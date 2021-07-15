Макеевских водителей оправдали. Это их победа и Украины.ру

Более 10 часов судьи Коммунарского районного суда Запорожской области читали приговор макеевским водителям Сергею Сергееву и Андрею Горбаню, которых СБУ и прокуратура обвинили в терроризме за перевозку пенсионеров из Донецка в Запорожье для получения их законных пенсий. Наше издание на протяжении последнего года неоднократно писало об этом деле

2,5 года тюремного заключения, 5 лет судебных разбирательств и угроза 15 лет лишения свободы закончились оправдательным приговором по всем статьям.

«Обязан оправдать»

Водителей из Макеевки (находится на территории ДНР) Сергея Сергеева и Андрея Горбань арестовали 8 декабря 2016 г., когда они привезли пенсионеров из Донецка в запорожский Ощадбанк, чтобы те могли оформить карты для пенсионных выплат.

Водителям, а также трем сотрудницам Запорожского управления социальной защиты — Виктории Волошиной, Анне Хохотве и Юлии Семенюк — предъявили обвинение в совершении преступлений по ч.1 ст. 255 УК Украины (создание преступной организации), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах или завладение им путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору организованной группой лиц), ч.2,4 ст. 28 (совершение преступления, организованной группой или преступной организацией по предварительному сговору), ч.1 ст. 366 (служебный подлог), ч.1 ст. 258-3 (содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации), ч. 2,3 ст. 258-5 (финансирование терроризма повторно или из корыстных побуждений, или по предварительному сговору группой лиц, либо в особо крупном размере). Дело макеевских водителей. Как профинансировать терроризм на 810 рублей и за свои деньги отправить домой задержанных СБУ донецких пенсионеров © Павел Волков

Адвокаты однозначно оценили данное уголовное преследование как политически-мотивированное и нацеленное на лишение украинских граждан на неподконтрольной части Донбасса прав на социальные выплаты.

Волошину, Хохотву и Семенюк отстранили от исполнения обязанностей, продержали около 10 месяцев под домашним арестом, а затем не стали продлевать меру пресечения. Сергеева и Горбаня держали за решеткой 2,5 года, до 24 апреля 2019 г., когда новая коллегия судей — И. Наумова, А. Кругликова и В. Кулик — по ходатайству адвокатов Антонины Шостак и Ольги Зелинской также решила не продлевать им меру пресечения.

14 июля 2021 года, почти через пять лет после задержания, суд постановил:

«Анализируя доводы защитников о том, что исследованные в судебном заседании доказательства обвинения не доказывают в действиях Хохотвой, Семенюк, Волошиной, Горбаня и Сергеева состава инкриминируемых им преступлений… суд обязан оправдать обвиняемых по всем предъявленным им обвинениям вследствие недоказанности вины».

«Если бы хоть одному следователю или прокурору дали реальный срок…»

«Слава Богу, что у нас в стране еще существует правосудие, — прокомментировала нам решение адвокат Ольга Зелинская, — и судьи, у которых есть достаточно воли для того, чтобы ломать политическую подоплеку, вот эти все заказные дела, судьи, которые не идут на сделку с совестью и принимают верные решения. Я всегда вспоминаю слова своего любимого классика: «Боритесь и поборете!» Никогда не нужно опускать руки».

Зелинская пояснила, что оправдательный приговор макеевских водителей, если он устоит в апелляции и Верховном суде, станет большим прецедентом, примером для других подобных дел, которых на Украине, к сожалению, очень много. «Приговор выписан очень подробно, проанализировано все, абсолютно каждое доказательство», — подтвердила она.

Хуже обстоят дела с наказанием тех, кто отвечает за страдания невиновных людей. По словам адвоката Зелинской, это возможно только в случае, если приговор устоит в высших инстанциях, а оправданные принципиально решат идти до конца и наказать следователя и прокурора.

«Обычно люди настолько всеми этими процессами измучены, и морально, и материально, — говорит защитник, — что руки опускаются. И как подумаешь, что снова им придется преодолевать все круги ада нашего правосудия, которое длится, к сожалению, годами, то, конечно, понимаешь их нерешительность в деле наказания ответственных за незаконные действия правоохранительных органов. С другой стороны, я понимаю, что, если бы хоть одного следователя или прокурора посадили, тогда, может быть, такого больше не было бы. Если бы хоть раз дали реальный срок, тогда бы каждый задумывался, где он ставит свою подпись. Или, по крайней мере, если вы уже направляете ерундовые обвинительные акты, то хоть меру пресечения людям не избирайте. Я не понимаю, зачем содержать человека под стражей, если это не убийца, не маньяк. Ведь предусмотрены электронные браслеты, все что угодно». Дело макеевских водителей. Как реально проходят политические процессы в Украине © предоставлено автором

«Не бояться идти против системы»

Адвокат Антонина Шостак согласна с коллегой.

«Да, это решение может стать важным для других, — считает она, — но, опять же, при условии готовности людей пройти этот путь, долго бороться и достигать результата. Таких решений не бывает сразу, хоть нам этого и хочется. Нужно идти долго и системно. Если человек действительно невиновен, конечно. Вот у Сергеева и Горбаня — это стопроцентный оправдательный приговор. Бывает, что человек совершил преступление, но адвокат его оправдал из-за процессуальных ошибок следствия. А это чистый оправдательный, заслуженный, относительно человека, который действительно невиновен. Для меня это выстраданный приговор, я к нему шла с того момента, как вступила в процесс. Я с самого начала четко понимала, что здесь нет терроризма вообще, априори нет».

Антонина Шостак убеждена, что ключ к победе — системность работы адвокатов начиная со стадии досудебного расследования, системность работы именно на оправдательный приговор. И, конечно, доверие клиента к адвокату, решимость клиента не идти на сделки со следствием. А самое главное — вера в справедливость. «Всё убитое. У меня сарай лучше». Во что превратились автомобили макеевских водителей на стоянке СБУ © Павел Волков

«Это то, с чем я захожу в любой процесс. Если я верю, что будет результат, я к нему иду. Я ребятам сказала: «Мы идем на оправдательный», и все действия — жалобы, ходатайства, признание доказательств недопустимы — все с этого момента было нацелено на результат. Ведь я подавала ходатайство о закрытии уголовного дела еще на стадии досудебного расследования. В оправдательный приговор нужно верить, и к нему нужно идти системно, делая определенный огромный пласт работы. Поэтому я и говорю, что важно доверие к адвокату. Ведь адвокат говорит: «Мы идем», хоть и не знает, будет ли оправдательный. Самое главное — не бояться идти против системы. Это внутренний стержень, который должен быть как у клиента, так и у адвоката. Нужно идти, даже если иногда опускаются руки».

Помимо Ольги Зелинской и Антонины Шостак за оправдательный приговор боролись защитники Тарас Дрыгайло, Антон Мухин, Сергей Сенько и Игорь Ворона. Дело макеевских водителей вскрывает неприглядную правду о постмайданной Украине © Павел Волков

Решимость действовать строго по закону в политически-мотивированном деле, связанном с конфликтом на Донбассе, проявила коллегия Коммунарского районного суда г. Запорожья в составе судей Ирины Наумовой, Аллы Кругликовой и Виктории Кулик. В современных условиях Украины это не так просто.

При этом скромно заметим, что практически за всеми судебными заседаниями внимательно следило и наше издание, ркгулярно публикуя подробные отчеты с них.