Рада приняла закон о ликвидации «Укроборонпрома»
Верховная Рада Украины во вторник, 13 июля, проголосовала за реформирование оборонно-промышленного комплекса — государственный концерн "Укроборонпром" будет реорганизован.
Закон предусматривает преобразование государственных и казенных оборонных предприятий, входящих в состав «Укроборонпрома», в хозяйственные общества. Единственным их владельцем будет государство в лице Кабинета министров.
Вновь созданные хозяйственные общества будут сгруппированы в научно-производственные объединения по отраслевому принципу: бронетехника, радарные системы, высокоточное вооружение и боеприпасы, морские системы, авиаремонт и спецэкспортеры.
Госконцерн также будет реорганизован в акционерное общество, 100% акций, которого будет принадлежать государству.
В законе прописано, что предприятия оборонно-промышленного комплекса, не задействованные в выполнении оборонного госзаказа (госконтрактов по оборонным закупкам) и не осуществляющие производство, разработку, модернизацию, ремонт, обслуживание, реализацию, утилизацию вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, могут передаваться Фонду государственного имущества для приватизации.
Послы G7 приветствовали принятие Радой закона о трансформации "Укроборонпрома" и призвали к быстрому и тщательному внедрению реформы, чтобы минимизировать коррупционные риски.
"Должным образом внедренные эти реформы будут способствовать повышению глобальной конкурентоспособности оборонной промышленности Украины и дальнейшему обеспечению безопасности страны", — сказано в сообщении на странице послов G7 на Украине в Twitter.
Рада одобрила Бюджетную декларацию на 2022-2024 гг.
Верховная Рада Украины в четверг, 15 июля, одобрила Бюджетную декларацию Украины на 2022-2024 годы. Документ предусматривает постепенное сокращение дефицита госбюджета с 5,5% в 2021 году до 3,5% и 3% — в два последующих года соответственно и до 2,7% — в 2024-м.
Согласно документу, рост экономики Украины составит 3,8% в 2022 году, 4,7% — в 2023 году и 5,0% — в 2024 году.
Доходы госбюджета в 2022 году должны быть на уровне 1,2 трлн гривен ($44,7 млрд), в 2023 году — 1,3 трлн гривен ($48,8 млрд), в 2024 году — почти 1,5 трлн гривен ($53,2 млрд).
Документом предусмотрено, что среднемесячная зарплата работников брутто составит: в 2022 году — 15 258 гривен ($560), в 2023 году — 17 159 гривен ($630), в 2024 году — 19 063 гривен ($700).
Согласно декларации, минимальная заработная плата в ближайшие три года увеличится с 6,5 тыс. грн ($240) на начало 2022 года до 7,665 тыс. грн ($280) на начало 2024-го. Планируется, что прожиточный минимум к 2024 году вырастет до 2972 грн ($110).
Также документ предусматривает развитие экспорта отечественных товаров, обеспечение замещения импорта, создание индустриальных парков, утверждение стратегии управления государственным долгом, операции с ценными бумагами для уменьшения нагрузки на бюджет, сохранение платы за лицензии на организацию и проведение азартных игр и т.п.
На Украине недоедает почти четверть населения — ЮНИСЕФ
На Украине из-за нехватки денег постоянно вынуждены недоедать почти 10 миллионов человек. Это худший абсолютный показатель среди всех стран Европы. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные 15 июля Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).
По данным организации за 2018-2020 годы, на Украине острую нехватку пищи испытывают 1,1 млн человек. Это на 200 тысяч больше, чем при прошлой оценке фонда в 2014-2016 гг. Еще 9,8 млн человек отнесли к категории тех, кто не пропускает приемы пищи, но вынужден сокращать потребление еды. Это худший абсолютный показатель среди всех стран Европы. Следом идет Россия, где 9,2 миллиона человек находятся в условиях нехватки еды или недостаточного питания, а 400 тысяч человек испытывают острую нехватку еды.
Однако в процентном соотношении к населению хуже всего среди европейских государств ситуация в Албании. Там недоедают 46,5% населения. Следом расположилась Молдова — 31,7% жителей. На Украине эта проблема затрагивает 22,4% человек, в России — около 6,5%.
Эпоха благоденствия на Украине, так и не начавшись, закончилась, констатирует директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.
«Да, украли заработки украинцев, поломали их планы на жизнь, зато местные топ-чиновники, зная прикуп, в кризис цинично делают огромные деньги. Удивительно для такой благословенной страны? Невероятно с таким количеством «патриотов»? Такого не может быть в XXI веке?! А вот и может, даже уже случилось», — написал Гончаров на своей странице в Facebook.