба СБУ

При этом местный ТГ-канал «Лупатый дровосек» утверждает, что «слив» информации о давлении губернатора на таможню — месть Черновицкого управления СБУ, где не могут забыть попытку Осачука сменить руководство главка сразу после своего назначения в 2019 году. Сергей Осачук остаётся одним из немногих удержавшихся в кресле губернаторов «первого призыва», назначенных Владимиром Зеленским после победы на президентских выборах. Сам Зеленский неоднократно называл Осачука одним из лучших глав ОГА на Украине. Удастся ли губернатору Буковины пережить разворачивающийся скандал, пока не берётся сказать никто.

Арсен Аваков провёл «финальную гастроль» в Ровенской области

За два дня до своей отставки глава МВД Украины Арсен Аваков, для которого обвинения в контрабанде привычны, впервые посетил Ровенскую область. Напомню, с этим регионом связана одна из первых громких операций подчинённых Авакова на посту министра: в ночь с 24 на 25 марта 2014 года в ровенском кафе «Три карася» сотрудниками ГУБОП и спецподразделения «Сокол» был хладнокровно убит активист «Правого сектора» Александр Музычко, известный в народе как «Сашко Белый».

Однако в «Три карася» Арсен Аваков не поехал, а вместе с главой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (на Украине входит в структуру МВД) Николаем Чечёткиным отправился на полигон в село Городище, где состоялись масштабные учения различных подразделений МВД — нацгвардейцев, полицейских, спасателей и пограничников. Их участники отработали действия при возникновении катастрофы самолёта, преодоление последствий масштабных ДТП, взрыва на АЗС и тому подобное.

«Сегодняшние комплексные учения, в которых принимали участие 300 человек, 65 единиц специальной техники и 5 вертолетов, показали слаженность действий личного состава в ликвидации любых чрезвычайных ситуаций. Когда приходит беда, мы должны быть готовы», — заявил министр, добавив, что такие учения позволяют нарабатывать компетентность в самых сложных ситуациях. «Спасибо всем специалистам, которые привлекались. Наша философия такова: все службы должны быть готовы к взаимодействию при ситуациях, которые возникают в жизни», — сказал Аваков, и эти слова звучали как прощание. Аваков мешал Зеленскому оккупировать власть — Неменский © РИА Новости, Владимир Трефилов

После учений Аваков и Чечёткин вернулись в Ровно, где совместно открыли здание 25-й пожарной части, которая отныне будет обслуживать два больших микрорайона города — Северный и Золотеево. Здание начали строить ещё в 1991 года, но завершили только в рамках «Большой стройки» Зеленского. В части к гостям из Киева присоединился глава Ровенской ОГА Виталий Коваль, и все трое вручили ровенским пожарным ключи от 44 квартир. Правда, это не постоянное жильё, а служебное — квартиры находятся на третьем и четвёртом этаже здания пожарной части — но пожарные были рады и этому.

В новом здании размещены также кризисный центр и интерактивный класс для подготовки юных пожарных — правда, школьников на открытие не пригласили, ограничившись детьми пожарных. Арсен Аваков лично вручил плюшевого медведя пятилетней Арине, и так счастливой от того, что её семья, наконец, будет иметь отдельную квартиру.

Четыре области планируют совместно развивать туризм в каньоне Днестра

На Прикарпатье 15 июля представители 33 общин подписали договор о межмуниципальном сотрудничестве в рамках реализации совместного проекта по развитию туризма и экологии «Днестровский каньон». Цель договора — развитие и сохранение Днестровского каньона, его подписали представители Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областей. Инициатором сотрудничества стала прикарпатская Городенка, где и состоялась встреча, а техническую помощь предоставил Ивано-Франковский региональный офис Программы «U-LEAD с Европой».

«Такое объединение дает доступ к межрегиональным и международным проектам для решения общих задач. Сейчас мы говорим о Днестровском каньоне, который проходит через 4 области. Впрочем, мы понимаем, что река Днестр протекает через большее количество регионов. Поэтому перспектива — привлечь в наше объединение представителей других областей, в том числе и Львовской», — сказал мэр Городенки Богдан Кобылянский.

Сейчас представители Приднестровских общин Западной Украины отмечают, что главными вызовами на пути развития туризма являются плохая инфраструктура, слабая узнаваемость Днестровского каньона, низкий уровень развития гостиничных заведений и учреждений отдыха, необходимость в подготовленных гидах и экскурсоводах. Ведь только летом Днестровский каньон посещает более 40 тысяч туристов, и интерес к нему ежегодно растет. Житель Ровенщины испугался штрафа и насадил полицейского на вилы © CC0, Pixabay

«Мы хотим, чтобы нас сегодня объединяли не только проблемы, но и возможности, координация усилий. В европейской практике проекты синергии приветствуются, потому что решение проблемы в одном месте дает их решение у других. Так, одна община сегодня может принять туристов, но ненадолго. Поэтому должны быть общие туристические маршруты, которые не должны замыкаться на отдельной территории. К примеру, тот же сплав по Днестру может длиться несколько недель. Такие туры есть, но пока они замыкаются в пределах одной области, а их надо расширять», — отметил руководитель Агентства регионального развития Черновицкой области Алексей Грушко.

«Следующее — экологические проблемы, среди которых заиление Днестра. Чья эта проблема? Хмельницкой области, или Черновицкой, или другой? Нет, проблема — общая. Так же, как и зарыбление Днестра, канализации территории. Местные музеи могут быть привлекательными, но лучше научить вести дела не одно музейное учреждения, а сразу несколько. Думаю, если есть государственная программа по развитию Украинских Карпат, так же должна быть государственная программа, касающаяся развития Днестровского каньона», — считает Грушко.

Ученые утверждают, что такая программа в свое время уже была разработана, но она «потерялась» в высоких кабинетах власти, когда Киев планировал создать на Днестре множество мини-ГЭС. Этого удалось избежать благодаря сопротивлению местных общин, но и инструментов для развития эти территории не получили. «Государственная целевая программа предусматривает комплексное развитие этого региона, а не только туризма. Регион у Днестра надо развивать с промышленностью, животноводством, ремеслами, сельским хозяйством, садоводством и виноградарством», — убежден декан факультета туризма Прикарпатского национального университета, профессор Владимир Великочий.

Днестровский каньон образован рекой Днестр и расположен на границе 4 областей: Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой. Он образовался в результате специфического геологического строения местности, а также тектонических движений и процессов водной и ветровой эрозии. Общая длина каньона составляет около 250 километров, что обеспечивает ему место среди наибольших каньонов не только Украины, но и Европы. Согласно результатам всеукраинского интернет-опроса в 2008 году, Днестровский каньон был признан одним из 7 природных чудес Украины.