Тетерей называют вкусную питательную кашу из гречки и пшена. В старину это блюдо было очень распространено в казацко-крестьянской среде, его готовили во время поста и особых торжеств

В праздничные дни тетерю делали на мясном или рыбном бульоне. А вот постную тетерю чаще всего заправляли хреном с квасом. Для приготовления старинного блюда вам понадобится: — гречневая мука — 400 граммов;

— пшено — 1 стакан;

— масло сливочное — 2 столовые ложки;

— шпик свиной соленый — 50 граммов;

— лук репчатый, чеснок, соль — по вкусу.



Украинская кухня: готовим веселящую варенуху © hamov-hotov.ru Отдельно сварите пшенную кашу, также посолите и добавьте ложку масла. Смешайте обе каши и заправьте толченым соленым шпиком с чесноком и луком. Приятного аппетита!