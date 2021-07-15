Меркель и Путин на предложение Зеленского обсудить проект в «нормандском формате» ответили отказом. Достижение договорённостей между ФРГ и США в отношении СП-2 возможно в ходе визита канцлера в Вашингтон

Проект планируют полностью достроить до конца августа

Строительство газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) могут завершить через полтора месяца — к концу августа 2021 года. Об этом 11 июля в интервью немецкой деловой газете Handelsblatt заявил Маттиас Варниг, исполнительный директор оператора проекта — швейцарской компании Nord Stream 2 AG. «Мы полагаем, что строительные работы будут завершены в конце августа», — сказал Маттиас Варниг. По его словам, проект уже завершен на 98%. Цель — уже в этом году принять его в эксплуатацию, добавил глава Nord Stream 2 AG. Отвечая на вопрос об ущербе от американских санкций, Варниг отметил: «Они задержали нас на полтора года, что обошлось нам в сотни миллионов». Битва аббревиатур: Украинская ГТС против российско-германской СП-2 © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

По состоянию на 13 июля российская баржа «Фортуна» уложила трубы второй ветки СП-2 на участке, где его должен пересечь «Балтийский газопровод» (Baltic Pipe) из Норвегии в Польшу. Ныне трубоукладчики польского трубопровода находятся на расстоянии примерно 30 километров от пересечения с «Северным потоком — 1» и в 50 километрах — с «Северным потоком — 2». Все согласования с «Балтийским газопроводом» по поводу пересечений уже завершены. «Инфраструктурные пересечения — общепринятая практика. Технические решения для пересечений определяются специальным соглашением между операторами проектов. Такой документ между Nord Stream 2 AG и Baltic Pipe уже действует», — отметили в компании-операторе СП-2.

Скорость работы «Фортуны» в последние недели составляет более 1100 метров в сутки. До завершения проекта судну осталось достроить 25 километров трубопровода в датских водах и 16,5 километра — в немецких. В экономической зоне Германии к «Фортуне» вскоре присоединится трубоукладчик «Академик Черский». Немецкий регулятор ранее сообщал, что с 17 июля до 25 августа это судно будет укладывать участок протяженностью 2,6 километра на мелководье.

А 12 июля Министерство экономики ФРГ подтвердило, что вторая нитка СП-2 уже почти готова, и проект проходит процесс технической экспертизы и приемки. «В настоящее время происходит процесс так называемой технической приемки — строительство первой нитки завершено, вторая почти построена», — говорится в сообщении. «Выдача разрешения на прием газа находится в компетенции Горного ведомства Штральзунда. В настоящее время в рамках этого процесса идёт техническая экспертиза и приемка», — уточнили в министерстве.

При этом Маттиас Варниг в упомянутом интервью Handelsblatt опроверг сообщения о проблемах с сертификацией работ, требуемой лицензирующими органами. «Конечным результатом будет трубопровод, отвечающий всем требованиям и международным отраслевым стандартам», — сказал исполнительный директор Nord Stream 2 AG. Он также отметил, что США продолжают угрожать санкциями различным сертификационным компаниям.

«Северный поток — 2» не будут обсуждать в «нормандском формате»

Вечером 12 июля на совместном с канцлером ФРГ Ангелой Меркель брифинге в Берлине президент Украины Владимир Зеленский предложил обсудить «Северный поток — 2» в «нормандском формате». «Я считаю, что «нормандский формат» может быть одной из площадок, где будут подниматься энергетические вопросы. Я сказал госпоже канцлеру не забывать о рисках. Если Украина будет отключена от газа, от транзита газа, то газ может не получить и временно оккупированная территория Донбасса. А это уже гарантии безопасности, которые на себя брали участники нормандского формата. Вот что я имею в виду», — довольно путано пояснил свою идею Зеленский. Стоит отметить, что неподконтрольная Киеву часть Донбасса с 2014 года получает газ из России напрямую, а не через территорию Украины. «Ты хоть что-то заключи». Марунич о том, чем закончится затея Витренко о компенсациях за «СП-2» © Украина.ру/Нина Зотина

Было заметно, что подобная постановка вопроса вызвала недоумение у немецкой стороны. В Берлине считают, что тема украинского газового транзита не связана с войной на Донбассе. Поэтому, отвечая Зеленскому, Меркель дипломатично допустила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но данный вопрос не является частью процесса урегулирования вооружённого конфликта на Донбассе.

«Формально энергетическая безопасность не относится к «нормандскому формату». Мы не в рамках Минских соглашений говорим о газе и газовом транзите. Если мы вчетвером будем встречаться, то энергетика — это тоже одна из тем, о которой мы говорим. Но это не часть Минских соглашений. Немецкая сторона считает, что Украина должна оставаться транзитной страной», — сказала канцлер ФРГ. Она подчеркнула, что Германия серьезно относится к тревоге Киева по вопросу будущего транзита газа через украинскую территорию, и пообещала обсудить этот вопрос в рамках своего визита в США, который начнётся 15 июля. «Что касается США, я с президентом Байденом буду говорить, будут ли готовы документы об общей позиции. Я не уверена, но, может, какие-то детали будут», — сказала Меркель, в очередной раз отметив, что СП-2 не может быть заменой транзиту газа через Украину.

А президент России Владимир Путин прямо заявил, что обсуждение «Северного потока — 2» не может являться темой для переговоров в «нормандском формате». Свое мнение по этому поводу глава российского государства высказал 13 июля в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, «нормандский формат» является политической площадкой для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины, и на ней не представляется возможным вести переговоры о коммерческих проектах. Так российский лидер ответил на упомянутую выше инициативу президента Украины Владимира Зеленского. Путин призвал Зеленского не смешивать «нормандский формат» и «Северный поток - 2» © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин

Украина требует от Запада «компенсаций» за СП-2

Если в Берлине Владимир Зеленский говорил лишь о гипотетических угрозах безопасности Украины после запуска СП-2 в эксплуатацию, то на следующий день в Киеве он озвучил конкретные финансовые претензии. На очередной сессии форума «Украина 30» Зеленский отметил, что Киев получает за транзит российского газа 2 миллиарда долларов ежегодно. Он уточнил, что в качестве компенсации Украине нужно «ориентировочно 10-15 лет гарантии обеспеченности стабильным газоснабжением для населения, поскольку объемов добычи украинского газа недостаточно».

На следующий день требования Украины к Западу формализовал генеральный директор компании «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон. В интервью киевскому изданию LIGA.net он заявил: «Единственно приемлемый для нас вариант — новый контракт на транзит 45-50 миллиардов кубометров газа в год на следующие 15 лет, с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний». Макогон также фактически признал, что, несмотря на заявления киевских властей об отказе от российского газа, на Украине потребляют именно его.

«Если транзита не будет, то не будет и виртуального реверса. Поэтому все объёмы нужно будет импортировать физически из ЕС. А возможности физического импорта у нас пока ограничены Словакией», — пояснил он, добавив, что в связи с этим сейчас «активно ведется работа», чтобы создать гарантированные мощности из Польши и Венгрии. «Но, конечно, основная наша задача как страны — увеличить собственную добычу газа, чтобы снизить зависимость от импорта», — заявил Сергей Макогон.

При этом за все годы после государственного переворота на Украине так и не смогли достичь уровня добычи газа, зафиксированного в 2013 году — 21,4 миллиарда кубометров. В марте 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в 2025 году государство планирует полностью обеспечивать внутренние потребности в газе за счёт собственных источников, но сейчас об этих словах в Киеве предпочитают не вспоминать.

Проект станет одной из главных тем визита Меркель в США

Договорённости Германии и США по теме «Северного потока — 2», если они будут достигнуты, могут предусматривать помощь Украине в энергетической сфере. Об этом 9 июля сообщил немецкий еженедельник Der Spiegel без указания источника. Журнал перечислил три варианта улаживания спора. Первый заключается в том, чтобы предложить Украине компенсацию, в случае если страна утратит роль транзитёра газа. Также Берлин может предложить Киеву сотрудничество в сфере производства водорода. «Ещё говорят о возможном обещании с германской стороны вложить миллиарды в ремонт абсолютно изношенной газотранспортной сети Украины», — говорится в публикации.

Однако в тот же день в Белом доме отказались делать прогнозы по поводу того, удастся ли Вашингтону и Берлину договориться по вопросу СП-2 в ходе визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в США. У официального представителя американского лидера Джен Псаки на регулярном брифинге спросили, уверены ли в администрации США в достижении на переговорах с Меркель и немецкой делегацией какой-то договоренности, позволяющей Вашингтону не вводить дальнейшие санкции в отношении участников проекта. «Это, безусловно, будет частью обсуждения. И мнение президента Байдена по-прежнему заключается в том, что это (проект СП-2) плохая сделка, которая сопряжена с глобальными вопросами. Но я не стану предсказывать, как будет выглядеть исход встречи», — ответила Псаки. Золотарев объяснил, как «Северный поток – 2» похоронит Зеленского © видео Украина.ру

При этом 14 июля глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что на переговорах с США по вопросу СП-2 удалось добиться прогресса. «За последние недели было проведено много предварительной работы, и я считаю, что по многим пунктам наши позиции сблизились», — приводит агентство DPA слова министра. Маас не уточнил, можно ли ожидать прорыва от встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом США Джо Байденом. «Главное, что у нас есть цель перед глазами, и я также уверен, что мы ее достигнем», — сказал он. Конкретных сроков министр также не привел. «Но, конечно, было бы прекрасно, если бы это случилось в ходе визита канцлера в Вашингтон», — цитирует министра DPA. Ранее Хайко Маас заявлял, что Берлин рассчитывает достигнуть «конкретного результата» в переговорах с Вашингтоном по поводу российско-немецкого проекта «к середине августа».