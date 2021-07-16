В праздничные дни тетерю делали на мясном или рыбном бульоне. А вот постную тетерю чаще всего заправляли хреном с квасом.

Для приготовления старинного блюда вам понадобится:

— гречневая мука — 400 граммов;
— пшено — 1 стакан;
— масло сливочное — 2 столовые ложки;
— шпик свиной соленый — 50 граммов;
— лук репчатый, чеснок, соль — по вкусу.

Украинская кухня: готовим веселящую варенуху
Украинская кухня: готовим веселящую варенуху
© hamov-hotov.ru
Залейте кипятком гречневую крупу, посолите и добавьте 1 столовую ложку сливочного масла, поварите на медленном огне.

Отдельно сварите пшенную кашу, также посолите и добавьте ложку масла.

Смешайте обе каши и заправьте толченым соленым шпиком с чесноком и луком.

Приятного аппетита!

 