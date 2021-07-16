«Визит в Каноссу» – эпизод борьбы между римскими папами и императорами Священной Римской империи в XI веке. Закончилась она убедительной победой Григория VII Гильдебранда, добившегося подчинения императора Генриха IV. Конечно, Меркель не папа, а Зеленский не император, но что-то от «каносского позора» в берлинском вояже украинского президента было

Впрочем, отчасти Зеленский смог компенсировать неопределённый результат этого визита на других направлениях внешней и внутренней политики. Во всяком случае, совсем уж выбитым из седла он пока не выглядит. Отставка Авакова так и вовсе скорее победа.

Встреча с Меркель

От встречи с Меркель в Киеве ожидали очень многого — даже больше, чем от встречи с Байденом, хотя, казалось бы, Меркель уже уходит с поста.

Во-первых, с ней предполагалось обсудить вопрос «Северного потока».

Зеленский собирался предъявить какие-то серьёзные аргументы против достройки газопровода, а если он будет запущен — добиться компенсации: гарантированного сохранения транзита, финансовой компенсации, кредитной линии, а также гарантий безопасности и даже возвращения Донбасса и Крыма.

Ещё до начала визита Киеву дали понять, что вопрос компенсации обсуждаться не будет, в результате чего украинские официальные лица дружно заявляли о том, что они «Родиной не торгуют». В сухом же остатке было только обещание Меркель поговорить с Байденом относительно украинского транзита (он-то какое к нему отношение имеет?).

Во-вторых, обсуждались вопросы выполнения Минских соглашений.

Зеленский, очевидно, собирался уговорить Меркель дать согласие на изменение соглашений и включение в переговорный процесс США.

О втором пункте поговорить не успели (в любом случае, для Байдена важнее будет позиция России, которая, судя по всему, на данном этапе не возражает против американского участия). Что до первого, то ответ Меркель («формула Штайнмайера» должна быть включена в украинское законодательство) рассматривают обычно как отсутствие каких-либо подвижек — Германия по-прежнему требует выполнения соглашений.

В-третьих, Зеленский намеревался получить военную помощь.

Недаром же делались заявления относительно предоставления Германией вооружения.

Однако встреча с министром обороны Германии была в последний момент отменена по непонятной причине (непонятно, почему она вообще была согласована на время до встречи с Меркель).

В-четвёртых, Зеленский требовал конкретных сроков и критериев присоединения к ЕС и НАТО.

По этому поводу, судя по всему, переговоры вообще не шли.

В целом возникает впечатление грандиозного провала. Впрочем, даже представители парламентской оппозиции осторожно говорят, что судить об итогах визита можно будет только через время — когда станет понятно, заработает ли СП-2 и какие гарантии получит Украина в обмен на его запуск.

Отставка Авакова

Глава МВД, сохранявший свой пост на протяжении семи лет, подал в отставку сразу после встречи с и.о. посла США (а фактически — ревизором Госдепа) Джорджем Кентом. Не увязать эти события сложно, но скорее всего сыграло роль сочетание интересов.

С точки зрения США Аваков и МВД — прямые конкуренты контролируемой американцами СБУ и созданной американцами «антикоррупционной» системы. Совершенно не случайно так радовался отставке Авакова нацист и убийца Сергей Стерненко, который сначала был сексотом СБУ, а потом перешёл на службу к «соросятам».

С точки зрения Зеленского, Аваков — уж очень неудобный персонаж.

Во-первых, у него своя система отношений с олигархами, и он совершенно не обязательно поддержит президента в борьбе с ними.

Во-вторых, осень ожидается горячей, будут протесты, и Зеленскому нужно иметь во главе МВД человека, которому он сможет доверять.

В-третьих, если у Зеленского действительно есть план досрочного переизбрания на пост президента, то ему нужна поддержка МВД (он ведь помнит, что фальсификации в пользу Порошенко были заблокированы, в частности благодаря позиции МВД).

Точка зрения самого Авакова неизвестна, но ушёл он без показательных демаршей, а на его место выдвинут руководитель профильного комитета парламента Денис Монастырский — человек, с одной стороны, из орбиты Авакова (был помощником-консультантом депутата Антона Геращенко), с другой стороны — находящийся в курсе происходящего в МВД, с третьей — не особенно весомый в системе (вероятно, без поддержки со стороны бывшего шефа ему будет трудно).

Аваков останется влиятельной фигурой общенационального уровня (от предложения Александра Корниенко побороться за место мэра Харькова он вежливо отказался). Мы подозреваем, что отстранение его с целью усиления позиций президента приведёт к ослаблению этих позиций.

Звонок в Пекин

На неделе произошло событие поистине знаменательное — Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.

Разговору предшествовала некоторая предыстория — поздравление в связи со 100-летием КПК со стороны Давида Арахамии и появившаяся в анонимных телеграм-каналах информация о том, что Кирилл Тимошенко руководит процессом обеспечения участия в большой приватизации китайских инвесторов. Всё это сопровождалось истерикой правых политиков (Вятрович, Гройсман) относительно недопустимости сотрудничества с КНР страны победившей декоммунизации.

Контакт руководителей государств состоялся, даже несмотря на инцидент с заводом «Мотор Сич» (китайцы, судя по всему, не в претензии — они могут взять деньгами, которые Украина проиграла в судах). Так или иначе, но китайцы по-прежнему заинтересованы в сотрудничестве с Украиной и, в частности, во вложении в украинские транспортные проекты.

Интересно то, что беседа произошла в то время, когда в Киеве пребывал представитель Госдепа Кент, а США рассматривают Китай в качестве стратегического оппонента и криво смотрят на контакты с ним подмандатных территорий. Есть две версии того, почему так произошло.

Первая версия — это всё бессознательно. Украинские власть имущие просто не понимают, что можно и чего нельзя допускать в международных отношениях. Потому, если им сказать, что этот разговор — вызов в адрес США, они будут очень удивлены.

Вторая версия — сознательная. Офис президента намекает США, что у него есть другие партнёры и, не получив ожидаемой помощи от американцев, он может получить её от КНР.

Разумеется, такая политика крайне рискованна, но пока что у ОП всё получается — партнёры идут на уступки или, по крайней мере, признают за Украиной наличие каких-то интересов.

Байден, Меркель и Зеленский

Встреча Байдена и Меркель ожидаемых украинскими радикалами плодов не принесла.

Несмотря на то что Байден остаётся последовательным противником «Северного потока», Меркель смогла отстоять необходимость его достройки. Байден в ответ на это сказал: «Добрые друзья могут расходиться во мнении».

Впрочем, Меркель не оставила Украину без своей поддержки: «Мы приложили много усилий, чтобы выработать с Россией и Украиной договор, который гарантирует газовый транзит до 2024 года».

Как мы и предполагали, «гарантии», которые готовы предоставить западные союзники, совпадают с гарантиями, которые дал В.В. Путин 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме: «Мы в течение ближайших пяти лет будем прокачивать до 40 млрд куб. метров». Учитывая, что пять лет больше трёх, можно говорить о решительной «победе» Меркель и Зеленского.

Кстати, встреча Зеленского с Байденом до сих пор не назначена. Ряд украинских аналитиков полагает, что США недовольны развивающимся сотрудничеством Украины и Китая, но, думается, проблема шире и состоит в общей неадекватности украинской политики существующей расстановке сил.

Попытки навязывать что-либо сверхдержавам рано или поздно приведут к тому, что сверхдержавы сами начнут что-то навязывать…