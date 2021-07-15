В украинской политике происходит цепочка знаковых и громких событий

Министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление об отставке, которую, впрочем, еще должна утвердить нестабильная Верховная Рада. Это случилось вскоре после того, как он встретился с новым главой посольства США Джорджем Кентом, который прибыл в Киев специально для того, чтобы провести в жизнь установки американского Госдепартамента, и является сейчас кем-то вроде генерал-губернатора Украины.

Все произошло быстро и буднично. Могущественный министр удерживал свое кресло со времен Евромайдана, опираясь на ультраправые подразделения добробатовцев, которых откровенно побаивался Зеленский. Однако сейчас он уступает свой пост без малейших намеков на непокорность. Американский дипломат сделал Авакову предложение, от которого нельзя было отказаться. Судя по всему, речь идет о гарантиях неприкосновенности, чтобы министр получил возможность уйти на почетную пенсию под покровительством и защитой со стороны США.

Эта история в который раз показала, до какого неприличного состояния дошла сегодня внешняя зависимость Украины. Все основные кадровые вопросы украинской политики решаются сейчас не столько на берегах Днепра, сколько за океаном. Или во всяком случае согласовываются с иностранными сюзеренами, которые выступают арбитрами во внутренних конфликтах туземной элиты. «Не такой эмоциональный». Аваков не мог уволиться в сердцах — Золотарев © kmu.gov.ua

Именно это предопределило сейчас отставку Арсена Авакова, давно испортившего отношения с украинскими грантоедами. По мнению молодых реформаторов, могущественный министр мешает борьбе против олигархов, которые давно установили с ним хорошие личные связи. А тесные контакты с полком «Азов», получившим широкую известность в качестве глобального тренировочного центра для ультраправых, сделали Авакова токсичным для многих западных либералов.

Наконец, в США наверняка хотели бы видеть на этом посту менее влиятельную и самостоятельную фигуру, что в целом отвечает их курсу на усиление внешнего управления Украиной.

Отставка Авакова рассматривается многими как усиление позиций Владимира Зеленского, однако тактическая победа вполне может оказаться пирровой, потому что контроль над отреформированной до основания полицией дает ему в итоге не так уж и много. А влияние Арсена Борисовича главным образом основывалось именно на связях с ультраправой массовкой, которая не перейдет в автоматическое подчинение новому главе министерства.

Все это происходит в атмосфере нарастающего хаоса. В стране накапливаются острые социальные проблемы — инфляция, безработица, рост цен на основные продукты питания. Людям не выплачивают зарплату, что в который раз привело сегодня к забастовке украинских шахтеров. Правительство готовит очередное повышение коммунальных тарифов, которые и без того не могут оплатить сотни тысяч нищающих украинцев. Комментаторы предсказывают вероятность социального взрыва, который может произойти осенью, и в этих условиях Авакову удобно отойти в сторону, чтобы снять с себя ответственность за подавление будущего протеста.

А вот самому Зеленскому отходить явно некуда. По существу ему совершенно нечего ответить на требования граждан перед лицом будущего обострения кризиса. Денег не хватает, а попытки получить их от иностранных сюзеренов не принесли никакого существенного успеха. Визит в Берлин закончился для украинского президента очевидным фиаско. Германское руководство дает понять, что оно не обязано выплачивать Украине компенсацию за работу новой ветки «Северного потока».

«Я не получил ответа от мадам Меркель», — печально констатировал по итогам визита сам Владимир Зеленский. Но ответ как раз таки был получен. Германия фактически отказала Украине в кредитной линии на несколько миллиардов евро. А отмененная встреча с министром обороны ФРГ лишает Киев надежды на расширение военной помощи со стороны самого богатого и влиятельного государства Евросоюза.

Все это принуждает украинские власти к хаотичным действиям и головокружительным кульбитам. В последние дни Зеленский пытается заигрывать с руководством коммунистического Китая, несмотря на то что антикоммунизм является официальной государственной идеологией постмайдановской Украины. Вполне очевидно, что это делается в расчете на реакцию со стороны США. Киев требует от Запада усилить финансовую поддержку, обещая в противном случае наладить отношения с КНР, которая теоретически могла бы предоставить «Слуге народа» критически важные для нее кредиты.

Однако такая игра наверняка не принесет Зеленскому ничего, кроме дополнительных неприятностей, — в Госдепартаменте легко поставят его на место, используя для этого многочисленные инструменты внутреннего и внешнего давления. И одна только угроза перенести встречу с Байденом, которые уже озвучивают сегодня некоторые антикитайски настроенные «соросята», способна сразу же приструнить украинского президента, поломав его блеф в игре с официальным Пекином. «Слуги народа» сделают из Украины коммунистический Китай — глава партии © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Все это расширяет лагерь политических противников президента, создавая предпосылки для политического обострения на фоне кризиса в экономике. А американские дипломаты будут поддерживать отношения со всеми партиями и кланами, чтобы оставаться над схваткой и контролировать общую ситуацию. Украину ждет нарастание хаоса и зависимости, которое не принесет стране ничего хорошего, — по крайней мере, в том случае, если США вдруг не станут использовать свое влияние для принуждения к миру в рамках кулуарных соглашений к Женеве.

Но пока что это остается на уровне ничем не подтвержденных предположений.