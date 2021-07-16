Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден, несмотря на разногласия по «Северному потоку-2», заверили, что приложат все усилия для сохранения транзита через Украину после запуска нового газопровода, однако вместо благодарности Офис президента Украины обвинил главу немецкого правительства в предательстве

Одним из последних зарубежных визитов на посту главы немецкого правительства Ангела Меркель совершила в Соединённые Штаты, чтобы перед уходом из большой политики уладить все разногласия с одним из ключевых партнёров Берлина — Вашингтоном.

За 4 года правления республиканца Дональда Трампа между странами накопилось немало проблем в двусторонних отношениях, и лидерам было о чём поговорить, но особое внимание они уделили и международной повестке. В числе центральных тем переговоров был «Северный поток-2», в своё время вбивший клин между Германией и США. «Просто анекдот»: Байден и Меркель сами себя разоблачили в вопросе «Северного потока – 2» — Симонов © РИА Новости, Сергей Гунеев / Алексей Витвицкий

За последние пару месяцев сторонам удалось найти более-менее приемлемое решение и достичь прогресса по вопросу будущего энергетического проекта, реализуемого Россией. Благодаря тому, что американский лидер Джо Байден снял санкции в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига, хотя и ввёл ограничительные меры против других участников проекта, строительство продолжилось более высокими темпами, и на сегодняшний день готовность составляет 98%, завершить укладочные работы планируется в конце августа.

«Моя позиция по «Северному потоку — 2» известна в течение определённого времени. Хорошие друзья могут не соглашаться. К тому моменту, когда я стал президентом, он был завершён на 90%, и вводить санкции не имело никакого смысла», — объяснил свою позицию президент США.

Меркель сообщила, что в ходе переговоров они говорили о России и об Украине в увязке к «Северному потоку — 2». По её словам, Германия и США по-разному смотрят на проект, но сходятся во мнении относительно будущей роли Украины в поставках газа.

«Хочу сказать чётко, наше понимание было и есть: Украина остаётся транзитной страной. Для меня «Северный поток — 2» — дополнительный проект, а не проект, замещающий транзит газа через Украину. Всё остальное вызвало бы большую напряжённость. Мы ведём переговоры о том, как мы вместе можем это дать понять», — заявила канцлер ФРГ.

«Эта формулировка предполагает, что они будут ожидать от Путина каких-то гарантий прокачки определенных объёмов газа через Украину. Какие объёмы, на каких условиях — это всё очень важно, по всей видимости, эти условия будут определяться в ближайшее время», — считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Меркель подчеркнула, что Германия и Европейская комиссия приложили много усилий для содействия заключению в Россией и Украиной в конце 2019 года договора о транзите газа на 5 лет, и выразила надежду на его продление после 2024 года. Согласно действующему контракту, в 2020-м Россия прокачивает по украинскому маршруту 65 млрд кубометров топлива, а в последующие — по 40 млрд кубометров, причём Киев гарантированно получит оплату, поскольку действует принцип «качай или плати» (Россия должна заплатить за забронированные мощности, даже если объём фактической прокачки окажется меньше).

Отвечая на совместной пресс-конференции о возможной реакции Евросоюза на потенциальную остановку Россией поставок газа через Украину, Меркель заявила: «Мы будем действовать активно, если Россия не будет учитывать это право Украины быть страной-транзитёром. У нас есть много инструментов, они лежат существенным образом не на немецкой стороне, а на европейской, которые можно применить (в случае нарушения транзита — ред). Это всегда демонстрировалось и в связи с санкциями, и Минском, и с аннексией Крыма. Но я не хочу здесь заниматься спекуляциями, хочу только сказать, что мы все, включая наши профильные ведомства, говорим о том, какие возможности для реакции мы имеем. Мы находимся в диалоге с нашими европейскими друзьями, однако всё будет задействовано в решающий момент, до которого, я надеюсь, не дойдёт».

По словам Байдена, они с Меркель абсолютно едины в убеждении, что «России нельзя позволять использовать энергетику в качестве оружия для принуждения или запугивания её соседей», и в связи с этим попросили правительства своих стран «изучить, будет ли энергобезопасность и безопасность Украины укрепляться или ослабляться, исходя из российских действий».

«Сегодня мы запускаем климатическое и энергетическое партнёрство с целью поддержки энергетической безопасности и развития устойчивых технологий в области энергетики, а также развивающихся экономик, в том числе в Центральной Европе и на Украине», — добавил американский лидер.

Эта программа предусматривает 3 ключевые области сотрудничества Вашингтона и Берлина:

1. укрепление двустороннего взаимодействия в сфере борьбы с глобальным изменением климата;

2. расширение сотрудничества по разработке и внедрению критически важных энергетических технологий;

3. ускорение перехода к устойчивой энергетике в формирующихся экономиках, содействуя при этом борьбе с изменением климата и недопущению использования энергоресурсов в качестве инструмента принуждения.

В контексте последнего пункта стороны обещают мобилизовать инвестиции в Центральной и Восточной Европе, в том числе поддерживая энергетическую трансформацию, энергоэффективность и энергетическую безопасность Украины.

Кроме того, Байден повторил дежурные фразы о поддержке Киева на международной политической арене.

«Мы (США и Германия — ред.) согласны с важностью дальнейшей интеграции Западных Балкан в европейские институты, а также (мы едины — ред.) в нашей продолжающейся поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, равно как и продолжающейся важности реформ, направленных на поддержку их трансатлантический чаяний», — сказал он, не приведя подробностей. Американский эксперт объяснил, как Украина станет частью НАТО, не вступая в Альянс © пресс-служба президента Украины

Однако при этом на призывы президента Украины Владимира Зеленского и членов правительства с требованием скорейшего принятия страны в Евросоюз и НАТО, звучавшие в последние месяцы с завидным постоянством, западные политики и дипломаты уже прямым текстом отвечали, что вопрос о предоставлении членства Украине в этих блоках на повестке дня не стоит.

По сути, Байден и Меркель дали гарантии, что, если после запуска «Северного потока-2» транзит российского газа прекратится, то Запад встанет на сторону Киева, но украинским властям этого оказалось мало.

«Визит (Зеленского в Берлин 11-12 июля — ред.) фактически ничего не принёс. А не принёс потому, что госпожа Меркель 7 лет держалась, но в конце всё же немного сдала украинские интересы в пользу России», — заявил внештатный советник главы Офиса президента Украины, советник делегации Киева в Контактной группе Алексей Арестович.

По его словам, украинский лидер не нашёл «общего языка» с канцлером ФРГ по целому ряду вопросов, включая завершение строительства «Северного потока — 2» и выполнение «формулы Штайнмайера».

«Вежливые заявления во время пресс-конференции — это просто чтобы не ссориться», — считает Арестович.

По его мнению, западные страны готовы договариваться с Россией, поскольку обеспокоены ростом влияния Китая в мире.

«Я так понимаю, что немцы называют это защитой немецких национальных интересов. Цена может быть тяжёлой для Украины, даже в окружении Байдена есть такие люди», — заявил украинский политик.

После того, как стало очевидно, что препятствий с американской стороны для завершения строительства «Северного потока-2» больше нет, Киев заявил, что готов дать согласие на запуск проекта, но при условии получения компенсации: если верить источникам западных СМИ, началось всё с денег, а завершилось гарантиями возвращения под контроль Украины Донбасса и Крыма.

Накануне переговоров президента США и канцлера ФРГ Зеленский высказал свои пожелания посредством Twitter: «Встреча Байдена и Меркель может изменить будущее Европы. Ценности, принципы и безопасность нельзя обменять на экономические интересы. Я верю, что наши американские и немецкие партнёры будут совместно противодействовать агрессору, а не поощрять его. И никакого решения по Украине без Украины».

Борясь против «Северного потока-2», украинские политики опускают тот факт, по какой причине вообще возникла необходимость строить этот газопровод: Европа поняла, что нужно искать способ обеспечения стабильного транзита газа, после того, как Киев в 2009 году создала искусственный кризис, перекрыв подачу российского топлива. Борясь с «Северным потоком-2», Украина пропустила гораздо более тяжелый удар от России — эксперт © nord-stream2.com

«Интерес России состоит в том, чтобы стабильно обеспечить Европу газом по взаимовыгодной цене, быть хорошим партнёром Европы и пополнять свой бюджет. А в чём интерес Украины? Чтобы газ шёл только через её ГТС. <…> Было принято решение о строительстве «Северного потока-2», причём украинский транзит сохраняется. Получили то, что необходимо — транзитную конкуренцию», — сказал бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник в эфире радио Sputnik.

И эту конкуренцию, по его словам, Украина не выдерживает, а расплачиваться за это будут европейцы, в частности, Германия, которая настаивает на украинском транзите.

«Теперь транзит поставки газа обеспечен. И знаете, кто «закроет» украинский коридор? Германия. Потому что Россия продаёт газ Европе по одной и той же цене, а вот цена транзита будет совершенно разной. Самой дешёвой будет, конечно, северная ветка — там нет посредников. А что касается транзита через Украину, то платите, господа европейцы, если хотите оплачивать ещё и украинскую коррупцию», — добавил Олейник.

Что касается «Северного потока-2», то, несмотря на позицию Байдена о том, что санкционное давление не помешает завершению строительства, ставить точку в этой истории ещё рано.

«Понятно, что Байден Меркель не сломал — она осталась при своём мнении. Но при этом борьба будет продолжаться. Не думаю, что Соединённые Штаты вообще отказались от попыток каким-то образом затормозить реализацию проекта. Есть разные варианты, в частности, касающиеся сертификации уже построенного газопровода в Европейском союзе. Есть возможность вести какие-то игры с энергетическими правилами ЕС, например, может быть принято решение, что «Газпром» получит право заполнять этот газопровод только на 50%, а 50% будут резервироваться для возможных альтернативных поставщиков», — предупредил Кортунов.

К тому же осенью в Германии сменится власть, и от того, кто сменит Меркель на посту канцлера, зависит многое.