Одежда власти фрау Меркель. «Пауэр дрессинг»

Именно так называют стиль одежды, который предпочитает немецкий канцлер Ангела Меркель - "пауэр дрессинг", одежда власти. 17 июля у канцлера Германии день рождения и, судя по всему - последний день рождения, который фрау Меркель встречает в качестве канцлера, то есть премьер-министра ведущей державы Европы

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Ангела — первая и пока единственная женщина, которая занимает пост канцлера Германии. И занимает уже 16 лет.

Больше, чем Меркель, на этом посту находился только Гельмут Коль. Чтобы "побить" и этот рекорд, Ангела должна остаться на посту канцлера до 18 декабря 2021 года. Это возможно, если будущее правительство будет создавать коалицию несколько месяцев (выборы в парламент пройдут в сентябре этого года).

Прецедент такой уже был и, возможно, повторится. Так что фрау Меркель имеет все шансы стать канцлером-"долгожителем из долгожителей".

Шахматная доска

Причину этого долгожительства описали ее биографы — "она переставляет фигурки на шахматной доске так, чтобы никто не был для неё опасным".

Ангела — умелый, тонкий кабинетный "шахматный игрок". Все эти годы никто не мог составить ей конкуренцию в Германии.

Хотя внешне она выглядит как самая обычная немецкая фрау, которая занимается домом и семьёй. Вот и многие политики Германии так думали. А когда поняли, что это не так, было поздно — на шахматной доске их уже не было. Или они незаметно для себя стали членами "команды Меркель".

Одежда власти

Так в чем же секрет? Что за одежду носит самый стабильный политик Европы?

Высший государственный пост страны ограничивает ее выбор. В основном это строгие брючные костюмы.

Единственное, что позволяет себе Меркель, чтобы намекнуть на то, что она всё-таки не только канцлер, но и женщина, — цвет пиджака.

Брюки могут быть черного цвета, иногда бежевого или белого. А вот пиджак — красным, зелёным или даже розовым.

Цвета для пиджака Меркель выбирает сложные. Это не просто зелёный или розовый. Это цвет фуксии. Или сложный оттенок салатового. Или изумрудный. Жемчужный. Цвет бордо. Алый. Карамель.

Цвет раньше был символом власти.

Но эти времена в прошлом. Самые влиятельные люди мира носят водолазки и джинсы (это был фирменный стиль Стива Джобса). Или джинсы и рубашки (Марк Цукерберг). Или серый свитер (Билл Гейтс). Как бы намекая — "я один из вас, парни".

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В остальном Меркель мало чем отличается от мужчин, которые управляют этим миром. Ведёт она себя, пожалуй, даже более сдержанно, чем они. Никаких "женских эмоций". Хотя пару раз было.

Например, когда Дональд Трамп демонстративно не подал ей в ответ протянутую руку. Фрау Меркель смущённо улыбнулась и пожала плечами.

Но это, наоборот, сгладило неловкость момента.

Внешне она выглядит как среднестатистическая гражданка Германии этого возраста (Меркель исполняется в 2021 году 67 лет).

«Серая жемчужина»

Её часто называют в печати серой, неприметной, даже некрасивой. Кто-то из журналистов дал ей прозвище Серая жемчужина.

Если посмотреть на фото Ангелы в юности, в 30, в 40 лет, становится понятно, что миловидная и даже, можно сказать, довольно красивая женщина сознательно выбрала этот образ "серой жемчужины".

Женщины-политики Германии, которые старше Меркель по возрасту, выглядят более интересно, более элегантно. Например, известная женщина-политик Эрика Штайнбах, которой уже 77.

Фрау Меркель почти не красится, не делает процедур по омоложению и, конечно, избави Господи, косметических операций.

Скорее всего, это ее личная особенность. Определенный аскетизм по отношению к себе, отсутствие желания "выделиться". Со временем неброский личный стиль стал ее "визитной карточкой", для миллионов немок она выглядит "своей".

Декольте и политика

Но однажды Ангела появилась в оперном театре в вечернем платье с декольте. Это был шок. Все вдруг поняли, что под панцирем "пиджака цвета фуксии" скрывается довольно женственная фигура. И даже… ээээ… довольно симпатичный бюст!

Это стало предметом многочисленных шуток.

Другая женщина, политик Вера Ленгсфельд, напечатала предвыборный плакат, где она рядом с Меркель в аналогичном платье, с таким же декольте. Подпись под фото была такая:

"Мы можем предложить вам больше".

Учитывая, что Вера Ленгсфельд тоже находится в возрасте бабушки, ажиотажа эти снимки не вызвали, но всё-таки многие срывали их со стен "на сувениры".

Они с Меркель давно находятся в одной партии, но Вера сделала достаточно скромную партийную карьеру по сравнению с Ангелой.

Хотя в начале 90-х было очевидно, что впереди, и очень сильно впереди на политической арене находится Вера Ленгсфельд.

Очень интересно сравнить биографии двух знаменитых немецких женщин-политиков. В чем причина, почему яркая, популярная, дерзкая Вера "проиграла" в политической жизни скромной "серой мышке" Ангеле?

Вера и Ангела

Ангела и Вера одинаково известны и популярны в Германии. Их биографии похожи внешне, но по сути противоположны.

Они обе провели детство и юность в ГДР. Они практически ровесницы (Вера на два года старше).

С Верой постоянно были связаны какие-то скандалы. С Ангелой — ни одного.

Ангела не была членом правящей в ГДР партии СДПГ. Вера стала членом партии и была со скандалом изгнана из нее (выступала публично против размещения ядерных ракет на территории ГДР).

Ангела родилась в семье теолога, но впоследствии не была связана с церковной деятельностью. Вера родилась в семье офицера "Штази", секретной службы, но впоследствии стала теологом, получила соответствующее образование.

Отец Ангелы спокойно поддерживал ее, хотя как проповедник и религиозный учитель был очень далёк от политики. Отец Веры публично ушел с работы, когда от него потребовали "отречься" от дочери.

В то время как Ангела мирно делала карьеру ученого, Вера вышла на одиночный пикет, была арестована и впоследствии выслана из страны.

Вера была активным участником сноса Берлинской стены, участвовала в публичных акциях, поддерживала воссоединение Германии. Ангела в это время работала в офисе партии как скромный помощник по связям с общественностью.

Потом выяснилось, что муж Веры следил за ней и писал доносы в "Штази" чуть ли не со дня свадьбы. Произошел грандиозный скандал, за которым следила вся уже объединённая Германия. Вера развелась, несмотря на десять лет брака и двоих сыновей.

Вера очень часто демонстративно выступает против — против войны в Персидском заливе, против приёма беженцев в Германии и по многим другим поводам.

Дерзкий плакат с декольте — конечно, личная выдумка Веры. Ей предложили использовать фото, где она пожимает руку Меркель (они обе — члены партии ХДС). Вместо этого она выкупила права на фото Меркель с декольте и, не поставив никого (в том числе саму Меркель) в известность, выпустила свой плакат.

Вера — очень яркая фигура, очень известная, а в начале политической карьеры — намного более известная, чем Меркель.

Но и тогда, и сейчас Меркель легко обходила Веру Ленгсфельд. Прагматичная, предсказуемая Ангела.

Благодаря своим неприметным, компромиссным манерам (и в личной жизни, и в моде, и в политике) Ангела смогла удержать власть на долгие годы.

Меркель не была ни самым ярким политиком своего поколения, ни самым выдающимся. Она — политик компромисса.

У Меркель отсутствует та внешняя дерзость, которая делает такой яркой Веру Ленгсфельд. Именно это и привлекает консервативное немецкое общество.

Но, конечно же, дело не только в склонности к компромиссам. Не только в том, что Меркель оказалась "в нужное время в нужном месте".

За мягким, "компромиссным" внешним видом и пиджаком "цвета фуксии" скрывается жёсткий и совершенно не мягкотелый политик.

«Я не химик, я физик»

Не зря её часто сравнивают с другой знаменитой женщиной — премьер-министром Англии Маргарет Тэтчер.

Хотя они во многом разные, внутри у обеих — железный стержень. Маргарет Тэтчер так и называли — Железная леди. Когда у Меркель спросили, признаёт ли она своё сходство с Тэтчер, та отшутилась:

"Конечно же, нет. Тэтчер — химик, а я — физик".

Но всем ясно, что внутреннее сходство обеих знаменитых женщин очевидно.

"Нью-Йорк Таймс" так описывает Меркель: "прагматичная, осторожная, деидеологизированная".

Ее фирменный стиль — "трезвость, спокойствие, взвешенность".

Президента России Владимира Путина называют, кстати, славянским Макиавелли.

И сравнивают пару Тэтчер — Горбачев с парой Меркель — Путин. Ничего общего!

Ангела Меркель — прекрасный собеседник. Контактный человек. Спокойная, выдержанная, способна выслушать и дать совет. Способная на сопереживание и компромисс.

Это показывает и её личная жизнь. Два брака, и никаких особых проблем ни в одном из них.

Где же Меркель?

Ангела Меркель носит фамилию первого мужа. Они познакомились в поездке в СССР. Поездку Ангела выиграла как лучшая ученица по предмету "русский язык".

В браке прожили пять лет и расстались мирно.

"Она забрала стиральную машину, мне досталась мебель", — вспоминал впоследствии Ульрих Меркель.

Сама Ангела комментирует первый брак неохотно. Да и давно это было. Но описывает, как всегда, с позиций практичности:

"Легче было снимать квартиру". И такие аргументы: "Все женились, и мы поженились".

Практичный и экономичный подход во всем, в браке тоже. Это "визитная карточка" Меркель. Прагматизм и ничего личного.

С 1984 года она стала встречаться с Иоахимом Зауэром, через 14 лет они поженились, но фамилия Меркель уже стала знаменитой, менять её Ангела не стала. Кроме того, она очень созвучна немецкому слову "значительный".

А слово "зауэр" созвучно словам "кислый, недовольный". Дело, конечно, не в этом, но предусмотрительный политик обращает внимание на все детали. Особенно такой предусмотрительный, как Меркель.

Почему же они с Иоахимом ждали свадьбы 14 лет? Иоахим был женат, у него уже было двое сыновей. Скорее всего, они просто хотели сделать всё максимально спокойно и не травмировать детей.

Опять компромисс. Но достойный уважения.

«Девочка Гельмута Коля»

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Но так было не всегда, конечно. В начале политической карьеры её называли девочкой Коля.

Именно знаменитый немецкий политик, "тяжеловес" Гельмут Коль начал продвигать Меркель на должность министра с должности заместителя пресс-секретаря в правительстве ГДР.

Да, Меркель очень повезло оказаться в нужном месте в нужное время. В то время как карьеры других политиков летели в пропасть, она оказалась человеком с необходимым "бэкграундом". За ней не тянулся шлейф прошлого, не было, как у других, сотрудничества с политической полицией ГДР, "Штази" или связи с правительством ГДР.

То, что она была молода и не имела ещё политических связей и опыта (который тянет за собой и компромат для будущего, когда история сделает очередной кульбит), стало из недостатка ее достоинством.

А потом девочка Коля дистанцировалась от "папы Коля". Выяснилось, что Коль получил на предвыборную кампанию миллионы марок и скрыл эти источники от широкой общественности.

Буквально через несколько дней в газете выходит статья Меркель, на тот момент уже генерального секретаря партии ХДС, где она резко осуждает Гельмута Коля.

Он ей этого никогда не простил. Через 10 лет Меркель, уже канцлерин, пошлет ему приветственный адрес ко дню рождения. Но Коль не отреагирует.

Так же точно практичная, дальновидная Ангела дистанцировалась в свое время от профессии отца, пастора протестантской церкви. Она сама вспоминала, что в школе, когда ее спрашивали про профессию папы, она отвечала невнятно. Многие думали, что ее отец — водитель. Слова "пастор" и "шофер" в немецком отличаются одним звуком.

Так же точно Меркель дистанцируется от всего, что может повредить ее карьере. Скорее всего, даже верный Иоахим, если случится ему оступиться, получит такое же "дистанцирование". Но пока что всё хорошо, он очень помогает в быту, "делает для нас закупки продуктов", сказала канцлерин в интервью немецкому телевидению (практичность и ничего более).

Так же точно она "дистанцировалась" от своего бывшего государства, ГДР, где спокойно и благополучно делала карьеру, и от всего "коммунистического".

В то же время осторожная Меркель не говорит и ничего плохого про свое детство. Наоборот, "было безоблачным". Она видела много кульбитов истории. Друзья становятся врагами и наоборот. Рушатся государства, уходят эпохи. А фрау Меркель остаётся канцлерин.

Айнтопф от Мутти

Конечно же, Меркель вовсю эксплуатирует образ мамочки. Она часто готовит сама. Тем более что блюда Ангела любит самые простые, даже можно сказать, крестьянские.

Самое любимое блюдо — картофельный суп. У него даже нет рецепта. Варите картошку, лук, морковь и другие коренья. Разминаете в густой суп-пюре. Добавляете зелень. Всё.

Конечно, в разных регионах в суп добавляют что-то своё. Например, сливы. Едят тоже по своему. Где с колбасой, где со сливовым или яблочным пирогом. Фрау Меркель предпочитает с острой сосиской.

Однажды перед выборами ее спросили, как же именно она готовит айнтопф. "Я разминаю пюре только ручной картофелемялкой, чтобы в нём оставались кусочки картофеля", — заявила Меркель. Можно представить, как умилились тысячи мам и бабушек в Германии.

Сама! Своей рукой! Картофелемялкой! Впоследствии, когда Меркель пропала из виду на несколько дней (скорее всего, находилась на лечении) и немецкая пресса всполошились, в английских газетах писали: "Зачем беспокоиться? Она где-то орудует своей картофелемялкой!"

Как говорят, в 2008 году, во время экономического кризиса, она лично проверила меню встречи с промышленниками. Успокоилась, узнав, что на обед будет достаточно скромное блюдо — рёбра ягненка с тушёной капустой.

"Это всё-таки деловая встреча, а не званый ужин", — объяснила заботливая, но экономная "Мутти".

Гороскоп

Меркель утверждает, что гости ещё никогда не ушли от неё голодными. Конечно, как же может быть иначе. Ведь Солнце в ее гороскопе находится в знаке Рака. Это знак самых заботливых, самых домовитых женщин. И они действительно обычно очень вкусно готовят.

Но Солнце в соединении с Ураном — это очень независимый, очень нестандартный человек. Вот такое сочетание — предсказуемая, стабильная женщина (Рак по солнечному знаку), которая, тем не менее, на всё имеет собственное мнение и будет его отстаивать.

Причем так же резко она может это мнение менять.

Так было в вопросе ядерной энергии. Из сторонника атомных станций Меркель резко превратилась в противника (после аварии на Фукусиме). Теперь Германия развивает другие источники энергии.

Так было в вопросе о беженцах, который в итоге, возможно, и привел Меркель к уходу с поста канцлера. Она была противником избытка мигрантов, но потом превратилась в их сторонницу. Как пишут сейчас, "общество к этому оказалось не готово".

Солнце в оппозиции к планетоиду Хирону и в квадрате к Нептуну. Да, это человек, который не всегда говорит то, что думает. Очень ловкий политик. Человек часто с "двойным дном", что-то не договаривает, многое скрывает.

Но в то же время это женщина огромного обаяния. Не всегда понятного, не всегда объяснимого. Очень привлекательна как женщина для мужчин.

И, конечно, Венера у фрау Меркель в знаке Девы — это дотошная, экономная, чрезвычайно практичная женщина. Какой она и является многие годы — добросовестная хозяйка Германии.

Екатерина Вторая и загадочный ромб

Кстати, то, чего никто не ожидает, — у Меркель на письменном столе находится портрет русской императрицы Екатерины Второй, немки по национальности.

Это очень неожиданно, учитывая скромный внешний облик "фрау с картофелемялкой".

Однажды у Ангелы спросили, что она взяла с собой почитать в отпуск. Оказалось, биографию Иосифа Сталина.

Конечно, ее привлекают сильные личности. Но журналисты ожидали услышать что-нибудь другое. Книгу по кулинарии, например.

Что же касается ещё одной загадки — "ромба Меркель", — то каких только предположений не строили. Это фирменный жест Меркель, когда она держит пальцы соединёнными определенным образом.

Писали, что это "масонский символ", "специальный знак". Меркель "замыкает контур энергии".

Сама же она объяснила всё, как всегда, очень просто — "я не знала, куда деть руки, и придумала этот жест".

Жест этот назвали "бриллиант Меркель", и он давно стал ее личным символом. И даже использовался как символ ее партии.

Все под контролем

Но что же будет в будущем? Меркель ещё год назад официально отказалась участвовать в следующих выборах.

Партия теряет популярность, нужен кто-то новый, энергичный, молодой. Выбор Ангелы пал на Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую быстро окрестили АКК, потому что произнести её полное имя нет никаких сил даже у немцев.

Но зимой этого года произошел скандал, после которого АКК ушла с поста главы партии. Скорее всего, реальная причина — АКК не хватило популярности. Она не стала такой же популярной, как Ангела, хотя ее называли "девочка Меркель" и "Меркель-2".

Новый глава ХДС Армин Лашет и кандидат на пост канцлера — конечно же, тоже "протеже Меркель". Станет ли он новым канцлером, будет ясно в сентябре.

Но точно можно сказать, что Меркель приложит к этому немалые усилия. Она, как всегда, разыграет шахматную партию с фигурами, которые могут и не догадаться о том, что их разыгрывают.

Соратники по партии, когда их просили дать характеристику Меркель, часто отмечали два основных её качества — холодный расчёт и желание держать всё под контролем.

А на экранах телевизоров мы увидим улыбчивую немецкую фрау — конечно же, с неизменной картофелемялкой в руках и с новым рецептом айнтопфа.