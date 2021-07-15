В четверг, 15 июля, Верховная Рада Украины должна была рассмотреть правки в языковой закон, которые бы смягчили некоторые его положения. Однако ожидаемого послабления для русских Украины не случилось. А внеочередное заседание, назначенное на 16:00, и вовсе будет посвящено вопросам экологии

Об отзыве поправок в закон об украинизации накануне сообщила в среду, 14 июля, замглавы фракции партии «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«Языковые поправки отозваны», — рассказала она журналистам. Политолог назвал главный просчет Украины в борьбе с Россией © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Таким образом, партия Зеленского пошла на поводу у национал-патриотов, которые накануне взбудоражили общественное мнение рассказами о скором «предательстве национальных интересов» путём внесения изменений в языковой закон.

Одним из первых забил тревогу лидер фракции «Голос» Ярослав Железняк. Он сообщил, что Верховная Рада в четверг может рассмотреть во втором чтении законопроект № 5551-2 о внесении изменений в закон о государственном бюджете на 2021 год и внести поправки в закон о государственном языке, которые нивелируют действие важных норм языкового законодательства.

«Эти правки пытаются протащить вообще с нарушением регламента — поправки в закон о госбюджете вносят изменения в совсем другие законы», — заявил Железняк.

Так, он заявил, что поправка №13 и поправка №14 предлагают вывести создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия языкового законодательства, поправка №16 «убирает необходимость действующим госслужащим подтверждать владение украинским языком», а поправка №17 позволяет использовать язык национальных меньшинств в образовании.

«Значит, и обучение на русском языке в школах и универах», — подчеркнул Железняк.

Однако позже «слуги народа» заявили об отзыве языковых поправок.

И действительно, в сравнительной таблице законопроекта №5551-2, который будет приниматься последним на внеочередном заседании, напротив языковых поправок (что характерно, Железняк ошибся — поправки №16 и №17 касаются реставрации, а поправка №13 — предотвращения коррупции) стоит слово «Отклонено».

Так, отклонили поправку №14 народного депутата Максима Бужанского, а также поправку №18 ряда нардепов.

Но и на этом власть решила не останавливаться.

Трусливый шаг

В среду, 14 июля, стало известно о решении Конституционного суда Украины о признании конституционным закона о функционировании украинского языка как государственного. Первым об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание «Зеркало недели».

«Большая палата Конституционного суда приняла решение по делу по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия конституции Украины (конституционности) закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Суд признал, что языковой закон является конституционным», — указывалось в сообщении издания. Кива увидел шанс для Порошенко из-за отставки Авакова © Илья Кива/Фейсбук

Признать неконституционным закон о государственном языке в июне 2019 года попросил 51 народный депутат. Парламентарии направили соответствующее обращение в Конституционный суд.

Само принятие закона стало «лебединой песней» режима Петра Порошенко, проигравшего выборы весной 2019 года. Несмотря на то что президентом стал Владимир Зеленский, парламент оставался подконтролен Порошенко, чья политсила формировала правящую коалицию.

Решение КСУ вызвало негативную реакцию у многих наблюдателей. При этом некоторые из них сообщили, что решение суда было сделано по просьбе властей.

«Как говорят, решение было это вынесено ускоренно именно сегодня по просьбе Банковой, чтобы перебить негативный для Зеленского резонанс от отмены Верховным судом Указа президента об увольнении главы КСУ Тупицкого», — заявил главред украинского издания «Страна» Игорь Гужва.

Народный депутат Максим Бужанский, которому среди прочего принадлежало авторство языковых поправок, высмеял судей КСУ.

«Говорят, что некоторые судьи КС, из числа тех, кто сегодня решил, что грубейшее нарушение регламента не мешает действующему закону о языке быть конституционным, признали предыдущий закон о языке неконституционным по той же причине, нарушение регламента, которую сочли неважной сегодня. Думаю их можно считать судьями неопределенной юридической ориентации», — отметил он у себя в Telegram-канале.

Сам он, несмотря на то что его поправки отклонили, не намерен сдаваться.

«Так как её не учли, на учёт поставлю её я. И каждый депутат выразит свою позицию, хочет ли он, чтобы парикмахера штрафовали на 8 тысяч гривен (около 22 тыс. руб. — Ред.), за слово «здравствуйте» на родном языке. А каждый парикмахер будет знать, кому он обязан штрафом, если правка провалится, вот и всё», — рассказал Бужанский о своих планах на 15 июля. Алексей Якубин: Для Офиса Зеленского Аваков оказался слишком «непослушным» главой МВД © Facebook, Алексей Якубин

Впрочем, депутаты вполне могут сбежать с рассмотрения этой поправки. Законопроект №5551-2 согласно повестке внеочередного заседания стоит на последнем месте. Более важными для украинских властей оказались вопросы экологии.

Аваков и «изумрудная сеть» для коррупции

Если первая половина дня в Верховной Раде пройдёт под знаком главы МВД Арсена Авакова — именно его отставку собираются рассматривать первой на очередном заседании — сразу после регистрации народных депутатов в 10:00, то вторая половина дня пройдёт под знаком экологии.

Львиная доля законопроектов, которые будут рассматривать на внеочередном заседании, посвящена экологии. Одним из таких документов является законопроект №4461 народного депутата от «Слуги народа» Юлии Овчинниковой. Он предусматривает защиту на Украине территорий «Изумрудной сети» — земель, где деятельность человека может навредить редким представителям флоры и фауны.

Этот законопроект на Украине вызвал у многих опасения.

«Под видом борьбы за экологию по европейским стандартам (в ЕС такие охранные зоны также есть и называются они Natura 2000) Краснолуцкий вместе с подельниками в комитете Рады, используя давление «экоактивистов», хочет внедрить систему поборов с любого бизнеса, который захочет вести деятельность на таких территориях (сейчас — 16%, а в будущем 30-40% всей страны)», — сообщил ещё 12 июля Telegram-канал «ЗеРада».

Другой Telegram-канал — «Легитимный» — в тот же день также заявил, что в законопроекте об «Изумрудной цепи» есть интерес замминистра экологии Краснолуцкого, которого авторы канала связали с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

«Замглавы Минэкологии Александр Краснолуцкий — член «винницкого клана» непотопляемых чиновников, бывший топ-чиновник Госземкадастра при Порошенко — активно продвигает через профильный комитет Рады очередную коррупционную «кормушку». Формально «реформу» писали уважаемые экологические организации. Но не увидеть за этой «кормушкой» прямой коммерческий интерес конкретной политсилы просто невозможно. Кроме «экологов», положительный вывод на законопроект дал (закрыв глаза на некоторые положения европейской Директивы) лишь комитет европейской интеграции, возглавляемый порошенковской Климпуш-Цинцадзе. Основной автор документа Овчинникова хоть и «Слуга», но тоже из Винницы. О схемах Краснолуцкого на разных должностях ходили легенды. Одна из свежих — это скорость «бесплатной» приватизации земли в Винницкой области, когда он работал в Госгеокадастре», — указывалось в публикации. Ищенко объяснил, что стоит за отставкой Авакова © кадр видео Украина.ру

Но что заставило сразу несколько популярных каналов заговорить о коррупции? Дело в положениях законопроекта. Так, на смену целевого назначения участка земли, внесение других ведомостей в земельный кадастр, получение разрешения на начало строительных работ, ведение сельскохозяйственной деятельности, добычу полезных ископаемых, ведение дноуглубительных и иных работ нужно будет получать заключение, что это не мешает «Изумрудной сети».

Проверка уполномоченного органа будет занимать от 15 дней. Кроме того, закон будет иметь обратную силу — он распространится на уже работающие предприятия.

Таким образом, под знаком борьбы за экологию в Раде попытаются создать очередную коррупционную кормушку. Для ряда народных депутатов это уж точно поважнее, чем борьба за права украинских граждан.