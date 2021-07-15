В четверг, 15 июля, канцлер Германии Ангела Меркель встречается с президентом США Джо Байденом. Предполагается, что одной из главных тем саммита руководителей двух крупнейших экономик мира будет «Северный поток-2» и ситуация на Украине, как две темы, связанные между собой. Ведущие СМИ США посвятили предстоящей встрече ряд публикаций

Интересная история

Накануне визита Ангелы Меркель в Вашингтон американское интернет-издание «Политико» рассказывает о её отношениях с президентами США.

Зеленский Меркель до Вашингтона доведёт: украинский аспект переговоров канцлера ФРГ и президента США © AFP, CHRISTOF STACHE сообщает издание.

Когда Меркель пришла к власти в 2005 году, отношения между Германией и США были «на нижней точке». Буш конфликтовал с предшественником Меркель Герхардом Шрёдером из-за отказа Германии поддержать американское вторжение в Ирак. Поэтому приход Меркель к власти обрадовал Буша, который заявил о «новой главе» в американо-германских отношениях, отмечает газета.

Отношения с Обамой названы в статье «близким и плодотворным партнёрством», однако там сказано и про скандал, вспыхнувший в связи с прослушиванием мобильного телефона Меркель американским Агентством Национальной Безопасности.

«Канцлер была в ярости и выразила своё недовольство непосредственно Обаме; инцидент… вызвал серьезную напряженность в отношениях между США и Германией».

Поворотный момент в отношениях Меркель и Обамы наступил в 2014 году — «после крушения рейса MH17 над Украиной казалось, что Германия и США наконец-то пришли к единому мнению о стратегии в отношении России», утверждается в статье.

Отношения же с Трампом характеризовались «недопониманиями, фундаментальными разногласиями и отсутствием личной теплоты». Во время президентской кампании 2016 года Трамп заявлял, что Меркель «должно быть стыдно» за решение впустить большое количество беженцев в Германию, а когда журнал «Тайм» назвал её «человеком года», Трамп написал в «Твиттере»: «они выбрали человека, разрушающего Германию».

По мнению автора статьи, в начале президентского срока Трампа Меркель «пыталась построить конструктивные отношения… найти общий язык». Однако канцлер потерпела неудачу, отмечается в статье. Трамп продолжил лично критиковать Меркель, рассуждая в «Твиттере» по поводу преступности в Германии и политики канцлера в отношении беженцев.

Не помог улучшению отношений и посол Трампа в Берлине Ричард Гренелл, выдвигавший Германии «дерзкие требования». Это в сочетании со сдвигом в торговой политике и риторикой Трампа в отношении Европейского союза и НАТО нанесло ущерб американо-германским отношениям, которые всё ещё восстанавливаются сегодня. Переход власти от Трампа к Байдену означает, что между США и ФРГ «всё идёт гораздо проще», заключает газета.

С опаской против России?

Зеленский шел к Меркель с принципиальным разговором, а улетел без денег, оружия и гарантий © REUTERS, Stefanie Loos/ Pool via REUTERS отмечает, что ожидающаяся встреча, «по мнению экспертов, не принесёт больших успехов в таких спорных вопросах, как российский газопровод в Германию и усилия Вашингтона по обузданию влияния Китая».

«Обе стороны заявили, что хотят восстановить связи, испорченные во время президентства Дональда Трампа. Однако их позиции по самым противоречивым вопросам остаются очень далёкими друг от друга», — отмечает агентство.

США выступают против почти завершённого газопровода «Северный Поток — 2», опасаясь, что с его помощью Россия лишит Киев немалых доходов от транзита, «подрывая его борьбу с поддерживаемыми Москвой сепаратистами на востоке страны». Меркель не согласна с такой позицией США, указывает агентство.

Кроме того, Меркель в течение всех 16 лет пребывания у власти упорно трудилась над укреплением экономических связей своей страны и Европейского союза с Китаем, страной, которую правительство Байдена рассматривает как «глобальную угрозу, которой оно хочет противопоставить общий фронт демократических стран».

Агентство приводит мнение немецкого аналитика Ульриха Шпека, согласно которому, у Меркель на встрече есть преимущество, поскольку она считает, что нынешний уровень двусторонних отношений вполне приемлем для Германии. «С другой стороны, Байдену нужно убедить Германию в своей новой стратегии по отношению к Китаю».

А Торстен Беннер из берлинского «Института глобальной общественной политики» заявил агентству «Рейтер», что, вероятнее всего, основной прогресс в разрешении противоречий будет достигнут по «Северному потоку — 2». «Меркель может надеяться удержать свои позиции, предложив гарантии продолжения транзита газа через Украину и какой-либо неясный механизм разворота, вступающий в действие в случае, если Россия попытается сократить этот транзит».

По словам неназванного представителя американской администрации, приостановка санкций США против компании «Nord Stream 2 AG» создаёт необходимую обстановку для обсуждения сторонами «негативных последствий газопровода».

«Наши команды продолжают обсуждать, как мы можем достоверно и конкретно гарантировать, что Россия не сможет использовать энергию в качестве принудительного механизма, создающего трудности Украине… или другим государствам», — добавил он.



И еще Китай

В статье «Поссорятся ли США и Европа из-за Китая?», опубликованной в журнале «Форин полиси», утверждается, что на встрече Байдена и Меркель «в воздухе будет витать нечто новое и тревожное: ощущение, что отношения меняются, возможно, навсегда. Американцев все больше расстраивает нежелание Европы присоединиться к стратегическому охлаждению Вашингтоном отношений с Москвой и к противостоянию Пекину. Европейцы по-прежнему скептически относятся к надёжности Соединенных Штатов как демократии и как партнёра, и Байден лишь частично устранил это беспокойство».

Байден старается «залечить нанесённые Трампом трансатлантические раны», замечает автор статьи. В частности, он разрешил долгий спор между компаниями «Боинг» и «Аэробус». «Однако немцев и других европейцев немало раздражает нетерпение Байдена, подталкивающего их к новому консенсусу, особенно в отношении Китая. И они знают, почему он так спешит: призрак Трампа и трампизма все еще маячит над Атлантическим океаном».

Политика Германии будет стабильна — ожидается, что преемник Меркель на посту канцлера будет принадлежать к её правоцентристскому блоку. Главный вопрос заключается в том, какова будет политика США после Меркель. Трамп сохраняет влияние в Республиканской партии, и, по некоторым данным, он собирался выйти из НАТО в случае переизбрания на второй срок, утверждается в статье.

Европейцам также трудно игнорировать тот факт, что враждебность Байдена по отношению к Китаю является скорее продолжением политики Трампа, а не разрывом с ней. Байден также не отменил введённые Трампом тарифы на сталь и алюминий. А Меркель последовательно развивала лучшие отношения с Пекином, который стал торговым партнером номер один как для Германии, так и для ЕС в целом, отмечает автор.

По словам упоминаемого выше эксперта Ульриха Шпека, «Меркель приезжает в Вашингтон с двумя заявлениями. Во-первых, мы не хотим новой холодной войны. И во-вторых, мы не хотим разъединения. Если американцы хотят подтолкнуть нас к враждебности в отношении Китая, то мы не на их стороне».

Александр Рар о провале украинской дипломатии и аргументах Меркель на встрече с Байденом © РИА Новости, Михаил Климентьев Рейчел Риццо из «Центра новой американской безопасности»:

«Германия не хочет оказаться втянутой в более широкую геополитическую борьбу за власть между Соединенными Штатами и Китаем. Этого никогда не было и никогда не будет. Я думаю, что США, наконец, смиряются с этой реальностью».

Немцы делают ставку на коммерческие отношения с Москвой, особенно с новым трубопроводом «Северный поток-2», против которого выступает Вашингтон. Официальный представитель Байдена заявил, что не ожидает немедленного разрешения этого спора, отмечается в статье.

Агентство «Блумберг» публикует статью «Меркель даёт понять Байдену, что европейцы тоже хотят иметь место за столом».

В статье отмечается, что Меркель выступает за более независимую европейскую внешнюю политику, «в частности, по отношении к России и Китаю, даже если это означает риск отклониться от линии США».

«Европейский чиновники и дипломаты высокого ранга говорят, что у них нет разногласий с Вашингтоном по поводу необходимости противостоять Москве и Пекину там, где это необходимо», — утверждается в статье. Однако Европа в лице своего ведущего государственного руководителя Меркель даёт понять, что дни безоговорочного следования в фарватере у США остались в прошлом, отмечает агентство.