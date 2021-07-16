Верховная Рада окончательно ликвидировала «Укроборонпром», на Украине постоянно недоедают почти 10 млн человек, парламент одобрил трехлетнюю бюджетную декларацию. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Украинская власть ликвидировала головной концерн оборонной промышленности © Facebook, Державний концерн "Укроборонпром" Рада приняла закон о ликвидации «Укроборонпрома»

Верховная Рада Украины во вторник, 13 июля, проголосовала за реформирование оборонно-промышленного комплекса — государственный концерн "Укроборонпром" будет реорганизован.

Закон предусматривает преобразование государственных и казенных оборонных предприятий, входящих в состав «Укроборонпрома», в хозяйственные общества. Единственным их владельцем будет государство в лице Кабинета министров.

Вновь созданные хозяйственные общества будут сгруппированы в научно-производственные объединения по отраслевому принципу: бронетехника, радарные системы, высокоточное вооружение и боеприпасы, морские системы, авиаремонт и спецэкспортеры.

Госконцерн также будет реорганизован в акционерное общество, 100% акций, которого будет принадлежать государству.

В законе прописано, что предприятия оборонно-промышленного комплекса, не задействованные в выполнении оборонного госзаказа (госконтрактов по оборонным закупкам) и не осуществляющие производство, разработку, модернизацию, ремонт, обслуживание, реализацию, утилизацию вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, могут передаваться Фонду государственного имущества для приватизации.

Послы G7 приветствовали принятие Радой закона о трансформации "Укроборонпрома" и призвали к быстрому и тщательному внедрению реформы, чтобы минимизировать коррупционные риски.

"Должным образом внедренные эти реформы будут способствовать повышению глобальной конкурентоспособности оборонной промышленности Украины и дальнейшему обеспечению безопасности страны", — сказано в сообщении на странице послов G7 на Украине в Twitter.

Рада одобрила Бюджетную декларацию на 2022-2024 гг.

Наркотики и оружие. Ради чего Рада собралась на внеочередное заседание © Facebook, Верховна Рада України

Согласно документу, рост экономики Украины составит 3,8% в 2022 году, 4,7% — в 2023 году и 5,0% — в 2024 году.

Доходы госбюджета в 2022 году должны быть на уровне 1,2 трлн гривен ($44,7 млрд), в 2023 году — 1,3 трлн гривен ($48,8 млрд), в 2024 году — почти 1,5 трлн гривен ($53,2 млрд).

Документом предусмотрено, что среднемесячная зарплата работников брутто составит: в 2022 году — 15 258 гривен ($560), в 2023 году — 17 159 гривен ($630), в 2024 году — 19 063 гривен ($700).

Согласно декларации, минимальная заработная плата в ближайшие три года увеличится с 6,5 тыс. грн ($240) на начало 2022 года до 7,665 тыс. грн ($280) на начало 2024-го. Планируется, что прожиточный минимум к 2024 году вырастет до 2972 грн ($110).

Также документ предусматривает развитие экспорта отечественных товаров, обеспечение замещения импорта, создание индустриальных парков, утверждение стратегии управления государственным долгом, операции с ценными бумагами для уменьшения нагрузки на бюджет, сохранение платы за лицензии на организацию и проведение азартных игр и т.п.

На Украине недоедает почти четверть населения — ЮНИСЕФ

Глобальная угроза голода. В Украине недоедают почти десять миллионов © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

По данным организации за 2018-2020 годы, на Украине острую нехватку пищи испытывают 1,1 млн человек. Это на 200 тысяч больше, чем при прошлой оценке фонда в 2014-2016 гг. Еще 9,8 млн человек отнесли к категории тех, кто не пропускает приемы пищи, но вынужден сокращать потребление еды. Это худший абсолютный показатель среди всех стран Европы. Следом идет Россия, где 9,2 миллиона человек находятся в условиях нехватки еды или недостаточного питания, а 400 тысяч человек испытывают острую нехватку еды.

Однако в процентном соотношении к населению хуже всего среди европейских государств ситуация в Албании. Там недоедают 46,5% населения. Следом расположилась Молдова — 31,7% жителей. На Украине эта проблема затрагивает 22,4% человек, в России — около 6,5%.

Эпоха благоденствия на Украине, так и не начавшись, закончилась, констатирует директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

«Да, украли заработки украинцев, поломали их планы на жизнь, зато местные топ-чиновники, зная прикуп, в кризис цинично делают огромные деньги. Удивительно для такой благословенной страны? Невероятно с таким количеством «патриотов»? Такого не может быть в XXI веке?! А вот и может, даже уже случилось», — написал Гончаров на своей странице в Facebook.